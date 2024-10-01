Доба на Херсонщині: армія РФ обстріляла об’єкти критичної інфраструктури й освітні заклади, поранила 17 людей

Протягом минулої доби російські окупанти обстріляли 24 населені пункти правобережної Херсонщини. Поранення дістали 17 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВ Олександр Прокудін.

Зокрема, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Бургунка, Велика Олександрівка, Широка Балка, Станіслав, Антонівка, Нововоронцовка, Незламне, Томина Балка, Шляхове, Микільське, Токарівка, Велетенське, Кізомис, Качкарівка, Білозерка, Милове, Дар'ївка, Придніпровське, Садове, Берислав, Старосілля, Золота Балка, Первомайське та Херсон.

Окупанти поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, освітні заклади; пошкоджено 40 приватних будинків, господарчу споруду, вантажівку гуманітарної допомоги та приватні автомобілі.

Також ворог здійснив 2 ракетні удари по Бериславському району та 1 авіаудар по передмістю Херсону.

Ворог завдав ракетного удару по селищу Велика Олександрівка. Пошкоджень та руйнацій зазнали будівля навчального закладу, магазину, житлові будинки, господарські споруди та приватні транспортні засоби. Внаслідок ворожого удару у Великій Олександрівці поранення зазнали троє людей.

Загалом через російську агресію 17 жителів Херсонщини минулої доби зазнали поранення, 6 з них – на території Херсонської громади.

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