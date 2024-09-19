"Укрпошта" розіслала перші 6 тисяч повісток без участі ТЦК, - ЗМІ
В Україні 17 вересня відбувся перший централізований обмін повістками в електронному вигляді. Повістки були згенеровані Реєстром військовозобов'язаних та автоматично надійшли до серверів "Укрпошти".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ukrainian Military Pages розповіли у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ.
Як зазначається, загалом "Укрпошта" отримала близько 6000 повісток щодо виклику військовозобов'язаних до ТЦК. Однак, на кого саме формувати повістки, обирали не в місцевих військкоматах.
Повідомляється, що повістки, створені Реєстром військовозобов'язаних і підписані електронно, містять спеціальний QR-код.
"Укрпошта" роздрукувала їх і тепер надсилає за домашніми адресами військовозобов’язаних у вигляді рекомендованих поштових відправлень.
Отримувачеві надається 14 днів для того, щоб прибути до ТЦК.
Зазначимо, що у разі неявки за повісткою передбачена адміністративна відповідальність, при цьому порушників до ТЦК примусово доставлятиме поліція на підставі звернень відповідних ТЦК, в порядку визначеному статтями 259, 261 та 262 КУпАП.
Раніше начальник Управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий розповів, що перевірити правдивість повістки можна буде через застосунок "Резерв+".
У додатку буде функція, що дозволить через сканування QR перевірити чи підписана повістка електронним підписом начальника ТЦК і чи є вона дійсною.
Будь ласка, зачекайте...
прочитайте, ще раз уважно!
тепер, в зсу набирає укрпошта, без участі тцк?
тобто, отримав повістку, приходь до найближчого відділення укрпошти, проходь влк.
навчання пройдеш, на полігоні укрпошти.
укрпошта одягне, озброїть, накормить, та направить у якийсь штурмовий підрозділ укрпошти.
Pandamonium
https://x.com/RudijLis
@RudijLis
·
https://x.com/RudijLis/status/1836703554280599690 26 мин
Мені здається, це завершальна частина плану Єрмака з залякування населення та примушення до "миру" з русньой. Перша частина була, коли вони перетворили ТЦК на каральний орган
Прелю́дія (від лат. prae - перед і лат. ludus - гра) - короткий музичний твір, що передує великому твору.
відносно хамла - ви самі напросилися. слід було признати, що слово прелюдія написане з помилкою. Але вам захотілося поспілкуватися і я дав таку можливість. Знову тікаю надовго - надоїло спілкуватися з виборцями зеленського.
Це як ? Лотерея ?
Агов, листоноші Укрпошти, Вам всім потрібно приготуватись до розсилки повісток!!!
І ще, цікаво, а ці 6 000 повісток кому вони надійшли?? Тим які виїхали, померли, в місцях позбавлення волі, малюкам, шизофренікам, жінкам, бабусям, дідусям і т.д.? Ніхто ж не знає точно, де хто живе, хто помер, хто за кордоном! Вже є фото, де ці папірці- повістки валяються по дворах багатоповерхівок та на смітниках. А є й просто, що листоноші які звісно дружать з головою, їх відразу пачками й палять за смітниками.
А так ті що на пенсії в статусі "резерву", але ж вони йдуть на пенсію не в рядових званнях - ось де й "бронь" з'являється