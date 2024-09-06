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Закарпатье (2538) смерть (9176) ТЦК (388)

Закарпатский ТЦК отрицает избиение мобилизованного до смерти: У него случился инфаркт

ТЦК зможе відмовити у відстрочці з будь-яких причин

В Закарпатском ТЦК отреагировали на информацию о смерти мобилизованного якобы после избиения. Там назвали причину смерти - ишемический инфаркт левого полушария головного мозга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление ТЦК.

"28 августа текущего года гражданин во время распития алкогольных напитков со своей сожительницей применил к ней средства физического воздействия, в результате чего сожительница вынуждена была обратиться в правоохранительные органы. После проведенных соответствующих законных процедур гражданин был доставлен во 2-й отдел Мукачевского РТЦК и СП для проверки военно-учетных данных, в результате чего было установлено, что гражданин подлежит призыву на военную службу по мобилизации. После прохождения военной врачебной комиссии был назначен к отправке.

1 сентября 2024 года во время транспортировки команды в учебный центр мужчина обратился к сопровождающим военнослужащим с жалобами на ухудшение самочувствия. Военнослужащими было принято решение о вызове кареты скорой помощи. Гражданин был госпитализирован в КНП "Свалявская городская больница" Свалявского городского совета Закарпатской области.

Также читайте: Лубинец призвал тщательно расследовать избиение и смерть мобилизованного мужчины на Закарпатье

"К сожалению 04.09.2024 года гражданин умер в больнице. По заключению судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила в результате естественного заболевания (ишемический инфаркт левого полушария головного мозга) и не связано с травматическими событиями", - добавили в ТЦК.

Там отметили, что "чрезмерно сенсационные заголовки и сообщения в СМИ, основанные на неполной информации, дестабилизируют ситуацию и вредят мобилизационным мероприятиям".

Руководство Закарпатского ОТЦК и СП провело встречу с представителем Уполномоченного в Закарпатской области Андреем Крючковым, где был обсужден этот инцидент и предоставлена вся необходимая информация для дальнейшего взаимодействия.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что к нему обратилась женщина, которая сообщила о незаконном, по ее мнению, задержании работниками ТЦК и СП ее отца и избиении, что привело к его смерти.

У Закарпатському ТЦК заперечили побиття мобілізованого до смерті

Смотрите также: Задержан мужчина, стрелявший в военнослужащих ТЦК в Луцке, - Нацполиция. ФОТО
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Топ комментарии
+30
А те що інфаркт стався після побиття ТЦК не заперечує ?
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06.09.2024 12:23
+30
після проходження військового лікарської-комісії був призначений до відправки в команду до навчального центру
========

Епать, а як тоді виходить, що здорові мужики одразу після проходження ЛКК, яке підтверджує, що вони здорові мужики, мруть від інфарктів та епілепсій пачками? Виродки тцкашні
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06.09.2024 12:26
+26
А те, що за п'ять хвилин до того ВЛК визнала чоловіка не просто придатним, а здоровішим за здорового?
Таке враження, що Закарпатський ТЦК це «перевізник» живих в потойбіччя за непомірну плату з небіжчтків(
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06.09.2024 12:28
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Мало того що корупціонери які порушують не тільки закони але й конституцію так ще і над кріпаками знущаються що не витримує у людей серце,цеж вже дисятки випадків
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06.09.2024 12:52 Ответить
Кріпак тут тільки ти "Максім ХОЙ" і таки як ти кремляді, та ще й кріпаки московські, самого )(уйла (воно ж путін)!
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06.09.2024 12:55 Ответить
Я бачу,що ти тут затичкою працюєш і до всіх пишеш.
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06.09.2024 13:03 Ответить
О, "PREDATOR PREDATOR" прийшов на допомогу колезі по цеху кремлеботів?! Не допоможе, і мої слова й тебе стосуються!
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06.09.2024 13:12 Ответить
Ти і є бот.Пишеш українською,а нік москальською.Це ознака бота,ще й номерний.Твої слова,лайно.
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06.09.2024 13:15 Ответить
Дубль: О, "PREDATOR PREDATOR" прийшов на допомогу колезі по цеху кремлеботів?! Не допоможе, і мої слова й тебе стосуються!
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06.09.2024 13:19 Ответить
Пиши дубль 3,4 і тд,бо погано заплатять,або взагалі отримаєш по голові,за погану роботу.

