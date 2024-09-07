Представник ТЦК побився з жінкою в Одесі: у військкоматі кажуть, що вона напала на їхню автівку. ВIДЕО

Мережею поширюється відео, на якому зафіксовано, як представник ТЦК б'ється із жінкою. Це, як повідомляється, сталося в Одесі. Одеський обласний ТЦК та СП відреагував на інцидент.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр обласного ТЦК.

Що кажуть у ТЦК та СП?

У ТЦК наголошують, що на відео "присутні пересічні громадяни намагаються вдатися до чергової дискредитації військових".

"Так, біля будівлі збірного пункту міста Одеси сталася ситуація, що привернула увагу суспільства. Громадянка в емоційному стані вчиняє дії, які перешкоджають роботі РТЦК та СП. Вона свідомо заблокувала ворота збірного пункту, перешкоджаючи в'їзду та виїзду службового транспорту, а також симулювала фізичну недугу, ніяк не реагуючи на зауваження військовослужбовців роти охорони ТЦК", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, військовослужбовці ТЦК та СП діяли відповідно до законодавства та викликали наряд патрульної поліції. Після приїзду поліції громадянка почала вести себе ще агресивніше, здійснивши напад на транспортний засіб, що виїжджав з території збірного пункту. Водій транспортного засобу, захищаючи службове майно, намагався завадити протиправним діям громадянки.

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"Цей момент і потрапив на відео, яке викривлено та подано в анонімних (сумнівних) телеграм-каналах", - переконують у ТЦК.

Нагадується також, що під час воєнного стану перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України або інших військових формувань може кваліфікуватися за статтею 141-1 Кримінального Кодексу України. Крім того, напад на службовий транспорт може бути розцінений, як посягання на майно Збройних Сил України.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що представники ТЦК побили чоловіка в Харкові: у військкоматі кажуть, що призначено службове розслідування, а військовозобов’язаного відправили на ВЛК.