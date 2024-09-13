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Міноборони (6999) Сумська область (3240) Рекрутинг (104)

У Ромнах на Сумщині запрацював центр рекрутингу української армії. ФОТО

У Сумській області відкрився третій за тиждень центр рекрутингу української армії. На цей раз у місті Ромни. 

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Центр рекрутингу працює з понеділка по четвер з 8:00 до 17:15, а у п’ятницю - з 8:00 до 16:00.

"Дякую Міністерству оборони за цю ініціативу, яка знайшла широку підтримку в наших громадах та органах місцевого самоврядування. Це дає змогу залучити до Збройних сил України саме вмотивований особовий склад, що є ключовим фактором для посилення боєздатності нашої армії" - заявив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

У Ромнах на Сумщині запрацював центр рекрутингу української армії

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Конотопі відкрився четвертий на Сумщині центр рекрутингу української армії. ФОТО

Як зазначили в Міноборони, база центрів рекрутингу української армії налічує понад 10 тисяч вакансій в Сили оборони. Це водії, гранатометники, медики, оператори БПЛА, психологи, юристи, діловоди та інші. Цивільні рекрутерки контролюють кожний етап долучення особи до армії.

У Ромнах на Сумщині запрацював центр рекрутингу української армії

"Закликаю всіх мешканців області, міста та громад відвідати ці центри. Наші рекрутерки готові вас зустріти, детально пояснити процес, розповісти про всі нюанси та супроводжувати на кожному етапі — аж до направлення у конкретну військову частину", - додав уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Читайте також: У Сумах відкрили центр рекрутингу української армії. ФОТО

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Рекламні фото ковбас та холодців мають заохотити свиней іти на пункти забою.
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13.09.2024 15:52 Відповісти
Ще на гугле намалюйте де саме
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13.09.2024 16:00 Відповісти
А коли у ВР, та ОПі запрацює? Там військовозобовязаних здорових бичків повно!
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13.09.2024 16:18 Відповісти
Ще й Ромни сюди ж. Ворог гатить по Сумщині, а наші дебіли язиками ляпають. Знаючи кацапів, легко зрозуміти, що вони битимуть по людських хатах, а розказуватимуть про центри, казарми і бази найманців НАТО.
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13.09.2024 17:23 Відповісти
Я извиняюсь, а то не мало выходных в рекрутинговом центре воюющей за свое выживание страны? Может пятницу тоже сделать выходным, а понедельник и четверг - по пол дня?
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13.09.2024 19:09 Відповісти
 
 