Во Львове сотрудник ТЦК в присутствии полицейского дважды ударил ногой гражданского мужчину. ВИДЕО

Во Львове сотрудник ТЦК в присутствии полицейского дважды ударил ногой парня, которого пытались задержать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, действия представителей власти сняли очевидцы. Запись начинается с момента, когда парень в белой футболке уже повален на землю и его пытаются держать мужчины в униформе. Один из них дважды бьет ногой, а затем направляется к людям, которые ведут съемку. Вскоре инцидент прекращается - мужчины в форме садятся в автомобиль красного цвета, а парень начинает бежать с места попытки "задержания".

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