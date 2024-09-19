Якби ви побачили цифру тих, кого рекрутували, ви б розплакалися. Вона просто жалюгідна, - нардеп "Голосу" Рахманін
За даними члена оборонного комітету Верховної Ради Сергія Рахманіна (нардеп від "Голосу") рекрутинг дуже мало наповнює українську армію.
Про це народний депутат з фракції "Голос" Сергій Рахманін, який є членом комітету ВР з нацбезпеки, оборони та розвідки, розповів в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.
"Якби ви побачили цифру тих, кого рекрутували, ви б розплакалися. На превеликий жаль, вона просто жалюгідна, якщо чесно", - заявив він.
За словами депутата, рекрутинг "ніколи в житті" не зможе вирішити проблему збройних сил будь-якої держави, яка веде таку повномасштабну війну.
На думку Рахманіна, рекрутинг – це приємний бонус, не більше.
Водночас, каже нардеп, окремим бригадам вдається досягати непоганого співвідношення рекрутів і мобілізованих з ТЦК.
"Вони роблять це активно, навіть агресивно, і їм вдається залучати людей. І, до речі, одна з тих обставин, яка є перевагою для них, вони забезпечують якісне навчання… Бригади, які активно займаються цим (рекрутингом. - Ред.), вони мають менше проблем з особовим складом, ніж лінійні бригади, які покладаються в основному на офіційні рекрутингові центри, які є порожніми", - пояснює Рахманін.
На його переконання, держава має вивчати цей досвід і масштабувати на всю країну. "Але це не робиться. Чому? Я вам чесно скажу, я не знаю причини", - резюмує депутат.
Будь ласка, зачекайте...
Твои миллионы - это пугалка, предполагаю от зелени
====
московити ж, в більшості своїй і створили
(може бути таке, що через малоосвіченість, не бажання розібратись, проаналізувати, зробити висновки, а керувались в своєму виборі, московитською агресивною бойовою пропагандою, яка має на меті, задіяти почуття, а не достукатись до розуму, створюючи образ московії, як "непрєступная крєпасть, каторую хатят всє захватіть, і патаму нужна вибірать кегебє, каторає "всєх пєрєіграєт", атразіт угрозу.", замість того, щоб нормально керувати дуже багатою на корисні копалини, і інші ресурси, ******** московією, щоб добробут в ******** московії, для самих же московитів підвищувався, на відміну від того, що більшість населення ******** московії живуть в злиднях.)
собі такі
(що більшість населення московії, живе в злиднях, при тому, що біля 40% всіх корисних копалин у світі, знаходяться на території ******** московії.)
умови, постійно обираючи кегебе починаючи з 1999 року, тому і йдуть за гроші вбивати людей, на чужу землю.
Тобто московити, через своє "внє палітікі", довели до такого стану речей, що живуть в злиднях, і щоб "заработать дєнєг", "грають в рулетку", у вигляді "заработаю дєнєг, пранєсьот, уж мєня та нє уб'ют", і в надії, що бажання вбивати за гроші людей в Україні, буде безкарним, йдуть на війну
( яку розпочав окупанта-вбивця московія проти України, ще 20 лютого 2014 року (саме така дата на медалі московії, за окупацію українського Криму.)
, на стороні окупанта-вбивці московії.
В Україні, інший момент, українцям треба захиститись, від нападу окупанта-вбивці московії, який
(окупант-вбивця московія)
йде вбивати націю України
( всі громадяни України, з основою громадян України етносом українці і громадяни України інших етносів.)
, бо для авторитарної московії
(де всі покладаються на "царя", і на "місцях"( в республіках, областях, краях) мінімально влади, економічної свободи, а всі залежать від москви, в якій "цар" вирішує кому скільки "дати", з того, що з тих же територій (республік, областей, країв) було перед цим "викачано".)
, демократична Україна
( як "поганий" приклад
(у випадку інтеграції України в ЕС
(що для демократії і економіки добре)
і НАТО
(що для захисту, демократії і також економіки добре.)
.)
, для тих же московитів, які живуть в злиднях
(маючи на території ******** московії, 40% від усіх корисних копалин розвіданих у всьому світі)
в ******** московії.)
, як "кістка в горлі".
