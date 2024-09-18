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Новости мобилизации
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Ограниченно годных до 25 лет не будут мобилизовать, готовится приказ Минобороны, - Стефанчук

Обмежено придатних до 25 років не мобілізуватимуть

Ограниченно годных к военной службе в возрасте от 18 до 25 лет не будут мобилизовать. Минобороны готовит соответствующий приказ.

Об этом заявил спикер ВР Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Он заявил, что Рада провела закрытое совещание с военными по мобилизации лиц до 25 лет.

"Прежде всего Вооруженные Силы не будут мобилизовать таких лиц от 18 до 25 лет. Это будет изложено в приказе Минобороны, который они обещали выдать до конца этой недели", - пояснил Стефанчук.

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Также, добавил спикер, лиц, которые были ранее мобилизованы, не будут отправлять на штурмовые действия или другие операции, связанные с повышенным риском для жизни и здоровья.

Также будут наработаны законодательные изменения для ротации и замены уже мобилизованных с целью сохранения боеспособности.

"Договорились в этот период, который у нас будет между этим заседанием и следующим, собраться вместе и подумать, какой законодательный механизм мы можем сделать для того, чтобы обеспечить ротацию этих лиц, и какая отсрочка в этом законе будет введена, чтобы она была достаточной для того, чтобы вывезти лиц, которые уже были мобилизованы, а на их место завезти других обученных лиц, которые соответствуют требованиям закона о мобилизации. Это пошаговый план, по которому мы договорились с военными", - подытожил Стефанчук.

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Автор: 

мобилизация (2764) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+8
Так до 25 років і повністю придатних не мобілізують. Чи є нюанси?
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18.09.2024 16:33
+6
Ви тих ТЦКунів бачили?))) Здорові борови. А обмежено придатних на штурм!
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18.09.2024 16:37
+4
Тобто обмежено придатних такі відправвляють на штурми??
Там же чорним по білому написано. що вони мають служити в ТЦК і підрозділах забезпечення!
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18.09.2024 16:34
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Так до 25 років і повністю придатних не мобілізують. Чи є нюанси?
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18.09.2024 16:33 Ответить
Так в тому то й була "фішка", що придатних не могли мобілізувати, а частково придатних - запросто.
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18.09.2024 16:37 Ответить
Це якийсь ідіотизм...
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18.09.2024 17:08 Ответить
Ні, то зебілизм
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18.09.2024 18:34 Ответить
Мабуть хочуть зробити що б мобілізовувати з 18 років.
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18.09.2024 19:18 Ответить
а сільки пацанів до 25 років і взагалі 18-річних затримали при спробі нелегального перетину кордону, попіарились на них, прозвітували і охрестили ухилянтами?
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18.09.2024 16:33 Ответить
Решту, придатних, вже планують мобілізувати?
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18.09.2024 16:33 Ответить
Тобто обмежено придатних такі відправвляють на штурми??
Там же чорним по білому написано. що вони мають служити в ТЦК і підрозділах забезпечення!
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18.09.2024 16:34 Ответить
Ви тих ТЦКунів бачили?))) Здорові борови. А обмежено придатних на штурм!
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18.09.2024 16:37 Ответить
Вони забезпечували штурмові роти вогневою підтримкою. А взагалі-то все це закінчується в ТЦК. Далі всі однакові.
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18.09.2024 16:52 Ответить
Також, додав спікер, осіб, яких було раніше мобілізовано, не відправлятимуть на штурмові дії чи інші операції, що пов'язані з підвищеним ризиком для життя та здоров'я

(регоче аж втирає сльози)
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18.09.2024 16:35 Ответить
І розчулено сякається
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18.09.2024 16:37 Ответить
- народу в жільотку ...((
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18.09.2024 16:47 Ответить
А як виповниться 25 то будуть придатні?
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18.09.2024 16:35 Ответить
"Слуга народу" Одарченко, якого викрили на корупції, втік за кордон, - ЦПК Джерело:
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18.09.2024 16:37 Ответить
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18.09.2024 16:37 Ответить
А старших можна?
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18.09.2024 16:41 Ответить
А після 50-55 можна? Заодно і навантаження на пенсійний фонд зменшеться
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18.09.2024 17:07 Ответить
Так ,такого не було ні в одній армії світу ,ніколи.Ну командний состав ще ладно,їм же на штурми не ходити і окопи не копати.Мабуть точно є якись договір з пенсійним фондом.
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18.09.2024 19:48 Ответить
Бережуть тіктокерів та мамині сонечка для виборів.
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18.09.2024 17:48 Ответить
З 18 травня статус "обмежено придатний" в Україні ліквідовано.
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18.09.2024 17:51 Ответить
Є "придатний для військової служби у частинах забеспечення і у тилу"
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18.09.2024 19:34 Ответить
"Домовилися в цей період, який в нас буде між цим засіданням і наступним, зібратися разом і подумати, який законодавчий механізм ми можемо зробити для того, щоб забезпечити ротацію цих осіб, і яка відстрочка у цьому законі буде введена, щоб вона була достатня для того, аби вивезти осіб, які вже були мобілізовані, а на їх місце завезти інших навчених осіб, які відповідають вимогам закону про мобілізацію. Це покроковий план, щодо якого ми домовилися з військовими", - підсумував Стефанчук Джерело:

Кого вивезти,куди? Вони вже давно в штурмовиках.
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18.09.2024 20:05 Ответить
Тут мова про "обмежено придатних, а не "придатних зі значними обмеженнями".
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19.09.2024 07:46 Ответить
Це одне й те саме. Просто одну назву змінили на іншу - всі крітерії залишилися тими ж.
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19.09.2024 14:23 Ответить
Це різні речі, обмежено придатних мають відправити на повторне ВЛК, а придатні з обмеженнями були і лишилися. Їх збираються перевести в тилові служби, але чи вдасться - інше питання.
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19.09.2024 17:37 Ответить
Це абсолютно одне й те саме - статус "обмежено придатний" було скасовано у квітні цього року. Замість нього тепер "придатний до служби у тилових частинах...". Критерії за здоров'ям абсолютно ті ж, що були для "обмежено придатних".
Я якраз і був обмежено придатним до квітня, а зараз ' - придатним до служби у тилових частинах та частинах забеспечення.
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19.09.2024 18:13 Ответить
кругом одни идиоты....
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19.09.2024 11:45 Ответить
 
 