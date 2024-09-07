Представитель ТЦК подрался с женщиной в Одессе: в военкомате говорят, что она напала на их автомобиль. ВИДЕО

В сети распространяется видео, на котором зафиксировано, как представитель ТЦК дерется с женщиной. Это, как сообщается, произошло в Одессе. Одесский областной ТЦК и СП отреагировал на инцидент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр областного ТЦК.

Что говорят в ТЦК и СП?

В ТЦК отмечают, что на видео "присутствующие рядовые граждане пытаются прибегнуть к очередной дискредитации военных".

"Так, у здания сборного пункта города Одессы произошла ситуация, которая привлекла внимание общества. Гражданка в эмоциональном состоянии совершает действия, которые препятствуют работе РТЦК и СП. Она сознательно заблокировала ворота сборного пункта, препятствуя въезду и выезду служебного транспорта, а также симулировала физический недуг, никак не реагируя на замечания военнослужащих роты охраны ТЦК", - говорится в сообщении.

Как отмечается, военнослужащие ТЦК и СП действовали в соответствии с законодательством и вызвали наряд патрульной полиции. После приезда полиции гражданка начала вести себя еще агрессивнее, совершив нападение на транспортное средство, которое выезжало с территории сборного пункта. Водитель транспортного средства, защищая служебное имущество, пытался помешать противоправным действиям гражданки.

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"Этот момент и попал на видео, которое искажено и подано в анонимных (сомнительных) телеграмм-каналах", - убеждают в ТЦК.

Напоминается также, что во время военного положения препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины или других военных формирований может квалифицироваться по статье 141-1 Уголовного Кодекса Украины. Кроме того, нападение на служебный транспорт может быть расценено, как посягательство на имущество Вооруженных Сил Украины.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что представители ТЦК избили мужчину в Харькове: в военкомате говорят, что назначено служебное расследование, а военнообязанного отправили на ВВК.