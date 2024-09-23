В Украине стало меньше случаев "бусификации" военнообязанных, - Одесский ТЦК
Случаев так называемой "бусификации" военнообязанных украинцев стало значительно меньше. А люди, которые снимают конфликты с ТЦК, делают это по заказу.
Об этом заявил начальник Одесского областного территориального центра комплектования Юрий Пуйко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".
Он отметил, что распространению термина "бусификация" и соответствующих видео способствовали российские Telegram-каналы, которые освещают только ту информацию, которую они хотят видеть и которую хотят донести до общества. По его словам, были созданы подразделения, которые противодействуют ИПСО.
По его словам, работники ТЦК действуют в рамках своих правил, обязанностей и полномочий.
"Что касается поведения военнослужащих, военнослужащие ТЦК действуют в пределах своих правил, в пределах своих обязанностей и в пределах своих полномочий", - сказал Пуйко.
Одесский военком убежден, что несмотря на большое количество негатива в адрес ТЦК, есть и положительные новости об их работе.
В то же время, по его словам, люди снимают конфликты с участием работников ТЦК на заказ.
"Но существует проблематика относительно возвращенных людей с фронта. У нас сейчас примерно 90% личного состава рот охраны это те военнослужащие, которые прошли войну, прошли фронт и пришли к нам из боевых подразделений, пришли к нам покалеченными, ранеными и у которых существует в душе заложенное чувство несправедливости", - резюмировал Пуйко.
Ранее сообщалось, что во Львове сотрудник ТЦК в присутствии полицейского дважды ударил ногой юношу, которого пытались задержать.
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А у Європу ж відпускаються всіх військових, ну як всіх НЕО з матриці "обраних"...
після закінчення війни виявиться що син є орденоносцем..
Одразу відійти від заперечень в скоєнні протизаконних дій до легалізації неіснуючих заходів для їх усунення.
Тришарова ілюзія прогресу.
д.......би.
Скоро налоги из зарплат будут вычитать только женщин.
То як і казали Одєса це столиця України.
Було би смішно, якби не було так сумно .
Колишній одеський воєнком Борисов мабуть помер від сміху.
https://x.com/i/status/1798296867215925729
людина у військовій формі із житомирської області постріляла людей в селі під Тернополем.
ахахахахаха так посцяти в очі то ще потрібно вміти...
Хоча ні в "новині" таки написано що то знімають врагі та все іпсо. Навіть пікап з кулеметом та купою биків у масках в глухому селі на Рахівщині
п.с. може даш відповідь на питання навіщо мобільній групі ППО закривати **** банданами ?
банданами **** закривають тільки мобільні групи тцка бо розуміють що по завершенню війни з них спитають, а так сподіваються що їх не опізнають
Серед співробітників ТЦК та СП поменшало злочинів ККУ за важкими статтями, таких як перевищення повноважень, викрадення людини, незаконне позбавлення волі.
"За його словами, працівники діють у межах своїх правил, обов'язків і повноважень."
Значит им к психотерапевту, а не в тцк. А для трудоустройства справка от психиатра!!!
На пряме запитання, де проходив службу, оця істота так і не відповіла. Брехло.