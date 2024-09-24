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Новини Мобілізація
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Кабмін виділив 71,8 млн грн на розсилку повісток поштою, - ЗМІ

Кабмін виділив майже 72 млн грн на друк повісток

Уряд виділив 71,8 млн грн на централізований друк 900 тисяч повісток до кінця року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать документи, які має в розпорядженні УП.

Рішення ухвалили 24 вересня на засіданні Кабміну.

"3 метою зміцнення обороноздатності держави виділити Міністерству оборони 71 820 тис. гривень для проведення централізованого друку повісток про виклик резервіста або військовозобов'язаного до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу, які сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, і направлення зазначених повісток військовозобов'язаним та резервістам засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням із описом вкладення і повідомленням про вручення", - йдеться в розпорядженні.

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У пояснювальній записці Мінекономіки зазначається, що планується друкувати 300 тисяч повісток на місяць. Міністерству фінансів доручено виділити кошти з резервного фонду державного бюджету.

Звіт про використання цих коштів мають подати Міністерству економіки, Міністерству фінансів і Державній казначейській службі до 28 грудня 2024 р.

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Автор: 

Кабмін (14098) мобілізація (3068) повістка (182)


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Топ коментарі
+24
Не ищите логики в действиях властей. Им не защитники Родины нужны а новый поток ухилянтов с деньгами к начальнику ТЦК. А то на улицах уже некого бусифицировать. одни и те же по 5 раз попадаются
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24.09.2024 12:35
+24
Він тебе захищає, а ти навіть не знаєш його ім'я...

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24.09.2024 12:57
+17
Дивно. А до того як повістки розсилали? Писали від руки? Пересилали голубиною поштою?
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24.09.2024 12:23
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Щоб прилетів чарівник в блакитному гвинтокрилі і безкоштовно вирішив наші проблеми. НАТО, будь-хто.
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24.09.2024 17:22 Відповісти
Ооо, стандартне нам всі винні, бо ми стоїмо на захисті демократії. Може вже пора самим своєю країною зайнятися?
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24.09.2024 17:34 Відповісти
Просто було пророцтво колись давно, тож ми віруємо.

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24.09.2024 18:56 Відповісти
Бачу в тебе своя реальність. На чому сидиш? Хоча не цікаво. Успіхів.
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24.09.2024 22:00 Відповісти
Дурню відрізняй гумор від сидіння на чомусь.
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24.09.2024 23:18 Відповісти
Нарешті влада взялася підіймати економіку, інвестує 72грн, прибуток 17тис грн, краще за нафту У Шмигаля від такого очі аж заблищали і слина потекла. Правда не факт що вони щось зможуть взяти у тих у кого і так нічого не лишилося.
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24.09.2024 15:37 Відповісти
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24.09.2024 17:09 Відповісти
Дєбіли намахані. Повістки і можливе подальше блокування карток жодним чином не вплине на мобілізацію, просто економіці буде повна жопа і потік втікачів за кордон збільшиться в рази. Будуть просто тікати від голоду і безробіття прориваючі кордон вантажівками та іншим. Будуть стріляти. Але все одно будуть бігти. І все перетвориться на повний *****.
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24.09.2024 17:26 Відповісти
Будь ласка, друкуйте на не дуже цупкому папері, економте кошти! Щоб можна було використати за прямим призначенням.
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24.09.2024 17:30 Відповісти
Ах так он воно в чьом проблема! Просто повісток не було. От зараз напечатаєм і начнеться мобілізація, знайдеться заміна і можна буде нарешті демобілізувати частину людей.
браво! )))
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24.09.2024 17:52 Відповісти
Чую з такими патріотами України ми переможемо точно
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25.09.2024 02:28 Відповісти
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