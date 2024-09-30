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Сутки на Херсонщине: оккупанты обстреляли 17 населенных пунктов, попали в объект критической инфраструктуры.

Ввечері 26 вересня росіяни атакували з реактивної артилерії Томину Балку

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Белозерка, Благовещенское, Кизомыс, Широкая Балка, Станислав, Токаревка, Инженерное, Никольское, Нововоронцовка, Михайловка, Одрадокаменка, Томарино, Змиевка, Веселое и город Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в объект критической инфраструктуры, админздание; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 18 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственную постройку, гараж, автобусы и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 12 - получили ранения.

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обстрел (27379) Херсон (2840) Херсонская область (4807)


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