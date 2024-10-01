Удар РФ по ринку та зупинці у Херсоні: загинуло 6 осіб, ще 6 поранено, один чоловік у вкрай тяжкому стані (уточнено). ФОТОрепортаж

Позпочато розслідування за фактом ворожого обстрілу Херсону, внаслідок якого, за оновленою інформацією, загинуло 6 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 1 жовтня 2024 року, близько 9:00, війська РФ завдали ударів, ймовірно, зі ствольної артилерії по середмістю Херсона. Обстріл стався поруч із місцевим ринком і зупинкою громадського транспорту.

Жертви російського обстрілу

Наразі відомо, що внаслідок обстрілу загинули сім цивільних - три жінки та четверо чоловіків. Також поранено трьох містян, їм надається кваліфікована медична допомога. Дані уточнюються.

Також читайте: Доба на Херсонщині: армія РФ обстріляла об’єкти критичної інфраструктури й освітні заклади, поранила 17 людей







За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Оновлена інформація

Як згодом уточнили в Офісі генпрокурора, станом на 11:00 внаслідок обстрілу середмістя Херсона загинуло шестеро містян.

"Сьомого постраждалого, якого вважали загиблим, лікарі змогли стабілізувати, втім його стан залишається вкрай важким", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що наразі відомо про шістьох цивільних, які отримали поранення різного ступеня тяжкості, п’ятеро з них госпіталізовано.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили по центру Херсону: 5 людей загинули, є поранені.