В Ромнах на Сумщине начал работать центр рекрутинга украинской армии. ФОТО

В Сумской области открылся третий за неделю центр рекрутинга украинской армии. На этот раз - в городе Ромны.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Центр рекрутинга работает с понедельника по четверг с 8:00 до 17:15, а в пятницу - с 8:00 до 16:00.

"Спасибо Министерству обороны за эту инициативу, которая нашла широкую поддержку в наших громадах и органах местного самоуправления. Это позволяет привлечь в Вооруженные силы Украины именно мотивированный личный состав, что является ключевым фактором для усиления боеспособности нашей армии", - заявил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

Также смотрите: В Конотопе открылся четвертый в Сумской области центр рекрутинга украинской армии. ФОТО

Как отметили в Минобороны, база центров рекрутинга украинской армии насчитывает более 10 тысяч вакансий в Силы обороны. Это водители, гранатометчики, медики, операторы БПЛА, психологи, юристы, делопроизводители и другие. Гражданские рекрутеры контролируют каждый этап приобщения лица к армии.

"Призываю всех жителей области, города и громад посетить эти центры. Наши рекрутеры готовы вас встретить, подробно объяснить процесс, рассказать обо всех нюансах и сопровождать на каждом этапе - вплоть до направления в конкретную воинскую часть", - добавил уполномоченный представитель Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Читайте также: Генштаб: За последние два месяца показатели привлечения добровольцев в ВСУ выросли в 3,5 раза