А твої слова,лайно.
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06.09.2024 13:25 Ответить
А що він не так сказав..?!
Ми і є кріпаки..
За кордон-зась..за межі міста чи містечка хрін виїдеш...
То це як назвати..?!
А депутати,поліція тцк- вже як пани...
В них гроші,влада,повноваження...
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06.09.2024 13:06 Ответить
Ти бажаєш бути кріпаком? Пропор тобі у руки, будь ним. А я вільний громадянин вільної країни і розумію що у будь якій країні є як права, так і обов'язки бо інакше НЕ БУВАЄ!!! Тож йди кріпак, кріпись, а ті хто йдуть на фронт добровільно знають за що й навіщо, а ти цього не зрозумієш, як будь хто хто не бачить різниці між демократією та тоталітаризмом!!!
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06.09.2024 13:14 Ответить
Вільний громадянин))). Ковідобіссям два роки людей гнобили плюючи на закони тепер мульку придумали що Конституція та міжнародні договори якими гарантуюсться права людини на тормозах бо війна. І все обов'язками тичуть забуваючи про права. Не змогли зробити країну за яку люди хочуть добровільно воювати то вже чиніть своє беззаконня мовчки.
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06.09.2024 16:04 Ответить
Ох і дістанеться отим тцкунам після війни коли хлопці з фронту повернуться. Згадають їм і бусифікації і епілепсії!
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06.09.2024 12:54 Ответить
Якшо сам помер, тоді повинен сісти лікар з ВЛК, який визнав його придатним.
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06.09.2024 12:55 Ответить
Може він вже мертвим пройшов ТЦКашне ВЛК, і був признаним гідним для проходження служби?
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06.09.2024 12:57 Ответить
ТЦК- це типу "кадирівців" у нашої ОПи..?!
Їм можна вбивати та розстрілювати..?!😡
Ця влада на щось робити розумне та зважене взагалі здатна..?!!!
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06.09.2024 13:02 Ответить
Це відбувається точно в Україні? В тій самій, де люди виходили на Майдан через побиття студентів, проти яніковських ментяр? Блд, як Україна змогла за кілька років перетворитися на копію паРаші, з бидлом у стійлі замість народа, хтось має пояснення?
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06.09.2024 13:08 Ответить
у мене є пояснення. бидло - ті хто ловтить і ті кого ловлять. бидло ловить бидло. люди на фронті воюють. вооють ті хто в 2014 виходив на Майдан, бо їм було не ***** і в 2022 їм теж було не ***** тому і пішли воювати. хто зміг по здоровю.
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06.09.2024 13:21 Ответить
С 2014 года идёт целенаправленная ликвидация патриотов,С одной стороны-украинская власть,с другой-кацапстан.По итогу имеем,что имеем.Нация,в большинстве своём,состоящая из легко управляемого плебса выгодна любой власти.
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06.09.2024 13:26 Ответить
Так в тцк і багато поліціянтів попереходило.
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06.09.2024 13:26 Ответить
Патріотів вже майже не лишилось, перебили всіх.
Маємо диктаторську державу Єрмака - татарова.
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06.09.2024 13:57 Ответить
Ковідобісся не пройшло надаремно. Людей загнали в стойло і тепер не випустять навіть якщо війна закінчиться.
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06.09.2024 16:06 Ответить
Да это кремлёвская подстава, они специально приходят и умирают в ТЦК.💯
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06.09.2024 13:09 Ответить
Такі випадки дискредитують Україну на міжнародній арені, добивають остаточно мотивацію, а враховуючи ще корупційні скандали та поведінку деяких керівників як до Хустського РТЦК ....

