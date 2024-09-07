Представитель ТЦК подрался с женщиной в Одессе: в военкомате говорят, что она напала на их автомобиль. ВИДЕО
В сети распространяется видео, на котором зафиксировано, как представитель ТЦК дерется с женщиной. Это, как сообщается, произошло в Одессе. Одесский областной ТЦК и СП отреагировал на инцидент.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр областного ТЦК.
Что говорят в ТЦК и СП?
В ТЦК отмечают, что на видео "присутствующие рядовые граждане пытаются прибегнуть к очередной дискредитации военных".
"Так, у здания сборного пункта города Одессы произошла ситуация, которая привлекла внимание общества. Гражданка в эмоциональном состоянии совершает действия, которые препятствуют работе РТЦК и СП. Она сознательно заблокировала ворота сборного пункта, препятствуя въезду и выезду служебного транспорта, а также симулировала физический недуг, никак не реагируя на замечания военнослужащих роты охраны ТЦК", - говорится в сообщении.
Как отмечается, военнослужащие ТЦК и СП действовали в соответствии с законодательством и вызвали наряд патрульной полиции. После приезда полиции гражданка начала вести себя еще агрессивнее, совершив нападение на транспортное средство, которое выезжало с территории сборного пункта. Водитель транспортного средства, защищая служебное имущество, пытался помешать противоправным действиям гражданки.
"Этот момент и попал на видео, которое искажено и подано в анонимных (сомнительных) телеграмм-каналах", - убеждают в ТЦК.
Напоминается также, что во время военного положения препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины или других военных формирований может квалифицироваться по статье 141-1 Уголовного Кодекса Украины. Кроме того, нападение на служебный транспорт может быть расценено, как посягательство на имущество Вооруженных Сил Украины.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что представители ТЦК избили мужчину в Харькове: в военкомате говорят, что назначено служебное расследование, а военнообязанного отправили на ВВК.
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Выблюдки!!!
хлопчина сирота...☹️😠
У військового точно видно, що не функціонує права рука, травмована, чи паралізована, як він може цю провокуючу ка цапську корову бити? Але ж волають несамовито, створюють картинку. Тих баб потрібно кілька разів зводити на інсценізований донецький підвал, то вони ротяки швидко прикриють.
Що значить при виконанні? В них тепер рейди цілодобові. То на що це схоже?
Маю форму, а ти бидлота сопи собі в дві дірки, то це не кацапська силова модель? Коли менти та вояки "допомогають" непрямоходячим родину любити.
Ну, люди. Ще треба тут щось відокремлювати. Кацапська це як, в неє шкарпетки діряві? Чи очі намазані кров'ю? Не сціть мені в очі.
"Так це ж було вже!" (с)
(в тому числі, коли представник президента в Міністерстві Оборони рєзніков, під час свого перебування на посаді, до вересня 2023 року, постійно казав, "додаткова мобілізація не потрібна", тим самим поступово створюючи дефіцит особового складу, у питанні того, щоб хоча би була регулярність ротацій воюючих хлопців, яким треба відпочивати, щоб потім з відновленими силами, воювати проти московитів.)
стосовно даної тематики, тому стає зрозумілим момент, коли на гострі запитання, бувають емоційні відповіді, в захист тих хто з "обоймами" "5-6 менеджерів", іноді зовсім якісь дивні відповіді, як про татарова було сказано
(при чому сказано було, знову ж таки, в ключі "вас тут не було", хоча той журналіст був тоді в Києві, а події які описувались, ніхто схоже не пам'ятає, напевно окрім оп.)
, тобто "5-6 менеджерів" просто вправно виконують роботу, по переключенню уваги з того хто реально впливає на процеси, на іншу тему, причому додатково, "вбивається клин" між "ЗСУ і суспільством", бо ЗСУ не дивлячись на багато різних зусиль, має неаби який авторитет у суспільства, та і суспільство, не дивлячись на постійний пресинг
(он знову ж гетьманцев (помічник сівковича, так того самого, що з москви давав вказівки через кулініча, кого призначати на півдні України в СБУ, перед широкомасштабною агресією московії.)
податками якщо що виринає періодично, щоб "общіпуватм гусака так, щоб він не кричав".)
, допомагає ЗСУ.
Тобто ситуація така приблизно:
"є вакумм, в ньому "суспільство і ТЦК", а більше ніяких органів нема, в оп з 5-6 менеджерів, ніяк не можуть розгледіти що виникають такі ситуації, бо це ж незначні моменти для держави яка воює за своє виживання, а якщо оп не бачить, то відповідно про що там говорити щоб вище побачилось, тому "якщо б от побачили дану ситуацію, то зразу відреагували б", а так, подумаєш там, сколихує кожен раз суспільство така ситуація, про це в телемарафоні не говорять же, там героїчно одноосібно, захищається країна, а "вас тут тоді не було".
А всі для кого подібні випадки важливі, все думають, як узгодити, щоб і поважне ЗСУ було сильним, як зробити щоб "какая разніц"-и які голосували за "пасматрєть в глаза" також у військо потрапили, та ще і щоб почали захищати Україну, як зробити так, щоб було чесне і відкрите розслідування подібних ситуацій, щоб всі розуміли, а не через неінформованість, більшість сприймала подібне на емоціональному рівні, через емоційні дописи, емоційні уривки відео де не видно всієї ситуації, тобто все через емоції а не раціо.
Прикро що вдається, тому хто хоче щоб були суперечки, з викинутими прозивачками
(це давня метода кенебе, вкинути якийсь ярлик, і демонізовувати потім того, на кого ярлик "надягає" кенебе. Робиться для того, щоб не розібратись по суті конкретну ситуацію, подивитись факти, а накинувши ярлик, підмінити раціо, емоціями від образу який закладений в конкретному ярлику. )
, замість того, щоб, на мій погляд, потрібно було би вимагати від влади, об'єктивного розслідування, висвітлення в процесі доводи підкріплені фактами, з обох сторін, по таким випадкам, тобто не замовчувати важливі проблеми, так само як і стосовно корупції, щоб висвітлювались всі прцеси по багаточисельним випадки по корупції, бо то одна справа "тихенько йде в ліс", то інша, всі випадки затихають, а ті хто в тих скандалах були діючими особами, навіть іноді продовжують
(чому, бо коли "на гачку" що є справа, то зручно давати '"додаткові" доручення якісь ? )
працювати в державних установах.
Може сумбурно, але на мій погляд, таки схоже, що часто, просто "переключається" увага, зміщуються акценти, з "кореня", який є основою проблеми, на те, що є наслідками попередніх дій, на "кореневому" етапі ситуації яка склалась.
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Приклад де нібито "пішла",може навести "Сергій Шешеня" ?
