Щомісячно по країні рекрутується 6,5 тис. добровольців, - Міноборони. ФОТО
У середньому щомісячно в Україні до армії рекрутується понад 6000 людей.
Про це представник Міністерства оборони України заявив на відкритті чергового Центру рекрутингу української армії в місті Черкаси, передає Цензор.НЕТ.
Це вже 38-й центр в Україні та другий в області. Отримати всю необхідну інформацію та рекрутуватися можна в приміщенні Черкаської міської ради за адресою: вул. Байди Вишневецького, 36.
Проконсультуватися та поставити всі необхідні запитання черкасці можуть за телефоном +38 (063) 048 94 93, або написавши на електронну адресу: [email protected]. Центр працює з понеділка по четвер з 8:00 до 17:15, а в п’ятницю з 8:00 до 16:00.
"Центр рекрутингу української армії створений з метою залучення до війська вмотивованих, патріотично налаштованих громадян. Дякуємо Міністерству оборони за цю важливу ініціативу", — зазначив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.
У Центрі та навколо нього не роздаватимуть повістки — це прямо заборонено нормативними документами. Для громадян доступно понад 10 тисяч вакансій, в тому числі кухарів, ремонтників, юристів, операторів БПЛА, медиків та інших.
Рекрутуватися можна до всіх Сил оборони, включаючи ЗСУ, Національну Гвардію України, Службу Безпеки України, Державну прикордонну службу України та інші.
На сьогодні вже більше ніж 17 тисяч громадян по всій Україні звернулися до мережі центрів, яку створило Міністерство оборони у співпраці із регіональними органами державної влади та місцевого самоврядування. Всі вони отримали фахову консультацію від цивільних рекрутерів, які пройшли спеціальне навчання.
"Показники рекрутингу в Cили оборони зростають з місяця в місяць. В середньому щомісячно по країні рекрутується 6,5 тисяч добровольців. Саме люди є основою Сил оборони, і Центр надає можливість стати до їх лав. Наші рекрутери готові надавати консультації та допомагати кожному знайти своє місце в армії", — заявив уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.
Детальну інформацію про Центри рекрутингу української армії можна знайти на офіційному сайт за посиланням, а свіжі новини про функціонування мережі — на Facebook.
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Ну це вже таке... Найголовніше питання - які гарантії, що людина, яка прийшла добровільно якимось програмістом, не опиниться через місяць у штурмовому загоні?
Але якщо у вас відношення від тилового підрозділу, який стереже Карпати - то геть інша справа, бо у такого підрозділу по суті немає права проводити рекрутинг.
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Якщо цієї посади немає в рекрутинговому wtynht, то як людину взагалі можуть призвати і прийняти на неї?
А якщо людину прийняли і розподілили на іншу посаду, то як її могли прийняти з самого початку на неіснуючу?
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Навіщо тоді військовий рекрутинговий центр публікує і пропонує вакансії, які непріоритетні? Ну можна тоді публікувати вакансії «старшого аналітика Microsoft», приймати на цю посаду і відправляти першим же потягом під Курськ.
Ви приходите в компанію найматися аналітиком, вас приймають, але наступного дня вам кажуть - «слухайте, ви такий здоровий, будете у нас вантажником в АТБ працювати. Контракт ваш ми вже переписали, тож фуй куди дінетеся».
Те саме з тиловими, якщо є вакансія в тиловому підрозділу і вона на сайті та людина пройшла туди і отримала відношення... то як її можуть відправляти в більш пріорітетні?
Головна ж ідея цього рекрутингу що куди пройшов туди і попадаєш... все інше просто вбиває саму ідею та будує недовіру до системи рекрутингу
Є ккатегорія "придатні для служби у тилу і частинах забеспечення" - якщо людина такої категорії рекрутується до тилової частини - то скорійше за все вона туди і попаде, якщо отримає відношення.
А якщо здоровий бик йде рекрутуватися до тилової частини, щоб не попасти на війну - то тут його дійсно можуть мобілізувати до бойової частини, а до тилової направити тих, хто не придатний до служби на 0.
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А звання «здоровий як бик» хто визначає? Тільки не кажіть, що ВЛК - там і по 58 років з артритом на виході - гладіатори виходять. Тоді в якому стані людині потрібно бути, щоб вона прийшла в рекрутинговий центр (як той себе описує), вибрала посаду і туди влаштувалася (як ті в статті описують). В інвалідному візку чи під крапельницею?
Тоді чому ці нюанси рекрутинговий центр не розповідає? «Ви приходьте, там на вакансії подивіться, але якщо нам здасться, що ви ще більш-менш здоровий, то все одно підете в штурмовий загін»
Питання «а нафуя тоді такий рекрутинговий центр» і чим він відрізняється від ТЦК залишається
Передай міші подоляку, що набирати ботів по оголошенням в тг - це шлях до провалу
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Судячи з ус ього - ти як свіжий бот ввжажаєш, що всі інші тут такі саме як ти. А щодо Вовків да Вінчі - то у мене позавчора подібної інформації не було. Якщо так, то рекрутинг взагалі не працює. Хоча Мадяр гарантував, що рекрути попадають до нього
По друге таке відношення як ви каже дискредитує саму ідею рекрутингу
То одразу нехай виставляють умову обмежено придатний для тилової частини в чому проблема зробити відкриті умови, але ж так ніхто не робить, а починають крутити після, а потім дивуються чому люди не йдуть по рекрутингу
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Правильно і найголовніше, продовжувати сміятися всю дорогу від того місця, де вас виловлять бусиком до рівненського полігону. Почуття гумору - це завжди цінується
За даними члена оборонного комітету Верховної Ради Сергія Рахманіна (нардеп від "Голосу") дуже мало наповнює українську армію Джерело:
Але не повірите, в рекрутингові центри теж люди йдуть.
Якщо ж нічого не робилося, то або ці депутати ідійоти, або всі нахабно брешуть)