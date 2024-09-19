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Во Львове сотрудник ТЦК в присутствии полицейского дважды ударил ногой гражданского мужчину. ВИДЕО

Во Львове сотрудник ТЦК в присутствии полицейского дважды ударил ногой парня, которого пытались задержать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, действия представителей власти сняли очевидцы. Запись начинается с момента, когда парень в белой футболке уже повален на землю и его пытаются держать мужчины в униформе. Один из них дважды бьет ногой, а затем направляется к людям, которые ведут съемку. Вскоре инцидент прекращается - мужчины в форме садятся в автомобиль красного цвета, а парень начинает бежать с места попытки "задержания".

Читайте также: Отец трех несовершеннолетних не всегда имеет право на отсрочку от мобилизации: Объяснение ТЦК

Автор: 

драка (2021) Львов (4585) ТЦК (534)


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Топ комментарии
+39
Це все тяжкопоранені ветерани? Молоді бички на повному окладі в тилу цивільних ногами відловлюють. На бусиках. Тиждень тому на цензорі було, що збір оголошено на бус для мобільних бригад, хто дрони відстрілює. А тут цілий автопарк на халявному бензині роз'їжджає. Воїни, пилять
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19.09.2024 11:39
+33
Де зараз поліція та ТЦК з Покровська та Костянтинівки? Захищають свої міста?
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19.09.2024 11:18
+32
І чим ця мразота краща за гопників чи бандитів?..
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19.09.2024 11:47
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побили і відпустили - справжні європейські цінності з присмаком патужності
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19.09.2024 11:21 Ответить
ТЦК у меня некоторых пор ассоциируется с коллекторской фирмой
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19.09.2024 11:22 Ответить
Я ТЕЖ ХОЧУ ЗАХИЩАТИ ЦЮ КРАЇНА! ДЕ ЦВІТЕ ДЕМОКРАТИЯ У ВІЛЬНИХ ЛЮДЕЙ ВІЛЬНОГО НАРОДУ)))))))))
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19.09.2024 11:26 Ответить
Та йди вже нах кацапе
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19.09.2024 11:30 Ответить
Це не хлопець, це сраний ухилянт.
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19.09.2024 11:29 Ответить
А ті троє - це відважні воїни на передовій
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19.09.2024 11:41 Ответить
то після поранень, контужені, ледве дихаючі воїни! Особливо той що ногою махав, це мимовільне скорочення м'язу...абсолютно не контрольоване
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19.09.2024 11:47 Ответить
А чому цей хлопець повинен захищати цю державу, а 250 000 екс працівників силових структур у віці 43-60, яких ця держава кормила і дає їм чималу пенсію - ні?
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19.09.2024 11:46 Ответить
І де кримінальне провадження проти отого тцкуна? Коли хтось вдарить тцкуна тр зразу десяток проваджень відкривають.
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19.09.2024 11:29 Ответить
Надпотужнi европейци
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19.09.2024 11:31 Ответить
Це все тяжкопоранені ветерани? Молоді бички на повному окладі в тилу цивільних ногами відловлюють. На бусиках. Тиждень тому на цензорі було, що збір оголошено на бус для мобільних бригад, хто дрони відстрілює. А тут цілий автопарк на халявному бензині роз'їжджає. Воїни, пилять
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19.09.2024 11:39 Ответить
Мне кажется, что его ещё и вдули.😎
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19.09.2024 11:45 Ответить
І чим ця мразота краща за гопників чи бандитів?..
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19.09.2024 11:47 Ответить
Вона на окладі, форму дають, бусик, безкоштовний бензин, можна бити морди легально, на фронт не призвуть, а також можна брати відкупні від пасажирів. Тобто, проста гопота тільки мріяти може, щоб перейти на такий level up
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19.09.2024 11:55 Ответить
не дуже видно, щоб ці працівники тцк були якісь поранені в минулому, або ж списані з війська внаслідок хвороби..., всі здорові, вгодовані. сміливі, їх місце на фронті, а не в тилу...
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19.09.2024 11:48 Ответить
Вони всі поранені у боях з власним сумлінням. Пустим мішком з закутку.
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19.09.2024 11:52 Ответить
Навіщо весь цей пафос, та всім відомо, що для продовження боротьби із-за відсутності добровольців держава найняла кілька десят тисяч вгодованих бичків, щоби ті кожен місяць наловлювали по 20 000 чоловік. І всіх все влаштовує
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19.09.2024 11:56 Ответить
Підрило ти сходи на 0 хоч раз тоді роззявляй свій членосмок
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19.09.2024 13:52 Ответить
Якщо функція тецекунів лише інформувати та вручати повістки, то чому вони збиваються у зграї по чотири рила? Щоб не нудно було? Чи один вміє читати, другий писати, третій розмовляти, а четвертий носить папірці? І навіщо ці "бусіки" всраті? Такі слабенькі, що в руках не можуть пару десятків папірців носити? Перетворили нормальні колись військомати (так, і там були недоліки, але ж не такі!) в тецекашну ОПГ (((
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19.09.2024 11:51 Ответить
Такій тупій істоті не бачу сенсу навіть щось відповідати - йди в спамі проспись, гидото тупа (((
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19.09.2024 14:22 Ответить
Бо у вільній країні зі свободою слова про це якось некомфортно говорити, краще зробити вигляд, що такого немає
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19.09.2024 12:00 Ответить
Ти такий же дотепний як і ішак ) Що правда очі колить?
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19.09.2024 14:30 Ответить
От зняв брюки камуфло "мультік", ходжу тільки у цивілці, хрена хто підходить. Чи на пиці написано? От охоту ТЦКшників на грузчиків бачив. То пипець..
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19.09.2024 12:04 Ответить
Не треба ганятися а як кацапи зібрали все оте підарастичне і гонять на м,ясні штурми таке не потрібне хай залишиться менше але достойних чим отаке гімно що ховається
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19.09.2024 13:58 Ответить
По іншому й бути не може при такій владі