Неправда що тут в коментарях, рівень розмови, основа якого звинувачення військовослужбовців структурного підрозділу ЗСУ, по рекрутингу тих хто відповідає по здоров'ю і обговореному законом віку громадян України в військо, замість того, аби "Люди постійно вимагають об'єктивного розслідування", де тут в гілці про таке що " "Люди постійно вимагають об'єктивного розслідування" ?
Тут в гілці, під відео, є тільки рівень розмови "емоції", після того, як переглянуто було мінімально інформативне відео, по відношенню, як до військовослужбовця ЗСУ з відео, так і до жінки з відео, чи не так ?
, замість того, щоб, на мій погляд, потрібно було би вимагати від влади, об'єктивного розслідування"
Навскидку:
"Сергій Шешеня"
"Яка там куча бабосів, всього пару мільонів доларів налом... Це хиба гроші для ТЦК наразі??)"
(Взагалі якась м'яко кажучи дивна фраза " Це хиба гроші для ТЦК наразі??", по своїй глупості, але з метою обгадити структурний підрозділ ЗСУ.)
"Ali Baba a4e83bdf"
"Сколько среди полканов клинического быдла и кретинов, охреневших от абсолютной власти и безнаказанности…"
(просто "лайномет" в сторону ЗСУ, хоч і не по темі, самої новини він висловився, але "лайно" в сторону ЗСУ "кинув".)
"Валерій Кваша"
"Ха-ха. Черговий зашквар тцкунів, а винні громадяни. Вони вже як зелена влада -всі винні окрім них коханих. Законів дотримуйтеся! І не тих що зелені наклепали всупереч Конституції. А тих що прописані в Конституції! І тоді вас ніхто не буде зневажати."
(з самого початку образив військовослужбовця ЗСУ даний "експерт" "Валерій Кваша", а також "експерт" "визначив", що то є "зашквар", військовослужбовця ЗСУ, хоча з контексту розмови в відео, чутно, що ця жінка щось зробила з автомобілем військової частини, і я так розумію, що через це(що пошкодила автомобіль військової частини) військовослужбовець у відео, взяв її своєю рукою, за плечову частину її руки.)
"Hrysha Hlyba 7474e929"
"все вірно!
не можна заважати п'яному бидлу у формі ******* цивільних і особливо жінок!
ніфіга, що собі надумали, смерди? заважати уйобку в погонах, відчувати себе, хазяїном жизні!"
(тобто бидло, нічого не знаючи про військовослужбовця ЗСУ, по перше обзиває військовослужбовця ЗСУ, по друге, відверто бреше, про те що військовослужбовець ЗСУ в даному відео, нібито "п'яний" (експертне" твердження, не підтверджене медичним освідуванням), а також що нібито "б'є" (але через те що "Hrysha Hlyba 7474e929" бидло, то там матюк, який мав на увазі напевно саме це слово), "цивільних і особливо жінок". )
"Dmitriy Ivananets"
"Видно не озброєним оком що воно п'яне. ТЦК скоро буде кастою вищою за суддів та прокурорів."
(Ще одне "експертне" твердження, не підтверджене медичним освідуванням)
"Dmitriy Ivananets"
"Ви не панімаєтє , єто другоє. всьо вирвано із кантекста."
(той же що був вище "експерт", "просто" "кинув лайна" в військовослужбовця ЗСУ )
"МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ"
"ТЦК-((Тітушки Центрального Комітету ))) ім.V.Z"
( "просто" образив структурний підрозділ ЗСУ, який займається в тому числі мобілізаційним завданням, тобто рекрутингові тих, хто відповідає по здоров'ю і обумовленому законом віку громадян України в військо.)
Були і ще деякі дописи, та вже їх повидалялт бачу.
Я написав свій коментар "Яка там куча бабосів, всього пару мільонів доларів налом... Це хиба гроші для ТЦК наразі??) " не в основному треді, а як відповідь на коментар.
вони вже давно себе дискредитували, достатньо згадати одеського обласного начальника так званого "тцк" і його віли в країнах Європи, якщо не помиляюсь в Іспанії !!! а не давно був скандвл у Київській області з двома районними нацчальниками так званого "тцк" і кучею бабосів у диванах !!!
І дійсно в районих голов ТЦк в кіївської області, знайшли хабарів грошей менше, чим у одеського Борісова, маєтків в Іспанії не знайшли.
Чому вважаєте себе розумним, доречі, а інших всіх дурнями? Чи викриття злочинів і хабарів працівників і голов ТЦК, це глупість з вашої точки зору? Бо " дискредитує ЗСУ"? А може не треба просто так вчиняти злочинні дії? І тоді не буде тем для обговорень. Якщо вам це не подобається, то пишить у редакцію Цензор НЕТ. Не буде таких постів, не будет тем для обговорень.
В нас демократична країна, нагадую. І те, що Зеленський намагається поставити Конституцію на паузу ,в нього не вийде.
PS/ По придатних по здоров'ю, це взагалі смішно.
Дивися, це свіжі зйомки з українського фітнес центру у Кривому Розі, набитий накачаною молоддю, яка тягає штанги, в них війни немає. А чипляють на вулиці найбільш миршавих , худеньких, старих і хворих, які ледве за хлібом вийшли.
https://youtu.be/Ahd8UX10PHk
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Якщо орієнтуватись по відео, а не по "криво" зробленому заголовку, то на відео, нема що військовослужбовець "б'є" як висловився "Сергій Шешеня", на відео є те, що військовослужбовець, взяв ту жінку за плечову частину руки, через те, що та жінка, судячи з контексту розмови на відео, пошкодила службовий автомобіль військової частини.
"PS/ По придатних по здоров'ю, це взагалі смішно. "
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Що смішного, в тому, що мають прийматись у військо придатні по здоров'ю ?
"Дивися, це свіжі зйомки з українського фітнес центру у Кривому Розі,"
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Приводити окремий приклад, ніби так повсюдно, це є маніпуляцією.
Так можна привести приклади того, що спортсмени у різних видах спорту, самі пішли у військо (деякі нажаль серед них вже загинули ), і стверджувати, що всі хто займався тими видами спорту, пішли у військо, але ж це не так, бо не всі хто займався/займається тими видами спорту пішли у військо.
2) смішно те, що мають приймати придатних, але приймають тих хворих і старих, що не змогли відукпитися. А молодь або мажори жирують.
3) Це не єдиний приклад, зайдіть у будь який спортзал в Україні, їх тисячі, самі побачите, скільки там тренованих людей. А ловлять худих, старих і хворих
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А що ж так, може через те, що мета звинуватити військовослужбовця ЗСУ, і тому "картинку"
(яка не є з початку інциденту, а є вже наслідком того, що відбулось раніше )
з відео треба сприймати, а розмову з того ж відео "не треба сприймати", чи не схоже це
(брати частину інформації, а іншу відкидати, бо незручно вести лінію звинувачень того, хто тільки по картинці, яка показує інцедент не повністю, не з початку. )
на "лицемірство" зі сторони "звинуаачувачів" ?
