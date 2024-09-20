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Ежемесячно по стране рекрутируется 6,5 тыс. добровольцев, - Минобороны. ФОТО

В среднем ежемесячно в Украине в армию рекрутируется более 6000 человек.

Об этом представитель Министерства обороны Украины заявил на открытии очередного Центра рекрутинга украинской армии в городе Черкассы, передает Цензор.НЕТ.

Это уже 38-й центр в Украине и второй в области. Получить всю необходимую информацию и рекрутироваться можно в помещении Черкасского городского совета по адресу: ул. Байды Вишневецкого, 36.

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Проконсультироваться и задать все необходимые вопросы черкасцы могут по телефону +38 (063) 048 94 93 или написав на электронный адрес: [email protected]. Центр работает с понедельника по четверг с 8:00 до 17:15, а в пятницу с 8:00 до 16:00.

Центр рекрутингу української армії в місті Черкаси

"Центр рекрутинга украинской армии создан с целью привлечения в армию мотивированных, патриотически настроенных граждан. Спасибо Министерству обороны за эту важную инициативу", - отметил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

В Центре и вокруг него не будут раздавать повестки - это прямо запрещено нормативными документами. Для граждан доступно более 10 тысяч вакансий, в том числе поваров, ремонтников, юристов, операторов БПЛА, медиков и других.

Рекрутироваться можно во все Силы обороны, включая ВСУ, Национальную Гвардию Украины, Службу Безопасности Украины, Государственную пограничную службу Украины и другие.

Центр рекрутингу української армії в місті Черкаси

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На сегодня уже более 17 тысяч граждан по всей Украине обратились в сеть центров, которую создало Министерство обороны в сотрудничестве с региональными органами государственной власти и местного самоуправления. Все они получили профессиональную консультацию от гражданских рекрутеров, которые прошли специальное обучение.

"Показатели рекрутинга в Силы обороны растут из месяца в месяц. В среднем ежемесячно по стране рекрутируется 6,5 тысяч добровольцев. Именно люди являются основой Сил обороны, и Центр предоставляет возможность стать в их ряды. Наши рекрутеры готовы предоставлять консультации и помогать каждому найти свое место в армии", - заявил уполномоченный представитель Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Подробную информацию о Центрах рекрутинга украинской армии можно найти на официальном сайте по ссылке, а свежие новости о функционировании сети - на Facebook.

Автор: 

Минобороны (9357) рекрутинг (135)


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Топ комментарии
+8
Там можуть і не роздавати, бо там інша проблема. Були випадки, що людина знаходить посаду, отримує відношення з частини, а в ТЦК чи в учебці підтираються тим відношенням і шлють добровольця туди, куди їм треба...
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20.09.2024 19:50
+7
У Центрі та навколо нього не роздаватимуть повістки - це прямо заборонено нормативними документами.
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20.09.2024 19:47
+6
6.500 добровільно на місяць, ще мінімум разів у 5 більше ТЦК на дорогах відловлює... Куди ви їх усіх діваєте?

Ну це вже таке... Найголовніше питання - які гарантії, що людина, яка прийшла добровільно якимось програмістом, не опиниться через місяць у штурмовому загоні?
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20.09.2024 20:30
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Наші рекрутери готові надавати консультації та допомагати кожному знайти своє місце в армії

Ненадовго...
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20.09.2024 19:43 Ответить
6.500 добровільно на місяць, ще мінімум разів у 5 більше ТЦК на дорогах відловлює... Куди ви їх усіх діваєте?

Ну це вже таке... Найголовніше питання - які гарантії, що людина, яка прийшла добровільно якимось програмістом, не опиниться через місяць у штурмовому загоні?
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20.09.2024 20:30 Ответить
большая реальность через месяц оказаться в черном мешке
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20.09.2024 21:14 Ответить
О! Дрищ вискочив повоняти! Зникни вже на своїй кацапії! Довго відстежував тему про рекрутинг?
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20.09.2024 20:56 Ответить
У Центрі та навколо нього не роздаватимуть повістки - це прямо заборонено нормативними документами.
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20.09.2024 19:47 Ответить
Там можуть і не роздавати, бо там інша проблема. Були випадки, що людина знаходить посаду, отримує відношення з частини, а в ТЦК чи в учебці підтираються тим відношенням і шлють добровольця туди, куди їм треба...
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20.09.2024 19:50 Ответить
Так, якщо людина знайшла посаду у бухгалтерії чи на охороні складу на Закарпатті, то можуть направити у більш пріоритетну частину.
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20.09.2024 20:02 Ответить
Ну то й нафуй той рекрутинговий центр з їхніми пропозиціями, якщо у фіналі тебе все одно відправлять «за пріоритетом», тобто «куди захочуть»?
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20.09.2024 20:34 Ответить
Ну не зовсім так - якщо ви бажаєте рекрутуватися у конкретний бойовий підрозділ - вас ніхто нікуди не направить "за пріоритетом". Якщо у вас відношення від Мадяра чи то 3ї Штурмової, то ви саме й попадете до Птахів Мадяра чи до 3ї штурмової.
Але якщо у вас відношення від тилового підрозділу, який стереже Карпати - то геть інша справа, бо у такого підрозділу по суті немає права проводити рекрутинг.
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20.09.2024 21:05 Ответить
Але якщо у вас відношення від тилового підрозділу, який стереже Карпати - то геть інша справа, бо у такого підрозділу по суті немає права проводити рекрутинг.
========

