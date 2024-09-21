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Новости мобилизации
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мобилизация (2606) 59 отдельная мотопехотная бригада (118) Филимонов Сергей (14) рекрутинг (97)

"Вовки Да Вінчі" закроют свой рекрутинговый центр, если у них не перестанут "красть" рекрутов, - комбат Филимонов

Рекрутинг в батальйон

Отдельный батальон "Вовки Да Вінчі", который сейчас входит в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду, может закрыть свой рекрутинговый центр, если не решится вопрос с мобилизацией рекрутов именно в ту бригаду, ради которой они пришли в ВСУ.

Об этом командир батальона Сергей Филимонов сказал в комментарии "Новинарне", информирует Цензор.НЕТ.

"Я знаю людей, которых сейчас силой забирают в другие подразделения. Я об этом кричу на самом высоком уровне: что люди конкретно мобилизовались, потому что хотели именно к нам. Но их не возвращают!" - подчеркнул комбат.

Военный рассказал о случаях, когда людей "крадут" из учебных центров другие бригады, несмотря на то, что они мобилизовалась в Вооруженные силы именно для того, чтобы служить в "Вовках Да Вінчі".

"Если я сейчас не решу вопрос по некоторым бойцам - буду закрывать рекрутцентр. Потому что это безответственно - говорить людям, что они могут прийти к нам в бригаду или в батальон, а их потом бросают в другие штурмовые бригады. Если в Вооруженных силах не нужны мотивированные люди, то мы не будем этим заниматься. Людей обманывать точно не будем", - подчеркнул Филимонов.

Также смотрите: Ежемесячно по стране рекрутируется 6,5 тыс. добровольцев, - Минобороны. ФОТО
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Топ комментарии
+30
Так така хрінь давно, ще з Зеленьского та Залужного (рік тому, як раз коли він розкручував свою программу "Рекрутінга"):
приіхали в учебку з наказом про доукомплектацію в ДШВ на запорізькому напрямку і грібли усіх підряд і косих і хромих (більшість яких як раз по тій програмі було) і навіть тих намагались, хто в вже давно у штаті іншої бригади і просто приїхав проставити ВОЗ. І їм і усім іншим, було глибоко пох. на усі домовленості, бо у тих бачите, був наказ з підписом Залужного - вони усі сралися при слові "підпис Залужного" и "брали під козирок". Зараз така сама херня тільки з "підпис Сирського". Бо це, СРАНА СОВЕТЬСЬКА АРМІЯ!!!!
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21.09.2024 03:40
+21
Незламний Зеленський з потужним Сирським он розказують про те, як вони "піклуються" про життя солдат, як "покращують" підготовку, як їм потрібні "вмотивовані". І нічо, живуть жеж якось. Тільки ви такі чесні попались і ще декілька...
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21.09.2024 01:09
+19
Ну так владі же не потрібні вмотивовані навчені воїни, що перемагають.
Владі потрібні м'ясо-мобіки, що просто ДОХНУТЬ!
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21.09.2024 01:14
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Правила форума Совет форумчан
Незламний Зеленський з потужним Сирським он розказують про те, як вони "піклуються" про життя солдат, як "покращують" підготовку, як їм потрібні "вмотивовані". І нічо, живуть жеж якось. Тільки ви такі чесні попались і ще декілька...
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21.09.2024 01:09 Ответить
Так така хрінь давно, ще з Зеленьского та Залужного (рік тому, як раз коли він розкручував свою программу "Рекрутінга"):
приіхали в учебку з наказом про доукомплектацію в ДШВ на запорізькому напрямку і грібли усіх підряд і косих і хромих (більшість яких як раз по тій програмі було) і навіть тих намагались, хто в вже давно у штаті іншої бригади і просто приїхав проставити ВОЗ. І їм і усім іншим, було глибоко пох. на усі домовленості, бо у тих бачите, був наказ з підписом Залужного - вони усі сралися при слові "підпис Залужного" и "брали під козирок". Зараз така сама херня тільки з "підпис Сирського". Бо це, СРАНА СОВЕТЬСЬКА АРМІЯ!!!!
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21.09.2024 03:40 Ответить
Дехто не може не накинути на Залужного ....
Хоча при Залужному за мобілізацію і навчання був відповідальний Сирський.

