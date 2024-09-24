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Кабмин выделил 71,8 млн грн на рассылку повесток по почте, - СМИ

Кабмін виділив майже 72 млн грн на друк повісток

Правительство выделило 71,8 млн грн на централизованную печать 900 тысяч повесток до конца года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют документы, которыми располагает УП.

Решение было принято 24 сентября на заседании Кабмина.

"3 целью укрепления обороноспособности государства выделить Министерству обороны 71 820 тыс. гривен для проведения централизованной печати повесток о вызове резервиста или военнообязанного в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки или его отдел, которые сформированы с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, и направления указанных повесток военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения

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В пояснительной записке Минэкономики отмечается, что планируется печатать 300 тысяч повесток в месяц. Министерству финансов поручено выделить средства из резервного фонда государственного бюджета.

Отчет об использовании этих средств должны подать Министерству экономики, Министерству финансов и Государственной казначейской службе до 28 декабря 2024 г.

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Топ комментарии
+24
Не ищите логики в действиях властей. Им не защитники Родины нужны а новый поток ухилянтов с деньгами к начальнику ТЦК. А то на улицах уже некого бусифицировать. одни и те же по 5 раз попадаются
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24.09.2024 12:35
+24
Він тебе захищає, а ти навіть не знаєш його ім'я...

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24.09.2024 12:57
+17
Дивно. А до того як повістки розсилали? Писали від руки? Пересилали голубиною поштою?
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24.09.2024 12:23
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Щоб прилетів чарівник в блакитному гвинтокрилі і безкоштовно вирішив наші проблеми. НАТО, будь-хто.
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24.09.2024 17:22 Ответить
Ооо, стандартне нам всі винні, бо ми стоїмо на захисті демократії. Може вже пора самим своєю країною зайнятися?
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24.09.2024 17:34 Ответить
Просто було пророцтво колись давно, тож ми віруємо.

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24.09.2024 18:56 Ответить
Бачу в тебе своя реальність. На чому сидиш? Хоча не цікаво. Успіхів.
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24.09.2024 22:00 Ответить
Дурню відрізняй гумор від сидіння на чомусь.
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24.09.2024 23:18 Ответить
Нарешті влада взялася підіймати економіку, інвестує 72грн, прибуток 17тис грн, краще за нафту У Шмигаля від такого очі аж заблищали і слина потекла. Правда не факт що вони щось зможуть взяти у тих у кого і так нічого не лишилося.
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24.09.2024 15:37 Ответить
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24.09.2024 17:09 Ответить
Дєбіли намахані. Повістки і можливе подальше блокування карток жодним чином не вплине на мобілізацію, просто економіці буде повна жопа і потік втікачів за кордон збільшиться в рази. Будуть просто тікати від голоду і безробіття прориваючі кордон вантажівками та іншим. Будуть стріляти. Але все одно будуть бігти. І все перетвориться на повний *****.
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24.09.2024 17:26 Ответить
Будь ласка, друкуйте на не дуже цупкому папері, економте кошти! Щоб можна було використати за прямим призначенням.
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24.09.2024 17:30 Ответить
Ах так он воно в чьом проблема! Просто повісток не було. От зараз напечатаєм і начнеться мобілізація, знайдеться заміна і можна буде нарешті демобілізувати частину людей.
браво! )))
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24.09.2024 17:52 Ответить
Чую з такими патріотами України ми переможемо точно
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25.09.2024 02:28 Ответить
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