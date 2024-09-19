У Львові співробітник ТЦК у присутності поліцейського двічі ударив ногою цивільного чоловіка. ВIДЕО
У Львові співробітник ТЦК у присутності поліцейського двічі ударив ногою хлопця, якого намагалися затримати.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, дії представників влади зафільмували очевидці. Запис розпочинається із моменту, коли хлопець у білій футболці вже повалений на землю і його намагаються тримати чоловіки в одностроях. Один із них двічі б'є ногою, а потім прямує до люей, які ведуть зйомку. Незабаром інцидент припиняється - чоловіки у формі сідають в автомобіль червоного кольору, а хлопець починає бігти з місця спроби "затримання".
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Топ коментарі
+39 Консулъ Лаптевых #593778
показати весь коментар19.09.2024 11:39
+33 Ярослав Кийко
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+32 Kindrat74
показати весь коментар19.09.2024 11:47
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Тепер так будуть робити, це значно ефективніше.
А що, у нас відбувається чи відбувалось лише те, що має бути?
Чи ви забули вислів "армія віддзеркалення суспільства"? Чи тцкашники з Місяця до нас прилетіли?
А ті, хто по них стріляє, бризкає з балончиків та називає п...расами, інтелігенти в третьому поколінні?
І що, вони очікують квітів та оплесків у відповідь?
Вас особисто хоч раз били на вулиці тцкашники?
Хоча, про що я, дивлячись на прапорець.
Є інформація, що 80% складу ТЦК за хабарі собі покупляли ці місця, щоб не йти воювати за БАТЬКІВЩИНУ, а відловлювати інших та посилати в зону бойових дій...!!!
Якщо мають воювати УСІ, тоді мають воювати УСІ...!!!
З цієї публікації видно, що ЗДОРОВІ ТУПОРИЛІ 2метрові БИКИ відкошують від військової служби та захисту БАТЬКІВЩИНИ від підоросів, СХОВАВШИСЬ ЗА ХАБАРІ В РЯДАХ ТЦК по знайомству...!!!
У этих ****** есть ПІБ, место жительства и харя. И найти концы не очень сложно.
"В Израиле ортодоксы протестуют против мобилизации"
Причиной для этих протестов послужило решение верховного суда страны (Ізраіль) об изменениях в правила призыва в армию.
"Тора в опасности" и "Умрем, но в армию не пойдем"
ухилянт він і в Ізраілі ухилянт
Хоча так, бити по ребрах не потрібно. Якщо пручається - є наручники поліції. Воєнний час все-таки.