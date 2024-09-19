"Укрпочта" разослала первые 6 тысяч повесток без участия ТЦК, - СМИ
В Украине 17 сентября состоялся первый централизованный обмен повестками в электронном виде. Повестки были сгенерированы Реестром военнообязанных и автоматически поступили на серверы "Укрпочты".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Ukrainian Military Pages рассказали в Командовании Сухопутных войск ВСУ.
Как отмечается, в целом "Укрпочта" получила около 6000 повесток по вызову военнообязанных в ТЦК. Однако, на кого именно формировать повестки, выбирали не в местных военкоматах.
Сообщается, что повестки, созданные Реестром военнообязанных и подписанные электронно, содержат специальный QR-код.
"Укрпочта" распечатала их и теперь отправляет по домашним адресам военнообязанных в виде рекомендованных почтовых отправлений.
Получателю предоставляется 14 дней для того, чтобы прибыть в ТЦК.
Отметим, что в случае неявки по повестке предусмотрена административная ответственность, при этом нарушителей в ТЦК принудительно будет доставлять полиция на основании обращений соответствующих ТЦК, в порядке определенном статьями 259, 261 и 262 КУоАП.
Ранее начальник Управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой рассказал, что проверить правдивость повестки можно будет через приложение "Резерв+".
В приложении будет функция, которая позволит через сканирование QR проверить подписана ли повестка электронной подписью начальника ТЦК и является ли она действительной.
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прочитайте, ще раз уважно!
тепер, в зсу набирає укрпошта, без участі тцк?
тобто, отримав повістку, приходь до найближчого відділення укрпошти, проходь влк.
навчання пройдеш, на полігоні укрпошти.
укрпошта одягне, озброїть, накормить, та направить у якийсь штурмовий підрозділ укрпошти.
Pandamonium
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@RudijLis
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Мені здається, це завершальна частина плану Єрмака з залякування населення та примушення до "миру" з русньой. Перша частина була, коли вони перетворили ТЦК на каральний орган
Прелю́дія (від лат. prae - перед і лат. ludus - гра) - короткий музичний твір, що передує великому твору.
відносно хамла - ви самі напросилися. слід було признати, що слово прелюдія написане з помилкою. Але вам захотілося поспілкуватися і я дав таку можливість. Знову тікаю надовго - надоїло спілкуватися з виборцями зеленського.
Це як ? Лотерея ?
Агов, листоноші Укрпошти, Вам всім потрібно приготуватись до розсилки повісток!!!
І ще, цікаво, а ці 6 000 повісток кому вони надійшли?? Тим які виїхали, померли, в місцях позбавлення волі, малюкам, шизофренікам, жінкам, бабусям, дідусям і т.д.? Ніхто ж не знає точно, де хто живе, хто помер, хто за кордоном! Вже є фото, де ці папірці- повістки валяються по дворах багатоповерхівок та на смітниках. А є й просто, що листоноші які звісно дружать з головою, їх відразу пачками й палять за смітниками.
А так ті що на пенсії в статусі "резерву", але ж вони йдуть на пенсію не в рядових званнях - ось де й "бронь" з'являється