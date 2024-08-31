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На Одесщине мужчина бросил гранату в гараж с людьми: трое пострадавших, злоумышленник задержан, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские задержали жителя Одесского района, который бросил гранату в помещение с людьми, в результате чего пострадали три человека. Правонарушителю сообщили о подозрении в законченном покушении на убийство нескольких лиц. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщили в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, происшествие произошло сегодня, 31 августа, около четырех часов в одном из населенных пунктов Великодолинской громады. Полицейские установили, что 41-летний местный мужчина в нетрезвом состоянии пришел в гараж к знакомому и бросил в людей гранату. Произошел взрыв, госпитализировали трех пострадавших. Мотив преступления сейчас устанавливается.

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Чоловік кинув гранату в гараж з людьми

В Нацполиции рассказали, что с места происшествия к правонарушителю во время проведения розыскных мероприятий привела служебная собака. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении в законченном покушении на убийство нескольких лиц. Согласно п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, правонарушителю грозит пожизненное заключение.

Кроме того, начато производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

После проведения экспертизы, на которую будут направлены обломки взрывного устройства, будет решаться вопрос о сообщении подозрения мужчине в совершении и этого преступления.

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Автор: 

граната (998) Одесская область (3571) Нацполиция (16463)


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Топ комментарии
+7
Ну та як буває в гаражних кооперативах? Забухали з вечора, пробухали всю ніч, одне чмо напилося, шось не поділило з іншими алкашами, потім пішло взяло гранату яку десь заховало чи в своєму гаражі чи між гаражами і вирішило "восстановіть справєдлівость". Ось один із прикладів. У мене самого гараж в кооперативі, бачив подібне не один раз. Колись ремонтував машину в гаражі, а неподалік алкашня в яких вже і авто нема (пробухали) а гаражі ще залишились, от вони ремонтують по сходной цене тим хто на СТО економить, потім бухають. Вони можуть тижнями додому не ходити Так от, завелись битися, і одного так побили, що швидка забрала, а до ранку він в лікарні помер. Так мене як свідка і в поліцію запрошували і на суд не раз ходив як свідок. Просто коли була подія охоронець викликав ментів, ті приїхали і мене як свідка допитали.
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31.08.2024 19:59
+7
ТЦК "отдыхает" в кафешках...

Закарпатські ЗМІ оприлюднили відео з керівником Хустського ТЦК Василем Зубатовим, який разом з друзями пив в кафе і розкидався доларами.
Зубатова підозрюють у виготовленні фіктивних медичних довідок для чоловіків
https://x.com/i/status/1829874758357565884
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31.08.2024 20:05
+4
подія сталася сьогодні, 31 серпня, близько четвертої години Джерело:
*************
Тфаю мать! О четвертій годині ранку! А як же комендантська година?
Куди дивляться поліцаї? П'яні зубри бігають вночі з гранатами і підривають собутильників!

Бардак!
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31.08.2024 19:49
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Правила форума Совет форумчан
подія сталася сьогодні, 31 серпня, близько четвертої години Джерело:
*************
Тфаю мать! О четвертій годині ранку! А як же комендантська година?
Куди дивляться поліцаї? П'яні зубри бігають вночі з гранатами і підривають собутильників!

Бардак!
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31.08.2024 19:49 Ответить
Ну та як буває в гаражних кооперативах? Забухали з вечора, пробухали всю ніч, одне чмо напилося, шось не поділило з іншими алкашами, потім пішло взяло гранату яку десь заховало чи в своєму гаражі чи між гаражами і вирішило "восстановіть справєдлівость". Ось один із прикладів. У мене самого гараж в кооперативі, бачив подібне не один раз. Колись ремонтував машину в гаражі, а неподалік алкашня в яких вже і авто нема (пробухали) а гаражі ще залишились, от вони ремонтують по сходной цене тим хто на СТО економить, потім бухають. Вони можуть тижнями додому не ходити Так от, завелись битися, і одного так побили, що швидка забрала, а до ранку він в лікарні помер. Так мене як свідка і в поліцію запрошували і на суд не раз ходив як свідок. Просто коли була подія охоронець викликав ментів, ті приїхали і мене як свідка допитали.
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31.08.2024 19:59 Ответить
Ждеш срасію?
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31.08.2024 20:00 Ответить
тцкашник?
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31.08.2024 20:01 Ответить
ТЦК "отдыхает" в кафешках...

Закарпатські ЗМІ оприлюднили відео з керівником Хустського ТЦК Василем Зубатовим, який разом з друзями пив в кафе і розкидався доларами.
Зубатова підозрюють у виготовленні фіктивних медичних довідок для чоловіків
https://x.com/i/status/1829874758357565884
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31.08.2024 20:05 Ответить
кинув гранату в приміщення з людьми, унаслідок чого постраждали три особи
Правопорушнику повідомили про підозру

Дійсно, підозріла поведінка!
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31.08.2024 20:34 Ответить
Його не впіймали на гарячому. Як написано, "з місця події до правопорушника під час проведення розшукових заходів привів службовий собака Джерело: "

Собаки теж помиляються. Або, уявіть таке, - то був не він, а коханець його дружини. Прийшов до квартири коханки, от собака й дав осєчку.

Як у тому анекдоті. Два мужики познайомилися, і нажерлися у генделику. Вже була пізня ніч. Один каже, - "Пішли до мене додому, добавим ще". Прийшли, добряче під мухою. Господар відкрив двері своєї квартири, запросив туди собутильника і каже, - "Тільки тихо, бо дружина спить. Пішли на кухню, ще бахнем".

Проходячи повз спальню, хазяїн повідомив "колєгу":
- Он, дивись, на ліжку спить моя дружина.
- А хто спить поряд з нею?
- Та то я з нею сплю...
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31.08.2024 21:19 Ответить
службовому собаці - дяка
дайте йому мозгову кістку
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31.08.2024 21:09 Ответить
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31.08.2024 21:43 Ответить
и в который раз всё про то же. Пока не будет принят Конституционный закон об владении и приобритении стрелкового оружия, включая короткоствол и конечно же с правом ношения---подобное будет происходить по нарастающей, тем более война и оружия вне закона на руках всё больше. А когда есть и по регистрации---то в данной ситуации можно было бы пристрелить идиота. Сказав,потом, что обещал вторую бросить и в карман полез к себе. Доказать обратное станет невозможным потом. Так и покончим с психами и прочей швалью. А вообще оружие нужно для сохранения своего жилища, собствености и себя и семьи. Святое давнее право для законнопослушных. В Молдове с 1993. Законопроэкт в раде-зраде лежит на вскидку лет от 10. Проверьте. Тем более война у нас. Можно бы и раздать под временное пользование через военкоматы. А потом допустим выкупить по иной законной схеме. Да как угодно можно. Как сказал товарищ Кольт---,,сделаем мир чище,,!
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31.08.2024 21:56 Ответить
Вважається, що в Україні 5 мільйонів одиниць незареєстрованої вогнепальної зброї.
У Верховній Раді лежить проект закону про легалізацію цієї зброї. Явочним порядком.
Але, чи дойдуть до нього руки законодавців? - Невідомо.
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31.08.2024 22:44 Ответить
Невже не можна зараз знайти краще застосування для гранати?
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31.08.2024 23:25 Ответить
 
 