(судячи з контексту допису "Ruslana 5d33ed85", то це два рівнозначних терміни, які в своєму дописі, застосував дописувач "Ruslana 5d33ed85". )
часом не арєстовіча, шарія, портова
(цей правда через ЄС транзитом "тихо пішов в ліс", і сина свого відправив через ЄС транзитом на московію)
, дмитрука
(до слова, що там в міжнародних розшук його об'явили правоохоронні органи ? Тож групове побиття військовослужбовця було, двома народними депутатами від фракції "слуга народу", артем дмитрук і олександр куницький. А також окремо артем дмитрук побив був правоохоронця.)
, чи кого має на увазі "Ruslana 5d33ed85" ?
- «а давайте як забацаємо контрнаступ прямо по мінних полях у лоб кацапам... мдя, щось не пішло»
- «о, а давайте Бєлгород поштурмуємо... ну зате прикольно було»
- «а якщо Кринки взяти і регулярно туди морпіхів на забій возити, скільки вони протримаються... У, непогано, довго трималися»
Зараз - «а давайте як у Курськ ломанемося...»
Нагадує як підліток вчиться грати в старкрафт... Тільки тут юніти назад не відновлюються
Ні?
"ВР підтримала законопроєкт, який дозволить корупціонерам відкупитись від покарання!"
Теж ні?
"Депутати ВР ухвалили закон, яким дозволено звільняти працівника, який не повідомив роботодавця про родичів чи інших близьких осіб, що знаходяться на тимчасово окупованій території!"
Вистачить?
====
І як же Рахманін голосує, невже своєю карткою ?
Чіткіше може дописувач "а ес c5e83b5a" висловитись, що не влаштовує дописувача "а ес c5e83b5a" ?
"А те, що воно меле- то на голову не налазе."
=======
В даній новині, Рахманін зазначає, що є звичайний вид мобілізації, який неефективний, а є приклади, коли рекрутують беспосередньо бригади, і він озвучуючи це, саме і пропонує, щоб позитивний досвід був масштабований владою
(тобто президентом, у якого вся повнота влади, президент= оп
(бо по словам президента, голова оп, це "«Потужний менеджер, робить те, що кажу йому я» " 04 липня 2024 https://www.radiosvoboda.org/a/news-yermak-zelenskyy-vplyv-reaktsiya/33021723.html )
, а з оп, пропонуються до голосування
(голосування, а не розгляд кожної з кандидатур, і на основі розгляду прийняття рішеня. Бо судячи по тому, яка швидкість прийняття відповідних рішень, по крайній зміні складу Кабміну України, то схоже що тільки голосують "слуга народу", навіть не заслухавши звіт, за пророблену працю тих кого "слуга народу" звільнила, і схоже що не знаючи нічого про кандидатів, яких затвердили на нових посадах в Кабміні України, хоча в Україні, в даний момент, Парламентсько-Президентська форма правління, але де-факто, схоже що не так. Саме головне, що не зрозуміло, в чому причина кадрових змін в уряді, якщо будь яких претензій по роботі міністрів, не було озвучено, а також фракція "слуга народу" при звільнені відповідних міністрів, чомусь аплодувала, ти кого звільняють, тобто якийсь сюрреалізм, звільняють (по суті своїй, виражають невдоволення роботою міністра, на його посаді = "карають"), але аплодують (тобто, по суті, схвально відносяться, до діяльності в статусі міністра. ) . )
в Верхній Раді України
(законодавча влада. В якій (Верхній Раді України), є пропрезидентська фракція "слуга народу", з 233 голосами, тобто "слуга народу", має "МОНОбільшість" в Верхній Раді України. Нагадаю що для прийняття закону (окрім змін в конституцію, де треба 300 голосів), потрібно 226 голосів.)
, кандидатури на посади в Кабінет Міністрів України
(виконавча влада)
, за які
(кандидатури на посади в Кабінет Міністрів України)
"МОНОбільшість"
(законодавча влада)
і голосує.)
, по всій Україні.
Що тут
(зі змісту новини)
дописувачу "а ес c5e83b5a", "на голову не налазе"
(як висловився дописувач "а ес c5e83b5a")
, дописувач "а ес c5e83b5a", не може осягнути невеличкий текст новини ?
