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мобілізація (2874) 59 окрема мотопіхотна бригада (121) Філімонов Сергій (13) Рекрутинг (105)

"Вовки Да Вінчі" закриють свій рекрутинговий центр, якщо у них не перестануть "красти" рекрутів, – комбат Філімонов

Рекрутинг в батальйон

Окремий батальйон "Вовки Да Вінчі", який нині входить до 59-ї окремої мотопіхотної бригади, може закрити свій рекрутинговий центр, якщо не вирішиться питання з мобілізацією рекрутів саме в ту бригаду, задля якої вони прийшли в ЗСУ.

Про це командир батальйону Сергій Філімонов  сказав у коментарі "Новинарні", інформує Цензор.НЕТ.

"Я знаю людей, яких зараз силою забирають в інші підрозділи. Я про це кричу на найвищому рівні: що люди конкретно мобілізувалися, бо хотіли саме до нас. Але їх не повертають!" – наголосив комбат.

Військовий розповів про випадки, коли людей "крадуть" з навчальних центрів інші бригади, попри те, що вони мобілізувалася до Збройних сил саме для того, щоб служити у "Вовках Да Вінчі".

"Якщо я зараз не вирішу питання щодо деяких бійців – буду закривати рекрутцентр. Бо це безвідповідально – казати людям, що вони можуть прийти до нас у бригаду чи в батальйон, а їх потім кидають в інші штурмові бригади. Якщо у Збройних силах не потрібні вмотивовані люди, то ми не будемо цим займатися. Людей обманювати точно не будемо", – підкреслив Філімонов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щомісячно по країні рекрутується 6,5 тис. добровольців, - Міноборони. ФОТО

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Топ коментарі
+30
Так така хрінь давно, ще з Зеленьского та Залужного (рік тому, як раз коли він розкручував свою программу "Рекрутінга"):
приіхали в учебку з наказом про доукомплектацію в ДШВ на запорізькому напрямку і грібли усіх підряд і косих і хромих (більшість яких як раз по тій програмі було) і навіть тих намагались, хто в вже давно у штаті іншої бригади і просто приїхав проставити ВОЗ. І їм і усім іншим, було глибоко пох. на усі домовленості, бо у тих бачите, був наказ з підписом Залужного - вони усі сралися при слові "підпис Залужного" и "брали під козирок". Зараз така сама херня тільки з "підпис Сирського". Бо це, СРАНА СОВЕТЬСЬКА АРМІЯ!!!!
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21.09.2024 03:40
+21
Незламний Зеленський з потужним Сирським он розказують про те, як вони "піклуються" про життя солдат, як "покращують" підготовку, як їм потрібні "вмотивовані". І нічо, живуть жеж якось. Тільки ви такі чесні попались і ще декілька...
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21.09.2024 01:09
+19
Ну так владі же не потрібні вмотивовані навчені воїни, що перемагають.
Владі потрібні м'ясо-мобіки, що просто ДОХНУТЬ!
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21.09.2024 01:14
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Незламний Зеленський з потужним Сирським он розказують про те, як вони "піклуються" про життя солдат, як "покращують" підготовку, як їм потрібні "вмотивовані". І нічо, живуть жеж якось. Тільки ви такі чесні попались і ще декілька...
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21.09.2024 01:09 Відповісти
Так така хрінь давно, ще з Зеленьского та Залужного (рік тому, як раз коли він розкручував свою программу "Рекрутінга"):
приіхали в учебку з наказом про доукомплектацію в ДШВ на запорізькому напрямку і грібли усіх підряд і косих і хромих (більшість яких як раз по тій програмі було) і навіть тих намагались, хто в вже давно у штаті іншої бригади і просто приїхав проставити ВОЗ. І їм і усім іншим, було глибоко пох. на усі домовленості, бо у тих бачите, був наказ з підписом Залужного - вони усі сралися при слові "підпис Залужного" и "брали під козирок". Зараз така сама херня тільки з "підпис Сирського". Бо це, СРАНА СОВЕТЬСЬКА АРМІЯ!!!!
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21.09.2024 03:40 Відповісти
Дехто не може не накинути на Залужного ....
Хоча при Залужному за мобілізацію і навчання був відповідальний Сирський.