Наводить на думку що якись фсбшний щур сидить десь і створює таку ситуацію не бачу інакшого сенсу... Якби не було таких масових корупційних скандалів то ще можна подумати що таке рішення без якого немає виходу...

Друге коротка підготовка бійців призводить до їх великих втрат, що тягне за собою потребу в новому поповненні так по колу... Причому ця політика швидкого навчання була і при старому генштабі коли обороняли Бахмут... тобто вона системна
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06.09.2024 13:24 Ответить
Проблема у тому що є ФЕЙК про "побиття у ТЦК" котрий підхоплюють тупі люди та розповсюджують без перевірки стрімкі до хайпів журналюги, а комусь доводиться виправдовуватись за те ЧОГО НЕ БУЛО як у приказці - "доведи що ти не верблюд"! І проблема ще й у тому, що таки як ти "Andru" теж намагаються видати фейк за "істину", хоча усі факти, в т.ч. викладені у статті, проти твоєї позиції. Сподіваюсь що покарання буде не тільки для )(уйла (воно ж путін) та тих хто виконував його накази, а й до тих хто всі ті злочини підтримував у т.ч. розповсюдженням брехні про Україну та українців!!!
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06.09.2024 13:32 Ответить
Я ніде не писав що видаю за істину я про прискорену медкомісію коли у військо попадають пенсіонери та реально хворі

і вони там нах... не потрібні тому що це втрата боєздатності та навіть роблять гірше тому що побратими не знають що чекати від такого сердешника чи епілептика чи в штурмовики попадають пенси 45+ які не можуть паркан перелізти або поле пробігти в спорядженні

І про прискорене навчання в результаті новачки без підготовки швидко гинуть та виникає нова потреба в мобілізації і так по замкнутому колу яке чомусь ніхто не хоче розірвати хоча це шлях в нікуди у війні з ворогом у якого більше ресурсів
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06.09.2024 13:39 Ответить
А цей керівник Хустського тцк що розкидався доларами, я знаю багато людей які мають значеі гроші і ні разу я не бачив щоб вони десь розкидались грошима як б...ло

Він не те що мав бути одразу відсторонений а взагалі всі звання необхідно забрати тому що він недостойний носити звання офіцера
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06.09.2024 13:45 Ответить
Ви б сопчатку подивились як тцкуни бекають на слідчій комісії у верховній раді що до таких випадків, а потім якщо совісті нема то й надалі захищайте цих беззаконників.
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06.09.2024 16:09 Ответить
Дубль: Дивлюсь на "Цензорі" велике скупчення московських кремлеботів! Голосуйте довбні, витрачайте зусилля та час, а Кремль гроші на ваше утримання, якщо досі не дійшло що усі ваши вкидання якщо і "дієві" то лише на невеличку купку таких самих покидьків як ви, а всім іншім ваші брехливі горлання ДО ЛАМПОЧКИ!!!
Дубль: Ніби все зрозуміло та чітко викладено, і смерть відбулась у лікарні куди потрапив вже під час погіршення становище при транспортуванні до місця служби, але завдяки недолуги особам, а найшвидше працюючих на Кремль телеграмерів, почали звинувачувати ТЦК та розповсюджувати фейк про "побиття". Якщо є питання, то задавайте їх лікарям ВЛК котрим було зась відправляти людину на обстеження чи консультацію в фахівців як це відбувається зазвичай у т.ч. зі мною коли я проходив ВЛК у 2022-му та 2024-му роках!!! А от такі покидьки як дописувачи типу "Volodymyr Serdiuk" та "Serg" і багато інших точно працюють на рашистську пропаганду і не здивуюсь якщо за гроші а не через власні переконання!!!
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06.09.2024 13:28 Ответить
Рашист, ти можеш тут як хочеш, виправдовувати вбивства українців.
Але це тобі і твоїм господарям з кремля не допоможе, уникнути покарання.
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06.09.2024 13:42 Ответить
Цей танчик, то відомий дерьмаковський ботяра, навіть не витрачайте на нього час - просто ігнор.
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06.09.2024 13:51 Ответить
Так ішемічнмй інсульт ГМ і стається через відсутність поступлення кисню у мозок, тобто удушення.
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06.09.2024 13:42 Ответить
дуже рідко !
здебільше - при гіпертонічному кризі внаслідок надмірного вживання алкоголя

класика жанра, звиняйте !