=====
Тобто, дивна "претензія" дописувача "а ес c5e83b5a", не до влади
(тобто президента, у якого вся повнота влади, президент= оп
(бо по словам президента, голова оп, це "«Потужний менеджер, робить те, що кажу йому я» " 04 липня 2024 https://www.radiosvoboda.org/a/news-yermak-zelenskyy-vplyv-reaktsiya/33021723.html )
, а з оп, пропонуються до голосування
(голосування, а не розгляд кожної з кандидатур, і на основі розгляду прийняття рішеня. Бо судячи по тому, яка швидкість прийняття відповідних рішень, по крайній зміні складу Кабміну України, то схоже що тільки голосують "слуга народу", навіть не заслухавши звіт, за пророблену працю тих кого "слуга народу" звільнила, і схоже що не знаючи нічого про кандидатів, яких затвердили на нових посадах в Кабміні України, хоча в Україні, в даний момент, Парламентсько-Президентська форма правління, але де-факто, схоже що не так. Саме головне, що не зрозуміло, в чому причина кадрових змін в уряді, якщо будь яких претензій по роботі міністрів, не було озвучено, а також фракція "слуга народу" при звільнені відповідних міністрів, чомусь аплодувала, ти кого звільняють, тобто якийсь сюрреалізм, звільняють (по суті своїй, виражають невдоволення роботою міністра, на його посаді = "карають"), але аплодують (тобто, по суті, схвально відносяться, до діяльності в статусі міністра. ) . )
в Верхній Раді України
(законодавча влада. В якій (Верхній Раді України), є пропрезидентська фракція "слуга народу", з 233 голосами, тобто "слуга народу", має "МОНОбільшість" в Верхній Раді України. Нагадаю що для прийняття закону (окрім змін в конституцію, де треба 300 голосів), потрібно 226 голосів.)
, кандидатури на посади в Кабінет Міністрів України
(виконавча влада)
, за які
(кандидатури на посади в Кабінет Міністрів України)
"МОНОбільшість"
(законодавча влада)
і голосує.)
, а до депутата Верховної Ради України з фракції "Голос"
(налічує 20 депутатів і парламенті України)
Рахманін, який "показує"
(висловлюючи свою думку, яка відображена в даній новині)
владі, що є звичайний вид мобілізації, який неефективний, а є приклади, коли рекрутують беспосередньо бригади, і він вислловлюючи це, цим
(висловленою інформацією)
і пропонує, щоб позитивний досвід, був масштабований владою ?
А відповідь проста: порівняйте сумму виплат при підписанні контракту там і тут.
Захід вкрав нашу ядерну зброю
Українці не будуть воювати за єрмака і світло по 4,32
"За словами українського президента, Києву не потрібні іноземні війська на своїй території,"
11.03.2024
https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914
У перекладі, означає, що президент України, вважає що в Україні все з мобілізацією нормально, а "sky hawkA4" "пукнув в калюжу".
======
судячи по прапорцю Германії біля нікнейму "Artmind", "Artmind" є частиною того ""ненависного" "заходу"" . Та дякувати треба комуняці кравчуку, який здав ЯО 3 вересня 1993 року, окупанту-вбивці московії, саме на таких умовах на яких здав
(причому був інший варіант, після оголошення пропозицій влітку 1993 року, групою депутатів в Верховній Раді України, в Київ приїхали американські конгресмени, зі своїми пропозиціями
(одна з яких була пришвидшений вступ в НАТО, як у випадку країн Балтії, і інші пропозиції співпраці з Україною, а також, щоб в перемовинах залучити США, для підсилення переговорної позиції України у перемовинах з московією, Білл Клінтон вже був в москві, вже обговорювалось питання з єльциним.)
, та кравчук все відкинув, в кінці літа 1993 року, на догоду московії, замінив голову переговорної групи від України, а вже 3 вересня 1993 року було підписано все на вигідних для московії умовах.
Після того, як кравчук вже підписав все з московією по ядерному озброєнню, тобто здав за безцінь все московії в вересні 1993 року в Масандрі ("Масандрівські угоди"), вийшов "Будапештський меморандум " 1994 року, тобто спроба Кучми, отримати хоч якісь гарантії, за вже віддане 3 вересня 1993 року кравчуком ЯО.
"Українці не будуть воювати за єрмака і світло по 4,32"
======
Українці і так воюютть не за "єрмака і світло по 4,32", а захищають свої сім'ї, родичів, близьких, народ України, від окупанта-вбивці московії.
