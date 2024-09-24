Кабмін виділив 71,8 млн грн на розсилку повісток поштою, - ЗМІ

Уряд виділив 71,8 млн грн на централізований друк 900 тисяч повісток до кінця року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать документи, які має в розпорядженні УП.

Рішення ухвалили 24 вересня на засіданні Кабміну.

"3 метою зміцнення обороноздатності держави виділити Міністерству оборони 71 820 тис. гривень для проведення централізованого друку повісток про виклик резервіста або військовозобов'язаного до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу, які сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, і направлення зазначених повісток військовозобов'язаним та резервістам засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням із описом вкладення і повідомленням про вручення", - йдеться в розпорядженні.

Також читайте: В Україні автоматизують вручення повісток, - Міноборони

У пояснювальній записці Мінекономіки зазначається, що планується друкувати 300 тисяч повісток на місяць. Міністерству фінансів доручено виділити кошти з резервного фонду державного бюджету.

Звіт про використання цих коштів мають подати Міністерству економіки, Міністерству фінансів і Державній казначейській службі до 28 грудня 2024 р.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні зупинили призов обмежено придатних чоловіків до 25 років: він можливий лише за письмовою згодою