Саме по інценденту, яка претензія до військовослужбовця ЗСУ, який став на захист майна (майна ЗСУ) його військової частини ?
Тобто військовослужбовець ЗСУ, нібито винуватий
(виходячи з "логіки" "Сергій Шешеня" )
, що так
(""мають приймати придатних, але приймають тих хворих і старих, що не змогли відукпитися. А молодь або мажори жирують.")
будувалась "система"
(нагадаю, як мінімум, весь 2022 рік, бажаючих піти у військо було дуже багато, але відповідь була "чекайте, ми вам зателефонуємо" , тому що рєзніков
(нагадаю це був Міністр Оборони України, представник президента в Міністерстві Оборони України. )
, заявляв (28 серпня 2023 року) навіть за тиждень до свого звільнення
(через черговий корупційний скандал , "Резніков, куртки і парі. В чому суть скандалу з міністром оборони України?"
28 серпня 2023
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c84kg45vvejo )
, "додаткова мобілізація не потрібна" ("Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що нині немає потреби оголошувати додаткову мобілізацію для збільшення чисельності Сил оборони."
28 серпня 2023
"Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що нині немає потреби оголошувати додаткову мобілізацію для збільшення чисельності Сил оборони. За його словами, головне навести порядок із ТЦК і ВЛК."
https://suspilne.media/560727-reznikov-vidpoviv-ci-e-potreba-sogodni-u-dodatkovij-mobilizacii-v-ukraini/
Стосовно слів рєзнікова, то чим же 1,5 року (до 28 серпня 2023 року) займався рєзніков, що тільки от побачив що треба наводити порядок з ТЦК і ВЛК, чи Міністр Оборони України не мав право впливати на кадрові рішення, а як же Умєров який звільнив спочатку ("пробний шар" саме щоб добратись до Залужного, а не "навести порядок з ТЦК і ВЛК" як "розповідав розповіді" рєзніков.) командувача ССО ( "Умєров: "Хоренка звільнили з посади командувача ССО за моїм поданням"
4 листопада 2023 https://suspilne.media/609841-umerov-horenka-zvilnili-z-posadi-komanduvaca-sso-za-moim-podannam/)
, а потім і Залужного ( "Напередодні міністр підписав низку відповідних указів і звільнив чимало генералів."
11 лютого 2024 https://lb.ua/society/2024/02/11/597914_zvilnili_tilki_zaluzhnogo.html ) ?
, а згодом, ситуація змінилась на те, що "хто є того і беруть" у військо.)
, що мобілізація 2 роки ігнорувалась
(не приймались у військо ті, хто хотів у військо, і в той же час, тим що не проводилась позитивна інформаційна мотиваційна кампанія, а навпаки коли якісь відбувались інциденти, то зі сторони теперішніх очільників держави Україна, відбувалось нічого, тобто тиша, ніби нічого не відбувається, тим самим, на мій погляд "підвищувався прайс", для тих хто хотів незаконним способом уникнути мобілізації. )
теперішніми очільниками держави Україна, і тому "Сергій Шешеня" виправдовує жінку яка наносить шкоду автомобілю, який належить ЗСУ ?
Стосовно саме фрази "Сергій Шешеня" (тобто пункти 2 і 3, які про одне і те ж) :
" ... мають приймати придатних, але приймають тих хворих і старих, що не змогли відукпитися. А молодь або мажори жирують."
=====
Чи не бачить "Сергій Шешеня" в тому
(слова "Сергій Шешеня" , "мають приймати придатних, але приймають тих хворих і старих, що не змогли відукпитися. А молодь або мажори жирують." )
втрату причинно-наслідкових зв'язків, і перенос відповідальності, з того хто провалив мобілізацію, на військових ?
Якщо є випадки що "молодь або мажори жирують"
( (с) "Сергій Шешеня". Напевно має на увазі "Сергій Шешеня", що та "молодь і мажори", "повідкупались" від мобілізації ? Якщо так, то саме на це далі пподовжую відповідь.)
, то де озвучення такого на "телемарафетах", де вироки суду, щоб розголос був, а не покажуть "картинку" "ось спіймали"
(причому лице "замилювати" стали скрізь для чогось, чи не для "люфту", який залежить від гаманця того кого спіймали, чи далі щось буде відбуватись чи от анонімно "тіхонька в лєс" ? )
а далі, відбувається нічого, тиша. Може про те що нема позитивної інформаційної кампанії, а неозбрєним оком, видно, що присутня кампанія по дескридитації ЗСУ, і спроба зіштовхнути суспільство і ЗСУ, треба говорити, а не грати на стороні тих хто намагається у всьому звинуватити ЗСУ ?
Весь правоохоронний блок, у того хто "вбивав чеченців, коли вас не було", якщо є якісь порушення, є прокуратура, є поліція, є суд. Ах да, прокуратуру військову було ліквідовано, за поданням президента, і рішенням "монобільшості" в парламенті в 2019 році, і тільки 1 квітня 2022 року, військову прокуратуру було "відновлено" Верховною Радою України, і "відновлено" вєнєдіктовою настільки, що ніде, і нічого не чутно, по інцидентам пов'язаним з тим де якісь перевищення повноважень, де корупція (про яку натякає "Сергій Шешеня", коли згадує про "молодь і мажорів".), нечутно нічого про те, як тоді (1 квітня 2022 року) висловилась генпрокурор з офісу
(трохи офтоп, та теж трохи "родзинка" до всього: стосовно офісів, то у скрізь появлялись нові назви, "офіси" замість всім відомих назв, щоб тих хто має через люстрацію "заводити" в ті органи які стали "офісами" чи для чого ? Військомати перейменували в ТЦК та Сп, щоб тяжко було вимовляти, і з цього почати підсвідомий початковий негатив до військоматів ? )
генпрокурора, що:
" Під час війни прокурори повинні мати повне і беззастережне право бути на лінії вогню з метою пошуку і збереження доказів агресії проти України - це раз. Два - військові прокурори мають і будуть підтримувати правопорядок у військових частинах. Три - військові прокурори забезпечать дотримання законних прав військовослужбовців України."
, та, не видно і не чутно результатів, стосовно питання мобілізації, і пов'язаного з ним, як інцидентів, так і корупції на яку натякав "Сергій Шешеня".
Тобто ще раз, відбувається підміна понять, і перекидання відповідальності, на військових ЗСУ, навіть в цьому випадку, коли військовослужбовець, за те що жінка почала пошкоджувати майно, НЕ вдарив, а схопив своєю рукою, за плечову частину її руки, а тут "Сергій Шешеня", вже "звинуватив", за всі провали мобілізації на даного військовослужбовця. "логіка" "залізна" у "Сергій Шешеня"...