Якщо цієї посади немає в рекрутинговому wtynht, то як людину взагалі можуть призвати і прийняти на неї?
А якщо людину прийняли і розподілили на іншу посаду, то як її могли прийняти з самого початку на неіснуючу?
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20.09.2024 21:13 Ответить
Чому це "неіснуючу"? Посада існує, але ця посада охоронця Карпат геть непріоритетна під час війни. Тому якщо ви рекрутуєтесь на бойову посаду - ви 99,999% попадете на неї, а якщо ви рекрутуєтесь кудись подалі від війни на посаду для обмежено придатних, а ви самі здорові як бик - то тут вже можуть бути варіанти.
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20.09.2024 21:34 Ответить
Посада існує, але ця посада охоронця Карпат геть непріоритетна під час війни.
----------

Навіщо тоді військовий рекрутинговий центр публікує і пропонує вакансії, які непріоритетні? Ну можна тоді публікувати вакансії «старшого аналітика Microsoft», приймати на цю посаду і відправляти першим же потягом під Курськ.

Ви приходите в компанію найматися аналітиком, вас приймають, але наступного дня вам кажуть - «слухайте, ви такий здоровий, будете у нас вантажником в АТБ працювати. Контракт ваш ми вже переписали, тож фуй куди дінетеся».
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20.09.2024 22:01 Ответить
Нажаль є багато інших випадків що йшли в конкретні бойові бригади і на кокретні посади а опинились у зовсім інших...

Те саме з тиловими, якщо є вакансія в тиловому підрозділу і вона на сайті та людина пройшла туди і отримала відношення... то як її можуть відправляти в більш пріорітетні?

Головна ж ідея цього рекрутингу що куди пройшов туди і попадаєш... все інше просто вбиває саму ідею та будує недовіру до системи рекрутингу
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20.09.2024 21:32 Ответить
"якщо є вакансія в тиловому підрозділу і вона на сайті та людина пройшла туди і отримала відношення... то як її можуть відправляти в більш пріорітетні?"

Є ккатегорія "придатні для служби у тилу і частинах забеспечення" - якщо людина такої категорії рекрутується до тилової частини - то скорійше за все вона туди і попаде, якщо отримає відношення.
А якщо здоровий бик йде рекрутуватися до тилової частини, щоб не попасти на війну - то тут його дійсно можуть мобілізувати до бойової частини, а до тилової направити тих, хто не придатний до служби на 0.
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20.09.2024 21:37 Ответить
А якщо здоровий бик йде рекрутуватися до тилової частини, щоб не попасти на війну - то тут його дійсно можуть мобілізувати до бойової частини, а до тилової направити тих, хто не придатний до служби на 0.
====================



А звання «здоровий як бик» хто визначає? Тільки не кажіть, що ВЛК - там і по 58 років з артритом на виході - гладіатори виходять. Тоді в якому стані людині потрібно бути, щоб вона прийшла в рекрутинговий центр (як той себе описує), вибрала посаду і туди влаштувалася (як ті в статті описують). В інвалідному візку чи під крапельницею?

Тоді чому ці нюанси рекрутинговий центр не розповідає? «Ви приходьте, там на вакансії подивіться, але якщо нам здасться, що ви ще більш-менш здоровий, то все одно підете в штурмовий загін»

Питання «а нафуя тоді такий рекрутинговий центр» і чим він відрізняється від ТЦК залишається

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20.09.2024 21:55 Ответить
Рекрутинговий центр - для тих, хто має бажання піти зихищати країну але у складі бажаного їм підрозділу, а не "куди пошлють". Він не для тих, хто бажає відкосити десь на складах Ужгородського фронту.
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21.09.2024 00:32 Ответить
Вовки да Вінчі кажуть, що ти писдиш, як дихаєш

Передай міші подоляку, що набирати ботів по оголошенням в тг - це шлях до провалу
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21.09.2024 09:46 Ответить
"

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 17.09.2023"

Судячи з ус ього - ти як свіжий бот ввжажаєш, що всі інші тут такі саме як ти. А щодо Вовків да Вінчі - то у мене позавчора подібної інформації не було. Якщо так, то рекрутинг взагалі не працює. Хоча Мадяр гарантував, що рекрути попадають до нього
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23.09.2024 12:16 Ответить
та да, весь світ - іпсо, і всі в ньому боти, один ти - красава.
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23.09.2024 15:34 Ответить
Саме так можна трактувати твою логіку, зарєєстрований рік тому ботяра.
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23.09.2024 15:53 Ответить
По перше здоровий бик поняття відносне зараз...

