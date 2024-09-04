Задержан мужчина, стрелявший в военнослужащих ТЦК в Луцке, - Нацполиция. ФОТО
В Луцке полиция задержала мужчину, который стрелял в военнослужащих ТЦК в конце августа.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Волынской области.
Стрелком оказался 40-летний местный житель. Оружие у него изъяли и направили на исследование. Мотивы совершения преступления фигурантом устанавливаются следствием.
По факту посягательства на жизнь военнослужащего продолжается досудебное расследование, начатое по ст. 348 Уголовного кодекса Украины. После объявления задержанному подозрения будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей.
Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет заключения или пожизненное лишение свободы.
Напоминаем, инцидент произошел ночью, 27 августа, в Луцке. Неизвестный открыл огонь по военнослужащим, которые несли службу по охране режимного объекта на посту. Военные открыли ответный огонь. В результате стрельбы один военнослужащий был ранен, он был госпитализирован. После перестрелки неизвестный скрылся.
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Це ви шо, так за спиною супервайзера гроші по черзі заробляєте? Сьогодні вся ферма тебе лайкає, завтра якогось іншого троля
https://vl.npu.gov.ua/news/politseiski-zatrymaly-cholovika-iakyi-striliav-z-rushnytsi-po-viiskovykh-u-lutsku
Ти також в черзі за спиною супервайера незаконні премії за лайки отримувати ?
Одну з гвинтівок навіть попередньо не розпакувавши?
За тиждень поліція так і не визначилась яка саме зброя та набої були застосовані.
Якийсь фестиваль абсурду!