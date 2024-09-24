Кабмин выделил 71,8 млн грн на рассылку повесток по почте, - СМИ

Правительство выделило 71,8 млн грн на централизованную печать 900 тысяч повесток до конца года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют документы, которыми располагает УП.

Решение было принято 24 сентября на заседании Кабмина.

"3 целью укрепления обороноспособности государства выделить Министерству обороны 71 820 тыс. гривен для проведения централизованной печати повесток о вызове резервиста или военнообязанного в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки или его отдел, которые сформированы с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, и направления указанных повесток военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения

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В пояснительной записке Минэкономики отмечается, что планируется печатать 300 тысяч повесток в месяц. Министерству финансов поручено выделить средства из резервного фонда государственного бюджета.

Отчет об использовании этих средств должны подать Министерству экономики, Министерству финансов и Государственной казначейской службе до 28 декабря 2024 г.

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