В Україні зупинили призов обмежено придатних чоловіків до 25 років: він можливий лише за письмовою згодою
В Україні припинили призов обмежено придатних чоловіків віком з 18 до 25 років. Відтепер мобілізація таких категорій можлива лише за письмовою згодою.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
"У директиві Командування Сухопутних Військ на оперативні командування та на ТЦК 116/2/1/21409 від 19.09.2024 в пункті 1 вказано про не призов чоловіків з 18 до 25 років", - зазначив він.
Ця директива через Оперативні Командування вже дійшла до обласних та районних територіальних центрів комплектування та соціального забезпечення.
Проте, як зазначив нардеп, демобілізації чоловіків, які були мобілізовані до 25 років, немає.
Крім того, згідно з цією ж директивою МД КСВ 116/2/1/21409 від 19.09.2024 вказано про мобілізацію чоловіків з 25 до 49 років.
Чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням, виданим Генштабом на конкретну особу.
Що передувало
Раніше спікер ВР Руслан Стефанчук заявив, що обмежено придатних до військової служби віком від 18 до 25 років не мобілізуватимуть. Міноборони готує відповідний наказ.
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект, який передбачає заборону мобілізації чоловіків до 25 років, що мають обмежену придатність до військової служби.
Раніше ця категорія громадян могла бути мобілізована, хоча призов на військову службу в Україні зазвичай дозволяється лише після досягнення 25-річного віку, за винятком окремих випадків.
Будь ласка, зачекайте...
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Сейчас боневтiк не подписал один закон, завтра другой, послезавтра ваша жена должна будет отдавать долг под ТЦКшником, а вы как джентльмен, поверите на слово. Война же.
Лучше бы вы общались на родном русском, тогда не приходилось бы выдумывать всякие "відправкі"
Поэтому повторюсь еще раз - чемодан-вокзал-расея =)
Не забувай у якій країні ти живеш.
Але ви все ж цілком праві, від тцкунів можна чого завгодно очікувати.
Вони зовсім втрачають зв'язок з реальністю, коли помічають самотніх чоловіків на вулиці
ахахах доречі у нас заборонено викрадення людей, але є бусифікація челяді, яка на полігонах опиняється як "доброволець" зі всіма підписами. Тому письмова згода умовнопридатного молодика це просто питання часу проведеного у КПЗ ТЦК СП.
Зебіли 73% мають бути задоволені.
Доречі з категорією 50+ буде ідентична ситуація.
https://www.youtube.com/watch?v=BqOuRCfxep8