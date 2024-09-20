Щомісячно по країні рекрутується 6,5 тис. добровольців, - Міноборони. ФОТО

У середньому щомісячно в Україні до армії рекрутується понад 6000 людей.

Про це представник Міністерства оборони України заявив на відкритті чергового Центру рекрутингу української армії в місті Черкаси, передає Цензор.НЕТ.

Це вже 38-й центр в Україні та другий в області. Отримати всю необхідну інформацію та рекрутуватися можна в приміщенні Черкаської міської ради за адресою: вул. Байди Вишневецького, 36.

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Проконсультуватися та поставити всі необхідні запитання черкасці можуть за телефоном +38 (063) 048 94 93, або написавши на електронну адресу: [email protected]. Центр працює з понеділка по четвер з 8:00 до 17:15, а в п’ятницю з 8:00 до 16:00.

"Центр рекрутингу української армії створений з метою залучення до війська вмотивованих, патріотично налаштованих громадян. Дякуємо Міністерству оборони за цю важливу ініціативу", — зазначив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

У Центрі та навколо нього не роздаватимуть повістки — це прямо заборонено нормативними документами. Для громадян доступно понад 10 тисяч вакансій, в тому числі кухарів, ремонтників, юристів, операторів БПЛА, медиків та інших.

Рекрутуватися можна до всіх Сил оборони, включаючи ЗСУ, Національну Гвардію України, Службу Безпеки України, Державну прикордонну службу України та інші.

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На сьогодні вже більше ніж 17 тисяч громадян по всій Україні звернулися до мережі центрів, яку створило Міністерство оборони у співпраці із регіональними органами державної влади та місцевого самоврядування. Всі вони отримали фахову консультацію від цивільних рекрутерів, які пройшли спеціальне навчання.

"Показники рекрутингу в Cили оборони зростають з місяця в місяць. В середньому щомісячно по країні рекрутується 6,5 тисяч добровольців. Саме люди є основою Сил оборони, і Центр надає можливість стати до їх лав. Наші рекрутери готові надавати консультації та допомагати кожному знайти своє місце в армії", — заявив уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Детальну інформацію про Центри рекрутингу української армії можна знайти на офіційному сайт за посиланням, а свіжі новини про функціонування мережі — на Facebook.