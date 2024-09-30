Росіяни зранку вдарили по Херсонщині, шестеро людей дістали поранення. У Херсоні перебої з електропостачанням

Через російські обстріли та скиди вибухівки з дронів вранці, 30 вересня, на Херсонщині постраждало шестеро людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Обласна військова адміністрація інформує про трьох постраждалих через удар військ РФ по Великій Олександрівці.

"У двох чоловіків, 45 та 62 роки, й 37-річної жінки – вибухові травми та множинні уламкові поранення тулуба й голови", – вказано у дописі.

За інформацією начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, близько 9 години ранку окупанти скинули вибухівку з дрона у передмісті Херсону. Дістали поранення двоє жінок 1952 і 1971 р.н. Лікарі діагностували в них мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Зараз лікарі їх дообстежують.

Також до однієї з херсонських лікарень доставлено 71-річного чоловіка, який постраждав внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському район. У чоловіка - мінно-вибухова травма та уламкові поранення.

Також внаслідок ворожих обстрілів у Центральному районі Херсону проводяться аварійно-відновлювальні роботи, через це частину споживачів знеструмлено. Без електрики від учора і частина прибережної зони Дніпровського району. Складна безпекова ситуація, зумовлена в першу чергу надзвичайно високою активністю російських дронів, не дозволяє оперативно розпочинати ліквідацію пошкоджень.

Нагадаємо, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 17 населених пунктів Херсонщини. Ворог поцілив в об’єкт критичної інфраструктури. 1 людина загинула, ще 12 - дістали поранення.

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