У Львові співробітник ТЦК у присутності поліцейського двічі ударив ногою цивільного чоловіка. ВIДЕО

У Львові співробітник ТЦК у присутності поліцейського двічі ударив ногою хлопця, якого намагалися затримати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дії представників влади зафільмували очевидці. Запис розпочинається із моменту, коли хлопець у білій футболці вже повалений на землю і його намагаються тримати чоловіки в одностроях. Один із них двічі б'є ногою, а потім прямує до люей, які ведуть зйомку. Незабаром інцидент припиняється - чоловіки у формі сідають в автомобіль червоного кольору, а хлопець починає бігти з місця спроби "затримання".

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