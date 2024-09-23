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Новости мобилизации
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В Украине стало меньше случаев "бусификации" военнообязанных, - Одесский ТЦК

В Україні зменшилась кількість випадків бусифікації

Случаев так называемой "бусификации" военнообязанных украинцев стало значительно меньше. А люди, которые снимают конфликты с ТЦК, делают это по заказу.

Об этом заявил начальник Одесского областного территориального центра комплектования Юрий Пуйко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Он отметил, что распространению термина "бусификация" и соответствующих видео способствовали российские Telegram-каналы, которые освещают только ту информацию, которую они хотят видеть и которую хотят донести до общества. По его словам, были созданы подразделения, которые противодействуют ИПСО.

По его словам, работники ТЦК действуют в рамках своих правил, обязанностей и полномочий.

"Что касается поведения военнослужащих, военнослужащие ТЦК действуют в пределах своих правил, в пределах своих обязанностей и в пределах своих полномочий", - сказал Пуйко.

Также читайте: Творческий проект МУР заявил, что ТЦК мобилизовал их технический состав перед спектаклем в Ужгороде: В военкомате отрицали информацию

Одесский военком убежден, что несмотря на большое количество негатива в адрес ТЦК, есть и положительные новости об их работе.

В то же время, по его словам, люди снимают конфликты с участием работников ТЦК на заказ.

"Но существует проблематика относительно возвращенных людей с фронта. У нас сейчас примерно 90% личного состава рот охраны это те военнослужащие, которые прошли войну, прошли фронт и пришли к нам из боевых подразделений, пришли к нам покалеченными, ранеными и у которых существует в душе заложенное чувство несправедливости", - резюмировал Пуйко.

Читайте также: "Укрпочта" разослала первые 6 тысяч повесток без участия ТЦК, - СМИ

Ранее сообщалось, что во Львове сотрудник ТЦК в присутствии полицейского дважды ударил ногой юношу, которого пытались задержать.

Автор: 

мобилизация (2771) ТЦК (530)