СЬОГОДНІ. Без Залужного:

"Головний інспектор Міноборони Ігор Воронченко на Ставці у президента розкритикував рівень підготовки новобранців, того ж дня його звільнили.
Співпадіння?"
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21.09.2024 09:26 Відповісти
А Залужний хіба ікона, ідеал що про нього не можна згадувати нічого поганого?
Так, мені теж Залужний імпонує набагато краще за Сирського, але ж це не означає, що про Залужного тепер можна згадувати або добре, або ніяк.
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23.09.2024 12:06 Відповісти
Можна згадувати. Але не потрібно вішати на нього всіх собак.
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23.09.2024 12:38 Відповісти
Та нібито мова лише про те, що так було і при Залужному, а нне змінилося саме зараз. Доречі, закон про відповідальність солдатів (без відповідальності командирів) саме тоді проштовхнули.
Тоюто у нас чим меше влади - тим більша відповідальість, а мало б бути навпаки.
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23.09.2024 12:54 Відповісти
знаю одного такого...хворого 50+ в ДШВ забрали...
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21.09.2024 17:39 Відповісти
test
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23.09.2024 09:16 Відповісти
Ну так владі же не потрібні вмотивовані навчені воїни, що перемагають.
Владі потрібні м'ясо-мобіки, що просто ДОХНУТЬ!
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21.09.2024 01:14 Відповісти
Клоуны зеленые, вы так доиграетесь, что некому будет служить.
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21.09.2024 01:35 Відповісти
Так може це і є їхньою метою.
Залякування і демотивація дуже добре працюють. В інтересах ху@ла.
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21.09.2024 09:29 Відповісти
А шо, хлопці, ви справді вірили, що ваші рекрути попадуть саме до вас?
Це робить честь вашій вірі!
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21.09.2024 01:36 Відповісти
Зашквар на зашкварі. Цю совкотню і тцкшників треба перед кожним тцк вішати, щоб повернути людям впевненість у справедливість військової служби?
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21.09.2024 01:55 Відповісти
Ось сенс цих рекрутингових центрів? Цікаво скільки йде на них зараз із бюджету. От який сенс цього рекрутингу, якщо людина вибрала посаду, її бере частина і її переписують куди захочуть?

Причому записується, напевно, не в бухгалтера, а на бойову посаду, але в Да Вінчі.

От нафуя ваші рекрутингові центри тоді потрібні, якщо там просто документи передаються ТЦК і
далі вже залежить від твого гаманця і знайомств?
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21.09.2024 02:03 Відповісти
Умерова у відставку . В міністри оборони Украіни - УКРАЇНЦЯ БЕЗ ВИЛЛ ЗА КОРДОНОМ ‼️‼️
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21.09.2024 02:47 Відповісти
За умеровим і просирським давно нари плачуть
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21.09.2024 06:07 Відповісти
нари плачуть за тим хто їх туди призначив .
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21.09.2024 08:39 Відповісти
Це повинні бути дуже довгі нари...
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21.09.2024 08:44 Відповісти
За призначенням-нари, а неозброєним оком - більше на рельси схожі, такі довгі нари.
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21.09.2024 09:00 Відповісти
На..балово вєзде, недаром офіцер'ьо називали шакалами
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21.09.2024 08:43 Відповісти
ну що вітаю , чого ми боялися те і сталося
маленька радянська армія воює з величезною радянською армією
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21.09.2024 08:47 Відповісти
Це відбувається вже 2 роки ... прокинулись ?
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21.09.2024 08:51 Відповісти
Систему ломають ті кому не вигідно! Там де на місці командири, менше смертності, а значить до них є довіра, а там де не має довіри, то до них силою набирають! Такими темпами ми далеко не дійдемо і влада шмарклі доведе до того , що росіянці знищать весь український народ!
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21.09.2024 08:55 Відповісти
Вмотивовані лякають владу, бо вони піклуються за країну і купити їх важко.
Владі потрібні або холопи або виключно ті що за гроші, щоб були слухняні і якщо потрібно буде потім стріляти в незадоволених владою українців, вони то робили без питань.
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21.09.2024 09:43 Відповісти
Аліну звідти ще не забрали? Печалька, однако...
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21.09.2024 10:07 Відповісти
Воїни , Вовки Да Вінчі ,Воїни справжні , не кожний може стати як вони ...але політично зеленський з шоблою втягують їх у розборки ...це погано ...ОПа з 🤡 підступні ...
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21.09.2024 23:53 Відповісти
 
 