"Вовки Да Вінчі" закроют свой рекрутинговый центр, если у них не перестанут "красть" рекрутов, - комбат Филимонов
Отдельный батальон "Вовки Да Вінчі", который сейчас входит в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду, может закрыть свой рекрутинговый центр, если не решится вопрос с мобилизацией рекрутов именно в ту бригаду, ради которой они пришли в ВСУ.
Об этом командир батальона Сергей Филимонов сказал в комментарии "Новинарне", информирует Цензор.НЕТ.
"Я знаю людей, которых сейчас силой забирают в другие подразделения. Я об этом кричу на самом высоком уровне: что люди конкретно мобилизовались, потому что хотели именно к нам. Но их не возвращают!" - подчеркнул комбат.
Военный рассказал о случаях, когда людей "крадут" из учебных центров другие бригады, несмотря на то, что они мобилизовалась в Вооруженные силы именно для того, чтобы служить в "Вовках Да Вінчі".
"Если я сейчас не решу вопрос по некоторым бойцам - буду закрывать рекрутцентр. Потому что это безответственно - говорить людям, что они могут прийти к нам в бригаду или в батальон, а их потом бросают в другие штурмовые бригады. Если в Вооруженных силах не нужны мотивированные люди, то мы не будем этим заниматься. Людей обманывать точно не будем", - подчеркнул Филимонов.
Пожалуйста, подождите...
приіхали в учебку з наказом про доукомплектацію в ДШВ на запорізькому напрямку і грібли усіх підряд і косих і хромих (більшість яких як раз по тій програмі було) і навіть тих намагались, хто в вже давно у штаті іншої бригади і просто приїхав проставити ВОЗ. І їм і усім іншим, було глибоко пох. на усі домовленості, бо у тих бачите, був наказ з підписом Залужного - вони усі сралися при слові "підпис Залужного" и "брали під козирок". Зараз така сама херня тільки з "підпис Сирського". Бо це, СРАНА СОВЕТЬСЬКА АРМІЯ!!!!
Хоча при Залужному за мобілізацію і навчання був відповідальний Сирський.
СЬОГОДНІ. Без Залужного:
"Головний інспектор Міноборони Ігор Воронченко на Ставці у президента розкритикував рівень підготовки новобранців, того ж дня його звільнили.
Співпадіння?"
Так, мені теж Залужний імпонує набагато краще за Сирського, але ж це не означає, що про Залужного тепер можна згадувати або добре, або ніяк.
Тоюто у нас чим меше влади - тим більша відповідальість, а мало б бути навпаки.
Владі потрібні м'ясо-мобіки, що просто ДОХНУТЬ!
Залякування і демотивація дуже добре працюють. В інтересах ху@ла.
Це робить честь вашій вірі!
Причому записується, напевно, не в бухгалтера, а на бойову посаду, але в Да Вінчі.
От нафуя ваші рекрутингові центри тоді потрібні, якщо там просто документи передаються ТЦК і
далі вже залежить від твого гаманця і знайомств?
маленька радянська армія воює з величезною радянською армією
Владі потрібні або холопи або виключно ті що за гроші, щоб були слухняні і якщо потрібно буде потім стріляти в незадоволених владою українців, вони то робили без питань.