СЬОГОДНІ. Без Залужного:

"Головний інспектор Міноборони Ігор Воронченко на Ставці у президента розкритикував рівень підготовки новобранців, того ж дня його звільнили.
Співпадіння?"
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21.09.2024 09:26 Ответить
А Залужний хіба ікона, ідеал що про нього не можна згадувати нічого поганого?
Так, мені теж Залужний імпонує набагато краще за Сирського, але ж це не означає, що про Залужного тепер можна згадувати або добре, або ніяк.
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23.09.2024 12:06 Ответить
Можна згадувати. Але не потрібно вішати на нього всіх собак.
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23.09.2024 12:38 Ответить
Та нібито мова лише про те, що так було і при Залужному, а нне змінилося саме зараз. Доречі, закон про відповідальність солдатів (без відповідальності командирів) саме тоді проштовхнули.
Тоюто у нас чим меше влади - тим більша відповідальість, а мало б бути навпаки.
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23.09.2024 12:54 Ответить
знаю одного такого...хворого 50+ в ДШВ забрали...
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21.09.2024 17:39 Ответить
test
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23.09.2024 09:16 Ответить
Ну так владі же не потрібні вмотивовані навчені воїни, що перемагають.
Владі потрібні м'ясо-мобіки, що просто ДОХНУТЬ!
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21.09.2024 01:14 Ответить
Клоуны зеленые, вы так доиграетесь, что некому будет служить.
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21.09.2024 01:35 Ответить
Так може це і є їхньою метою.
Залякування і демотивація дуже добре працюють. В інтересах ху@ла.
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21.09.2024 09:29 Ответить
А шо, хлопці, ви справді вірили, що ваші рекрути попадуть саме до вас?
Це робить честь вашій вірі!
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21.09.2024 01:36 Ответить
Зашквар на зашкварі. Цю совкотню і тцкшників треба перед кожним тцк вішати, щоб повернути людям впевненість у справедливість військової служби?
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21.09.2024 01:55 Ответить
Ось сенс цих рекрутингових центрів? Цікаво скільки йде на них зараз із бюджету. От який сенс цього рекрутингу, якщо людина вибрала посаду, її бере частина і її переписують куди захочуть?

Причому записується, напевно, не в бухгалтера, а на бойову посаду, але в Да Вінчі.

От нафуя ваші рекрутингові центри тоді потрібні, якщо там просто документи передаються ТЦК і
далі вже залежить від твого гаманця і знайомств?
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21.09.2024 02:03 Ответить
Умерова у відставку . В міністри оборони Украіни - УКРАЇНЦЯ БЕЗ ВИЛЛ ЗА КОРДОНОМ ‼️‼️
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21.09.2024 02:47 Ответить
За умеровим і просирським давно нари плачуть
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21.09.2024 06:07 Ответить
нари плачуть за тим хто їх туди призначив .
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21.09.2024 08:39 Ответить
Це повинні бути дуже довгі нари...
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21.09.2024 08:44 Ответить
За призначенням-нари, а неозброєним оком - більше на рельси схожі, такі довгі нари.
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21.09.2024 09:00 Ответить
На..балово вєзде, недаром офіцер'ьо називали шакалами
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21.09.2024 08:43 Ответить
ну що вітаю , чого ми боялися те і сталося
маленька радянська армія воює з величезною радянською армією
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21.09.2024 08:47 Ответить
Це відбувається вже 2 роки ... прокинулись ?
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21.09.2024 08:51 Ответить
Систему ломають ті кому не вигідно! Там де на місці командири, менше смертності, а значить до них є довіра, а там де не має довіри, то до них силою набирають! Такими темпами ми далеко не дійдемо і влада шмарклі доведе до того , що росіянці знищать весь український народ!
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21.09.2024 08:55 Ответить
Вмотивовані лякають владу, бо вони піклуються за країну і купити їх важко.
Владі потрібні або холопи або виключно ті що за гроші, щоб були слухняні і якщо потрібно буде потім стріляти в незадоволених владою українців, вони то робили без питань.
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21.09.2024 09:43 Ответить
Аліну звідти ще не забрали? Печалька, однако...
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21.09.2024 10:07 Ответить
Воїни , Вовки Да Вінчі ,Воїни справжні , не кожний може стати як вони ...але політично зеленський з шоблою втягують їх у розборки ...це погано ...ОПа з 🤡 підступні ...
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21.09.2024 23:53 Ответить
 
 