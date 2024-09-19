Во Львове сотрудник ТЦК в присутствии полицейского дважды ударил ногой гражданского мужчину. ВИДЕО
Во Львове сотрудник ТЦК в присутствии полицейского дважды ударил ногой парня, которого пытались задержать.
Как сообщает Цензор.НЕТ, действия представителей власти сняли очевидцы. Запись начинается с момента, когда парень в белой футболке уже повален на землю и его пытаются держать мужчины в униформе. Один из них дважды бьет ногой, а затем направляется к людям, которые ведут съемку. Вскоре инцидент прекращается - мужчины в форме садятся в автомобиль красного цвета, а парень начинает бежать с места попытки "задержания".
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+39 Консулъ Лаптевых #593778
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+33 Ярослав Кийко
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+32 Kindrat74
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Тепер так будуть робити, це значно ефективніше.
А що, у нас відбувається чи відбувалось лише те, що має бути?
Чи ви забули вислів "армія віддзеркалення суспільства"? Чи тцкашники з Місяця до нас прилетіли?
А ті, хто по них стріляє, бризкає з балончиків та називає п...расами, інтелігенти в третьому поколінні?
І що, вони очікують квітів та оплесків у відповідь?
Вас особисто хоч раз били на вулиці тцкашники?
Хоча, про що я, дивлячись на прапорець.
Є інформація, що 80% складу ТЦК за хабарі собі покупляли ці місця, щоб не йти воювати за БАТЬКІВЩИНУ, а відловлювати інших та посилати в зону бойових дій...!!!
Якщо мають воювати УСІ, тоді мають воювати УСІ...!!!
З цієї публікації видно, що ЗДОРОВІ ТУПОРИЛІ 2метрові БИКИ відкошують від військової служби та захисту БАТЬКІВЩИНИ від підоросів, СХОВАВШИСЬ ЗА ХАБАРІ В РЯДАХ ТЦК по знайомству...!!!
У этих ****** есть ПІБ, место жительства и харя. И найти концы не очень сложно.
"В Израиле ортодоксы протестуют против мобилизации"
Причиной для этих протестов послужило решение верховного суда страны (Ізраіль) об изменениях в правила призыва в армию.
"Тора в опасности" и "Умрем, но в армию не пойдем"
ухилянт він і в Ізраілі ухилянт
Хоча так, бити по ребрах не потрібно. Якщо пручається - є наручники поліції. Воєнний час все-таки.