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Топ комментарии
+24
нехай Пуйко розкаже, на якій підставі його повнолітній син подорожує Європою та Турцією, бо це ТЦКшне кодло вже за*пало
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23.09.2024 15:16
+21
Повнолітній син голови теперішнього одеського тцк пуйка, у 2023 році два раз був за кордоном.... напевно вчився літати на ф-16
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23.09.2024 15:19
+20
Жодного слова правди. Брехло!!!
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23.09.2024 15:19
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Оцей хряк відкрито гадить на голову
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23.09.2024 15:15 Ответить
Не інтерв"ю , а фактично зізнання у скоєні важких кримінальних злочинів: побиття та викрадення людей у складі злочинного угрупування. Але всіх цих ху***ків покриває влада тому вони і ведуть себе так нахабно, ставлячи себе вищими за всі закони права і людяності.
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23.09.2024 15:48 Ответить
Яке таке викрадення? Ухилянтів везуть до ТЦК. Все законно.
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23.09.2024 16:42 Ответить
Якому саме закону ? Навіть шмигаль, який у своїх постановах любить перебирати на себе повноваження ВРУ, побоявся я надати тцкунам право затримувати громадян. Затримувати "ухилянтів" може тільки поліція і "бусифікувати" до ТЦК виключно на службовому поліцейському транспорті, склавши перед цим протокол затримання.
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23.09.2024 17:05 Ответить
Поліція поруч з ТЦК. Все чудово Не хвилюйтесь.
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23.09.2024 19:08 Ответить
Коли в селі ловлять інваліда 1 групи з вадою розвитку, тримають добу, а потім випускають в місті. Добре, що односельчанин випадково зустрів його.
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23.09.2024 17:23 Ответить
Не читайте россійської пропаганди.
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23.09.2024 19:10 Ответить
"Російська пропаганда" це волинський телеканал АВЕРС.
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24.09.2024 18:25 Ответить
Волинський телеканал теж може транслювати ІПСО. Тільки не пишіть що такого ніколи не було.
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24.09.2024 18:41 Ответить
Добре, не берем до уваги канал. Сусіда алкаша мобілізували. У нього дірка в черепі після аварії. Йому колись групу дали, а потім, кожні пів року на перекомісію не ходив, не мав за що.
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25.09.2024 00:13 Ответить
нехай Пуйко розкаже, на якій підставі його повнолітній син подорожує Європою та Турцією, бо це ТЦКшне кодло вже за*пало
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23.09.2024 15:16 Ответить
Туреччина, а не турція.
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23.09.2024 16:04 Ответить
Повнолітній син голови теперішнього одеського тцк пуйка, у 2023 році два раз був за кордоном.... напевно вчився літати на ф-16
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23.09.2024 15:19 Ответить
вангую він служить десь в одеській області в НГУ як син головного мента із зором -8.
А у Європу ж відпускаються всіх військових, ну як всіх НЕО з матриці "обраних"...
після закінчення війни виявиться що син є орденоносцем..
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23.09.2024 15:44 Ответить
Так і буде. Я навіть не сумніваюсь
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23.09.2024 16:49 Ответить
Жодного слова правди. Брехло!!!
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23.09.2024 15:19 Ответить
Стаття-пастка.
Одразу відійти від заперечень в скоєнні протизаконних дій до легалізації неіснуючих заходів для їх усунення.
Тришарова ілюзія прогресу.
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23.09.2024 15:24 Ответить
бггг...
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23.09.2024 15:24 Ответить
За яких долбойобів треба тримати людей що би ось так брехати!?
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23.09.2024 15:25 Ответить
А хіба люди не долбайоби?
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23.09.2024 16:14 Ответить
73% "людей" під час війни обрали своїм лідером кловуна. І хто вони після цього як не
д.......би.
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23.09.2024 16:45 Ответить
Воно ж ссить в очі і сере на голову а "люди" розмазують і повізгують від задоволення!!
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23.09.2024 16:45 Ответить
Потому что тцк стали приходить на фирмы где люди работают официально. Народ уходит.
Скоро налоги из зарплат будут вычитать только женщин.
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23.09.2024 15:26 Ответить
Кожен Одеський военком може звітувати про всю Україну.
То як і казали Одєса це столиця України.
Було би смішно, якби не було так сумно .
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23.09.2024 15:27 Ответить
Бл,що він меле ? Випадків бусифікацій стало меньше, а хто знімає ці випадки роблять це на замовлення. Щоооо?????
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23.09.2024 15:30 Ответить
Ще воно плакалося на камеру, що отримує 30 000 грн.
Колишній одеський воєнком Борисов мабуть помер від сміху.
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23.09.2024 16:20 Ответить
Звісно, фактів, що відео зняті на замовлення в нього немає, але триндить. Один вже обісрався зі своїми заявами і цей пішов по тому самому шляху