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19.09.2024 12:08 Ответить
Буде потужне внутрішнє розслідування, і винним виявиться цивільний!
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19.09.2024 12:13 Ответить
Право не працює. Народ буде чинити самосуд над тцкашниками
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19.09.2024 12:22 Ответить
Хто путін?
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19.09.2024 17:52 Ответить
Та ви ж, на пару з журнашлюхами, тих ТЦКашників за*бали до ікоти.
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19.09.2024 12:23 Ответить
Не позорся.
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19.09.2024 12:36 Ответить
тцкашнику, ти перебільшуєш власне значення. Вас ніхто не те що .....ати (люди свої ..... не в баку зі сміттям знайшли). З вами природні потреби не робитимуть на одному полі.
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19.09.2024 12:39 Ответить
Ти, семимісячна сопля, плутаєш яйця з печинкою, я не з ТЦК. Розкажи про свої потреби тим хто на фронті, без ротації, без перепочинку, без сну. Вам в тисі втопитися, в горах замерзнути тільки б не в армію. Краще прикуси своє жало та мовчи.
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19.09.2024 13:18 Ответить
так спрашивай у предательской влады, какого хера она не платит по 2к-5k- 10000 USD военным , а ворует, суёт себе в три горла с жопой это бабло и стадом бурятов тэцэкунскими бегают за гражданским.
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19.09.2024 13:46 Ответить
Від тебе смердить московським болотом і тому не пижся, морда ка*апська.
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19.09.2024 15:40 Ответить
Думаєте, на передку будуть раді наловленим на вулиці гіпертонікам, астматикам і діабетикам, які потім будуть не на позиціях, а по госпіталях відлежуватимуться?
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19.09.2024 17:12 Ответить
Як Тису перепливти, по Каппатам тижнями блукати, з працівниками ТЦК битися то здоров'я, як у дурного фантиків, а в армію гіпертоніки. Доречі, я далекий від думки, що "ловлять" тільки гіпертоників, астматиків, діабетиків.
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19.09.2024 17:57 Ответить
Звісно, що не тільки їх, але якраз ті, хто здоровіші, то і тікають чи перепливають Тису... Але левова частка порушень прав у ТЦК якраз стосується ВЛК і медичних оглядів. Бо якщо привозять дядьків у віці 40+, то без хронічних хвороб там, вибачте, ніяк...
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19.09.2024 18:01 Ответить
У нас 73% хворих і всі на голову то, що не воювати?
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19.09.2024 18:11 Ответить
Воювати то потрібно,але виграти війну,коли у владі зрадники-марна справа.
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20.09.2024 19:38 Ответить
Краще ти закрий своє піддувало, яке дупу рве за бурятів зеленського, які скоюють злочини проти українців. Прийде 7-й президент Украни і все стане на свої місця і ці гопники-холуї режиму будуть никати по світу, як беркутня яйнуковича.
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19.09.2024 19:42 Ответить
ТЦКшне бидло повинно бути розпущене, і вислане в зону бойових дій! Ніхто не повинен ходити по вулицях та роздавати повістки і при цьому бити людей!
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19.09.2024 12:25 Ответить
"Укрпошта" розіслала перші 6 тисяч повісток без участі ТЦК, - ЗМІ Джерело:
Тепер так будуть робити, це значно ефективніше.
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19.09.2024 12:37 Ответить
І що це змінить? Побільшає охочих йти на м'ясо за країну мрії зеленої шмарклі?)))
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19.09.2024 12:43 Ответить
Неважливо як розсилають, через почту, чи якось по-іншому, але не має бути такого що на вулиці б'ють людей.
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19.09.2024 13:03 Ответить
Згоден, не має бути.
А що, у нас відбувається чи відбувалось лише те, що має бути?
Чи ви забули вислів "армія віддзеркалення суспільства"? Чи тцкашники з Місяця до нас прилетіли?
А ті, хто по них стріляє, бризкає з балончиків та називає п...расами, інтелігенти в третьому поколінні?
І що, вони очікують квітів та оплесків у відповідь?
Вас особисто хоч раз били на вулиці тцкашники?
Хоча, про що я, дивлячись на прапорець.
