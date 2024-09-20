Ежемесячно по стране рекрутируется 6,5 тыс. добровольцев, - Минобороны. ФОТО

В среднем ежемесячно в Украине в армию рекрутируется более 6000 человек.

Об этом представитель Министерства обороны Украины заявил на открытии очередного Центра рекрутинга украинской армии в городе Черкассы, передает Цензор.НЕТ.

Это уже 38-й центр в Украине и второй в области. Получить всю необходимую информацию и рекрутироваться можно в помещении Черкасского городского совета по адресу: ул. Байды Вишневецкого, 36.

Читайте также: Если бы вы увидели цифру тех, кого рекрутировали, вы расплакались бы. Она просто жалкая, - нардеп "Голоса" Рахманин

Проконсультироваться и задать все необходимые вопросы черкасцы могут по телефону +38 (063) 048 94 93 или написав на электронный адрес: [email protected]. Центр работает с понедельника по четверг с 8:00 до 17:15, а в пятницу с 8:00 до 16:00.

"Центр рекрутинга украинской армии создан с целью привлечения в армию мотивированных, патриотически настроенных граждан. Спасибо Министерству обороны за эту важную инициативу", - отметил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

В Центре и вокруг него не будут раздавать повестки - это прямо запрещено нормативными документами. Для граждан доступно более 10 тысяч вакансий, в том числе поваров, ремонтников, юристов, операторов БПЛА, медиков и других.

Рекрутироваться можно во все Силы обороны, включая ВСУ, Национальную Гвардию Украины, Службу Безопасности Украины, Государственную пограничную службу Украины и другие.

Смотрите также: В Ромнах на Сумщине начал работать центр рекрутинга украинской армии. ФОТО

На сегодня уже более 17 тысяч граждан по всей Украине обратились в сеть центров, которую создало Министерство обороны в сотрудничестве с региональными органами государственной власти и местного самоуправления. Все они получили профессиональную консультацию от гражданских рекрутеров, которые прошли специальное обучение.

"Показатели рекрутинга в Силы обороны растут из месяца в месяц. В среднем ежемесячно по стране рекрутируется 6,5 тысяч добровольцев. Именно люди являются основой Сил обороны, и Центр предоставляет возможность стать в их ряды. Наши рекрутеры готовы предоставлять консультации и помогать каждому найти свое место в армии", - заявил уполномоченный представитель Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Подробную информацию о Центрах рекрутинга украинской армии можно найти на официальном сайте по ссылке, а свежие новости о функционировании сети - на Facebook.