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Удар РФ по ринку та зупинці у Херсоні: загинуло 6 осіб, ще 6 поранено, один чоловік у вкрай тяжкому стані (уточнено). ФОТОрепортаж

Позпочато розслідування за фактом ворожого обстрілу Херсону, внаслідок якого, за оновленою інформацією, загинуло 6 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 1 жовтня 2024 року, близько 9:00, війська РФ завдали ударів, ймовірно, зі ствольної артилерії по середмістю Херсона. Обстріл стався поруч із місцевим ринком і зупинкою громадського транспорту.

Жертви російського обстрілу 

Наразі відомо, що внаслідок обстрілу загинули сім цивільних - три жінки та четверо чоловіків. Також поранено трьох містян, їм надається кваліфікована медична допомога. Дані уточнюються.

Також читайте: Доба на Херсонщині: армія РФ обстріляла об’єкти критичної інфраструктури й освітні заклади, поранила 17 людей

жертви на ринку в Херсоні
жертви на ринку в Херсоніжертви на ринку в Херсоні
жертви на ринку в Херсоні

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Оновлена інформація

Як згодом уточнили в Офісі генпрокурора, станом на 11:00 внаслідок обстрілу середмістя Херсона загинуло шестеро містян.

"Сьомого постраждалого, якого вважали загиблим, лікарі змогли стабілізувати, втім його стан залишається вкрай важким", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що наразі відомо про шістьох цивільних, які отримали поранення різного ступеня тяжкості, п’ятеро з них госпіталізовано.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили по центру Херсону: 5 людей загинули, є поранені.

Автор: 

обстріл (28717) Херсон (3381)


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Топ коментарі
+10
а что сложно отследить откуда стреляли и накрыть всем чем есть?
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01.10.2024 10:37
+10
Які прокурори "молодці", відкрили ціле провадження, недаремно їм з/п піднімають.
А от "погані" військові нічого не роблять, то хрін їм, а не підвищення.
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01.10.2024 10:40
+8
Де ж пАтужна відповідь від плАніровщика "плану перемоги"?
Де ті розпіарені ф-16?
Їрмак, де снаряди?
Де сотні тисяч навчених поліцаїв та "силовиків", які можуть переломити ситуацію?
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01.10.2024 10:41
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а что сложно отследить откуда стреляли и накрыть всем чем есть?
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01.10.2024 10:37 Відповісти
ви не повірите. це складно..., вони стріляють та швидко виїжджають з того місця, щоб їх засікти, треба постійно чергувати, мати "очі" десь над містом, а заради мирняка цього ніхто не буде робити...
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01.10.2024 10:50 Відповісти
Саме так. Прикордоння Сумської області також до початку Курської операції москалі кошмарили з арти. Говорили, що нічого з цим не можна вдіяти, бо вони відстрілялись швиденько і втекли. Тепер по Сумщині щодня каби десятками прилітають, і те саме говорять
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01.10.2024 11:04 Відповісти
Прокляті нелюди! Горіти вам у пеклі довічно!
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01.10.2024 10:39 Відповісти
Які прокурори "молодці", відкрили ціле провадження, недаремно їм з/п піднімають.
А от "погані" військові нічого не роблять, то хрін їм, а не підвищення.
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01.10.2024 10:40 Відповісти
Де ж пАтужна відповідь від плАніровщика "плану перемоги"?
Де ті розпіарені ф-16?
Їрмак, де снаряди?
Де сотні тисяч навчених поліцаїв та "силовиків", які можуть переломити ситуацію?
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01.10.2024 10:41 Відповісти
Єдине,про що Бога прошу,щоб кацапоїдам все це вдесятеро повернулося!!!
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01.10.2024 10:43 Відповісти
проси і шоб зеленим вилупкам ..
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01.10.2024 10:54 Відповісти
З тим самим успіхом можеш просити у власних шкарпетків.
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01.10.2024 14:46 Відповісти
А наші кацапам харчі воду привоз,ть переймаються як кацапня зиму переживе то иоже зменшувать їхню чисельність а не підгодовувать бо як в приказкі скільки вовка не корми їхні діти онуки воюють проти нас .загнать бульдозери і горнуть все і всіх
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01.10.2024 11:15 Відповісти
Щоб ми робили без розслідування цих прокурорів! Їх потрібно забронювати до кінця життя їх онуків.
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01.10.2024 11:16 Відповісти
Що б ви виздихали всі кацапські варвари ,смерть злочинцю путіну і його фашиській кліці ,а чому так спокійно в лднр чи влада не велить знищувати ворога на окупованих територіях.
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01.10.2024 11:24 Відповісти
 
 