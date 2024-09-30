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На Херсонщине "Укрпочта" начала рассылать повестки, - ОВА

Розсилання повісток поштою на Херсонщині

"Укрпочта" начала отправлять повестки призывникам, военнообязанным и резервистам в Херсонской области.

Об этом пишет пресс-служба Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Заместитель начальника Херсонской ОВА Ольга Малярчук провела совещание с заместителем начальника областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александром Самотеем и директором по развитию сети Николаевского и Херсонского регионов АО "Укрпочта" Владимиром Очеретнюком.

Собеседники обсудили механизм формирования и отправки повесток сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

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Как сообщили в ОВА, повестки подписываются электронными подписями начальников ТЦК, а также содержат уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода. Они печатаются "Укрпочтой" и направляются по домашним адресам военнообязанных.

После этого мужчины должны явиться в ТЦК и СП в течение 14 дней с момента получения повестки. Тех, кто не появляется, привлекают к административной ответственности, а ТЦК передает данные в полицию для розыска лица.

"Рассылка повесток "Укрпочтой" является законной процедурой, которая должна обеспечить своевременный вызов военнообязанных в военкоматы и улучшить мобилизационную кампанию", - отметила заместитель начальника Херсонской ОВА Ольга Малярчук.

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Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Украины работают над разработкой функционала, который поможет автоматизировать процесс вручения повесток военнообязанным.

19 сентября стало известно, что Укрпочта разослала первые 6000 повесток без участия ТЦК.

Автор: 

Укрпочта (310) мобилизация (2785) повестка (154) Херсонская область (4813)


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Топ комментарии
+18
Він - потужний патріот з бронню або 45-річний пенсіонер.
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30.09.2024 22:39
+16
Велике прохання, економте кошти, друкуйте на не дуже цупкому папері. Щоб можна було використати за прямим призначенням.
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30.09.2024 22:38
+11
Ти захищаєш?
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30.09.2024 22:20
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Захищати державу потрібно !
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30.09.2024 22:17 Ответить
Ти захищаєш?
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30.09.2024 22:20 Ответить
Він - потужний патріот з бронню або 45-річний пенсіонер.
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30.09.2024 22:39 Ответить
а ти? потужно захищаеш Бруклін?
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30.09.2024 22:42 Ответить
Тебе ї..е чмо?
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30.09.2024 22:47 Ответить
Він пише з підвалу) не з бліндажу)
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30.09.2024 23:44 Ответить
Щиро надіюсь, що хоч на Херсонщині Укрпошта працює якісно. В мене наприклад рекомендовані листи "носять" в робочий час, часто навіть не намагаються піднятись до квартири, не йдуть з ними до приватного будинку і повідомлення про його надходження не залишають (є цікавий і свіжий особистий досвід отримання паперів з суду, та і інші люди говорять про таке саме). Відповідно коли поштар на мінімальці отримає стос таких листів, з великою ймовірністю людина дізнається про них після затримання поліцією за неявку, бо листи будуть рахуватись за новою зеленою практикою - недоставленими, але врученими.
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30.09.2024 22:30 Ответить
Так і було задумано. Спочатку штраф 25 тисяч а потім конфіскація майна рабів.
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30.09.2024 22:39 Ответить
Велике прохання, економте кошти, друкуйте на не дуже цупкому папері. Щоб можна було використати за прямим призначенням.
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30.09.2024 22:38 Ответить
Спочатку проголосували за йолопа. А тепер співають про рабів та про свободних людей ..це одні і ті самі люди...
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30.09.2024 22:44 Ответить
Голосуй за Порошенка, а то Путін нападе (с)

А якщо подумати, то при повномасштабній війні хто має воювати? Чого у Другу Світову не кричали "Хай Черчілль воює!", "Ейзенхауер нас зливає в Нормандії!"...
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30.09.2024 23:48 Ответить
Під час Другої світової війни Рендольф Черчилль служив у 4-му королівському гусарському полку, де служив також і його батько. Пізніше перебував у складі Особливої повітряної служби і разом з Девідом Стірлінгом він декілька разів вирушав у тил ворога, зокрема, до Лівійської пустелі.......

Я вважаю все зрозуміло. Наше лайно по Монакам, Марбельям, Маймамам....
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01.10.2024 09:10 Ответить
Так, їх багато. Так само, як і багато тих політиків і бізнесменів, які покинули свої країни щойно в них вторглась нацистська Германія... Проте, це відмінило той факт, що народи окупованих країн одразу припинили боротьбу. О! Та що там Друга Світова? А чого варта історія одного Ізраелю! Воювати одразу з кількома нападниками!

Я знаю, чому багато наших громадян, які ховаються від мобілізаціїї, одразу "переводять стрілки" на політиків, суддів, прокукрорів і поліцію, типу "а чого вони не воюють?!". Це тупа відмазка рівня школяра. Всі чудово знають, що якщо в окопи загнати усю судову систему, МВС, ДСНС чи ДТЕК то це буде катастрофа, але в такий смішний спосіб, такими заявами боягузи і латентні посіпаки окупантів лише намагаються виправдати свою недолугість та неповноцінність...

А в цей час, тут на фронті, у нас з особовим складом є велика проблема: поранені, хворі, загиблі. І їх треба комусь замінити. Бо це війна.

Всі хочуть додому і всі хочуть перемоги.
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01.10.2024 14:42 Ответить
Не проголосував - от і ****** напав.
Не збрехали...
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01.10.2024 09:16 Ответить
Хм... Печально...
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30.09.2024 22:46 Ответить
Електронной подписью на туалетной бумаге? Вы хоть представляете что такое електронная подпись и для чего она? Я вам нарисую любую електронную подпись что начальник ТЦК мне мильйон должен
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30.09.2024 22:52 Ответить
Журналюги в своєму стилі: якщо їх попросити богу помолитися, то вони і лоби, і долівку порозбивають.
Не "Украпошта" почала розсилати повістки, а ТЦК через "Укрпошту" почав розсилати повістки.
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30.09.2024 22:56 Ответить
Херсонщину вирішили остаточно українізувати, тобто обезлюдити.
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30.09.2024 23:18 Ответить
смски там хоть прилепили или цель немного другая?
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01.10.2024 01:27 Ответить
Аксіома: Хто не хоче служити в своїй армії, буде служити в армії ворога.
Так було завжди і всюди.
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01.10.2024 04:26 Ответить
Мародерити у своєї армії,- хоча схоже, що вона не їхня - та саботувати будівництво оборонних укріплень теж було завжди та усуди? Відкрити кордон цього концлагеря і люди спокійно собі виїдуть і не будуть воювати в чужій армії та за газові контракти Новінського та за газовий бізнес Фірташа, і вже точно не за мародерів та зрадників.
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01.10.2024 07:54 Ответить
В кончу заспу тцк нехай відішлють листи, там 99% громадян кацапів проживає, чи вони своїм не висилають.
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01.10.2024 04:57 Ответить
Мижики на кацапії в городі, а так вірно сказав.
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01.10.2024 07:55 Ответить
Виглядає дивним, що на знекровленій вщент Херсонщині розпочали цей процес. Є порада від 99 % українців розпочати цей пілотний проект з Буковелі, Конча-Заспи й Пуща-Водиця де і мешкає той 1 % небожителів. Розумію, що виглядає наївно, але ця скотоублюдія ніяк не може сама себе зупинити.
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01.10.2024 08:57 Ответить
 
 