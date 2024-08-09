Понад 9 років проведе за ґратами зловмисник, який у Броварах кинув гранату в поліцейського

Чоловіка, який 11 травня в середмісті Броварів Київської області кинув гранату в поліцейського, засудили до 9 років ув'язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Національна поліція України.

"Понад 9 років проведе за ґратами — вирок суду мешканцю Київщини, який у середмісті кинув гранату у поліцейського", - ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, подія трапилась 11 травня, близько 21:00 в місті Бровари.

Того дня поліцейські відділу реагування патрульної поліції Броварського районного управління поліції отримали виклик щодо хуліганських дій невідомого.

Коли вони прибули за вказаною адресою, зловмисник кинувся втікати, поліцейський почав його переслідувати, тоді чоловік кинув гранату у бік правоохоронця.

Внаслідок вибуху поранення зазнав поліцейський та сам правопорушник. 37-річний правоохоронець дістав поранення ніг та лівої руки. Він досі проходить лікування.