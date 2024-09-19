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Новости мобилизации
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Укрпочта (307) мобилизация (2602) повестка (149) ТЦК (387)

"Укрпочта" разослала первые 6 тысяч повесток без участия ТЦК, - СМИ

Укрпошта почала розсилати перші 6000 повісток без участі ТЦК

В Украине 17 сентября состоялся первый централизованный обмен повестками в электронном виде. Повестки были сгенерированы Реестром военнообязанных и автоматически поступили на серверы "Укрпочты".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Ukrainian Military Pages рассказали в Командовании Сухопутных войск ВСУ.

Как отмечается, в целом "Укрпочта" получила около 6000 повесток по вызову военнообязанных в ТЦК. Однако, на кого именно формировать повестки, выбирали не в местных военкоматах.

Сообщается, что повестки, созданные Реестром военнообязанных и подписанные электронно, содержат специальный QR-код.

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"Укрпочта" распечатала их и теперь отправляет по домашним адресам военнообязанных в виде рекомендованных почтовых отправлений.

Получателю предоставляется 14 дней для того, чтобы прибыть в ТЦК.

Отметим, что в случае неявки по повестке предусмотрена административная ответственность, при этом нарушителей в ТЦК принудительно будет доставлять полиция на основании обращений соответствующих ТЦК, в порядке определенном статьями 259, 261 и 262 КУоАП.

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Ранее начальник Управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой рассказал, что проверить правдивость повестки можно будет через приложение "Резерв+".

В приложении будет функция, которая позволит через сканирование QR проверить подписана ли повестка электронной подписью начальника ТЦК и является ли она действительной.
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Топ комментарии
+24
с 45), а так да + налоговвая милиция, мчс, военные, пограничники, сбу)
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19.09.2024 11:33
+22
По іншому і бути не могло
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19.09.2024 12:00
+21
Це один з тих, хто привів війну в країну.
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19.09.2024 12:19
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Так і було колись.
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19.09.2024 21:02 Ответить
"Укрпошта" розіслала перші 6 тисяч повісток без участі ТЦК, - ЗМІ

прочитайте, ще раз уважно!
тепер, в зсу набирає укрпошта, без участі тцк?
тобто, отримав повістку, приходь до найближчого відділення укрпошти, проходь влк.
навчання пройдеш, на полігоні укрпошти.
укрпошта одягне, озброїть, накормить, та направить у якийсь штурмовий підрозділ укрпошти.
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19.09.2024 11:58 Ответить
тобто повістка сформована автоматично
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19.09.2024 12:37 Ответить
Тепер капітан Кривоніс з районного ТЦК не вирішує, кому ту повістку відправити.
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19.09.2024 16:12 Ответить
По іншому і бути не могло
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19.09.2024 12:00 Ответить
До цього все й шло. Просто рандомно будуть розсилати, а там як карта ляже. Тільки де про це сказано в Законі про мобілізацію? Постанова Кабміну? Ну тоді це все змінює. На Кабмін і покладена відповідальність за весь бруд. А клован з дєрьмаком в стороні. Так і задумувалось.
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19.09.2024 12:02 Ответить
Не рандомно, а дивляться, скільки грошей на рахунках, хто батьки і т.д. Все це бізнес, найвигіднійший на даний момент.
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19.09.2024 14:26 Ответить
Відповідь на всі питання про законність, про правову державу і таке інше: https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/04/29/7184853/
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19.09.2024 19:15 Ответить
Знов зелені довб..би всю х..ню з рашастану списують. В них там саме таке, тільки замість пошти їх портал "госуслуги". А так 1 в 1.
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19.09.2024 12:38 Ответить
Там їхні начальники, з кого їм ще списувати?!
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19.09.2024 18:13 Ответить
Ха! Вот с кого пример берут! "Рашисти запровадили тотальну мобілізацію на ТОТ в автоматичному режимі" https://sprotyv.info/obshchestvo/rashisti-zaprovadili-totalnu-mobilizacziyu-na-tot-v-avtomatichnomu-rezhimi/
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19.09.2024 12:46 Ответить
Можна в суді заявити що за викликом комп'ютера ніхто не зобов'язаний йти.
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19.09.2024 12:59 Ответить
У дуже багатьох речах. В днр музикантів півтора-два роки тому відправили у розхід, в Ужгороді- театральну труппу мобілізували в повному составі за день.
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19.09.2024 21:43 Ответить
Под Мариуполем. Им так и сказали, приедете, дадите концерт на месте
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20.09.2024 00:55 Ответить
Це вже виходить Оберіг не просто електронний реєстр, а повноцінний штучний інтелект, який може працювати без втручання людини. Слідуючим етапом розвитку технологій мобілізації напевно будуть кіборги типу Т-800 , які будуть швидко виявляти"ухилянтів" та сканувати для встановлення ступені придатності .
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19.09.2024 13:05 Ответить
це виходить, що якщо в базі є якийсь здоровий хлопак зі сміли, який має час бити ветеранів, но за якихось дивних обставин у ТЦК немає ані часу ані уважності щоб надіслати йому повістку, то це може зробити программа.
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19.09.2024 13:55 Ответить
Ні! Тепер цей здровий хлопак, на зразок зі Сміли, тепер буде мати час бити й поштарів з Укрпошти!
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19.09.2024 15:05 Ответить
Що завгодно, аби не міняти репресії на свободу волі
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19.09.2024 19:13 Ответить
https://x.com/RudijLis