Поймите, при текущих раскладах (капельные снабжения оружием, совок в командовании, вредительства действущей власти, тотальной коррупции в обороне) - любой "воин" умрет в окопе.
Вы же просто хотите, чтобы вместо платника податкiв умер силовик, да и все.
- бреше . Все він знає ...
(при тому що народний депутат з фракції "Голос" Рахманін, не озвучив свою думку, а висловився саме так, як висловився, "я не знаю причини".)
, то "NNN", або "телепат" який читає думки інших, або може бути таке, що "NNN" "телепат" язиком...
- За перші вісім місяців цього року уповноважений з прав людини отримав понад півтори тисячі звернень громадян щодо порушення їхніх прав з боку ТЦК. Наскільки критичною зараз є проблема з цим?
- Один високопосадовець із цієї системи сказав: "Я стою перед дилемою: я отримаю по голові, якщо буду порушувати права громадян, і я отримую по голові, якщо я не виконаю план. Хай краще мене б'ють по голові за те, що я порушую права, ніж я завалю план".
І за це вже неодноразово говорили і навіть піднімали питання але в...м пох... а тепер сіли біля розбитого корита
воліПеремоги не відать".
Це не робиться тому, що не потрібно верховному головнокомандувачу. Що тут не знати. Йому потрібна така мобілізація, яку зараз проводять.
А саме, стосовно слів:
Водночас, каже нардеп, окремим бригадам вдається досягати непоганого співвідношення рекрутів і мобілізованих з ТЦК.
"Вони роблять це активно, навіть агресивно, і їм вдається залучати людей. І, до речі, одна з тих обставин, яка є перевагою для них, вони забезпечують якісне навчання… Бригади, які активно займаються цим (рекрутингом. - Ред.), вони мають менше проблем з особовим складом, ніж лінійні бригади, які покладаються в основному на офіційні рекрутингові центри, які є порожніми", - пояснює Рахманін.
На його переконання, держава має вивчати цей досвід і масштабувати на всю країну. "Але це не робиться. Чому? Я вам чесно скажу, я не знаю причини", - резюмує депутат."
Джерело:
Я от теж не можу зрозуміти, чому не масштабується досвід окремих бригад, про який (досвід окремих бригад ) висловився народний депутат з фракції "Голос" Рахманін.
А що думає стосовно даної інформації "НБ", може "НБ" висловити свої "мислі" ?
а) "Як відомо, в 2019 році "рахманіни" остаточно узурпували владу в Україні і почали інтенсивно розтлівати її з середини. "
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По перше, "як відомо", це що за джерело інформації таке, "НБ" має на увазі, себе особисто ?
По друге, схоже що "НБ", "трошки" переплутав, для чогось, партію " Голос"
(з якої (партія "Голос") і є Рахманін)
, з оп = президент, у якого вся повнота влади по прийняттю рішень, з 2019 року, завдяки "слузі народу" = "МОНОбільшості"
("МОНОбільшость" = повністю пропрезидентська партія "слуга народу", яка має номінально
(номінально "слуга народу" має в наявності 233 депутата в Верховній Раді України, що дозволяє юридично тримати статус "МОНОбільшість", тобто теоретична можливість, мати 226
(мінімальна кількість голосів "за", для прийняття закону, або іншого законодавчого акту. )
голосів, для ухвалення будь якого законодавчого акту, окрім змін до конституції. Іноді, коли навіть серед "слуг народу" не хватало голосів
(серед "слуг народу", як би це не було дивним, є теж притомні депутати.)
, то разом зі "слугою народу ", "підголосовувала" іноді "опзж", щоб таки набрати необхідні 226 голосів, "за", наприклад скандальний закон стосовно про "містобудування"
( №5655 https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=21955 .)
.)
монополію, на прийняття законодавчих рішень
(законодавча влада)
, яка
(фракція "слуга народу")
, з "легкістю", тобто без "лишніх" обговорень, голосує за весь склад Кабінету Міністрів України
(виконавча влада)
, який
(склад Кабінету Міністрів України)
пропонується з оп = пропонується президентом
(бо по словам президента, голова оп, це "«Потужний менеджер, робить те, що кажу йому я» " 04 липня 2024 https://www.radiosvoboda.org/a/news-yermak-zelenskyy-vplyv-reaktsiya/33021723.html )
.)