По-друге, риба гниє з голови, дійсно. Винна в усьому міністерства і ставка Верховного. Але так не буває, що цар поганий, а боярє всі хороші. Сирьский і Зеленський це частина ЗСУ, чи ні? За законом так, це головнокомандувач ЗСУ і Верховний Головнокомандувач ЗСУ. А ТЦК, це підрозділ ЗСУ, І 5-6 "ефективних менеджерів", на кшалт Єрмака в ставці. Якщо там управлінський хаос, то і донизу йде хаос.
Послухайте стріми Юрія Бутусова, хто винний у прориву на Покровськ. Він теж дискредитує ЗСУ, коли каже, що несуть відповідальність штабні генерали на цьому напрямку Гнатов і підполковник Льодовий, тощо, що не володіють ситуацією?? Генерали це теж частина ЗСУ, правильно? І їх не можна критикувати?? НІ, вже можно, Юрій каже, бо інакше ми програємо цю війну, ситуація дуже критична на фронті. Чи ви не погоджуєтесь з Юрієм?
А якщо б зверху були люди сповнені честнот, то і внизу були би менше питань до виконавців. Вони б тягнулися до лідерів. А так і виконавці теж, часто густо і порушують закон і корупуціонні скандали в тих самих ТЦК. Але це не значить, що можна порушувати закон, раз зверху так роблять.
Я підписаний на декілька юридичних пабликів, і люди дуже скаржаться на ТЦК, що людина має право на відстрочку, або бронування, але це ігнорують, документи відфутболюють, застосовують силу. Тим віськовослужбовцям, хто застосовує силу до цівільних , б'є їх. Взагалі ,я вважаю, треба зривати погони.
Ми же не знаємо про цю жінку, чого вона так зробила, може в неї сина незаконно мобілізували, доречі в нас немає доказів, що вона дійсно щось пошкодила.
ТЦк, як інститут втрачає довіру суспільства, і влада нічого не робить, щоб це змінити...
=====
О, а на цьому поки що, стоп, задам таки я перед відповіддю питання:
Не достатньо просто того, що я пишу по фактам що відбуваються, у "Сергій Шешеня" аргументи закінчилиись, то вирішив "піпірками мірятись" "Сергій Шешеня" ?
(надам відповідь, після відповіді на моє це питання, про причину такого питання, яке чомусь два рази в одному дописі, двома поряд реченнями, повторив "Сергій Шешеня". )
"Не достатньо просто того, що я пишу по фактам що відбуваються, у "Сергій Шешеня" аргументи закінчилиись, то вирішив "піпірками мірятись" "Сергій Шешеня" ?
нема, це теж відповідь.
P.S. декілька днів був "забанений"
(не міг взагалі через Google акаунт свій, зайти сюди)
за щось
(поки не знаю за що, бо ніякої інформації не було, ні на gmail листа не надходило, ні при спробі через акаунт зайти, не писалося нічого додатково, а просто перекидало знову на форму входу, і при повторі входу через Google акаунт, все повторювалось.)
, не міг друкувати сюди текст, може ще вчора написав би цей допис. Та не дивлячись на все, заходив в цю тему, бо була цікава реакція "Сергій Шешеня", на поставлене мною питання до "Сергій Шешеня".
Повторюсь, що ж відсутність відповіді, теж відповідь.
Та хотів би зауважити дописувачу "Сергій Шешеня" наступне :
що, "вчасне оновлення облікових даних", не є якимось досягненням.
що, "вчасне оновлення облікових даних", це просто нормальна реакція громадянина України, чоловічої статі
(жіночої, то відповідно до професії)
, який по віковому цензу, являється призовного віку під час мобілізації, в зв'язку з тим, що як мінімум 20.02.2014 року
(дата на медалі московії за окупацію українського Криму)
, окупант-вбивця московія, пішла війною проти України.
"вчасне оновлення облікових даних", це нормальне ставлення до закону, якщо дивитись на ситуацію, зі сторони закону, і вести дискус про закон і законність.
В той же час, на мій погляд, Досягненням є:
Маючи можливість не піти у військо
(звільнений був від служби, по стану здоров'я.)
, ще в 2014 році, добитись того, аби стати зі зброєю в руках, на захист від окупанта-вбивці московії, свою сім'ю, рідних, близьких, народ України (демобілізований був в 2015 році.), далі, після широкомасштабного вторгнення окупанта-вбивці московії, 24.02.2022 року
(тобто в той же день, коли окупант-вбивця московія пішла війною вже широкомасштабно і відкрито
(колонами танків і іншої техніки, з Півночі, Північного Сходу, Сходу, і Півдня, не знімаючи шевронів і інше, тобто не як з 2014 по 2022 рік було, "нас там нєт".)
, а не тільки Крим і ОРДЛО і гібридно
("нас там нєт")
. )
, знову став на захист зі зброєю в руках, проти окупанта-вбивці московії. З моєї точки зору, це є Досягненням.
Маючи можливість (по закону) не йти у військо, бо батько більш ніж трьох дітей, на самому початку відвіз свою сім'ю на захід України, а сам повернувся в Київ, і на початку березня 2022 року, пішов у військо, захищати зі зброєю в руках, від вбивці-окупанта московії, свою сім'ю, рідних, близьких, народ України. З моєї точки зору, це є Досягненням.
Маючи "броню" по віку, у відповідності до закону, в 19 років піти у військо, захищати зі зброєю в руках, від вбивці-окупанта московії, свою сім'ю, рідних, близьких, народ України. З моєї точки зору, це є Досягненням.
Тобто, з "хвалитись" всім навколо, тим що "вчасно оновлено облікові дані", на мій погляд, як мінімум не гарно, у порівнянні з Досягненнями = сильними Вчинками, три окремих приклади яких (сильних Вчинків), я навів вище, коли по закону мав право не йти у військо, але попри це, пішов і став військовослужбовцем, щоб зі зброєю в руках, захищати народ України, від окупанта-вбивці московії.
Як у" діючого військовослужбовця зі зброєю", ще є багато вільного часу на Цензорі писати простирадла??
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Не бреши "Сергій Шешеня". Або факти наведи "Сергій Шешеня", або "Сергій Шешеня" брехло.
(Взагалі якась м'яко кажучи дивна фраза " Це хиба гроші для ТЦК наразі??", по своїй глупості, але з метою обгадити структурний підрозділ ЗСУ.) Всі в тебе "кидають лайно" - написав
"просто "лайномет" в сторону ЗСУ, хоч і не по темі, самої новини він висловився, але "лайно" в сторону ЗСУ "кинув". ТЦК, це звісно ЗСУ, але дуже "спеціфічне", скажемо так."
