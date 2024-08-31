На Одесщине мужчина бросил гранату в гараж с людьми: трое пострадавших, злоумышленник задержан, - Нацполиция. ФОТО
Полицейские задержали жителя Одесского района, который бросил гранату в помещение с людьми, в результате чего пострадали три человека. Правонарушителю сообщили о подозрении в законченном покушении на убийство нескольких лиц. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы.
Об этом сообщили в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, происшествие произошло сегодня, 31 августа, около четырех часов в одном из населенных пунктов Великодолинской громады. Полицейские установили, что 41-летний местный мужчина в нетрезвом состоянии пришел в гараж к знакомому и бросил в людей гранату. Произошел взрыв, госпитализировали трех пострадавших. Мотив преступления сейчас устанавливается.
В Нацполиции рассказали, что с места происшествия к правонарушителю во время проведения розыскных мероприятий привела служебная собака. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении в законченном покушении на убийство нескольких лиц. Согласно п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, правонарушителю грозит пожизненное заключение.
Кроме того, начато производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.
После проведения экспертизы, на которую будут направлены обломки взрывного устройства, будет решаться вопрос о сообщении подозрения мужчине в совершении и этого преступления.
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