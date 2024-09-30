На Херсонщине "Укрпочта" начала рассылать повестки, - ОВА
"Укрпочта" начала отправлять повестки призывникам, военнообязанным и резервистам в Херсонской области.
Об этом пишет пресс-служба Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Заместитель начальника Херсонской ОВА Ольга Малярчук провела совещание с заместителем начальника областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александром Самотеем и директором по развитию сети Николаевского и Херсонского регионов АО "Укрпочта" Владимиром Очеретнюком.
Собеседники обсудили механизм формирования и отправки повесток сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.
Как сообщили в ОВА, повестки подписываются электронными подписями начальников ТЦК, а также содержат уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода. Они печатаются "Укрпочтой" и направляются по домашним адресам военнообязанных.
После этого мужчины должны явиться в ТЦК и СП в течение 14 дней с момента получения повестки. Тех, кто не появляется, привлекают к административной ответственности, а ТЦК передает данные в полицию для розыска лица.
"Рассылка повесток "Укрпочтой" является законной процедурой, которая должна обеспечить своевременный вызов военнообязанных в военкоматы и улучшить мобилизационную кампанию", - отметила заместитель начальника Херсонской ОВА Ольга Малярчук.
Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Украины работают над разработкой функционала, который поможет автоматизировать процесс вручения повесток военнообязанным.
19 сентября стало известно, что Укрпочта разослала первые 6000 повесток без участия ТЦК.
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А якщо подумати, то при повномасштабній війні хто має воювати? Чого у Другу Світову не кричали "Хай Черчілль воює!", "Ейзенхауер нас зливає в Нормандії!"...
Я вважаю все зрозуміло. Наше лайно по Монакам, Марбельям, Маймамам....
Я знаю, чому багато наших громадян, які ховаються від мобілізаціїї, одразу "переводять стрілки" на політиків, суддів, прокукрорів і поліцію, типу "а чого вони не воюють?!". Це тупа відмазка рівня школяра. Всі чудово знають, що якщо в окопи загнати усю судову систему, МВС, ДСНС чи ДТЕК то це буде катастрофа, але в такий смішний спосіб, такими заявами боягузи і латентні посіпаки окупантів лише намагаються виправдати свою недолугість та неповноцінність...
А в цей час, тут на фронті, у нас з особовим складом є велика проблема: поранені, хворі, загиблі. І їх треба комусь замінити. Бо це війна.
Всі хочуть додому і всі хочуть перемоги.
Не збрехали...
Не "Украпошта" почала розсилати повістки, а ТЦК через "Укрпошту" почав розсилати повістки.
Так було завжди і всюди.