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Задержан мужчина, стрелявший в военнослужащих ТЦК в Луцке, - Нацполиция. ФОТО

В Луцке полиция задержала мужчину, который стрелял в военнослужащих ТЦК в конце августа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Волынской области.

Стрелком оказался 40-летний местный житель. Оружие у него изъяли и направили на исследование. Мотивы совершения преступления фигурантом устанавливаются следствием.

нацполіція

По факту посягательства на жизнь военнослужащего продолжается досудебное расследование, начатое по ст. 348 Уголовного кодекса Украины. После объявления задержанному подозрения будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей.

вилучена зброя в стрільця з Луцька
вилучена зброя в стрільця з Луцька

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вилучена зброя в стрільця з Луцька

Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Напоминаем, инцидент произошел ночью, 27 августа, в Луцке. Неизвестный открыл огонь по военнослужащим, которые несли службу по охране режимного объекта на посту. Военные открыли ответный огонь. В результате стрельбы один военнослужащий был ранен, он был госпитализирован. После перестрелки неизвестный скрылся.

Также читайте: Волынский ТЦК о стрельбе на посту в Луцке: В случае угрозы жизни военнослужащих следует открывать огонь на поражение

Автор: 

Луцк (583) Нацполиция (16468) ТЦК (528)


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Топ комментарии
+19
І це на тлі чергового зашквару тцкунів на заході, де як завжди нікого покарано не буде.
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04.09.2024 20:29
+14
Слава народному герою! Після зміни режиму вийде з в'язниці.
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04.09.2024 21:10
+12
Просто браво. У нас вже мусара вищі з суд та презумпцію невинуватості. Затримали не ПІДОЗРЮВАНОГО, а саме конкретну людину. Це просто сюр...

https://vl.npu.gov.ua/news/politseiski-zatrymaly-cholovika-iakyi-striliav-z-rushnytsi-po-viiskovykh-u-lutsku

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04.09.2024 20:30
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А скільки затримано корупціонерів? Останнім часом призовники стали на ноги падати. У 5-ти з 10-ти переломи кінцівок. Такої кількості переломів в Україні ще не фіксувалося навіть коли населення перевалювало за 40 млн.

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04.09.2024 20:25 Ответить
А в чому проблема зламати собі ногу?
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04.09.2024 20:27 Ответить
Проблеми немає отримати лікарський висновок на перелом не думаючи ноги.
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04.09.2024 20:31 Ответить
Не ломаючи ноги. Значить для когось війна раз житті тому потрібно хапати як омога більше і нічого тобі за це не буде. Тиж не ухилянт
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04.09.2024 20:34 Ответить
Піздун
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04.09.2024 20:31 Ответить
Заділо? Я знав що це задіне чортів.
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04.09.2024 20:35 Ответить
І це на тлі чергового зашквару тцкунів на заході, де як завжди нікого покарано не буде.
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04.09.2024 20:29 Ответить
А чому тебе тільки 12 російських тролів лайкнули і ще один місцевий корисний ідіот?
Це ви шо, так за спиною супервайзера гроші по черзі заробляєте? Сьогодні вся ферма тебе лайкає, завтра якогось іншого троля
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04.09.2024 23:19 Ответить
Просто браво. У нас вже мусара вищі з суд та презумпцію невинуватості. Затримали не ПІДОЗРЮВАНОГО, а саме конкретну людину. Це просто сюр...

https://vl.npu.gov.ua/news/politseiski-zatrymaly-cholovika-iakyi-striliav-z-rushnytsi-po-viiskovykh-u-lutsku

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04.09.2024 20:30 Ответить
Блін, і тебе всі десятеро, ваших же ростролів лайкнуло.
Ти також в черзі за спиною супервайера незаконні премії за лайки отримувати ?
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04.09.2024 23:22 Ответить
А воздушку навіщо показуєте. Це щоб ті ,що не вкурсі ,до заікання перелякались від такої зброї ?
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04.09.2024 21:00 Ответить
Слава народному герою! Після зміни режиму вийде з в'язниці.
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04.09.2024 21:10 Ответить
А вищо там, із ведмедчуком вже подали чувака на хероя роісії ?
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04.09.2024 23:24 Ответить
рашка ніколи не зможе захопити Україну повністю, а блазень не зможе правити вічно.
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05.09.2024 12:35 Ответить
Тут СБУ повинна добряче попрацювати,ні з того,ні з сього напасти на військових,це не просто жарти,це диверсант!
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04.09.2024 21:52 Ответить
Сбу занята крышеванием офисов и ловлей неугодных опе, не отвлекайте их😃
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04.09.2024 22:43 Ответить
Він по ТЦК просто з трьох стволів одночасно шмаляв?
Одну з гвинтівок навіть попередньо не розпакувавши?
За тиждень поліція так і не визначилась яка саме зброя та набої були застосовані.
Якийсь фестиваль абсурду!
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04.09.2024 22:23 Ответить
А що, у вас на роісії слідство в телевізорі проходить, що ти так збудився ?
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04.09.2024 23:26 Ответить
 
 