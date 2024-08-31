На Одещині чоловік кинув гранату в гараж з людьми: Троє постраждалих, зловмисника затримано, - Нацполіція. ФОТО
Поліцейські затримали жителя Одеського району, який кинув гранату в приміщення з людьми, унаслідок чого постраждали три особи. Правопорушнику повідомили про підозру у закінченому замаху на вбивство кількох осіб. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі.
Про це повідомили в Національній поліції, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, подія сталася сьогодні, 31 серпня, близько четвертої години в одному з населених пунктів Великодолинської громади. Поліцейські встановили, що 41-річний місцевий чоловік у нетверезому стані прийшов в гараж до знайомого і кинув у людей гранату. Стався вибух, госпіталізували трьох постраждалих. Мотив злочину наразі встановлюються.
У Нацполіції розповіли, що з місця події до правопорушника під час проведення розшукових заходів привів службовий собака. Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і повідомили йому про підозру у закінченому замаху на вбивство кількох осіб. Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, правопорушнику загрожує довічне ув’язнення.
Крім того, розпочато провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.
Після проведення експертизи, на яку будуть скеровані уламки вибухового пристрою, вирішуватиметься питання щодо повідомлення підозри чоловіку у скоєнні й цього злочину.
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Тфаю мать! О четвертій годині ранку! А як же комендантська година?
Куди дивляться поліцаї? П'яні зубри бігають вночі з гранатами і підривають собутильників!
Бардак!
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Правопорушнику повідомили про підозру
Дійсно, підозріла поведінка!
Собаки теж помиляються. Або, уявіть таке, - то був не він, а коханець його дружини. Прийшов до квартири коханки, от собака й дав осєчку.
Як у тому анекдоті. Два мужики познайомилися, і нажерлися у генделику. Вже була пізня ніч. Один каже, - "Пішли до мене додому, добавим ще". Прийшли, добряче під мухою. Господар відкрив двері своєї квартири, запросив туди собутильника і каже, - "Тільки тихо, бо дружина спить. Пішли на кухню, ще бахнем".
Проходячи повз спальню, хазяїн повідомив "колєгу":
- Он, дивись, на ліжку спить моя дружина.
- А хто спить поряд з нею?
- Та то я з нею сплю...
дайте йому мозгову кістку
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Але, чи дойдуть до нього руки законодавців? - Невідомо.