Ти вже дістав своїм ментівським занудством на кшалт - " військовослужбовець у відео, взяв її своєю рукою, за плечову частину її руки. " А якби твою жінку, так хтось узяв?
Цензор нет, це опозіційний сайт, тут ти співчуття до провтиків зеленої влади не доб'єшься. Щоб не було таких розмов, треба представникам влади не порушувати закони. Тоді журналісти не будуть писати ці статті.
Стаття 19.Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Тобто посадовим особам, і працівникам ТЦК у тому числі не мають права ні в якому разі ні бити людей, не підробляти документи, ні брати хабари, не іншим чином порушувати закони.
1) "Почали добре ,а у кінці пішла неправда. Люди постійно вимагають об'єктивного розслідування, "
2)Приклад де нібито "пішла",може навести "Сергій Шешеня" ?
3) " не розібратись по суті конкретну ситуацію, подивитись факти, а накинувши ярлик, підмінити раціо, емоціями від образу який закладений в конкретному ярлику. )
, замість того, щоб, на мій погляд, потрібно було би вимагати від влади, об'єктивного розслідування"
4)Саме у відповідь на , з'явився допис , де я показав "Сергій Шешеня" приклади, де деякі дописувачі не розібравшись по суті події
(і на мій погляд перебуваючи під впливом тих хто "закидає" евфемізми з негативним окрасом, в сторону військовослужбовців ТЦК та СП (військоматів), при будь якій нагоді, щоб дескридитувати систему рекрутингу військовослужбовців в лави ЗСУ. )
, почали "кидатись лайном" в даного військовослужбовця, і всієї системи ТЦК.
Є, як обласні ТЦК та СП, так і районні ТЦК та СП, в яких несе службу, не 1 військом Одеської області євген борисов на всю Україну, а є інші військовослужбовці, серед яких, є багато порядних людей, так і попадаються і подібні до євгена борисова, то треба розглядати кожен випадок окремо (розбиратись по суті, кожного випадку, чи винувата, чи не винувата якась конкретно особа ), а не "обмащувати лайном"всіх.
Тобто, виходячи з логіки яку я показав, що я відповідав, саме на запитання в дописах "Сергій Шешеня", і навів приклади "обмащування лайном" деякими дописувачами, військовослужбовця з відео
(і не тільки військовослужбовця, а і взагалі системи рекрутингу нових військовослужбовців, в якій служать багато достойних людей. При цьому тіх то "поливає лайном" систему рекрутингу нових військовослужбовців, не зауважували на тому, що наприклад погано організований контроль, зі сторони військової прокуратури, або іншого уповноваженого органу, за дотриманням законодавства в системі рекрутингу нових військовослужбовців, не зауважують на тому, що влада має "шевелитись" щоб контролюючі органи працювали, на припинення якихось правопорушень, на попередження якихось правопорушень, а просто "поливають лайном" систему рекрутингу нових військовослужбовців, в якій є багато достойних людей, поза тим, що є якась частина таких як скандальний євген борисов, який був військомом Одеської області.)
не розібравшись в ситуації, видно, що твердження "Сергій Шешеня" про те, що нібито я "почав першим прибігати і всіх називати дурними і лайном, "
, є безпідставними, відповідно, "Сергій Шешеня", збрехав.
"А всі для кого подібні випадки важливі, все думають, як узгодити, щоб і поважне ЗСУ було сильним, як зробити щоб "какая разніц"-и які голосували за "пасматрєть в глаза" також у військо потрапили, та ще і щоб почали захищати Україну, як зробити так, щоб було чесне і відкрите розслідування подібних ситуацій, щоб всі розуміли, а не через неінформованість, більшість сприймала подібне на емоціональному рівні, через емоційні дописи, емоційні уривки відео де не видно всієї ситуації, тобто все через емоції а не раціо.
Прикро що вдається, тому хто хоче щоб були суперечки, з викинутими прозивачками
(це давня метода кенебе, вкинути якийсь ярлик, і демонізовувати потім того, на кого ярлик "надягає" кенебе. Робиться для того, щоб не розібратись по суті конкретну ситуацію, подивитись факти, а накинувши ярлик, підмінити раціо, емоціями від образу який закладений в конкретному ярлику. )
, замість того, щоб, на мій погляд, потрібно було би вимагати від влади, об'єктивного розслідування, висвітлення в процесі доводи підкріплені фактами, з обох сторін, по таким випадкам, "
Пояснюю, логіку:
багато хто з дописувачів, які пред (по часу) моїм постом
, є такий момент, що, написали "емоційні дописи"
(прошу зауважити, нема ніяких образ тих дописувачів в цьому повідомленні, бо вважаю що більшість з них, на мою думку, попали під вплив "вкинутих"
(зацікавленою стороною, яка не хоче напевно, щоб було все, як має бути, щоб кожна окрема ситуація, розібралась по суті, з по фактам )
в суспільство, деяких прозивачок і сентенцій, відносно структури "ТЦК" загалом.)
стосовно "емоційного відео"
(бо, або той хто знімав, по якійсь причині зняв тільки той відтинок, де вже по суті розв'язка ситуації, фінал, без початку всієї події, або той хто виклав в мережу, "обрізав" орігінальне повне відео інциденту, та в любому випадку, "вийшло" в результаті відео, не повної події з самого початку, і до фіналу, а лише відтинок, емоційна розв'язка початку події, яка передувала цій розв'язці, тобто, без повної картини подій, в наявності емоційна розв'язка.)
тому далі, я зауважив, що ті хто попав
(на мою думку)
під вплив "вкинутих"
(напевно ж зацікавленою стороною)
прозивачок і сентенцій, і відносно "ТЦК" загалом, займаються тим, що пишуть "емоційні дописи"
(дописи в яких, і військовослужбовців ТЦК, і "ТЦК" загалом
( напевно маючи на увазі, що нібито скрізь де є ТЦК, як обласні, так і районні, і всі без виключення військовослужбовці цих ТЦК, заздалегідь "винуваті". Таке от робиться узагальнення, без конкретики, де, на мою думку, кожен випадок, розглядати необхідно окремо, відповідно до закону, мають діяти відповідні органи, які уповноважені вести те чи інше розслідування, по тому чи іншому випадку, причому з як найбільшим розголосом, щоб всі хто має відповідну юридичну освіту наприклад, могли оцінити неупередженість в розслідуванні.)
, а є і випадок, коли взагалі не по темі новини
(в якій конкретна ситуація, відображена "емоційним відео"= не повною подією без початку події, а показаний лише емоційний фінал. Іто навіть в цьому фіналі, мало хто бере до уваги слова про те, що жінка з відео, яку військовослужбовець взяв своєю рукою за плечову частину її руки, говорить що та жінка пошкодила автомобіль.)
