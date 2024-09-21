"Вовки Да Вінчі" закроют свой рекрутинговый центр, если у них не перестанут "красть" рекрутов, - комбат Филимонов

Отдельный батальон "Вовки Да Вінчі", который сейчас входит в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду, может закрыть свой рекрутинговый центр, если не решится вопрос с мобилизацией рекрутов именно в ту бригаду, ради которой они пришли в ВСУ.

Об этом командир батальона Сергей Филимонов сказал в комментарии "Новинарне", информирует Цензор.НЕТ.

"Я знаю людей, которых сейчас силой забирают в другие подразделения. Я об этом кричу на самом высоком уровне: что люди конкретно мобилизовались, потому что хотели именно к нам. Но их не возвращают!" - подчеркнул комбат.

Военный рассказал о случаях, когда людей "крадут" из учебных центров другие бригады, несмотря на то, что они мобилизовалась в Вооруженные силы именно для того, чтобы служить в "Вовках Да Вінчі".

"Если я сейчас не решу вопрос по некоторым бойцам - буду закрывать рекрутцентр. Потому что это безответственно - говорить людям, что они могут прийти к нам в бригаду или в батальон, а их потом бросают в другие штурмовые бригады. Если в Вооруженных силах не нужны мотивированные люди, то мы не будем этим заниматься. Людей обманывать точно не будем", - подчеркнул Филимонов.

Также смотрите: Ежемесячно по стране рекрутируется 6,5 тыс. добровольцев, - Минобороны. ФОТО