По друге таке відношення як ви каже дискредитує саму ідею рекрутингу

То одразу нехай виставляють умову обмежено придатний для тилової частини в чому проблема зробити відкриті умови, але ж так ніхто не робить, а починають крутити після, а потім дивуються чому люди не йдуть по рекрутингу
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21.09.2024 00:26 Ответить
Та я з вами згодний, що мали б бути такі вимоги. Хоча у самого тилового підрозділу таких вимог нібито і немає - їм будь-які підходять, от тільки будь-яких туди не зарахують
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21.09.2024 00:36 Ответить
Роздавач повісток завжди може сказати, що не знав, що є неподалік цей центр, і взагалі діяв у суворій відповідності до закону, нікого не бив, то просто напад епілепсії.
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20.09.2024 20:00 Ответить
У центрі не роздають, за 50 метрів - будь ласка. І це враховуючи, що туди ще доїхати потрібно
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20.09.2024 20:35 Ответить
А в чому проблема? Якщо ви йдете у рекрутинговий центр - ви можете посміятися з роздавача повісток і йти собі далі до рекрутингового центру. Більш того - ви можете піти до рекрутингового центу навіть після того, як отримали повістку до ТЦК - і до ТЦК вже йти з відношенням від конкретної частини.
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20.09.2024 21:09 Ответить
Якщо ви йдете у рекрутинговий центр - ви можете посміятися з роздавача повісток і йти собі далі до рекрутингового центру.
===

Правильно і найголовніше, продовжувати сміятися всю дорогу від того місця, де вас виловлять бусиком до рівненського полігону. Почуття гумору - це завжди цінується
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20.09.2024 21:15 Ответить
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/09/19/7475755/ . Дуже дивно. А ось цей чолов'яга від влади каже що цифра просто жалюгідна, поспілкуйтесь, будь ласка, не вішайте людям локшину на вуха. Не будьте кацапами.
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20.09.2024 19:52 Ответить
Була тут тема -
За даними члена оборонного комітету Верховної Ради Сергія Рахманіна (нардеп від "Голосу") дуже мало наповнює українську армію Джерело:
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20.09.2024 20:09 Ответить
Порівняно з тим, що ТЦК набирають 20-30000, то цифра звісно жалюгідна.
Але не повірите, в рекрутингові центри теж люди йдуть.
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20.09.2024 21:12 Ответить
Я зовсім не кажу, що не йдуть. Але в моєму (можливо тупому) розумінні інформація від влади має подаватися злагоджено. З надією на зміни.
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20.09.2024 21:27 Ответить
Укрпошта с 6000 под дверями в ожидании...
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20.09.2024 19:59 Ответить
Десь на підході, уже після навчання, і резніков з банановим та своїм оточенням, замами, держсекретарями..
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20.09.2024 20:11 Ответить
А це хіба не надсекретна інформація? Нахіба про це киздіти?
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20.09.2024 20:20 Ответить
Мені здається, що не секретна, а більше - «на правах реклами»
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20.09.2024 20:36 Ответить
"Якби ви побачили цифру тих, кого рекрутували, ви б розплакалися. На превеликий жаль, вона просто жалюгідна, якщо чесно", - вважає Рахманін.
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20.09.2024 21:03 Ответить
Війна вже 30 місяців і якщо рекрутингом займались системно з самого початку, а то і раніше, то за 30 місяців вже рекрутували б біля 200тис мотивованих військових. Це не сміх, як один депутат казав, тому що менше наших втрат, як інший депутат казав.

Якщо ж нічого не робилося, то або ці депутати ідійоти, або всі нахабно брешуть)
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20.09.2024 21:43 Ответить
Я не знаю, як там на історічєских родінах депутатів і воєнкомів по ніццам і монакам, я там не був, але в моєму місті посади в рекрутингових центрах (їх 3) зі старту оптом скуплені валютчиками з базару. Тому в рекрутингових центрах можна зараз поміняти гривні на злоті чи євро. А йолопів, котрі повелись на замануху і прийшли рекрутуватись, просто передають в тцк, де йолопів писдять для науки і оформлюють туди куди "родіна сказала нада" а не туди, звідки ти відношення приніс.
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21.09.2024 10:00 Ответить
Тобто іншими словами щомісячно гине більше 6,5 тис.
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21.09.2024 10:08 Ответить
 
 