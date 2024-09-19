Якби ви побачили цифру тих, кого рекрутували, ви б розплакалися. Вона просто жалюгідна, - нардеп "Голосу" Рахманін

За даними члена оборонного комітету Верховної Ради Сергія Рахманіна (нардеп від "Голосу") рекрутинг дуже мало наповнює українську армію.

Про це народний депутат з фракції "Голос" Сергій Рахманін, який є членом комітету ВР з нацбезпеки, оборони та розвідки, розповів в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Якби ви побачили цифру тих, кого рекрутували, ви б розплакалися. На превеликий жаль, вона просто жалюгідна, якщо чесно", - заявив він.

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За словами депутата, рекрутинг "ніколи в житті" не зможе вирішити проблему збройних сил будь-якої держави, яка веде таку повномасштабну війну.

На думку Рахманіна, рекрутинг – це приємний бонус, не більше.

Водночас, каже нардеп, окремим бригадам вдається досягати непоганого співвідношення рекрутів і мобілізованих з ТЦК.

"Вони роблять це активно, навіть агресивно, і їм вдається залучати людей. І, до речі, одна з тих обставин, яка є перевагою для них, вони забезпечують якісне навчання… Бригади, які активно займаються цим (рекрутингом. - Ред.), вони мають менше проблем з особовим складом, ніж лінійні бригади, які покладаються в основному на офіційні рекрутингові центри, які є порожніми", - пояснює Рахманін.

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На його переконання, держава має вивчати цей досвід і масштабувати на всю країну. "Але це не робиться. Чому? Я вам чесно скажу, я не знаю причини", - резюмує депутат.