На Херсонщине "Укрпочта" начала рассылать повестки, - ОВА

"Укрпочта" начала отправлять повестки призывникам, военнообязанным и резервистам в Херсонской области.

Об этом пишет пресс-служба Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Заместитель начальника Херсонской ОВА Ольга Малярчук провела совещание с заместителем начальника областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александром Самотеем и директором по развитию сети Николаевского и Херсонского регионов АО "Укрпочта" Владимиром Очеретнюком.

Собеседники обсудили механизм формирования и отправки повесток сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Читайте также: Кабмин выделил 71,8 млн грн на рассылку повесток по почте, - СМИ

Как сообщили в ОВА, повестки подписываются электронными подписями начальников ТЦК, а также содержат уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода. Они печатаются "Укрпочтой" и направляются по домашним адресам военнообязанных.

После этого мужчины должны явиться в ТЦК и СП в течение 14 дней с момента получения повестки. Тех, кто не появляется, привлекают к административной ответственности, а ТЦК передает данные в полицию для розыска лица.

"Рассылка повесток "Укрпочтой" является законной процедурой, которая должна обеспечить своевременный вызов военнообязанных в военкоматы и улучшить мобилизационную кампанию", - отметила заместитель начальника Херсонской ОВА Ольга Малярчук.

Читайте также: Кабмин утвердил новый вид повесток от ТЦК

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Украины работают над разработкой функционала, который поможет автоматизировать процесс вручения повесток военнообязанным.

19 сентября стало известно, что Укрпочта разослала первые 6000 повесток без участия ТЦК.