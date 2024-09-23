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мобілізація (2882) Гончаренко (484)

В Україні зупинили призов обмежено придатних чоловіків до 25 років: він можливий лише за письмовою згодою

Мобілізацію обмежено придатних чоловіків до 25 років зупинили

В Україні припинили призов обмежено придатних чоловіків віком з 18 до 25 років. Відтепер мобілізація таких категорій можлива лише за письмовою згодою.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"У директиві Командування Сухопутних Військ на оперативні командування та на ТЦК 116/2/1/21409 від 19.09.2024 в пункті 1 вказано про не призов чоловіків з 18 до 25 років", - зазначив він.

Ця директива через Оперативні Командування вже дійшла до обласних та районних територіальних центрів комплектування та соціального забезпечення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні поменшало випадків "бусифікації" військовозобов’язаних, - Одеський ТЦК 

Проте, як зазначив нардеп, демобілізації чоловіків, які були мобілізовані до 25 років, немає.

Крім того, згідно з цією ж директивою МД КСВ 116/2/1/21409 від 19.09.2024 вказано про мобілізацію чоловіків з 25 до 49 років.

Чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням, виданим Генштабом на конкретну особу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вовки Да Вінчі" закриють свій рекрутинговий центр, якщо у них не перестануть "красти" рекрутів, – комбат Філімонов 

Що передувало

Раніше спікер ВР Руслан Стефанчук заявив, що обмежено придатних до військової служби віком від 18 до 25 років не мобілізуватимуть. Міноборони готує відповідний наказ.

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект, який передбачає заборону мобілізації чоловіків до 25 років, що мають обмежену придатність до військової служби.

Раніше ця категорія громадян могла бути мобілізована, хоча призов на військову службу в Україні зазвичай дозволяється лише після досягнення 25-річного віку, за винятком окремих випадків.

Також читайте: Батько трьох неповнолітніх не завжди має право на відстрочку від мобілізації: Пояснення ТЦК

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Топ коментарі
+13
А ти індвалід якої групи ?Чому не в окопі?
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23.09.2024 16:49
+11
влада і ********** просрочені взагалі!!!
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23.09.2024 16:56
+9
Краше б зупинили призов 58 лiтнiх дiдiв з купою болячок
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23.09.2024 17:08
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Дивилася відео де захисник зовсім юний..не потрібно випадків для 18 річних, нехай 95 їх закриє, там усі вікові і здорові ухилянти
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23.09.2024 16:36 Відповісти
За пів року такими темпами як зараз то в тилу усі мужики будуть інвалідами 3 ї групи як мініум.Для ухилянтів то недорого.
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23.09.2024 16:42 Відповісти
А ти індвалід якої групи ?Чому не в окопі?
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23.09.2024 16:49 Відповісти
іди накуй.Просто і далеко але накуй.
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23.09.2024 16:53 Відповісти
Цілком очікувана відповідь від імбіцила,співчуваю
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23.09.2024 16:55 Відповісти
та ну?Я просто не збираюся витрачати час на довбня з нета.Накуй.Прямо і не звертай.
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23.09.2024 16:59 Відповісти
Вже пішов. А ти йди за мною.
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23.09.2024 20:19 Відповісти
то ти , воїн ''куку'' , в окопі ще й запитання встигаєш строчити між набивкою магазину - придатна людина чи не придатна повторити твій життєвий шлях?
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24.09.2024 08:42 Відповісти
мутнячок какой-то...а внести изменения в Закон - не судьба???
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23.09.2024 16:49 Відповісти
Про які закони мова?Ніхто не бачив підписаний боневтіком папірець про військовий стан.Війни нема.Конституція похєрєна,які закони?
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23.09.2024 16:52 Відповісти
Єслі ти чогось не бачив, то це не значит що його немає.
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23.09.2024 17:54 Відповісти
Як ти, сидячи в урюпіньську, вологодскої губєрніі, бачити, що підписується в Україні?
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23.09.2024 19:18 Відповісти
І як воно живеця в очікуванні обісраного папірця з написом війна? Може сходиш на передочок та подивишся на ту війноньку?
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23.09.2024 21:56 Відповісти
Если для вас закон - это обicраний папiрець, то чемодан-вокзал-расея, и добро пожаловать отсюда.