https://x.com/i/status/1798296867215925729
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23.09.2024 15:31 Ответить
"бусифікації не буде! буси закінчились!" (С)
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23.09.2024 15:32 Ответить
Буси попалили тепер в сєдани запихують.
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23.09.2024 15:42 Ответить
Бл*ть якщо у них існує загострене почуття справедливості то їх треба відправляти на реабілітацію. А так вони і самі гроблять своє здоров'я і іншим. Зрештою хтось і голову може прострелити через загострене почуття справедливості
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23.09.2024 15:32 Ответить
так це ж було вже (С)
людина у військовій формі із житомирської області постріляла людей в селі під Тернополем.
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23.09.2024 15:36 Ответить
Це геніально про зменшення бусиків на вулицях "говорить" ТЦК
ахахахахаха так посцяти в очі то ще потрібно вміти...
Хоча ні в "новині" таки написано що то знімають врагі та все іпсо. Навіть пікап з кулеметом та купою биків у масках в глухому селі на Рахівщині
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23.09.2024 15:34 Ответить
Чим вам не сподобалась мобільна група ППО?
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23.09.2024 16:47 Ответить
говерлу стерегли щоб не втекла ?
п.с. може даш відповідь на питання навіщо мобільній групі ППО закривати **** банданами ?
банданами **** закривають тільки мобільні групи тцка бо розуміють що по завершенню війни з них спитають, а так сподіваються що їх не опізнають
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23.09.2024 16:59 Ответить
То ж бійці тцк
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23.09.2024 17:29 Ответить
в своїй області не ловлять. На Волині, кажуть, одесити працюють.
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23.09.2024 17:30 Ответить
Вам треба заспокоїтися Випийте валеріани, і вам полегшає.
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23.09.2024 19:07 Ответить
Читати слід так:
Серед співробітників ТЦК та СП поменшало злочинів ККУ за важкими статтями, таких як перевищення повноважень, викрадення людини, незаконне позбавлення волі.
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23.09.2024 15:34 Ответить
Вот же ж клоун.
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23.09.2024 15:35 Ответить
АХАХХАХАХА
"За його словами, працівники діють у межах своїх правил, обов'язків і повноважень."
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23.09.2024 15:35 Ответить
Щоправда, якщо запитати їх про ці межі, то відсотків 90 буде мекати й бекати, не знаючи що відповісти.
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23.09.2024 17:07 Ответить
Ну ясно дело, это в Индии или Китае можно черпать, как из бездонной бочки.
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23.09.2024 15:36 Ответить
Бачив інтервю з тим пуйлом. На шиї цепура така, що можна бичка у полі припинати. Років 500 напевне не їв, не срав, а копійка до копієчки складав тцкшну зп на ту цепуру.
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23.09.2024 15:39 Ответить
а у нас одесский тцк говорит не за всю Одессу, а за всю Украину???)))
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23.09.2024 15:40 Ответить
Знімають конфлікти на замовлення, це як ? Спеціально навчані актори надягають форми тцкунів, поліцейських та розігрують спектакль "бусифікація" просто посеред вулиці. І головне, що судячи по кількості відеоматеріалів в інтернеті таких акторських труп сотні по всій країні. Більш того, ці "актори" не тільки перевдягаються у форму, а ще й встановлюють блокпости , зупиняють транспортні засоби. То де наше "броньована " поліція та СБУ, чому не відловлюють цих акторів ?
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23.09.2024 15:41 Ответить
Дуже цікаво. У нас не було коли у інших містах було. А тепер і у нас останні пів року пакують і б'ють. Так ось в чому причина, виявляється поменшало, тому мабуть так.
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23.09.2024 15:44 Ответить
и у которых существует в душе заложенное чувство несправедливости Источник:
Значит им к психотерапевту, а не в тцк. А для трудоустройства справка от психиатра!!!
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23.09.2024 16:07 Ответить
Відкрита зневага до українців ,а також нехтування Конституцією України та її законами.Розбої,викрадення,торгівля людьми,тортури,вбивства.Це все в складі банди, організованої і озброєної.Якого орка чи бурята комусь ще потрібно,яке х..ло ще комусь треба.
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23.09.2024 16:07 Ответить
В одеських ТГ каналах вже по кілька сотень коментарів. І всі як один, такі "ласкаві"...
На пряме запитання, де проходив службу, оця істота так і не відповіла. Брехло.
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23.09.2024 16:16 Ответить
Більшої шкоди обороноспроможності України, ніж ТЦК, поліція та ВЛК, ніхто не зробив. Здорових за гроші відпускають, а інвалідів роблять здоровими. Як це назвати як не зрада? Та вони бидло ще кажуть, що вони там були, та мабуть, це надає їм право бити людей? Після війни всі ТЦКашники, поліцаї та ВЛК, будуть відповідати перед народом.
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23.09.2024 16:16 Ответить
ВЛК то окрема "пісня". Такі істоти не повинні псувати повітря поряд з людьми.
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23.09.2024 16:26 Ответить
Одеський гумор.
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23.09.2024 16:36 Ответить
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23.09.2024 17:05 Ответить
Тобто тцкашники підробляють акторами для відео на замовлення? **********.
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23.09.2024 23:41 Ответить
 
 