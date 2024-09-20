Ежемесячно по стране рекрутируется 6,5 тыс. добровольцев, - Минобороны. ФОТО
В среднем ежемесячно в Украине в армию рекрутируется более 6000 человек.
Об этом представитель Министерства обороны Украины заявил на открытии очередного Центра рекрутинга украинской армии в городе Черкассы, передает Цензор.НЕТ.
Это уже 38-й центр в Украине и второй в области. Получить всю необходимую информацию и рекрутироваться можно в помещении Черкасского городского совета по адресу: ул. Байды Вишневецкого, 36.
Проконсультироваться и задать все необходимые вопросы черкасцы могут по телефону +38 (063) 048 94 93 или написав на электронный адрес: [email protected]. Центр работает с понедельника по четверг с 8:00 до 17:15, а в пятницу с 8:00 до 16:00.
"Центр рекрутинга украинской армии создан с целью привлечения в армию мотивированных, патриотически настроенных граждан. Спасибо Министерству обороны за эту важную инициативу", - отметил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.
В Центре и вокруг него не будут раздавать повестки - это прямо запрещено нормативными документами. Для граждан доступно более 10 тысяч вакансий, в том числе поваров, ремонтников, юристов, операторов БПЛА, медиков и других.
Рекрутироваться можно во все Силы обороны, включая ВСУ, Национальную Гвардию Украины, Службу Безопасности Украины, Государственную пограничную службу Украины и другие.
На сегодня уже более 17 тысяч граждан по всей Украине обратились в сеть центров, которую создало Министерство обороны в сотрудничестве с региональными органами государственной власти и местного самоуправления. Все они получили профессиональную консультацию от гражданских рекрутеров, которые прошли специальное обучение.
"Показатели рекрутинга в Силы обороны растут из месяца в месяц. В среднем ежемесячно по стране рекрутируется 6,5 тысяч добровольцев. Именно люди являются основой Сил обороны, и Центр предоставляет возможность стать в их ряды. Наши рекрутеры готовы предоставлять консультации и помогать каждому найти свое место в армии", - заявил уполномоченный представитель Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.
Подробную информацию о Центрах рекрутинга украинской армии можно найти на официальном сайте по ссылке, а свежие новости о функционировании сети - на Facebook.
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Ну це вже таке... Найголовніше питання - які гарантії, що людина, яка прийшла добровільно якимось програмістом, не опиниться через місяць у штурмовому загоні?
Але якщо у вас відношення від тилового підрозділу, який стереже Карпати - то геть інша справа, бо у такого підрозділу по суті немає права проводити рекрутинг.
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Якщо цієї посади немає в рекрутинговому wtynht, то як людину взагалі можуть призвати і прийняти на неї?
А якщо людину прийняли і розподілили на іншу посаду, то як її могли прийняти з самого початку на неіснуючу?
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Навіщо тоді військовий рекрутинговий центр публікує і пропонує вакансії, які непріоритетні? Ну можна тоді публікувати вакансії «старшого аналітика Microsoft», приймати на цю посаду і відправляти першим же потягом під Курськ.
Ви приходите в компанію найматися аналітиком, вас приймають, але наступного дня вам кажуть - «слухайте, ви такий здоровий, будете у нас вантажником в АТБ працювати. Контракт ваш ми вже переписали, тож фуй куди дінетеся».
Те саме з тиловими, якщо є вакансія в тиловому підрозділу і вона на сайті та людина пройшла туди і отримала відношення... то як її можуть відправляти в більш пріорітетні?
Головна ж ідея цього рекрутингу що куди пройшов туди і попадаєш... все інше просто вбиває саму ідею та будує недовіру до системи рекрутингу
Є ккатегорія "придатні для служби у тилу і частинах забеспечення" - якщо людина такої категорії рекрутується до тилової частини - то скорійше за все вона туди і попаде, якщо отримає відношення.
А якщо здоровий бик йде рекрутуватися до тилової частини, щоб не попасти на війну - то тут його дійсно можуть мобілізувати до бойової частини, а до тилової направити тих, хто не придатний до служби на 0.
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А звання «здоровий як бик» хто визначає? Тільки не кажіть, що ВЛК - там і по 58 років з артритом на виході - гладіатори виходять. Тоді в якому стані людині потрібно бути, щоб вона прийшла в рекрутинговий центр (як той себе описує), вибрала посаду і туди влаштувалася (як ті в статті описують). В інвалідному візку чи під крапельницею?
Тоді чому ці нюанси рекрутинговий центр не розповідає? «Ви приходьте, там на вакансії подивіться, але якщо нам здасться, що ви ще більш-менш здоровий, то все одно підете в штурмовий загін»
Питання «а нафуя тоді такий рекрутинговий центр» і чим він відрізняється від ТЦК залишається
Передай міші подоляку, що набирати ботів по оголошенням в тг - це шлях до провалу
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Судячи з ус ього - ти як свіжий бот ввжажаєш, що всі інші тут такі саме як ти. А щодо Вовків да Вінчі - то у мене позавчора подібної інформації не було. Якщо так, то рекрутинг взагалі не працює. Хоча Мадяр гарантував, що рекрути попадають до нього
По друге таке відношення як ви каже дискредитує саму ідею рекрутингу
То одразу нехай виставляють умову обмежено придатний для тилової частини в чому проблема зробити відкриті умови, але ж так ніхто не робить, а починають крутити після, а потім дивуються чому люди не йдуть по рекрутингу
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Правильно і найголовніше, продовжувати сміятися всю дорогу від того місця, де вас виловлять бусиком до рівненського полігону. Почуття гумору - це завжди цінується
За даними члена оборонного комітету Верховної Ради Сергія Рахманіна (нардеп від "Голосу") дуже мало наповнює українську армію Джерело:
Але не повірите, в рекрутингові центри теж люди йдуть.
Якщо ж нічого не робилося, то або ці депутати ідійоти, або всі нахабно брешуть)