, а таки негативний допис, в сторону війська
(тобто просто "аби було", а не по конкретній новині допис, написано, використовуючи сленг, про "полканов" там щось.)
, що
(що так виходить, що пишуть "емоційні дописи", як по темі військовослужбовців ТЦК, про "ТЦК" загалом, а також як у випадку, взагалі допис не по темі, але таки написано негатив в сторону війська, на сленгу там он про "полканов" (те що є різні "полкани", то факт, але то тема зовсім іншої розмови.), але ж от треба було в цю тему вкинути своє "фе" про "полканов". )
є на мою думку, прикрістю, бо ті дописувачі, попали під вплив
(на мою думку )
, зацікавлених в "хаосі"
(тобто, через відсутність миттєвої реакції відповідних правоохоронних органів, з відкритим, чесним розслідуванням інциндентів, які періодично з'являються в інформаційному просторі, завдяки відеофіксації тих інциндентів, у вигляді самого емоційного відрізку інциденту
, може "обрізають" відео для хайпу, ті хто частіше за все, "вкидають" по цій тематиці відео, в анонімні телеграм канали, а може по іншим причинам, а може тільки вдається знімати постійно тільки самі емоційні частини інцидентів, а не повністю все що відбувалось з самого початку, не знаю.)
, а не фіксацію всього що відбувалось з самого початку.)
, а не в порядку, "вкидувачів"
(на мою думку, не обійшлось без московитів, які ********** залізти в будь яку спірну ситуацію, і як можна більше її роздмухати, щоб було багато негативних емоцій, а не пошук причин, і виправлення якихось інцидентів. )
негативних сентенцій і прозивачок, відносно "ТЦК"
(тобто всієї структури, яка опікується виконанням мобілізаційних заходів, щоб у війську збільшувалась кількість військовослужбовців, для того, аби скрізь можна було робити хоча би регулярні ротації, щоб вояки які довго по часу знаходяться без ротацій могли відпочити, відновитись, щоб відновленими, зробити знову ротацію, і з новими силами, бити окупанта-вбивцю московію.)
, замість того, аби прокритикувати тих, хто зараз очолює державу Україна, але через те що з 2022 року, приділяв мінімально уваги відносно додатковій мобілізації
(рєзніков
(представник президента в Міністерстві оборони України, до 5 вересня 2023 року)
крайній раз, навіть за тиждень до його звільнення, заявляв (28 серпня 2023 року)що "додаткова мобілізація не потрібна", не дивлячись на те, що ще як мінімум з середини осені 2022 року піднімалась військовими тема, що додаткова мобілізація потрібна, як мінімум для регулярних ротацій війська, щоб вояки мали можливість відпочинку на час ротацій.)
, без правильної нформаційній політики стосовно мобілізації, по факту, привів до ситуації
(що от з 24.02.2022 році, на протязі всього 2022 року, було дуже багато бажаючих у військо, але відповідь була приблизно "очікуйте з вами додатково зв'яжемося, потреби нема", адо того що в 2024 році, у багатьох вже "дійшло до автоматизму" узагальнювання, негативне ставлення до "ТЦК", коли увага не на тому, що той чи інший епізод це конкретні діючі особи в цих епізодах, і якщо є якісь порушення, то потрібне відкрите (з інформацією у всіх ЗМІ), чесне розслідування, а відбуваються узагальнення, якими дискредитується "ТЦК" загалом. )
станом на зараз. )
, замість того, щоб розібратись що до чого, а не безапеляційно все що пов'язано саме з структурою, "ТЦК", як такою, відповідно продовжуються демонізування ТЦК.
Бо наступний "крок", он вже "закинута вудочка" дописувачем "Ali Baba a4e83bdf", де він взагалі не по темі новини, але "просто" в сторону війська "вкинув" сентенцію "Сколько среди полканов клинического быдла и кретинов, охреневших от абсолютной власти и безнаказанности…", знову таки узагальненнями
(є випадки різні у війську, та по кожному конкретному випадку загально описаному, мала би працювати військова прокуратур, як на мою думку. Для цього і має бути розголос відповідних випадків, щоб влада "шевелилась" в цьому напрямку, задіювала відповідні органи
(наприклад військову прокуратуру, яку за словами вєнєдіктової 1 квітня 2022 року, "воскресили". https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5349155901763968
Але виходить що "воскресили" так, що не чутно і не видно, їх діяльності, як мінім у відкритих джерелах інформації не зустрічав чогось.)
, для припинення, якщо є такі випадки/ок
(а може "Ali Baba a4e83bdf", "просто "вкинув" інформацію, для підтримки наклала ситуації, написавши "а сколька "срєді полканов...", бо невідомо взагалі, чи хоч раз в своєму житті "Ali Baba a4e83bdf" зустрічав "полкана", щоб хоч про одного щось сказати, не говорячи вже про "А сколько" маючи на увазі напевно багато "полканов", хто зна.)
, ситуацій "охрєнєвшості" "полканов".)
без конкретики.
Тобто якщо коротко, стосовно саме цей новини, і обставин які в наявності, по інформаційній складовій, яка присутня в самій новині, то на мій погляд, робити поспішні висновки без наявної повної картини обставин, а також навіть з неповної картини подій, брати не всю інформацію
(наприклад ігнорування озвученого в відео висловлення, про те, що перед цим жінка та, пошкодила автомобіль)
, а потім, не знаючи всієї картини, писати емоційні дописи, оцінюючи когось, при цьому ще обзиваючи прозивачками, і одночасно роблячи ще й узагальнення, "вони всі" і таке подібне, на мій погляд, є не правильним.
Що таке прозивачкі в твоєму розумінні? Такого слова навіть у гуглі немає. Є позивачі і позивачки ,це ті, хто до судів звертаються. Це про це маєш на увазі?
Я не кажу і ніколи не казав, що 100% працівників ТЦК погані, те ти вже наговорюєш Алі Баба теж такого не писав, але що їх багато, теж факт. А що полковник, це рідке звання?)) У нас у школі, коли я навчався 30 років тому, допризивну підготовку юнаків в школі вів підполковник. Хоч дав з мелкашки ТОЗ-8 постріляти і одвіз на полігон з АК постріляти.
Коли я вчився на військовій кафедрі, там теж всі викладачі були полковниками, багато хто після Афгану. Але доброго було мало з того, що вони полковники. Ми повинні були стріляти з пістолета Макарова, але полковник гроші пропив, продав патрони. У чому він сам нам зізнався! Стріляли тільки з мелкокаліберного учбового пістолету Марголіна. На полігон у палатки, ми теж не їздили ні разу. Хоча повинні були пройти вишкіл, курс молодого бійця! Вони за ці гроші зробили ремонт на кафедрі і не тільки
В мене теж є знайомі, що служать на фронті наразі, і багато чого можно почути про деякий полусовкових командирів.
