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Обмежено придатних до 25 років не мобілізуватимуть, готується наказ Міноборони, - Стефанчук

Обмежено придатних до 25 років не мобілізуватимуть

Обмежено придатних до військової служби віком від 18 до 25 років не мобілізуватимуть. Міноборони готує відповідний наказ.

Про це заявив спікер ВР Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він заявив, що Рада провела закриту нараду із військовими щодо мобілізації осіб до 25 років.

"Насамперед Збройні Сили не будуть мобілізувати таких осіб від 18 до 25 років. Це буде викладено в наказі Міноборони, який вони обіцяли видати до кінця цього тижня", - пояснив Стефанчук.

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Також, додав спікер, осіб, яких було раніше мобілізовано, не відправлятимуть на штурмові дії чи інші операції, що пов’язані з підвищеним ризиком для життя та здоров’я.

Також буде напрацьовано законодавчі зміни для ротації та заміни вже мобілізованих з метою збереження боєздатності.

"Домовилися в цей період, який в нас буде між цим засіданням і наступним, зібратися разом і подумати, який законодавчий механізм ми можемо зробити для того, щоб забезпечити ротацію цих осіб, і яка відстрочка у цьому законі буде введена, щоб вона була достатня для того, аби вивезти осіб, які вже були мобілізовані, а на їх місце завезти інших навчених осіб, які відповідають вимогам закону про мобілізацію. Це покроковий план, щодо якого ми домовилися з військовими", - підсумував Стефанчук.

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Топ коментарі
+8
Так до 25 років і повністю придатних не мобілізують. Чи є нюанси?
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18.09.2024 16:33
+6
Ви тих ТЦКунів бачили?))) Здорові борови. А обмежено придатних на штурм!
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18.09.2024 16:37
+4
Тобто обмежено придатних такі відправвляють на штурми??
Там же чорним по білому написано. що вони мають служити в ТЦК і підрозділах забезпечення!
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18.09.2024 16:34
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Так до 25 років і повністю придатних не мобілізують. Чи є нюанси?
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18.09.2024 16:33 Відповісти
Так в тому то й була "фішка", що придатних не могли мобілізувати, а частково придатних - запросто.
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18.09.2024 16:37 Відповісти
Це якийсь ідіотизм...
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18.09.2024 17:08 Відповісти
Ні, то зебілизм
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18.09.2024 18:34 Відповісти
Мабуть хочуть зробити що б мобілізовувати з 18 років.
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18.09.2024 19:18 Відповісти
а сільки пацанів до 25 років і взагалі 18-річних затримали при спробі нелегального перетину кордону, попіарились на них, прозвітували і охрестили ухилянтами?
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18.09.2024 16:33 Відповісти
Решту, придатних, вже планують мобілізувати?
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18.09.2024 16:33 Відповісти
Тобто обмежено придатних такі відправвляють на штурми??
Там же чорним по білому написано. що вони мають служити в ТЦК і підрозділах забезпечення!
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18.09.2024 16:34 Відповісти
Ви тих ТЦКунів бачили?))) Здорові борови. А обмежено придатних на штурм!
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18.09.2024 16:37 Відповісти
Вони забезпечували штурмові роти вогневою підтримкою. А взагалі-то все це закінчується в ТЦК. Далі всі однакові.
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18.09.2024 16:52 Відповісти
Також, додав спікер, осіб, яких було раніше мобілізовано, не відправлятимуть на штурмові дії чи інші операції, що пов'язані з підвищеним ризиком для життя та здоров'я

(регоче аж втирає сльози)
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18.09.2024 16:35 Відповісти
І розчулено сякається
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18.09.2024 16:37 Відповісти
- народу в жільотку ...((
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18.09.2024 16:47 Відповісти
А як виповниться 25 то будуть придатні?
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18.09.2024 16:35 Відповісти
"Слуга народу" Одарченко, якого викрили на корупції, втік за кордон, - ЦПК Джерело:
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18.09.2024 16:37 Відповісти
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18.09.2024 16:37 Відповісти
А старших можна?
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18.09.2024 16:41 Відповісти
А після 50-55 можна? Заодно і навантаження на пенсійний фонд зменшеться
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18.09.2024 17:07 Відповісти
Так ,такого не було ні в одній армії світу ,ніколи.Ну командний состав ще ладно,їм же на штурми не ходити і окопи не копати.Мабуть точно є якись договір з пенсійним фондом.
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18.09.2024 19:48 Відповісти
Бережуть тіктокерів та мамині сонечка для виборів.
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18.09.2024 17:48 Відповісти
З 18 травня статус "обмежено придатний" в Україні ліквідовано.
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18.09.2024 17:51 Відповісти
Є "придатний для військової служби у частинах забеспечення і у тилу"
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18.09.2024 19:34 Відповісти
"Домовилися в цей період, який в нас буде між цим засіданням і наступним, зібратися разом і подумати, який законодавчий механізм ми можемо зробити для того, щоб забезпечити ротацію цих осіб, і яка відстрочка у цьому законі буде введена, щоб вона була достатня для того, аби вивезти осіб, які вже були мобілізовані, а на їх місце завезти інших навчених осіб, які відповідають вимогам закону про мобілізацію. Це покроковий план, щодо якого ми домовилися з військовими", - підсумував Стефанчук Джерело:

Кого вивезти,куди? Вони вже давно в штурмовиках.
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18.09.2024 20:05 Відповісти
Тут мова про "обмежено придатних, а не "придатних зі значними обмеженнями".
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19.09.2024 07:46 Відповісти
Це одне й те саме. Просто одну назву змінили на іншу - всі крітерії залишилися тими ж.
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19.09.2024 14:23 Відповісти
Це різні речі, обмежено придатних мають відправити на повторне ВЛК, а придатні з обмеженнями були і лишилися. Їх збираються перевести в тилові служби, але чи вдасться - інше питання.
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19.09.2024 17:37 Відповісти
Це абсолютно одне й те саме - статус "обмежено придатний" було скасовано у квітні цього року. Замість нього тепер "придатний до служби у тилових частинах...". Критерії за здоров'ям абсолютно ті ж, що були для "обмежено придатних".
Я якраз і був обмежено придатним до квітня, а зараз ' - придатним до служби у тилових частинах та частинах забеспечення.
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19.09.2024 18:13 Відповісти
кругом одни идиоты....
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19.09.2024 11:45 Відповісти
 
 