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19.09.2024 13:39 Ответить
Щоб не бризкали балончиками чи не *******, треба просто щоб мєнти роздавали повістки і все, їх і так *****, нехай ходять по вулиці чи на конях скачуть і роздають собі, у них є право застосовувати силу і арештовувати в разі відмови, чи складати протокол…привезди менти в тцк людину там баба оформила, влк пройшли і на фронт…і ***** цих довбойобів у формі які ходять позорять її, нехай мусори вже позорять вони і так впали до плінтуса..
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19.09.2024 16:08 Ответить
За їх ьдії потрібно не балончиками псиркати, а ліквідувати, як ворогів українського народу, які сьогодні під прикриттям зеленої шобли створюють соціальну напругу в суспільстві. Якщо ти один із них, то краще закрий їбаль...к.
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19.09.2024 19:45 Ответить
Ти підеш служити в ТЦК? Рожа каца*ська.
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19.09.2024 17:58 Ответить
Це ти швидше є рожа бурятська.
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19.09.2024 19:47 Ответить
Знаєш, що в тобі видає кацапулю? Ти, не сіло, не впало приплітаєш бурятів, працівників ТЦК порівнюєш з бурятами і зрозуміло для чого. Щоб викликати до них ще більшу неприязнь. Опудало ти не чесане.
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19.09.2024 19:55 Ответить
Любовні "ігри" по-львівськи чи хроніки режиму...
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19.09.2024 12:31 Ответить
Треба знайти І ВІДДУБАСИТИ ДУЖЕ ДОБРЕ.
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19.09.2024 12:35 Ответить
так #обане СМІТТЯ сам заламує руки цивільному, п'ять УХИЛЯНТІВ на одного "добровольця"....
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19.09.2024 12:45 Ответить
Почекайте зараз накалякають, шо то війсковий з фронта,проводится з'ясування обставbн та інше бла-бла-бла. Та і в загалі то не побиття ногамі, а непроізвольна конвульсія кінцівки
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19.09.2024 12:47 Ответить
Булоб дуже ДОРЕЧНО, якщоб журналісти дізналися, скільки тих ТЦК-гандонів працює в оцих групах-яничарів, котрі ніразу не були не на передовій, не в зоні військових дій і жодного разу у бойових зіткненнях у боях з підоросами...!!!
Є інформація, що 80% складу ТЦК за хабарі собі покупляли ці місця, щоб не йти воювати за БАТЬКІВЩИНУ, а відловлювати інших та посилати в зону бойових дій...!!!
Якщо мають воювати УСІ, тоді мають воювати УСІ...!!!
З цієї публікації видно, що ЗДОРОВІ ТУПОРИЛІ 2метрові БИКИ відкошують від військової служби та захисту БАТЬКІВЩИНИ від підоросів, СХОВАВШИСЬ ЗА ХАБАРІ В РЯДАХ ТЦК по знайомству...!!!
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19.09.2024 13:09 Ответить
За один рік став майором. Працював "рішала" в ДАІ, коли розігнали пішов працювати "рішала" до МРЕО, коли розігнали МРЕО "рішала" на фронт не пішов (що там можна "порішати") і пішов "рішала" в РЦК та СП. Прийшов солдатом КУХАРЕМ. Кухар багато "не порішає" і став "рішала" за рік МАЙОРОМ ЗСУ, (був солдат став майор) начальником відділення РЦК та СП вже має лексуса за 24000$. До речі "відстрочка" не дорого на півроку всього 4 000$. Звертатись "для переймання досвідом" до м. Первомайський, Харківська область.
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19.09.2024 13:13 Ответить
Здається що саме просте пояснення того, що відбувається, це те, що мобілізація перетворилась на дуже вигідний "бізнес". Злови когось і або поповниш лави ЗСУ або гарно поповниш свою кишеню. 2 опції в одному. І все наче легально. А за такі гроші, які беруть военкоми їм не жалко й рідного батька.
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19.09.2024 13:20 Ответить
работа тцк курируется одесской ватой и направлена на подрыв мобилизации
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19.09.2024 13:27 Ответить
за бабки цивильных понакупали бусы и тачки ган*доны и катаются в тылу. Не зря их жгут. Для пацанов на передок гражданские сбрасывались на авто для ЗСУ, не так ли???.
У этих ****** есть ПІБ, место жительства и харя. И найти концы не очень сложно.
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19.09.2024 13:57 Ответить
а копитом по іпалу ? що виробляє ізраільське ТЦК
"В Израиле ортодоксы протестуют против мобилизации"