.
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06.09.2024 14:29 Ответить
Ви про геморогічний (чере гіпертензію), а не ішемічний інсульт, що стається через емболію чи тромбоз судин ГМ.
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06.09.2024 14:50 Ответить
Интеллект из вас так и прёт. За 20 лет работы с алкашами ни один не умер от геморрагического инсульта.
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06.09.2024 16:44 Ответить
Якщо лише одна півкуля мозку постраждала, то найбільш вірогідно що через зовнішнє втручання провокацію тромбозу судин. Щось схоже з тим як вбили Навального
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06.09.2024 23:51 Ответить
Ахах... В Украине опасные тцк, в них обостряются все болезни. Ну хоть годным признать успели?
А если серьезно:
Я вполне допускаю смерть по причине инфаркта. Люди нед обследованы, к врачам ходят редко, пашут не по нормам, едят всякую херню, но это лишь говорит о том что нужно снижать предельный возраст.
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06.09.2024 13:47 Ответить
усопший віддав кінці, здається, не від трудоголізму, а від алкоголізму

нє, ну да, ізношенний організм трудо... алкоголіка остаточно добило ТЦК (теж - кретини, безперечно)
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06.09.2024 15:16 Ответить
Не судите других по себе
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06.09.2024 15:36 Ответить
"сам дурак!" - відповідь дебіла, звиняйте
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06.09.2024 16:33 Ответить
Вы всё сильнее себя разоблачаете. У вас всегда плохие украинцы. Умер военкомате - значит алкаш, собирает деньги на ЗСУ (значит ворует). Вы даже обвинения пишите так, словно о себе. Если вы не тролль, то сходите к психологу. Это помогает.
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06.09.2024 16:40 Ответить
Пардон. Забрали його 28. ВЛК, комісіі.. помер 1го. Якщо від алкоголю - вони що йому в ТЦК горілку ведрами носили? Маячня акась
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07.09.2024 16:22 Ответить
Куди понижувати вік? А пенсії хто потім платити буде. Предпінсіонери на війні для зниження їх кількості це саме те для влади.
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06.09.2024 16:12 Ответить
Після війни всі ці уроди будуть казати, що такого ніколи не було і всі йшли добровільно, а тцкашна гнидота буде ретельно приховувати ким воно було.
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06.09.2024 13:50 Ответить
ти курва паскудиш пам'ять тих, хто пішов добровільно !
добровільно в перші ж дні нападу рашки !
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06.09.2024 14:26 Ответить
Ты можешь быть хорошим парнем, но стоит один раз трахнуть осла.
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06.09.2024 16:18 Ответить
епіліпсіческій інфаркт міокарда. от такий рубец!
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06.09.2024 13:51 Ответить
алкоголічєскоє отравлєніє організма
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06.09.2024 14:24 Ответить
(до смерті) треба писати після слова (побиття)
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06.09.2024 14:01 Ответить
саме ці ТЦКашники

1. ідіоти, бо потягли хронічного алконавта, замість викликати поліцію
2. курви, бо хотіли його всучити якомусь командиру як бійця

але історія "занятная":
"...застосував до неї засоби фізичного впливу, внаслідок чого співмешканка змушена була звернутись до правоохоронних органів,"