Pandamonium



https://x.com/RudijLis

@RudijLis

·

https://x.com/RudijLis/status/1836703554280599690 26 мин

Мені здається, це завершальна частина плану Єрмака з залякування населення та примушення до "миру" з русньой. Перша частина була, коли вони перетворили ТЦК на каральний орган
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19.09.2024 13:14 Ответить
Перша частина, сер, це напад РФ на Україну у 2014 р.
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19.09.2024 14:01 Ответить
А з 2003 прилюдія..
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19.09.2024 16:13 Ответить
прелюдія - слово неукраїнського походження
Прелю́дія (від лат. prae - перед і лат. ludus - гра) - короткий музичний твір, що передує великому твору.
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19.09.2024 20:45 Ответить
І що? Ви наразі вивчаєте словник слів іншомовного походження??
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19.09.2024 22:12 Ответить
я наразі навчаю вас грамотності
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24.09.2024 17:14 Ответить
Якої?? Ви навіть без помилок речення невзмозі скласти.
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24.09.2024 17:29 Ответить
ви з малої - від великої поваги до опонента. це моя фішка, яку перейняли більшість форумчан.
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24.09.2024 17:36 Ответить
))))) я тут з 2014. Не пам'ятаю вас. І то не фішка - а або хамло, або неук.
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24.09.2024 18:12 Ответить
Володимир Павлович Білик. Як Володимир Павлович відомий був на Народній Правді та ХайВеї. Зараз сторінка лише на Сайт ЮА.
відносно хамла - ви самі напросилися. слід було признати, що слово прелюдія написане з помилкою. Але вам захотілося поспілкуватися і я дав таку можливість. Знову тікаю надовго - надоїло спілкуватися з виборцями зеленського.
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24.09.2024 18:58 Ответить
ви праві. Мені з вами, лохторатом зе! Набридло спілккватись.
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24.09.2024 19:28 Ответить
Як зазначається, загалом "Укрпошта" отримала близько 6000 повісток щодо виклику військовозобов'язаних до ТЦК. Однак, на кого саме формувати повістки, обирали не в місцевих військкоматах. Джерело:

