РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8388 посетителей онлайн
Новости мобилизации
26 649 39
мобилизация (2613) Гончаренко (532)

В Украине остановили призыв ограниченно годных мужчин до 25 лет: он возможен только по письменному согласию

Мобілізацію обмежено придатних чоловіків до 25 років зупинили

В Украине остановили призыв ограниченно годных мужчин в возрасте с 18 до 25 лет. Отныне мобилизация таких категорий возможна только по письменному согласию.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"В директиве Командования Сухопутных Войск на оперативные командования и на ТЦК 116/2/1/21409 от 19.09.2024 в пункте 1 указано о не призыве мужчин с 18 до 25 лет", - отметил он.

Эта директива через Оперативные Командования уже дошла до областных и районных территориальных центров комплектования и социального обеспечения.

Также читайте: В Украине стало меньше случаев "бусификации" военнообязанных, - Одесский ТЦК

Однако, как отметил нардеп, демобилизации мужчин, которые были мобилизованы до 25 лет, нет.

Кроме того, согласно этой же директиве МД КСВ 116/2/1/21409 от 19.09.2024 указано о мобилизации мужчин с 25 до 49 лет.

Мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованными только по отдельному мобилизационному распоряжению, выданному Генштабом на конкретное лицо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вовки Да Вінчі" закроют свой рекрутинговый центр, если у них не перестанут "красть" рекрутов, - комбат Филимонов

Что предшествовало

Ранее спикер ВР Руслан Стефанчук заявил, что ограниченно годных к военной службе в возрасте от 18 до 25 лет не будут мобилизовать. Минобороны готовит соответствующий приказ.

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет мобилизации мужчин до 25 лет, имеющих ограниченную пригодность к военной службе.

Ранее эта категория граждан могла быть мобилизована, хотя призыв на военную службу в Украине обычно разрешается только после достижения 25-летнего возраста, за исключением отдельных случаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрпочта" разослала первые 6 тысяч повесток без участия ТЦК, - СМИ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
А ти індвалід якої групи ?Чому не в окопі?
показать весь комментарий
23.09.2024 16:49
+11
влада і ********** просрочені взагалі!!!
показать весь комментарий
23.09.2024 16:56
+9
Краше б зупинили призов 58 лiтнiх дiдiв з купою болячок
показать весь комментарий
23.09.2024 17:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дивилася відео де захисник зовсім юний..не потрібно випадків для 18 річних, нехай 95 їх закриє, там усі вікові і здорові ухилянти
показать весь комментарий
23.09.2024 16:36 Ответить
За пів року такими темпами як зараз то в тилу усі мужики будуть інвалідами 3 ї групи як мініум.Для ухилянтів то недорого.
показать весь комментарий
23.09.2024 16:42 Ответить
А ти індвалід якої групи ?Чому не в окопі?
показать весь комментарий
23.09.2024 16:49 Ответить
іди накуй.Просто і далеко але накуй.
показать весь комментарий
23.09.2024 16:53 Ответить
Цілком очікувана відповідь від імбіцила,співчуваю
показать весь комментарий
23.09.2024 16:55 Ответить
та ну?Я просто не збираюся витрачати час на довбня з нета.Накуй.Прямо і не звертай.
показать весь комментарий
23.09.2024 16:59 Ответить
Вже пішов. А ти йди за мною.
показать весь комментарий
23.09.2024 20:19 Ответить
то ти , воїн ''куку'' , в окопі ще й запитання встигаєш строчити між набивкою магазину - придатна людина чи не придатна повторити твій життєвий шлях?
показать весь комментарий
24.09.2024 08:42 Ответить
мутнячок какой-то...а внести изменения в Закон - не судьба???
показать весь комментарий
23.09.2024 16:49 Ответить
Про які закони мова?Ніхто не бачив підписаний боневтіком папірець про військовий стан.Війни нема.Конституція похєрєна,які закони?
показать весь комментарий
23.09.2024 16:52 Ответить
Єслі ти чогось не бачив, то це не значит що його немає.
показать весь комментарий
23.09.2024 17:54 Ответить
Як ти, сидячи в урюпіньську, вологодскої губєрніі, бачити, що підписується в Україні?
показать весь комментарий
23.09.2024 19:18 Ответить
І як воно живеця в очікуванні обісраного папірця з написом війна? Може сходиш на передочок та подивишся на ту війноньку?
показать весь комментарий
23.09.2024 21:56 Ответить
Если для вас закон - это обicраний папiрець, то чемодан-вокзал-расея, и добро пожаловать отсюда.