ще раз ідіоти - полізли виконувати "заказуху" алкоголічки
плять ! і вот що з такими кретинами робити? їх же на фронт не відправиш по причині поної тупості!
хіба що тапки в колонії шити, бо більше на на що не здатні
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06.09.2024 14:23 Ответить
ЩО Ж ТАМ РОБЛЯТЬ З ЛЮДЬМИ, ЩО ІНФАРКТИ ЧИ ЕПІЛЕПСІЇ???МО КРАЩЕ ПО БЛАТНИМ БИ ПРОЇХАЛИСЯ??? ЧИ ТИМ ВАШЕ ВЛК ВЖЕ ВСІМ ІНВАЛІДНІСТЬ ШТАМПАНУЛА???
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06.09.2024 14:49 Ответить
Вечно с Закарпатским ТЦК какие то проблемы,всех на фронт этих родичей контрабасов.
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06.09.2024 15:27 Ответить
Та ладно,будуть в цій країні ще й повторні експертизи і підуть зелені банди за етапом ще й по міжнародним ордером, або втічуть в свою вонючу кацапейку в жінки до кадирівців,більше варіантів для цієї погані не буде.
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06.09.2024 16:04 Ответить
Закарпаття- це корупційна клоака куди не поглянь. Там можно вказати на будь-якого чиновника, і це буде корупціонер і/або конрабандист
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06.09.2024 16:16 Ответить
То инфаркты, то эпилепсия, то сами падают на кулаки. Чудеса да и только 🥴
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06.09.2024 16:17 Ответить
у данному випадку все чьотко - синяка заказала подружка-алкоголічка

чи знову ТЦК винне ?
а може меньше пити треба?
і може знати із ким пити ?
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06.09.2024 16:38 Ответить
в состоянии алкогольного опьянения прошел влк и сразу в тцк?от ********...............................................
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06.09.2024 16:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Xrw_XNk4txo Травмований після ТЦК: нові подробиці по справі
====================================

На Волині теж людей ТЦК вбиває...........
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06.09.2024 17:13 Ответить

============================================

На Волині продовжеють катувати людей в ТЦК !
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06.09.2024 17:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WyHtZH3DDlQ ГУДЕ УСЕ ЗАКАРПАТТЯ! ВІЙСЬККОМ ХУСТСЬКОГО ТЦК ШИКАНУВ НА ПОВНУ: РОЗКИДУВАВСЯ ДОЛАРАМИ І ПИВ ДОСХОЧУ
==========================================

ТЦК розкидає долари........... Бізнес на крові і людському горі!
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06.09.2024 17:18 Ответить
_ Миколо, від чого твоя теща померла?
- Грибами отруїлась.
- А чого вся в синяках була?
- Не хотіла їх їсти.
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06.09.2024 17:37 Ответить
А потом "эпилепсия и инфаркты"... И еще удивляются, почему машины жгут.

У мережі поширили відео, на якому чоловіки у військовій формі застосовують до громадянина фізичну силу. Дмитро Лубінець прокоментував інцидент у Харкові.

На оприлюднених кадрах видно, як військовий на сходах біля будинку б'є цивільного кулаком у живіт, а той пручається. Зазначається, що ця подія мала місце у Харкові. Лубінець наказав перевірити її достовірність.

https://24tv.ua/pratsivniki-ttsk-pobili-cholovika-harkovi-lubinets-prokomentuvav_n2635684
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06.09.2024 19:05 Ответить
У нас сегодня на видео сняли как эти бывшие мусора переодетые в зелёное били втроём ногами человека. Естественно им ничего не будет за такую мелочь, если их за убийство отмазывают. Такого даже при яныке на было, просто треш.....
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06.09.2024 21:27 Ответить
Треш це зробити таке, щоб тебе військоматівці побити хотіли.
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07.09.2024 14:15 Ответить
Я ось все думаю: пенсійний фонд весь час відвідують люди у віці і, природно, здоров'я у них не дуже хороше, але навіть там люди, чомусь не покидають наш тлінний світ... Мабуть, є місця з особливою аурою.(с)
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06.09.2024 21:50 Ответить
Якщо ухилянтів не ліквідує СБУ, то нехай хоч військомат це робить.
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07.09.2024 14:14 Ответить
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