В Ромнах на Сумщине начал работать центр рекрутинга украинской армии. ФОТО
В Сумской области открылся третий за неделю центр рекрутинга украинской армии. На этот раз - в городе Ромны.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
Центр рекрутинга работает с понедельника по четверг с 8:00 до 17:15, а в пятницу - с 8:00 до 16:00.
"Спасибо Министерству обороны за эту инициативу, которая нашла широкую поддержку в наших громадах и органах местного самоуправления. Это позволяет привлечь в Вооруженные силы Украины именно мотивированный личный состав, что является ключевым фактором для усиления боеспособности нашей армии", - заявил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.
Как отметили в Минобороны, база центров рекрутинга украинской армии насчитывает более 10 тысяч вакансий в Силы обороны. Это водители, гранатометчики, медики, операторы БПЛА, психологи, юристы, делопроизводители и другие. Гражданские рекрутеры контролируют каждый этап приобщения лица к армии.
"Призываю всех жителей области, города и громад посетить эти центры. Наши рекрутеры готовы вас встретить, подробно объяснить процесс, рассказать обо всех нюансах и сопровождать на каждом этапе - вплоть до направления в конкретную воинскую часть", - добавил уполномоченный представитель Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.
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