Повертаючись, - просто ТЦК, це те місце , де цівільна людина! вперше зтикається з ЗСУ, і їм треба не лякати людей, а навпаки буть трохи доброзичливішими. Ось, напримір, свіжий приклад порушення з боку ТЦК:
Машиніст ПАТ «Запоріжсталь» згідно з наказом Мінекономіки від 23.12.22 був заброньований терміном на 6 місяців, проте 24.05.23 був примусово мобілізований керівником РТЦК. Доводи військовозобов'язаного про бронювання та Витяг із наказу про бронювання співробітниками ТЦК були проігноровані, а сам Витяг вони вилучили.
Вже 25.05.23 був наказом однієї з ВЧ про зарахування позивача до списків особового складу.
Суд зазначив:
- обов'язок щодо перевірки наявності підстав для відстрочення від призову під час мобілізації, покладений на ТЦК, тому відповідач особисто повинен перевірити наявність або відсутність у позивача права на відстрочку від призову з мобілізації;
- стосовно питання коректності вказівки військово-облікової спеціальності громадянина, суд зазначив, що з моменту прийняття наказу Мінекономіки від 23.12.22 і до 25.05.23, органи ТЦК мали змогу вирішити питання відповідності зазначеної у наказі Мінекономіки військово-облікової спеціальності чоловіка, цього.
Запорізький окружний адмінсуд рішенням від 19.10.23 у справі №280/5782/23 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/114327795) позов задовольнив - накази ТЦК та ВЧ щодо направлення для проходження військової служби та про зарахування до військової служби списки особового складу визнав протиправними та скасував. -
Я намагаюсь пояснити, що цівільні люди подібне про ТЦК читають кожен день, то когось б'ють, то на хабарах викривають, тому насмерть перелякані і мають недовіру, до цієї державної установи.
Я розумію, що деяким працівникам ТЦК важко бути сповненим чеснот, і втримуватися від соблазнів. Коли риба гниє з голови і багато корупції у всіх гілках влади ,але треба. Бо ще раз, це перше місце зустрічі, це цівільні люди зтикаються з ЗСУ.
P.S. У тебе є звичка висмикувати контекст. Ти впираєшься завжди, виключно в цю конкретну статтю, на кшалт:
"обрізав" орігінальне повне відео інциденту, та в любому випадку, "вийшло" в результаті відео, не повної події з самого початку, і до фіналу, а лише відтинок, емоційна розв'язка початку події, яка передувала цій розв'язці, тобто, без повної картини подій, в наявності емоційна розв'язка."
Але навіть кішки і собаки вміють робити підсумки. Не кажучи про людей. І люди зазвичай аналізують і підсумовують ситуацію з ТЦК загалом. Тут конкретно, можливо ще недоведено, що немає правопорушення, але в багатьох інших випадках є.
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https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8
"Я не кажу і ніколи не казав, що 100% працівників ТЦК погані, те ти вже наговорюєш "
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"Яка там куча бабосів, всього пару мільонів доларів налом... Це хиба гроші для ТЦК наразі??)"
"Алі Баба теж такого не писав,"
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Так він про військовослужбовців будь якого ТЦК (чи районного, чи обласного) не писав, я і не стверджував цього, а написав, що він "просто" "кинув лайном" в ЗСУ, в темі в якій обговорюється конкретний випадок, за участю військовослужбовця з ТЦК та СП в Одесі, тобто "Ali Baba a4e83bdf", замість спілкування по темі, вирішив "просто" "кинути лайном" в ЗСУ загалом, у стилі "взагалі по загалях", "десь, хтось, щось".
"Повертаючись, - просто ТЦК, це те місце , де цівільна людина! вперше зтикається з ЗСУ, і їм треба не лякати людей, "
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Так саме про це і треба говорити, доносити думку владі, що саме так має бути, а не навпаки, "поливати лайном" "ТЦК" в цілому
(де є багато порядних, але нажаль є і такі як євген борисов.)
, навішуюючи негативні ярлики на всіх хто в даній структурі.
Стосовно "бути трохи доброзичливішими"
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1) Хіба про це мова ?
2) Думаю євген борисов, на своїй посаді, був дуже доброзичливим коли отримував хабарі, то це якось міняє ситуацію, що він займався корупцією ?
3) Якщо брати до уваги подію, про яку йдеться в новині. Як "Сергій Шешеня", на місці військовослужбовця, вчинив би з жінкою, яка на його очах, наносить шкоду службовому автомобілю ?
Даний військовослужбовець, побачив що жінка пошкоджує службовий автомобіль -> взяв своєю рукою, за плечову частину її руки -> відвів в сторону від автомобіля, щоб вона не могла пошкоджувати автомобіль далі. Що не так ?
". Ось, напримір, свіжий приклад порушення з боку ТЦК:"
======
В цьому прикладі, доведено судом, що були протиправні дії, не від віртуального "ТЦК", а конкретної (у якої є прізвище ім'я по батькові ) службової особи
( з конкретного ТЦК, у якого є конкретна адреса)
, яка підписувала документи відносно того, з ким по рішенню суду, вчинено було протиправно, відповідно, та конкретна службова особа, має відповідати по закону за те що вчинила протизаконно.
Тобто, "Сергій Шешеня", в даному випадку, може ненавмисно, але переклав відповідальність зі службової особи, яка порушила закон, на віртуальне "ТЦК", тим що сформулював назву (". Ось, напримір, свіжий приклад порушення з боку ТЦК:") прикладу який навів нижче по тексту, саме так (. Ось, напримір, свіжий приклад порушення з боку ТЦК:").
Не економлять на війську під час війни.
Росте армія чиновників хоча мала б скорочуватись раз зменшилось населення на 40% і більше того ростуть їм виплати... б...ть це реально п...ц середня зарплата в чинуш 40 тис по данним уряду це напорядок вище середньої зарплати в промисловості
московія це вбивця, віроломний порушник домовленостей цивілізованого рівня міжнародних взаємовідносин, веде геноцидну
(вбиває українську націю = громадян України)
, окупантську
(напавши першою, загарбує території іншої держави.)
війну
(з 20.02.2014 (дата на медалі московії, за окупацію українського Криму)
, на яку за допомогою грошей
(спочатку були одні суми, зараз в 3 рази більші, які все одно більшість з них не побачить, бо під дулами "заградатрядав" зникне в "м'ясних штурмах" в степах України.)
заманює, різних люмпенів
(які не вміють заробити власним цивільним трудом, на життя. Можна подивитись зато безліч відео, де повертаючись з війни московії проти України, "герої" цієї війни зі сторони московії, ведуть себе як бидло, іноді отримуючи "по кумполу" від цивільних, іноді вбиваючи цивільних, та в основному таке.)