, в Верхній Раді України, відповідно, сентенція "НБ", адресована партії "Голос", а саме "в 2019 році "рахманіни" остаточно узурпували владу в Україні", не має права на існування як така, бо оп = президент, з його партією
(233 голоса в Верхній Раді України)
, виходячи з елементарної логіки, просто не допустили б такого
(зі слів "НБ", "в 2019 році "рахманіни" остаточно узурпували владу в Україні")
розвитку подій.
б) " В той час як в ********** проводилась активна політика дегуманізації українців і популяризація військово прикладних видів спорту у нас на тв панували шоу "Шукаю жінку", "Хто зверху", "Квартал 95" і ще купа дурнуватого лайна відверто рекламно-споживацького характеру."
======
Тобто знову таки, "НБ", з якоюсь метою, адресує не президенту у якого вся повнота влади, з 2019 року, стосовно навіть питання інформаційної політики, бо наприклад:
є повністю пропрезидентська фракція "слуга народу", голова "Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики " зі "слуга народу", де
(в Комітеті Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики ")
з 18 членів даного Комітету, 9 зі "слуга народу", і декілька з "опзж"
(яка ("опзж") нагадаю, коли не хватає голосів навіть від "слуга народу", то періодично "підголосовує" в допомогу, для прийняття рішення.)
, а також, не треба забувати знову таки, що є повністю пропрезидентська фракція "слуга народу", яка голосувала за весь склад Кабінету Міністрів України
(тобто, якщо якийсь міністр не справляється наприклад з інформаційною політикою, то "слуга народу", з "легкістю", може відправити відповідного міністра у відставку, за рахунок статусу "МОНОбільшість"
(ті самі номінальні 233 голоса, які номінально є у "слуга народу ", і яких достатньо, щоб 226 голосами, звільнити відповідного міністра, а "якщо що", як показує практика, то "опзж" додасть необхідну кількість голосів. )
.)
, відповідно, вся відповідальність по цьому питанню, на пропрезидентській фракції "слуга народу" = оп
(який (оп) вносить кандидатури міністрів, які (кандидатури) затверджує "МОНОкоаліція")
= президент
(бо голова оп, "робить те що каже йому президент", як вище вже зазначено було, з посиланням на джерело.)
, але "НБ", з якоюсь метою, знову таки, хоче перекласти відповідальність, на депутата Верховної Ради України з фракції "Голос" Рахманін.
в) "В той час як з 2005 року в кожному кацапському фільмі завжди є покидьок і закінчена мразота українського походження у нас російськомовні "рахманіни" популяризують все російське на державному рівні. "
=====
По перше, докази є що депутат Верховної Ради України з фракції "Голос" Рахманін, по твердженгю "НБ", нібито виключно російськомовний ?
(по мої інформації, яка базується на швидкому перегляді, біля десятка відео на YouTube, за участю депутата Верховної Ради України з фракції "Голос" Рахманін, і того факту що він народився у в свій час зросійщеному Харкові (тобто в українському місті, де насаджувалась російська мова, і тому більшість населення Харкова, розмовляла російською мовою.), як мінімум є "білінгвом" (тобто, як мінімум , знає і російську мову, і українську мову.).)
По друге, докази є що депутат Верховної Ради України з фракції "Голос" Рахманін, за твердженням "НБ", нібито "популяризує все російське на державному рівні" ?
(по моїй інформації, то Рахманін, після прийняття "мовного закону колісніченко-ківалова"
(№ 5029-VI «Про засади державної мовної політики»)
, в 2012 році, в знак протесту проти прийняття даного закону, і на підтримку української мови, оголосив голодування
( "У журналіста-голодувальника стався серцевий напад" 4 липня 2012 https://www.pravda.com.ua/news/2012/07/4/6968010/ .)
.)
г) Партія "Голос" цілком і повністю належить і фінансується Пінчуком - зятем Кучми. Це проксі "слуг народу". Їх мета полягає в постійному переконанні українців в їх нездатності до державотворення і захисту власної держави. Нас постійно і навязливо порівнюють з Ізраїлем. Діяльність самого кацапомовного журналіста Рахманіна завжди була латентно антиукраїнською
======
По перше, докази твердження "НБ", про те що нібито "Партія "Голос" цілком і повністю належить і фінансується Пінчуком - зятем Кучми.", у "НБ" є, чи це із серії "доказів" "одна баба сказала" ?
