Ограниченно годных до 25 лет не будут мобилизовать, готовится приказ Минобороны, - Стефанчук
Ограниченно годных к военной службе в возрасте от 18 до 25 лет не будут мобилизовать. Минобороны готовит соответствующий приказ.
Об этом заявил спикер ВР Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Он заявил, что Рада провела закрытое совещание с военными по мобилизации лиц до 25 лет.
"Прежде всего Вооруженные Силы не будут мобилизовать таких лиц от 18 до 25 лет. Это будет изложено в приказе Минобороны, который они обещали выдать до конца этой недели", - пояснил Стефанчук.
Также, добавил спикер, лиц, которые были ранее мобилизованы, не будут отправлять на штурмовые действия или другие операции, связанные с повышенным риском для жизни и здоровья.
Также будут наработаны законодательные изменения для ротации и замены уже мобилизованных с целью сохранения боеспособности.
"Договорились в этот период, который у нас будет между этим заседанием и следующим, собраться вместе и подумать, какой законодательный механизм мы можем сделать для того, чтобы обеспечить ротацию этих лиц, и какая отсрочка в этом законе будет введена, чтобы она была достаточной для того, чтобы вывезти лиц, которые уже были мобилизованы, а на их место завезти других обученных лиц, которые соответствуют требованиям закона о мобилизации. Это пошаговый план, по которому мы договорились с военными", - подытожил Стефанчук.
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Там же чорним по білому написано. що вони мають служити в ТЦК і підрозділах забезпечення!
(регоче аж втирає сльози)
Кого вивезти,куди? Вони вже давно в штурмовиках.
Я якраз і був обмежено придатним до квітня, а зараз ' - придатним до служби у тилових частинах та частинах забеспечення.