, бідне
(в основному з бідних територій московії, в більшості випадків республік
(тобто держав, на основі корінних етносів, по назві республік.)
яких московія тримає в бідноті навмисно,, щоб не було можливості боротись за свою національну мову,, культуру.)
населення москові, і найманці професійні вбивці, тобто у всіх випадках, це гроші, бо на мій погляд, за "ідею" напасти на іншу країну, в тверезому глузді, ніхто не піде нападати.
Україна, це країна проти якої пішла війною окупант-вбивця московія, і окупант-вбивця московія прийшла вбивати, катувати, знищувати міста
(змушуючи дуже велику кількість людей покидати свої домівки сім'ям, разом з дітьми, жінками, людьми поважного віку, з різним станом здоров'я і достатку. )
, Україна захищається від агресора, тому багато громадян України , які в стані осягнути хоча би наведені нюанси, з перших днів, стали на захист своїх сімей, рідних, друзів, близьких, їх держави Україна, зі зброєю в руках проти окупанта-вбивці московії. Але, через те, що не всі дозріли до наведеної вище думки, то московії було легко з маніпулювати тими хто не дозрів до розуміння що відбувається, і московія багатьох "накручує" постійно таким чином, щоб зірвати мобілізацію, і перемогти Україну, а потім тих ким вдається маніпулювати московії, московія все одно тим чи іншим способом або вб'є, або зашле кудись подалі від України, бо ті хто пожив в Україні, вкусив свободи
( якої в московії дуже не *******, їм треба щоб всі слухались царя, а українці
(українська нація, тобто всі громадяни України)
, хочуть князя, якого якщо не сподобається як він керує, можуть і вигнати (що було, ще в часи Русі, історичним спадкоємцем якої є Україна).).
, і представлятиме для московії постійну загрозу.
Тому це для України екзистенційна війна, втім, як і для московії, бо це конвульсії імперії, яка не хоче розпадатись, не хоче дати волю народам які живуть в своїх республіках на території московії, не хоче лишитись ресурсів які качає з тих республік а віддає мізер з того, що заробляє на тих ресурсах, тому вона і атакувала Україну, бо Україна, якби московія не напала в 20.02.2014 року, могла показати приклад поганий для московії, що країна яка пішла із орбіти московії може бути успішною, бо з потенціалом який є у України, і у взаємодії з країнами союзниками які зараз допомагають Україні, інакше не могло б і бути.
Тобто, якщо просто, то для двох країн екзистенційна війна, але Україна за свободу, і це легко довести, а московія за подавлення свободи, тому мотивації різні.
Через те, що на державному рівні, основ подібних в даний момент не доводиться ніяк, московія, має можливість впливати на малообізнаних
(у кого по тим чи іншим причинам, не було можливості/бажання в свій час зайнятись самоосвітою, аналізом і висновками стосовно даної тематики)
таким чином, що мобілізація відбувається "зі скрипом", що на руку московії, і тяжче від цього Україні, пручатись окупанту-вбивці московії. Тобто, напевно якимось чином треба доносити думку, що потрібно щоб була правильна інформаційна політика стосовно того, що є ця війна, для кожного громадянина, що московія йде всіх вбивати, знищуючи повністю села і міста на своєму шляху, і тому треба захищати сім'ї, родичів, близьких, Україну, також, щоб винуватці по корупції не "йшли тихенько в ліс", а отримували покарання, щоб була законність, а не все залежало від лояльності.
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Поки що не буду акцентувати увагу на тому що "Sashko Slastyon 55d3ea48" збрехав про те що військовий б'є жінку, бо на відео чітко видно, що військовий взяв своєю рукою, за плечову частину руки жінки
(через те, що чутно, як говориться в відео, що вона, перед цим, пошкодила автомобіль його підрозділу, тобто майно Міністерства оборони України, у якого і так грошей не дуже багато, бо до сих пір он, присутні збори на ті ж " Mavic"-ки, FPV дрони, автомобілі, і інше., де наприклад поза тим, що платяться податки в державний бюджет
(але неодноразові корупційні скандали, починаючи з 2022 року, "кажуть" про те, що частина коштів, "розчиняється" в корупційних "схемах".)
, народ України, віддає на допомогу ЗСУ додатково свої кошти. )
, а не нібито, б'є її.
Але зверну увагу на той момент, що в двох поряд реченнях, "Sashko Slastyon 55d3ea48", "умудрився" другим реченням, заперечити сутність першого, бо в першому реченні написав " це питання етики"
(натякаючи, на нібито незначущості такого аспекту, як етика = мораль, на якій і будується розуміння коректності = тактовності = чемності = "правильності", того, або іншого вчинку, в залежності від відхилення/відповідності до "норми"
(правильності того, чи іншого вчинку.)
, відповідно до етики = моралі в суспільстві, або у випадку віроломної агресії окупанта-вбивці московії, проти України
(яка почалась 20.02.2014 року, якщо орієнтуватись по даті на медалі московії, за окупацію українського Криму, а 24.02.2022 року сутньо збільшилась, і продовжується по цей час.)
, то відповідно до міжнародного права
(Статут ООН, який є основою для добросусідських відносин між країнами (тим про що всі члени ООН домовились, тобто Статут ООН = етика = мораль у взаємовідносинах між державами, по якій ці держави, домовились між собою взаємодіяти. Про коректність у цьому вимірі, а також у вимірі загальнолюдських цінностей, я і висловлювався в своєму дописі.) , які погоджуються "по замовчуванню" з даним Статутом ООН, являючись членами даної Організації.)
. )
а в другому реченні, побудував своє твердження
(хоч і збрехавши, про те що військовий, нібито б'є, жінку в відео з новини.)
в моральному вимірі.
А що ( скоріше хто) дійно знаходився в транспортному засобі, що виїжджав від людоловів?
Він пре, як танк на прорив. А зупинився тільки тоді, коли почув від дружбана, - "Та плюнь ти на неї! Пішли ще накатім по малєнькой!" )))
То що ми бачимо вона його навіть не чіпає, а саме він лізе до неї з кулаками.
Бо всі хто повертається з агресією проти насилля автоматично ненормалні. І їм (низькому прошарку) не хватає свіжого повітря, тому їх намагаються покласти.
Бажано лицем до рідної землі.
Десь так виглядає альтернативна відповідь?
Людину давно пора демобілізувати, а потім лікувати у профільних медзакладах, а її насильно тримають у ТЦК, змушуючи бити цивільних співгромадян єдиною придатною для цього рукою (лівою).
Хоча ні! - Це ж все кацапське ІПСО (А може й не ІПСО? Я вже заплутався серед цих ІПСів. Де чиє ІПСО?).
Корочє. - Доколє?!!
****, вдягнув форму - не позорь.