(по моїй інформації, твердження"НБ" є помилковими, наприклад на основі інформації, із такої новини "Кіра Рудик пояснила, чому "Голос" називають "соросятами" " 15.02.2021 https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/kira-rudik-poyasnila-chomu-golos-nazivayut-sorosyatami.htm . Вона хоч представник партії, а тим більше Голова партії "Голос", яка відповідає своєю особистою репутацією, а також являючись Головою партії, то репутацією всієї партії "Голос", за сказане.)
По друге, на чому базується твердження "НБ", про те що нібито партія "Голос", нібито "Це проксі "слуг народу"" ?
(наприклад, навіть виходячи з голосування по скандальному закону про "містобудування"
( №5655 https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=21955 .)
, якщо перейти по посиланню яке наведено вище, то видно результати голосування по фракціям і там фракція "Голос"
(всього 20 депутатів, 1 проголосував "за"), фракція "слуга народу "(з на той час, 239 депутатів, "за" проголосувало 176.), "Європейська Солідарність" (з 27 депутатів, 0 "за" ) , "Батьківщтна"(з 24 депутатів, 0 "за".) , зато "опзж" ( 25 депутатів, "за" 9, тобто, з урахуванням того, що для прийняття рішення , потрібно 226 голосів, а було "за" 228, то голосування "опзж" 9 "за", було вирішальним, відповідно саме "опзж" в даному випадку, виходячи з логіки, і висловлюючись словами "НБ", була ("опзж") в даному випадку "проксі "слуга народу".), а також з депутатських груп "за майбутнє"(19 депутатів, з них 11 "за".), "Відновлення України" (19 депутатів, з них 11 "за". ) , "Довіра" (18 депутатів, з них 12 "за".), з позафракційних (25 депутатів, з них 8 "за".).)
По третє, стосовно твердження "НБ", відносно партії "Голос", про те, що нібито "Їх мета полягає в постійному переконанні українців в їх нездатності до державотворення і захисту власної держави.", є якісь конкретні приклади, які би підтвердили, дане твердження"НБ" ?
По четверте, стосовно висловленя "НБ", "Нас постійно і навязливо порівнюють з Ізраїлем.", то :
"Нас", це мається на увазі, держава Україна, у вигляді "політичного керівництва" (президент і пропрезидентська "МОНОбільшість" = "слуга народу".)
, якому
(політичному керівництву)
, шляхом голосування в 2019 році, були делеговані голоса виборців, для керування державою, від імені тих громадян України, чи якесь інше значення має слово "нас" в даному випадку ?
Якщо так, що мається на увазі держава Україна, у вигляді теперішньої влади
(президент і номінальна "МОНОбільшість"в Верховній Раді України.)
, то що в тому, що Україну порівнюють з доволі успішною країною, у якої приблизно схожа ситуація в тому, що ворог хоче повністю
(разом з усіма її мешканцями)
знищити країну
(що Іран хоче знищити ізраїльтян і державу Ізраїль, діючи через свої проксі, наприклад одна із проксі "хамас", який напав на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, що московія пішла війною проти України спочатку "іхтамнєтами"
(знімаючи шеврони, і ховаючи розпізнавальні знаки на техніці.)
, ще 20 лютого 2014
(саме ця дата на медалі окупанта-вбивці московії, за окупацію
(на обидві країни напав той, хто хоче знищення всього, що пов'язано з країною на яку напав нападник)
, і якщо є якісь позитивні моменти, які робляться в Ізраїлі
(який живе вже давно, в перманентному стані війни з тими, хто хоче знищення Ізраїлю, як такого )
, і вони показують себе ефективно, то чому тоді проблема в порівнюванні з їх досвідом, метою чого є те, щоб ті хто при владі зараз в Україні, брали якісь гарні приклади Ізраїлю, і застосовували б в Україні ?
На мій погляд, теперішній владі України, треба "показувати"
(за рахунок висловлювань, стосовно відповідних прикладів)
, позитивний досвід в інших країнах, щоб на контрасті, розумілось як є, як може бути, якщо прикласти відповідні зусилля..
