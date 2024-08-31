На Одещині чоловік кинув гранату в гараж з людьми: Троє постраждалих, зловмисника затримано, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські затримали жителя Одеського району, який кинув гранату в приміщення з людьми, унаслідок чого постраждали три особи. Правопорушнику повідомили про підозру у закінченому замаху на вбивство кількох осіб. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомили в Національній поліції, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, подія сталася сьогодні, 31 серпня, близько четвертої години в одному з населених пунктів Великодолинської громади. Поліцейські встановили, що 41-річний місцевий чоловік у нетверезому стані прийшов в гараж до знайомого і кинув у людей гранату. Стався вибух, госпіталізували трьох постраждалих. Мотив злочину наразі встановлюються.

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У Нацполіції розповіли, що з місця події до правопорушника під час проведення розшукових заходів привів службовий собака. Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і повідомили йому про підозру у закінченому замаху на вбивство кількох осіб. Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, правопорушнику загрожує довічне ув’язнення.

Крім того, розпочато провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Після проведення експертизи, на яку будуть скеровані уламки вибухового пристрою, вирішуватиметься питання щодо повідомлення підозри чоловіку у скоєнні й цього злочину.

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