Мы воюем за то, чтобы идти по европейскому пути развития, а не чтоб становиться УНДР.
Сейчас боневтiк не подписал один закон, завтра другой, послезавтра ваша жена должна будет отдавать долг под ТЦКшником, а вы как джентльмен, поверите на слово. Война же.
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24.09.2024 03:00 Відповісти
Ти свиняче рило з язика на мову перейди для початку, а потім вже починай потякалко відкривати по моїй відправкі хоч кудись. Ze з подачі таких активістів як ти понапідписував законів, що й нашим внукам вистачить розхльобувати.
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24.09.2024 07:18 Відповісти
Как все печально. Хотя чего можно было ожидать от персоны, считающей закон "обiсраним папiрцем"?

Лучше бы вы общались на родном русском, тогда не приходилось бы выдумывать всякие "відправкі"

Поэтому повторюсь еще раз - чемодан-вокзал-расея =)
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24.09.2024 15:01 Відповісти
влада і ********** просрочені взагалі!!!
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23.09.2024 16:56 Відповісти
Мутнячок був до того: двоє близнюків до 25 років. Один здоровий, інший обмежено придатний. Мобілізували обмежено придатного, бо він не підлягає строковій службі.
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23.09.2024 17:12 Відповісти
Краше б зупинили призов 58 лiтнiх дiдiв з купою болячок
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23.09.2024 17:08 Відповісти
Беруть 18-річних з купою болячок. Чим краще?
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23.09.2024 17:13 Відповісти
Тим, що їм 58.....подивишся на себе в 58 і тоді розкажеш...Коли ми в 18 були в Афгані, то нічого..а тут бідненький.
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23.09.2024 18:00 Відповісти
"Чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням, виданим Генштабом на конкретну особу"
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23.09.2024 18:14 Відповісти
Резерв+ та укрпошта швидко організують мобілізаційне розпорядження.
Не забувай у якій країні ти живеш.
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23.09.2024 19:23 Відповісти
Нєєєє... Резерв+ та укрпошта ще поки що не виконують функції Генштабу.
Але ви все ж цілком праві, від тцкунів можна чого завгодно очікувати.
Вони зовсім втрачають зв'язок з реальністю, коли помічають самотніх чоловіків на вулиці
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24.09.2024 08:19 Відповісти
Письмова згода буде на кожного.Як тот водій,якого витягли з автобусу з дітьми,сам зажадав піти у війско,як каже воєнком.І зараз бігає по полігону і додому відмовляється їхати.Блакитні очи воєнкома не можуть брехати.
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23.09.2024 18:48 Відповісти
Так навіщо ти про це на українському сайті жалієшся? Тобі в приймальню хєрасімова потрібно
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23.09.2024 19:20 Відповісти
Те що ти демонструєшь - не патріотизм,а звичайна дурість. Але ти цього не зрозумієшь ніколи.
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23.09.2024 19:27 Відповісти
Так тим більше, якщо ти профроспатрійот, тобі вже давно було потрібно добровольцем потрапити в Україну у якості органічного добрива
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23.09.2024 19:36 Відповісти
Ти ідіот?Тебе до лікаря,таких без черги приймають.
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23.09.2024 20:02 Відповісти
Письмова згода ))
ахахах доречі у нас заборонено викрадення людей, але є бусифікація челяді, яка на полігонах опиняється як "доброволець" зі всіма підписами. Тому письмова згода умовнопридатного молодика це просто питання часу проведеного у КПЗ ТЦК СП.
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23.09.2024 19:17 Відповісти
Призивати потрібно жирних квартальних *********, бздопотатну мразоту, та тупорилих мусорів, яких тупорилий курдупель зелупа, наплодив, як гною....
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23.09.2024 19:19 Відповісти
замість щоб прибрати можливість бусифікувати умовнопридатних до 25 взагалі, у нас як завжди пишуть закони щоб і вашим і нашим, тобто хто не заплатить "підпише" згоду, хто заплатить вільний до досягнення 25 років.
Зебіли 73% мають бути задоволені.
Доречі з категорією 50+ буде ідентична ситуація.
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23.09.2024 19:20 Відповісти
хтось може пояснити на що закрили виїзд хлопцям до 25 років? мамані зараз всіх 17 річних вивозять. В чому логіка????
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24.09.2024 01:13 Відповісти
Да уж! Секретная Директива! Можно отчитаться о «потужном покращенни» ничего не делая по сути. Иди потом в суд оспаривай незаконность мобилизации, ссылаясь на секретную директиву!
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24.09.2024 08:34 Відповісти
Гончаренко провокатор. Ограниченно годных после 50 лет ТЦК забирает и отправляет на фронт:
https://www.youtube.com/watch?v=BqOuRCfxep8
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25.09.2024 11:38 Відповісти
 
 