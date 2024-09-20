УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8661 відвідувач онлайн
Новини Фото
6 363 38

Щомісячно по країні рекрутується 6,5 тис. добровольців, - Міноборони. ФОТО

У середньому щомісячно в Україні до армії рекрутується понад 6000 людей.

Про це представник Міністерства оборони України заявив на відкритті чергового Центру рекрутингу української армії в місті Черкаси, передає Цензор.НЕТ.

Це вже 38-й центр в Україні та другий в області. Отримати всю необхідну інформацію та рекрутуватися можна в приміщенні Черкаської міської ради за адресою: вул. Байди Вишневецького, 36.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якби ви побачили цифру тих, кого рекрутували, ви б розплакалися. Вона просто жалюгідна, - нардеп "Голосу" Рахманін

Проконсультуватися та поставити всі необхідні запитання черкасці можуть за телефоном +38 (063) 048 94 93, або написавши на електронну адресу: [email protected]. Центр працює з понеділка по четвер з 8:00 до 17:15, а в п’ятницю з 8:00 до 16:00.

Центр рекрутингу української армії в місті Черкаси

"Центр рекрутингу української армії створений з метою залучення до війська вмотивованих, патріотично налаштованих громадян. Дякуємо Міністерству оборони за цю важливу ініціативу", — зазначив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

У Центрі та навколо нього не роздаватимуть повістки — це прямо заборонено нормативними документами. Для громадян доступно понад 10 тисяч вакансій, в тому числі кухарів, ремонтників, юристів, операторів БПЛА, медиків та інших.

Рекрутуватися можна до всіх Сил оборони, включаючи ЗСУ, Національну Гвардію України, Службу Безпеки України, Державну прикордонну службу України та інші.

Центр рекрутингу української армії в місті Черкаси

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Ромнах на Сумщині запрацював центр рекрутингу української армії. ФОТО

На сьогодні вже більше ніж 17 тисяч громадян по всій Україні звернулися до мережі центрів, яку створило Міністерство оборони у співпраці із регіональними органами державної влади та місцевого самоврядування. Всі вони отримали фахову консультацію від цивільних рекрутерів, які пройшли спеціальне навчання.

"Показники рекрутингу в Cили оборони зростають з місяця в місяць. В середньому щомісячно по країні рекрутується 6,5 тисяч добровольців. Саме люди є основою Сил оборони, і Центр надає можливість стати до їх лав. Наші рекрутери готові надавати консультації та допомагати кожному знайти своє місце в армії", — заявив уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Детальну інформацію про Центри рекрутингу української армії можна знайти на офіційному сайт за посиланням, а свіжі новини про функціонування мережі — на Facebook.

Автор: 

Міноборони (7401) Рекрутинг (145)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Там можуть і не роздавати, бо там інша проблема. Були випадки, що людина знаходить посаду, отримує відношення з частини, а в ТЦК чи в учебці підтираються тим відношенням і шлють добровольця туди, куди їм треба...
показати весь коментар
20.09.2024 19:50
+7
У Центрі та навколо нього не роздаватимуть повістки - це прямо заборонено нормативними документами.
показати весь коментар
20.09.2024 19:47
+6
6.500 добровільно на місяць, ще мінімум разів у 5 більше ТЦК на дорогах відловлює... Куди ви їх усіх діваєте?

Ну це вже таке... Найголовніше питання - які гарантії, що людина, яка прийшла добровільно якимось програмістом, не опиниться через місяць у штурмовому загоні?
показати весь коментар
20.09.2024 20:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наші рекрутери готові надавати консультації та допомагати кожному знайти своє місце в армії

Ненадовго...
показати весь коментар
20.09.2024 19:43 Відповісти
6.500 добровільно на місяць, ще мінімум разів у 5 більше ТЦК на дорогах відловлює... Куди ви їх усіх діваєте?

Ну це вже таке... Найголовніше питання - які гарантії, що людина, яка прийшла добровільно якимось програмістом, не опиниться через місяць у штурмовому загоні?
показати весь коментар
20.09.2024 20:30 Відповісти
большая реальность через месяц оказаться в черном мешке
показати весь коментар
20.09.2024 21:14 Відповісти
О! Дрищ вискочив повоняти! Зникни вже на своїй кацапії! Довго відстежував тему про рекрутинг?
показати весь коментар
20.09.2024 20:56 Відповісти
У Центрі та навколо нього не роздаватимуть повістки - це прямо заборонено нормативними документами.
показати весь коментар
20.09.2024 19:47 Відповісти
Там можуть і не роздавати, бо там інша проблема. Були випадки, що людина знаходить посаду, отримує відношення з частини, а в ТЦК чи в учебці підтираються тим відношенням і шлють добровольця туди, куди їм треба...
показати весь коментар
20.09.2024 19:50 Відповісти
Так, якщо людина знайшла посаду у бухгалтерії чи на охороні складу на Закарпатті, то можуть направити у більш пріоритетну частину.
показати весь коментар
20.09.2024 20:02 Відповісти
Ну то й нафуй той рекрутинговий центр з їхніми пропозиціями, якщо у фіналі тебе все одно відправлять «за пріоритетом», тобто «куди захочуть»?
показати весь коментар
20.09.2024 20:34 Відповісти
Ну не зовсім так - якщо ви бажаєте рекрутуватися у конкретний бойовий підрозділ - вас ніхто нікуди не направить "за пріоритетом". Якщо у вас відношення від Мадяра чи то 3ї Штурмової, то ви саме й попадете до Птахів Мадяра чи до 3ї штурмової.
Але якщо у вас відношення від тилового підрозділу, який стереже Карпати - то геть інша справа, бо у такого підрозділу по суті немає права проводити рекрутинг.
показати весь коментар
20.09.2024 21:05 Відповісти
Але якщо у вас відношення від тилового підрозділу, який стереже Карпати - то геть інша справа, бо у такого підрозділу по суті немає права проводити рекрутинг.
========