ґ) "Діяльність самого кацапомовного журналіста Рахманіна завжди була латентно антиукраїнською"
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По перше, те що, Рахманін, як мінімум "білінгв"(знає як мінімум і українську і російську мови, як мінімум, тому що, де він є на відео, особисто я зустрічав, що він розмовляє тільки українською, та через те що він народився в зросійщеному Харкові, напевнож російську мову Рахманін знає також.), думаю "НБ" розуміє і сам, але з якоюсь метою, уперто продовжує "морозити", що ніби то Рахманін, виключно "російськомовний"
(хоча переглядаючи відео за участі Рахманін, чітко чути що він спілкується, саме українською. Тому звідки "НБ" несе інформацію, про "російськомовність" Рахманіна, це ще питання.).
По друге, стосовно сентенції "НБ", про те, що по словам "НБ", діяльність Рахманіна, нібито "завжди була латентно антиукраїнською", є якісь факти, які "НБ" може оприлюднити тут ?
д) "Коли такі типи починають "повчати українців" це виглядає, як на мене, глумом."
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Тобто, те що Рахманін, вказує теперішній владі (обраній в 2019 році), на те, як є, і на те, що є по іншому, і те по іншому ефективно і з позитивними тенденціями
(як наприклад , по відношенню саме до питання, яке обговорюється в новині.)
, і відверто не розуміє, чому теперішня влада, не масштабує позитивний приклад, "НБ", сприймає як "повчання українців", і це по словам "НБ", нібито є "глумом" ?
е) Згадайте як він на шоу Савіка Шустера переконував напередодні війни що нападу не буде і він це твердо знає завдяки доступу до секретних даних розвідки.
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Відверта брехня "НБ", є ж відео
("Сергій Рахманін розповів про готовність українського війська до повномасштабної війни" https://youtu.be/G6TsF9AQoqo?si=AyQ3bYt70Tbol8hc )
, де він висловлюється, що є низка підстав
(і перерахував, що військові, політичні, дипломатичні.)
, які дають змогу говорити, що "скоріше за все, війни не буде"
( слова "скоріше за все", це не "твердо знає", а також про доступ до секретних даних, він також не говорив. Для чого "НБ" збрехав ?)
, а не як пише неправду для чогось "НБ".
Далі в відео, говорить Рахманін, що тим не менш, владі потрібно зробити низку заходів, направлених на зміцнення обороноздатності, щоб московія, таки не прийняла рішення про напад. Але, як показує подальший розвиток подій, ті заходи, про які тоді говорив Рахманін, владою зроблено не було. Тобто, знову таки, по факту, "НБ", схоже знов, з якоюсь метою, спробував перекласти відповідальність з теперішньої влади, на Рахманіна, при чому ще і за рахунок неправди про Рахманіна.
є) Він, та такі як він, перетворювали засобами ЗМІ українців на захарчованих телят, а тепер звинувачують їх в тому що вони не виросли в могутніх биків...
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Це взагалі, якась бездоказова маячня від "НБ", з метою "кинути лайна" в Рахманін.
ж)
"Він нічого не пропонує."
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Неправда від "НБ", бо наприклад в цій же новині, говориться, що є звичайний вид мобілізації, який неефективний, а є приклади, коли рекрутують беспосередньо бригади, і він озвучуючи це, саме і пропонує, щоб позитивний досвід був масштабований владою
(тобто президентом, у якого вся повнота влади, як вище я вже зазначав, ще в пункті "а)", даного допису-відповіді.)
, по всій Україні.
з) . Він констатує і, як завжди, посилається на свою обізнаність з секретними даними розвідки.
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Так, він констатує, що є приклади позитивного досвіду, і відверто не розуміє, чому влада, не робить зусиль, по масштабуваннб позитивного досвіду.
Але що чітко помітно, у всьому дописі "НБ", що "НБ", постійно намагається перекласти відповідальність з влади, у якої сконцентрована влада, як мінімум, законодавча
(повністю пропрезидентська партія "слуга народу", яка має 233 голоса в Верхній Раді України, тобто без "слуга народу", в парламенті України, прийняти будь який закон неможливо, бо чисельність "слуга народу", більша ніж половина від чисельності місць в парламенті України, тобто "слуга народу" = "МОНОбільшість".)
і виконавча
(Кабмін, який сформований "МОНОбільшістю".), в даному випадку, на Рахманін і його політичну силу партію "Голос".
в кого не плюнь якісь десяткі мільйонів на бабках та тещах записані, ото і вся історія. (не віріш - перечитай новини цензора за останні дні)