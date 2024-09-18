Обмежено придатних до 25 років не мобілізуватимуть, готується наказ Міноборони, - Стефанчук

Обмежено придатних до військової служби віком від 18 до 25 років не мобілізуватимуть. Міноборони готує відповідний наказ.

Про це заявив спікер ВР Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він заявив, що Рада провела закриту нараду із військовими щодо мобілізації осіб до 25 років.

"Насамперед Збройні Сили не будуть мобілізувати таких осіб від 18 до 25 років. Це буде викладено в наказі Міноборони, який вони обіцяли видати до кінця цього тижня", - пояснив Стефанчук.

Читайте: Стефанчук обговорив із спікером Палати представників Джонсоном зняття обмежень на удари по РФ

Також, додав спікер, осіб, яких було раніше мобілізовано, не відправлятимуть на штурмові дії чи інші операції, що пов’язані з підвищеним ризиком для життя та здоров’я.

Також буде напрацьовано законодавчі зміни для ротації та заміни вже мобілізованих з метою збереження боєздатності.

"Домовилися в цей період, який в нас буде між цим засіданням і наступним, зібратися разом і подумати, який законодавчий механізм ми можемо зробити для того, щоб забезпечити ротацію цих осіб, і яка відстрочка у цьому законі буде введена, щоб вона була достатня для того, аби вивезти осіб, які вже були мобілізовані, а на їх місце завезти інших навчених осіб, які відповідають вимогам закону про мобілізацію. Це покроковий план, щодо якого ми домовилися з військовими", - підсумував Стефанчук.

Також читайте: Батько трьох неповнолітніх не завжди має право на відстрочку від мобілізації: Пояснення ТЦК