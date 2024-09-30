Доба на Херсонщині: окупанти обстріляли 17 населених пунктів, поцілили в об’єкт критичної інфраструктури.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Білозерка, Благовіщенське, Кізомис, Широка Балка, Станіслав, Токарівка, Інженерне, Микільське, Нововоронцовка, Михайлівка, Одрадокам'янка, Томарине, Зміївка, Веселе та місто Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 18 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газогін, господарчу споруду, гараж, автобуси та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 12 - дістали поранення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ вкрили вогнем Берислав: 2 людини поранено