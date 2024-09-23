В Україні зупинили призов обмежено придатних чоловіків до 25 років: він можливий лише за письмовою згодою

В Україні припинили призов обмежено придатних чоловіків віком з 18 до 25 років. Відтепер мобілізація таких категорій можлива лише за письмовою згодою.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"У директиві Командування Сухопутних Військ на оперативні командування та на ТЦК 116/2/1/21409 від 19.09.2024 в пункті 1 вказано про не призов чоловіків з 18 до 25 років", - зазначив він.

Ця директива через Оперативні Командування вже дійшла до обласних та районних територіальних центрів комплектування та соціального забезпечення.

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Проте, як зазначив нардеп, демобілізації чоловіків, які були мобілізовані до 25 років, немає.

Крім того, згідно з цією ж директивою МД КСВ 116/2/1/21409 від 19.09.2024 вказано про мобілізацію чоловіків з 25 до 49 років.

Чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням, виданим Генштабом на конкретну особу.

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Що передувало

Раніше спікер ВР Руслан Стефанчук заявив, що обмежено придатних до військової служби віком від 18 до 25 років не мобілізуватимуть. Міноборони готує відповідний наказ.

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект, який передбачає заборону мобілізації чоловіків до 25 років, що мають обмежену придатність до військової служби.

Раніше ця категорія громадян могла бути мобілізована, хоча призов на військову службу в Україні зазвичай дозволяється лише після досягнення 25-річного віку, за винятком окремих випадків.

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