"Вовки Да Вінчі" закриють свій рекрутинговий центр, якщо у них не перестануть "красти" рекрутів, – комбат Філімонов
Окремий батальйон "Вовки Да Вінчі", який нині входить до 59-ї окремої мотопіхотної бригади, може закрити свій рекрутинговий центр, якщо не вирішиться питання з мобілізацією рекрутів саме в ту бригаду, задля якої вони прийшли в ЗСУ.
Про це командир батальйону Сергій Філімонов сказав у коментарі "Новинарні", інформує Цензор.НЕТ.
"Я знаю людей, яких зараз силою забирають в інші підрозділи. Я про це кричу на найвищому рівні: що люди конкретно мобілізувалися, бо хотіли саме до нас. Але їх не повертають!" – наголосив комбат.
Військовий розповів про випадки, коли людей "крадуть" з навчальних центрів інші бригади, попри те, що вони мобілізувалася до Збройних сил саме для того, щоб служити у "Вовках Да Вінчі".
"Якщо я зараз не вирішу питання щодо деяких бійців – буду закривати рекрутцентр. Бо це безвідповідально – казати людям, що вони можуть прийти до нас у бригаду чи в батальйон, а їх потім кидають в інші штурмові бригади. Якщо у Збройних силах не потрібні вмотивовані люди, то ми не будемо цим займатися. Людей обманювати точно не будемо", – підкреслив Філімонов.
Будь ласка, зачекайте...
приіхали в учебку з наказом про доукомплектацію в ДШВ на запорізькому напрямку і грібли усіх підряд і косих і хромих (більшість яких як раз по тій програмі було) і навіть тих намагались, хто в вже давно у штаті іншої бригади і просто приїхав проставити ВОЗ. І їм і усім іншим, було глибоко пох. на усі домовленості, бо у тих бачите, був наказ з підписом Залужного - вони усі сралися при слові "підпис Залужного" и "брали під козирок". Зараз така сама херня тільки з "підпис Сирського". Бо це, СРАНА СОВЕТЬСЬКА АРМІЯ!!!!
Хоча при Залужному за мобілізацію і навчання був відповідальний Сирський.
СЬОГОДНІ. Без Залужного:
"Головний інспектор Міноборони Ігор Воронченко на Ставці у президента розкритикував рівень підготовки новобранців, того ж дня його звільнили.
Співпадіння?"
Так, мені теж Залужний імпонує набагато краще за Сирського, але ж це не означає, що про Залужного тепер можна згадувати або добре, або ніяк.
Тоюто у нас чим меше влади - тим більша відповідальість, а мало б бути навпаки.
Владі потрібні м'ясо-мобіки, що просто ДОХНУТЬ!
Залякування і демотивація дуже добре працюють. В інтересах ху@ла.
Це робить честь вашій вірі!
Причому записується, напевно, не в бухгалтера, а на бойову посаду, але в Да Вінчі.
От нафуя ваші рекрутингові центри тоді потрібні, якщо там просто документи передаються ТЦК і
далі вже залежить від твого гаманця і знайомств?
маленька радянська армія воює з величезною радянською армією
Владі потрібні або холопи або виключно ті що за гроші, щоб були слухняні і якщо потрібно буде потім стріляти в незадоволених владою українців, вони то робили без питань.