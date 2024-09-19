Если бы вы увидели цифру тех, кого рекрутировали, вы расплакались бы. Она просто жалкая, - нардеп "Голоса" Рахманин

По данным члена оборонного комитета Верховной Рады Сергея Рахманина (нардеп от "Голоса") рекрутинг очень мало наполняет украинскую армию.

Об этом народный депутат из фракции "Голос" Сергей Рахманин, который является членом комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке, рассказал в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Если бы вы увидели цифру тех, кого рекрутировали, вы бы расплакались. К большому сожалению, она просто жалкая, если честно", - заявил он.

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По словам депутата, рекрутинг "никогда в жизни" не сможет решить проблему вооруженных сил любого государства, которое ведет такую полномасштабную войну.

По мнению Рахманина, рекрутинг - это приятный бонус, не более.

В то же время, говорит нардеп, отдельным бригадам удается достигать неплохого соотношения рекрутов и мобилизованных из ТЦК.

"Они делают это активно, даже агрессивно, и им удается привлекать людей. И, кстати, одно из тех обстоятельств, которое является преимуществом для них, они обеспечивают качественное обучение... Бригады, которые активно занимаются этим (рекрутингом. - Ред.), они имеют меньше проблем с личным составом, чем линейные бригады, которые полагаются в основном на официальные рекрутинговые центры, которые являются пустыми", - объясняет Рахманин.

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По его убеждению, государство должно изучать этот опыт и масштабировать на всю страну. "Но это не делается. Почему? Я вам честно скажу, я не знаю причины", - резюмирует депутат.