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19.09.2024 14:57 Ответить
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19.09.2024 15:00 Ответить
Сейчас насоветуете, Зетаньяху призывников в асфальт закатает.
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19.09.2024 15:31 Ответить
Ви вирвали всі контексти:
Причиной для этих протестов послужило решение верховного суда страны (Ізраіль) об изменениях в правила призыва в армию.
"Тора в опасности" и "Умрем, но в армию не пойдем"
ухилянт він і в Ізраілі ухилянт

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19.09.2024 16:15 Ответить
Ну ми ж не бачили початку розмови(інциденту)...Може "потерпілий" себе якось поводив погано,провокував.ТЦК-то одне,але наш народ також часто хамовитий,чванливий та пихатий...
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19.09.2024 15:45 Ответить
Треба бути конченим пітухом щоб бити ногами лежачого поки потерпілого тримають. Хоча там інших мабуть і немає
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19.09.2024 16:17 Ответить
Їх там п'ятеро! Якщо хтось заявляє що вони виключно "перевіряють і вручають повістки" то не зрозуміло чому 5 (!!!) людей, вдягнених озброєних, екіпірованих виконують робото , що може робити 1 (одна !) людина. Чому саме вони військові не на фронті ???
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19.09.2024 17:05 Ответить
Взагалі нічого не зрозуміло. Ні мови знімаючих. Ні ситуації до того.
Хоча так, бити по ребрах не потрібно. Якщо пручається - є наручники поліції. Воєнний час все-таки.
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19.09.2024 18:07 Ответить
Це ми бачимо що вони роблять під камери. А що роблять в підвалах з людьми?
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19.09.2024 19:11 Ответить
Буряты зашли с западной границы!
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19.09.2024 19:46 Ответить
Дивні люди...проголосували за Боневтіка ..а воювати тепер не бажають. сказали А кажіть тепер Б
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19.09.2024 21:09 Ответить
Я по іншому,як потворами ціх робітників тцк назвати не можу.нк,курва цирк на дроті.І це не припиняеться
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19.09.2024 21:58 Ответить
Все було не так, а навпаки: цивільний прикинувся епілептиком і двічі вдарив головою по нозі співробітника військкомату, і навіть намагався його вкусить, за що йому світив кримінальний термін, але присутні поліціянти порадились і студента помилували і відпустили.
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19.09.2024 22:18 Ответить
Завтра вийде коментар:Тцк сп не володіють повною інформацією а бачать тільки кульмінацію події.Можливо молодик вів себе зухвало і хотів трьом інвалідам і одному поліцаю роздати на горіхи по перше число,тому працівники тцк змушені були його туцяти ногами щоб не дозволити цьому ухилянту напасти на потужних військових які вчора були на фронті а сьогодні з честю виконують свій конституційний обов"язок в тилу.Львівський тцк проведе потужну і всеосяжну перевірку працівників,і на день дасть відгул всім учасникам конфлікту!
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20.09.2024 00:15 Ответить
якщо мене бьють я захищатись маю право згідно закону
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20.09.2024 07:14 Ответить
Правова держава....
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20.09.2024 08:52 Ответить
Це називається розслабляючийудар не хоче псяча кров добровільно йти щей чинить спротив прикладом по башкі або відстрелить ноги тих ****** що знімали на великий термін ув,язнення то всі кацапські сволочі а можливо дрг наїхало сволоти з лугандонії правильно роблять бить так щоб всралося
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20.09.2024 09:12 Ответить
Є велике бажання домовитися і поспілкуватися особисто. Спробую спочатку з повагою і словами пояснити, що бити людину, яка не становить для тебе жодної загрози не можна, від слова зовсім. А раптом дійде? Якщо ж ні, спробую переконати.
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20.09.2024 09:33 Ответить
Чомусь запис починається з другої серії... А врешті, сходив би той чувачок сам у тцк або мав би справні папери і нічого цього не було б. А так сцикливий ухилянт він і на полюсі такий.
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20.09.2024 10:46 Ответить
Цілком можливо. Але це не дає жодного права "не сцикливим "героям" копати його клешнями.
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20.09.2024 11:07 Ответить
і така справна козломлорда мова....
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20.09.2024 10:47 Ответить
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