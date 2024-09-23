В Украине остановили призыв ограниченно годных мужчин до 25 лет: он возможен только по письменному согласию
В Украине остановили призыв ограниченно годных мужчин в возрасте с 18 до 25 лет. Отныне мобилизация таких категорий возможна только по письменному согласию.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"В директиве Командования Сухопутных Войск на оперативные командования и на ТЦК 116/2/1/21409 от 19.09.2024 в пункте 1 указано о не призыве мужчин с 18 до 25 лет", - отметил он.
Эта директива через Оперативные Командования уже дошла до областных и районных территориальных центров комплектования и социального обеспечения.
Однако, как отметил нардеп, демобилизации мужчин, которые были мобилизованы до 25 лет, нет.
Кроме того, согласно этой же директиве МД КСВ 116/2/1/21409 от 19.09.2024 указано о мобилизации мужчин с 25 до 49 лет.
Мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованными только по отдельному мобилизационному распоряжению, выданному Генштабом на конкретное лицо.
Что предшествовало
Ранее спикер ВР Руслан Стефанчук заявил, что ограниченно годных к военной службе в возрасте от 18 до 25 лет не будут мобилизовать. Минобороны готовит соответствующий приказ.
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет мобилизации мужчин до 25 лет, имеющих ограниченную пригодность к военной службе.
Ранее эта категория граждан могла быть мобилизована, хотя призыв на военную службу в Украине обычно разрешается только после достижения 25-летнего возраста, за исключением отдельных случаев.
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Мы воюем за то, чтобы идти по европейскому пути развития, а не чтоб становиться УНДР.
Сейчас боневтiк не подписал один закон, завтра другой, послезавтра ваша жена должна будет отдавать долг под ТЦКшником, а вы как джентльмен, поверите на слово. Война же.
Лучше бы вы общались на родном русском, тогда не приходилось бы выдумывать всякие "відправкі"
Поэтому повторюсь еще раз - чемодан-вокзал-расея =)
Не забувай у якій країні ти живеш.
Але ви все ж цілком праві, від тцкунів можна чого завгодно очікувати.
Вони зовсім втрачають зв'язок з реальністю, коли помічають самотніх чоловіків на вулиці
ахахах доречі у нас заборонено викрадення людей, але є бусифікація челяді, яка на полігонах опиняється як "доброволець" зі всіма підписами. Тому письмова згода умовнопридатного молодика це просто питання часу проведеного у КПЗ ТЦК СП.
Зебіли 73% мають бути задоволені.
Доречі з категорією 50+ буде ідентична ситуація.
https://www.youtube.com/watch?v=BqOuRCfxep8