Якщо цієї посади немає в рекрутинговому wtynht, то як людину взагалі можуть призвати і прийняти на неї?
А якщо людину прийняли і розподілили на іншу посаду, то як її могли прийняти з самого початку на неіснуючу?
показати весь коментар
20.09.2024 21:13 Відповісти
Чому це "неіснуючу"? Посада існує, але ця посада охоронця Карпат геть непріоритетна під час війни. Тому якщо ви рекрутуєтесь на бойову посаду - ви 99,999% попадете на неї, а якщо ви рекрутуєтесь кудись подалі від війни на посаду для обмежено придатних, а ви самі здорові як бик - то тут вже можуть бути варіанти.
показати весь коментар
20.09.2024 21:34 Відповісти
Посада існує, але ця посада охоронця Карпат геть непріоритетна під час війни.
----------

Навіщо тоді військовий рекрутинговий центр публікує і пропонує вакансії, які непріоритетні? Ну можна тоді публікувати вакансії «старшого аналітика Microsoft», приймати на цю посаду і відправляти першим же потягом під Курськ.

Ви приходите в компанію найматися аналітиком, вас приймають, але наступного дня вам кажуть - «слухайте, ви такий здоровий, будете у нас вантажником в АТБ працювати. Контракт ваш ми вже переписали, тож фуй куди дінетеся».
показати весь коментар
20.09.2024 22:01 Відповісти
Нажаль є багато інших випадків що йшли в конкретні бойові бригади і на кокретні посади а опинились у зовсім інших...

Те саме з тиловими, якщо є вакансія в тиловому підрозділу і вона на сайті та людина пройшла туди і отримала відношення... то як її можуть відправляти в більш пріорітетні?

Головна ж ідея цього рекрутингу що куди пройшов туди і попадаєш... все інше просто вбиває саму ідею та будує недовіру до системи рекрутингу
показати весь коментар
20.09.2024 21:32 Відповісти
"якщо є вакансія в тиловому підрозділу і вона на сайті та людина пройшла туди і отримала відношення... то як її можуть відправляти в більш пріорітетні?"

Є ккатегорія "придатні для служби у тилу і частинах забеспечення" - якщо людина такої категорії рекрутується до тилової частини - то скорійше за все вона туди і попаде, якщо отримає відношення.
А якщо здоровий бик йде рекрутуватися до тилової частини, щоб не попасти на війну - то тут його дійсно можуть мобілізувати до бойової частини, а до тилової направити тих, хто не придатний до служби на 0.
показати весь коментар
20.09.2024 21:37 Відповісти
А якщо здоровий бик йде рекрутуватися до тилової частини, щоб не попасти на війну - то тут його дійсно можуть мобілізувати до бойової частини, а до тилової направити тих, хто не придатний до служби на 0.
====================



А звання «здоровий як бик» хто визначає? Тільки не кажіть, що ВЛК - там і по 58 років з артритом на виході - гладіатори виходять. Тоді в якому стані людині потрібно бути, щоб вона прийшла в рекрутинговий центр (як той себе описує), вибрала посаду і туди влаштувалася (як ті в статті описують). В інвалідному візку чи під крапельницею?

Тоді чому ці нюанси рекрутинговий центр не розповідає? «Ви приходьте, там на вакансії подивіться, але якщо нам здасться, що ви ще більш-менш здоровий, то все одно підете в штурмовий загін»

Питання «а нафуя тоді такий рекрутинговий центр» і чим він відрізняється від ТЦК залишається

показати весь коментар
20.09.2024 21:55 Відповісти
Рекрутинговий центр - для тих, хто має бажання піти зихищати країну але у складі бажаного їм підрозділу, а не "куди пошлють". Він не для тих, хто бажає відкосити десь на складах Ужгородського фронту.
показати весь коментар
21.09.2024 00:32 Відповісти
Вовки да Вінчі кажуть, що ти писдиш, як дихаєш

Передай міші подоляку, що набирати ботів по оголошенням в тг - це шлях до провалу
показати весь коментар
21.09.2024 09:46 Відповісти
"

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 17.09.2023"

Судячи з ус ього - ти як свіжий бот ввжажаєш, що всі інші тут такі саме як ти. А щодо Вовків да Вінчі - то у мене позавчора подібної інформації не було. Якщо так, то рекрутинг взагалі не працює. Хоча Мадяр гарантував, що рекрути попадають до нього
показати весь коментар
23.09.2024 12:16 Відповісти
та да, весь світ - іпсо, і всі в ньому боти, один ти - красава.
показати весь коментар
23.09.2024 15:34 Відповісти
Саме так можна трактувати твою логіку, зарєєстрований рік тому ботяра.
показати весь коментар
23.09.2024 15:53 Відповісти
По перше здоровий бик поняття відносне зараз...