Це як ? Лотерея ?
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19.09.2024 13:49 Ответить
а зараз не лотерея?
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19.09.2024 13:57 Ответить
А зараз як "спортлото"...
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19.09.2024 19:57 Ответить
Прогнати всіх через поліграф з єдиним питанням: голосував за зеленського? Хто голосував, має йти в піхоту. Це єдиний чесний варіант мобілізації.
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19.09.2024 14:24 Ответить
Що таке "поліграф", на вашу думку? І чим результати "поліграфа" відрізняються від ворожіння на кавовій гущі?
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19.09.2024 19:08 Ответить
зароблять не тцкашники а поліграфологи
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19.09.2024 20:46 Ответить
ну, тепер листоноші на відмазуванні озолотяться!
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19.09.2024 14:38 Ответить
...всім треба дати можливість...а шо..лише ТЦК ...влк, таможня, .... ?!))
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19.09.2024 19:58 Ответить
Зеледент тупо работает по указке путлера. Но у нас не будут палить ТЦК как военкоматы на рабссее.
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19.09.2024 14:38 Ответить
Били й стріляи ТЦКшників, били й стріляли Нацполіцію, листоноші будуть наступними???!!!
Агов, листоноші Укрпошти, Вам всім потрібно приготуватись до розсилки повісток!!!
І ще, цікаво, а ці 6 000 повісток кому вони надійшли?? Тим які виїхали, померли, в місцях позбавлення волі, малюкам, шизофренікам, жінкам, бабусям, дідусям і т.д.? Ніхто ж не знає точно, де хто живе, хто помер, хто за кордоном! Вже є фото, де ці папірці- повістки валяються по дворах багатоповерхівок та на смітниках. А є й просто, що листоноші які звісно дружать з головою, їх відразу пачками й палять за смітниками.
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19.09.2024 15:01 Ответить
чи потрібно донатити на ЗСУ? Якщо ви не відповісте - значить російський провокатор.
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19.09.2024 18:09 Ответить
Ну вот как разослали, так и воевать будем. Считайте я уже на фронте, номинально 🤣
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19.09.2024 16:01 Ответить
Мысленно вместе.
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19.09.2024 16:51 Ответить
К перемоге!😁
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19.09.2024 17:34 Ответить
значить, довас будуть інші методи
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19.09.2024 18:11 Ответить
не будуть - судячи з манери висловлювань це є звичайний кацапський троль з раші
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19.09.2024 20:49 Ответить
и я по почте повестки на всех сотрудников всех тцк отправил, с требованием явится в любую в/ч не далее чем за 30км от линии боестолкновения. за неявку штаф 200 000 грн
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19.09.2024 16:59 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/04/29/7184853/ це вам відповідь на будь-які антигуманні дії цієї влади. Вони зі всіма про все вже домовились.
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19.09.2024 19:12 Ответить
У нас народ не глупее власти. Все уже переоформили имущество давно и по оформляли инвалидности, опекунство etc. и уже заграницей либо тут с отсрочками, если кормушка есть. Остальные силят по домам. Молодняка еще на хватают через годик и на этом зеленое шобло может паковать чемоданы в Гаагу
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19.09.2024 19:26 Ответить
В законі про мобілізацію написано, що мобілізації підлягають поліцейські , сбуш-ні підрозділи, лишень спеціального призначення, це щодо діючих..
А так ті що на пенсії в статусі "резерву", але ж вони йдуть на пенсію не в рядових званнях - ось де й "бронь" з'являється
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19.09.2024 19:47 Ответить
Реєстр найкраще знає кого треба мобілізувати, точніше Реєстр мобілізовує усіх підряд, крім ухилянтів, які сховались у різних органах влади й не поспішають власним прикладом показати, як треба любити й захищати рідну державу. Хіба буде довіра до цих покидьків, які ще й обкрадають ЗСУ на всьому, де тільки можливо?
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19.09.2024 20:21 Ответить
150 000 офіційно тих хто самовільно залишив частину(СЗЧ)....а не офіційно дезертирів?
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19.09.2024 21:06 Ответить
ось це я розумію жижиталізація!
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20.09.2024 00:42 Ответить
В оп працюють на кацапів ,тому й працюють по методичках рашки,
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20.09.2024 07:17 Ответить
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