Мы воюем за то, чтобы идти по европейскому пути развития, а не чтоб становиться УНДР.
Сейчас боневтiк не подписал один закон, завтра другой, послезавтра ваша жена должна будет отдавать долг под ТЦКшником, а вы как джентльмен, поверите на слово. Война же.
показать весь комментарий
24.09.2024 03:00 Ответить
Ти свиняче рило з язика на мову перейди для початку, а потім вже починай потякалко відкривати по моїй відправкі хоч кудись. Ze з подачі таких активістів як ти понапідписував законів, що й нашим внукам вистачить розхльобувати.
показать весь комментарий
24.09.2024 07:18 Ответить
Как все печально. Хотя чего можно было ожидать от персоны, считающей закон "обiсраним папiрцем"?

Лучше бы вы общались на родном русском, тогда не приходилось бы выдумывать всякие "відправкі"

Поэтому повторюсь еще раз - чемодан-вокзал-расея =)
показать весь комментарий
24.09.2024 15:01 Ответить
влада і ********** просрочені взагалі!!!
показать весь комментарий
23.09.2024 16:56 Ответить
Мутнячок був до того: двоє близнюків до 25 років. Один здоровий, інший обмежено придатний. Мобілізували обмежено придатного, бо він не підлягає строковій службі.
показать весь комментарий
23.09.2024 17:12 Ответить
Краше б зупинили призов 58 лiтнiх дiдiв з купою болячок
показать весь комментарий
23.09.2024 17:08 Ответить
Беруть 18-річних з купою болячок. Чим краще?
показать весь комментарий
23.09.2024 17:13 Ответить
Тим, що їм 58.....подивишся на себе в 58 і тоді розкажеш...Коли ми в 18 були в Афгані, то нічого..а тут бідненький.
показать весь комментарий
23.09.2024 18:00 Ответить
"Чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням, виданим Генштабом на конкретну особу"
показать весь комментарий
23.09.2024 18:14 Ответить
Резерв+ та укрпошта швидко організують мобілізаційне розпорядження.
Не забувай у якій країні ти живеш.
показать весь комментарий
23.09.2024 19:23 Ответить
Нєєєє... Резерв+ та укрпошта ще поки що не виконують функції Генштабу.
Але ви все ж цілком праві, від тцкунів можна чого завгодно очікувати.
Вони зовсім втрачають зв'язок з реальністю, коли помічають самотніх чоловіків на вулиці
показать весь комментарий
24.09.2024 08:19 Ответить
Письмова згода буде на кожного.Як тот водій,якого витягли з автобусу з дітьми,сам зажадав піти у війско,як каже воєнком.І зараз бігає по полігону і додому відмовляється їхати.Блакитні очи воєнкома не можуть брехати.
показать весь комментарий
23.09.2024 18:48 Ответить
Так навіщо ти про це на українському сайті жалієшся? Тобі в приймальню хєрасімова потрібно
показать весь комментарий
23.09.2024 19:20 Ответить
Те що ти демонструєшь - не патріотизм,а звичайна дурість. Але ти цього не зрозумієшь ніколи.
показать весь комментарий
23.09.2024 19:27 Ответить
Так тим більше, якщо ти профроспатрійот, тобі вже давно було потрібно добровольцем потрапити в Україну у якості органічного добрива
показать весь комментарий
23.09.2024 19:36 Ответить
Ти ідіот?Тебе до лікаря,таких без черги приймають.
показать весь комментарий
23.09.2024 20:02 Ответить
Письмова згода ))
ахахах доречі у нас заборонено викрадення людей, але є бусифікація челяді, яка на полігонах опиняється як "доброволець" зі всіма підписами. Тому письмова згода умовнопридатного молодика це просто питання часу проведеного у КПЗ ТЦК СП.
показать весь комментарий
23.09.2024 19:17 Ответить
Призивати потрібно жирних квартальних *********, бздопотатну мразоту, та тупорилих мусорів, яких тупорилий курдупель зелупа, наплодив, як гною....
показать весь комментарий
23.09.2024 19:19 Ответить
замість щоб прибрати можливість бусифікувати умовнопридатних до 25 взагалі, у нас як завжди пишуть закони щоб і вашим і нашим, тобто хто не заплатить "підпише" згоду, хто заплатить вільний до досягнення 25 років.
Зебіли 73% мають бути задоволені.
Доречі з категорією 50+ буде ідентична ситуація.
показать весь комментарий
23.09.2024 19:20 Ответить
хтось може пояснити на що закрили виїзд хлопцям до 25 років? мамані зараз всіх 17 річних вивозять. В чому логіка????
показать весь комментарий
24.09.2024 01:13 Ответить
Да уж! Секретная Директива! Можно отчитаться о «потужном покращенни» ничего не делая по сути. Иди потом в суд оспаривай незаконность мобилизации, ссылаясь на секретную директиву!
показать весь комментарий
24.09.2024 08:34 Ответить
Гончаренко провокатор. Ограниченно годных после 50 лет ТЦК забирает и отправляет на фронт:
https://www.youtube.com/watch?v=BqOuRCfxep8
показать весь комментарий
25.09.2024 11:38 Ответить
 
 