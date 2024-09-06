Закарпатский ТЦК отрицает избиение мобилизованного до смерти: У него случился инфаркт
В Закарпатском ТЦК отреагировали на информацию о смерти мобилизованного якобы после избиения. Там назвали причину смерти - ишемический инфаркт левого полушария головного мозга.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление ТЦК.
"28 августа текущего года гражданин во время распития алкогольных напитков со своей сожительницей применил к ней средства физического воздействия, в результате чего сожительница вынуждена была обратиться в правоохранительные органы. После проведенных соответствующих законных процедур гражданин был доставлен во 2-й отдел Мукачевского РТЦК и СП для проверки военно-учетных данных, в результате чего было установлено, что гражданин подлежит призыву на военную службу по мобилизации. После прохождения военной врачебной комиссии был назначен к отправке.
1 сентября 2024 года во время транспортировки команды в учебный центр мужчина обратился к сопровождающим военнослужащим с жалобами на ухудшение самочувствия. Военнослужащими было принято решение о вызове кареты скорой помощи. Гражданин был госпитализирован в КНП "Свалявская городская больница" Свалявского городского совета Закарпатской области.
"К сожалению 04.09.2024 года гражданин умер в больнице. По заключению судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила в результате естественного заболевания (ишемический инфаркт левого полушария головного мозга) и не связано с травматическими событиями", - добавили в ТЦК.
Там отметили, что "чрезмерно сенсационные заголовки и сообщения в СМИ, основанные на неполной информации, дестабилизируют ситуацию и вредят мобилизационным мероприятиям".
Руководство Закарпатского ОТЦК и СП провело встречу с представителем Уполномоченного в Закарпатской области Андреем Крючковым, где был обсужден этот инцидент и предоставлена вся необходимая информация для дальнейшего взаимодействия.
Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что к нему обратилась женщина, которая сообщила о незаконном, по ее мнению, задержании работниками ТЦК и СП ее отца и избиении, что привело к его смерти.
Пожалуйста, подождите...
А твої слова,лайно.
Ми і є кріпаки..
За кордон-зась..за межі міста чи містечка хрін виїдеш...
То це як назвати..?!
А депутати,поліція тцк- вже як пани...
В них гроші,влада,повноваження...
Їм можна вбивати та розстрілювати..?!😡
Ця влада на щось робити розумне та зважене взагалі здатна..?!!!
Маємо диктаторську державу Єрмака - татарова.
Наводить на думку що якись фсбшний щур сидить десь і створює таку ситуацію не бачу інакшого сенсу... Якби не було таких масових корупційних скандалів то ще можна подумати що таке рішення без якого немає виходу...
Друге коротка підготовка бійців призводить до їх великих втрат, що тягне за собою потребу в новому поповненні так по колу... Причому ця політика швидкого навчання була і при старому генштабі коли обороняли Бахмут... тобто вона системна
і вони там нах... не потрібні тому що це втрата боєздатності та навіть роблять гірше тому що побратими не знають що чекати від такого сердешника чи епілептика чи в штурмовики попадають пенси 45+ які не можуть паркан перелізти або поле пробігти в спорядженні
І про прискорене навчання в результаті новачки без підготовки швидко гинуть та виникає нова потреба в мобілізації і так по замкнутому колу яке чомусь ніхто не хоче розірвати хоча це шлях в нікуди у війні з ворогом у якого більше ресурсів
Він не те що мав бути одразу відсторонений а взагалі всі звання необхідно забрати тому що він недостойний носити звання офіцера
Дубль: Ніби все зрозуміло та чітко викладено, і смерть відбулась у лікарні куди потрапив вже під час погіршення становище при транспортуванні до місця служби, але завдяки недолуги особам, а найшвидше працюючих на Кремль телеграмерів, почали звинувачувати ТЦК та розповсюджувати фейк про "побиття". Якщо є питання, то задавайте їх лікарям ВЛК котрим було зась відправляти людину на обстеження чи консультацію в фахівців як це відбувається зазвичай у т.ч. зі мною коли я проходив ВЛК у 2022-му та 2024-му роках!!! А от такі покидьки як дописувачи типу "Volodymyr Serdiuk" та "Serg" і багато інших точно працюють на рашистську пропаганду і не здивуюсь якщо за гроші а не через власні переконання!!!
Але це тобі і твоїм господарям з кремля не допоможе, уникнути покарання.
здебільше - при гіпертонічному кризі внаслідок надмірного вживання алкоголя
класика жанра, звиняйте !
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А если серьезно:
Я вполне допускаю смерть по причине инфаркта. Люди нед обследованы, к врачам ходят редко, пашут не по нормам, едят всякую херню, но это лишь говорит о том что нужно снижать предельный возраст.
нє, ну да, ізношенний організм
трудо... алкоголіка остаточно добило ТЦК (теж - кретини, безперечно)
добровільно в перші ж дні нападу рашки !
1. ідіоти, бо потягли хронічного алконавта, замість викликати поліцію
2. курви, бо хотіли його всучити якомусь командиру як бійця
але історія "занятная":
"...застосував до неї засоби фізичного впливу, внаслідок чого співмешканка змушена була звернутись до правоохоронних органів,"
ще раз ідіоти - полізли виконувати "заказуху" алкоголічки
плять ! і вот що з такими кретинами робити? їх же на фронт не відправиш по причині поної тупості!
хіба що тапки в колонії шити, бо більше на на що не здатні
чи знову ТЦК винне ?
а може меньше пити треба?
і може знати із ким пити ?
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На Волині теж людей ТЦК вбиває...........
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На Волині продовжеють катувати людей в ТЦК !
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ТЦК розкидає долари........... Бізнес на крові і людському горі!
- Грибами отруїлась.
- А чого вся в синяках була?
- Не хотіла їх їсти.
У мережі поширили відео, на якому чоловіки у військовій формі застосовують до громадянина фізичну силу. Дмитро Лубінець прокоментував інцидент у Харкові.
На оприлюднених кадрах видно, як військовий на сходах біля будинку б'є цивільного кулаком у живіт, а той пручається. Зазначається, що ця подія мала місце у Харкові. Лубінець наказав перевірити її достовірність.
https://24tv.ua/pratsivniki-ttsk-pobili-cholovika-harkovi-lubinets-prokomentuvav_n2635684