По друге таке відношення як ви каже дискредитує саму ідею рекрутингу

То одразу нехай виставляють умову обмежено придатний для тилової частини в чому проблема зробити відкриті умови, але ж так ніхто не робить, а починають крутити після, а потім дивуються чому люди не йдуть по рекрутингу
показати весь коментар
21.09.2024 00:26 Відповісти
Та я з вами згодний, що мали б бути такі вимоги. Хоча у самого тилового підрозділу таких вимог нібито і немає - їм будь-які підходять, от тільки будь-яких туди не зарахують
показати весь коментар
21.09.2024 00:36 Відповісти
Роздавач повісток завжди може сказати, що не знав, що є неподалік цей центр, і взагалі діяв у суворій відповідності до закону, нікого не бив, то просто напад епілепсії.
показати весь коментар
20.09.2024 20:00 Відповісти
У центрі не роздають, за 50 метрів - будь ласка. І це враховуючи, що туди ще доїхати потрібно
показати весь коментар
20.09.2024 20:35 Відповісти
А в чому проблема? Якщо ви йдете у рекрутинговий центр - ви можете посміятися з роздавача повісток і йти собі далі до рекрутингового центру. Більш того - ви можете піти до рекрутингового центу навіть після того, як отримали повістку до ТЦК - і до ТЦК вже йти з відношенням від конкретної частини.
показати весь коментар
20.09.2024 21:09 Відповісти
Якщо ви йдете у рекрутинговий центр - ви можете посміятися з роздавача повісток і йти собі далі до рекрутингового центру.
===

Правильно і найголовніше, продовжувати сміятися всю дорогу від того місця, де вас виловлять бусиком до рівненського полігону. Почуття гумору - це завжди цінується
показати весь коментар
20.09.2024 21:15 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/09/19/7475755/ . Дуже дивно. А ось цей чолов'яга від влади каже що цифра просто жалюгідна, поспілкуйтесь, будь ласка, не вішайте людям локшину на вуха. Не будьте кацапами.
показати весь коментар
20.09.2024 19:52 Відповісти
Була тут тема -
За даними члена оборонного комітету Верховної Ради Сергія Рахманіна (нардеп від "Голосу") дуже мало наповнює українську армію Джерело:
показати весь коментар
20.09.2024 20:09 Відповісти
Порівняно з тим, що ТЦК набирають 20-30000, то цифра звісно жалюгідна.
Але не повірите, в рекрутингові центри теж люди йдуть.
показати весь коментар
20.09.2024 21:12 Відповісти
Я зовсім не кажу, що не йдуть. Але в моєму (можливо тупому) розумінні інформація від влади має подаватися злагоджено. З надією на зміни.
показати весь коментар
20.09.2024 21:27 Відповісти
Укрпошта с 6000 под дверями в ожидании...
показати весь коментар
20.09.2024 19:59 Відповісти
Десь на підході, уже після навчання, і резніков з банановим та своїм оточенням, замами, держсекретарями..
показати весь коментар
20.09.2024 20:11 Відповісти
А це хіба не надсекретна інформація? Нахіба про це киздіти?
показати весь коментар
20.09.2024 20:20 Відповісти
Мені здається, що не секретна, а більше - «на правах реклами»
показати весь коментар
20.09.2024 20:36 Відповісти
"Якби ви побачили цифру тих, кого рекрутували, ви б розплакалися. На превеликий жаль, вона просто жалюгідна, якщо чесно", - вважає Рахманін.
показати весь коментар
20.09.2024 21:03 Відповісти
Війна вже 30 місяців і якщо рекрутингом займались системно з самого початку, а то і раніше, то за 30 місяців вже рекрутували б біля 200тис мотивованих військових. Це не сміх, як один депутат казав, тому що менше наших втрат, як інший депутат казав.

Якщо ж нічого не робилося, то або ці депутати ідійоти, або всі нахабно брешуть)
показати весь коментар
20.09.2024 21:43 Відповісти
Я не знаю, як там на історічєских родінах депутатів і воєнкомів по ніццам і монакам, я там не був, але в моєму місті посади в рекрутингових центрах (їх 3) зі старту оптом скуплені валютчиками з базару. Тому в рекрутингових центрах можна зараз поміняти гривні на злоті чи євро. А йолопів, котрі повелись на замануху і прийшли рекрутуватись, просто передають в тцк, де йолопів писдять для науки і оформлюють туди куди "родіна сказала нада" а не туди, звідки ти відношення приніс.
показати весь коментар
21.09.2024 10:00 Відповісти
Тобто іншими словами щомісячно гине більше 6,5 тис.
показати весь коментар
21.09.2024 10:08 Відповісти
 
 