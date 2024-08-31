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На Одещині чоловік кинув гранату в гараж з людьми: Троє постраждалих, зловмисника затримано, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські затримали жителя Одеського району, який кинув гранату в приміщення з людьми, унаслідок чого постраждали три особи. Правопорушнику повідомили про підозру у закінченому замаху на вбивство кількох осіб. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомили в Національній поліції, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, подія сталася сьогодні, 31 серпня, близько четвертої години в одному з населених пунктів Великодолинської громади. Поліцейські встановили, що 41-річний місцевий чоловік у нетверезому стані прийшов в гараж до знайомого і кинув у людей гранату. Стався вибух, госпіталізували трьох постраждалих. Мотив злочину наразі встановлюються.

Також читайте: Кинув гранату на подвір’я матері військовослужбовця: повідомлено про підозру мешканцю Черкащини

Чоловік кинув гранату в гараж з людьми

У Нацполіції розповіли, що з місця події до правопорушника під час проведення розшукових заходів привів службовий собака. Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і повідомили йому про підозру у закінченому замаху на вбивство кількох осіб. Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, правопорушнику загрожує довічне ув’язнення.

Крім того, розпочато провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Після проведення експертизи, на яку будуть скеровані уламки вибухового пристрою, вирішуватиметься питання щодо повідомлення підозри чоловіку у скоєнні й цього злочину.

Також читайте: Понад 9 років проведе за ґратами зловмисник, який у Броварах кинув гранату в поліцейського

Автор: 

граната (789) Одеська область (3215) Нацполіція (15168)


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Топ коментарі
+7
Ну та як буває в гаражних кооперативах? Забухали з вечора, пробухали всю ніч, одне чмо напилося, шось не поділило з іншими алкашами, потім пішло взяло гранату яку десь заховало чи в своєму гаражі чи між гаражами і вирішило "восстановіть справєдлівость". Ось один із прикладів. У мене самого гараж в кооперативі, бачив подібне не один раз. Колись ремонтував машину в гаражі, а неподалік алкашня в яких вже і авто нема (пробухали) а гаражі ще залишились, от вони ремонтують по сходной цене тим хто на СТО економить, потім бухають. Вони можуть тижнями додому не ходити Так от, завелись битися, і одного так побили, що швидка забрала, а до ранку він в лікарні помер. Так мене як свідка і в поліцію запрошували і на суд не раз ходив як свідок. Просто коли була подія охоронець викликав ментів, ті приїхали і мене як свідка допитали.
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31.08.2024 19:59
+7
ТЦК "отдыхает" в кафешках...

Закарпатські ЗМІ оприлюднили відео з керівником Хустського ТЦК Василем Зубатовим, який разом з друзями пив в кафе і розкидався доларами.
Зубатова підозрюють у виготовленні фіктивних медичних довідок для чоловіків
https://x.com/i/status/1829874758357565884
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31.08.2024 20:05
+4
подія сталася сьогодні, 31 серпня, близько четвертої години Джерело:
*************
Тфаю мать! О четвертій годині ранку! А як же комендантська година?
Куди дивляться поліцаї? П'яні зубри бігають вночі з гранатами і підривають собутильників!

Бардак!
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31.08.2024 19:49
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подія сталася сьогодні, 31 серпня, близько четвертої години Джерело:
*************
Тфаю мать! О четвертій годині ранку! А як же комендантська година?
Куди дивляться поліцаї? П'яні зубри бігають вночі з гранатами і підривають собутильників!

Бардак!
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31.08.2024 19:49 Відповісти
Ну та як буває в гаражних кооперативах? Забухали з вечора, пробухали всю ніч, одне чмо напилося, шось не поділило з іншими алкашами, потім пішло взяло гранату яку десь заховало чи в своєму гаражі чи між гаражами і вирішило "восстановіть справєдлівость". Ось один із прикладів. У мене самого гараж в кооперативі, бачив подібне не один раз. Колись ремонтував машину в гаражі, а неподалік алкашня в яких вже і авто нема (пробухали) а гаражі ще залишились, от вони ремонтують по сходной цене тим хто на СТО економить, потім бухають. Вони можуть тижнями додому не ходити Так от, завелись битися, і одного так побили, що швидка забрала, а до ранку він в лікарні помер. Так мене як свідка і в поліцію запрошували і на суд не раз ходив як свідок. Просто коли була подія охоронець викликав ментів, ті приїхали і мене як свідка допитали.
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31.08.2024 19:59 Відповісти
Ждеш срасію?
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31.08.2024 20:00 Відповісти
тцкашник?
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31.08.2024 20:01 Відповісти
ТЦК "отдыхает" в кафешках...

Закарпатські ЗМІ оприлюднили відео з керівником Хустського ТЦК Василем Зубатовим, який разом з друзями пив в кафе і розкидався доларами.
Зубатова підозрюють у виготовленні фіктивних медичних довідок для чоловіків
https://x.com/i/status/1829874758357565884
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31.08.2024 20:05 Відповісти
кинув гранату в приміщення з людьми, унаслідок чого постраждали три особи
Правопорушнику повідомили про підозру

Дійсно, підозріла поведінка!
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31.08.2024 20:34 Відповісти
Його не впіймали на гарячому. Як написано, "з місця події до правопорушника під час проведення розшукових заходів привів службовий собака Джерело: "

Собаки теж помиляються. Або, уявіть таке, - то був не він, а коханець його дружини. Прийшов до квартири коханки, от собака й дав осєчку.

Як у тому анекдоті. Два мужики познайомилися, і нажерлися у генделику. Вже була пізня ніч. Один каже, - "Пішли до мене додому, добавим ще". Прийшли, добряче під мухою. Господар відкрив двері своєї квартири, запросив туди собутильника і каже, - "Тільки тихо, бо дружина спить. Пішли на кухню, ще бахнем".

Проходячи повз спальню, хазяїн повідомив "колєгу":
- Он, дивись, на ліжку спить моя дружина.
- А хто спить поряд з нею?
- Та то я з нею сплю...
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31.08.2024 21:19 Відповісти
службовому собаці - дяка
дайте йому мозгову кістку
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31.08.2024 21:09 Відповісти
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31.08.2024 21:43 Відповісти
и в который раз всё про то же. Пока не будет принят Конституционный закон об владении и приобритении стрелкового оружия, включая короткоствол и конечно же с правом ношения---подобное будет происходить по нарастающей, тем более война и оружия вне закона на руках всё больше. А когда есть и по регистрации---то в данной ситуации можно было бы пристрелить идиота. Сказав,потом, что обещал вторую бросить и в карман полез к себе. Доказать обратное станет невозможным потом. Так и покончим с психами и прочей швалью. А вообще оружие нужно для сохранения своего жилища, собствености и себя и семьи. Святое давнее право для законнопослушных. В Молдове с 1993. Законопроэкт в раде-зраде лежит на вскидку лет от 10. Проверьте. Тем более война у нас. Можно бы и раздать под временное пользование через военкоматы. А потом допустим выкупить по иной законной схеме. Да как угодно можно. Как сказал товарищ Кольт---,,сделаем мир чище,,!
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31.08.2024 21:56 Відповісти
Вважається, що в Україні 5 мільйонів одиниць незареєстрованої вогнепальної зброї.
У Верховній Раді лежить проект закону про легалізацію цієї зброї. Явочним порядком.
Але, чи дойдуть до нього руки законодавців? - Невідомо.
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31.08.2024 22:44 Відповісти
Невже не можна зараз знайти краще застосування для гранати?
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31.08.2024 23:25 Відповісти
 
 