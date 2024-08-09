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Новини
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Понад 9 років проведе за ґратами зловмисник, який у Броварах кинув гранату в поліцейського

Вибух у центрі Броварів

Чоловіка, який 11 травня в середмісті Броварів Київської області кинув гранату в поліцейського, засудили до 9 років ув'язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Національна поліція України. 

"Понад 9 років проведе за ґратами — вирок суду мешканцю Київщини, який у середмісті кинув гранату у поліцейського", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Вибух гранати у Броварах: фігуранту повідомлено про підозру

Нагадаємо, подія трапилась 11 травня, близько 21:00 в місті Бровари. 

Того дня поліцейські відділу реагування патрульної поліції Броварського районного управління поліції отримали виклик щодо хуліганських дій невідомого.

Коли вони прибули за вказаною адресою, зловмисник кинувся втікати, поліцейський почав його переслідувати, тоді чоловік кинув гранату у бік правоохоронця.

Внаслідок вибуху поранення зазнав поліцейський та сам правопорушник. 37-річний правоохоронець дістав поранення ніг та лівої руки. Він досі проходить лікування.

Автор: 

Бровари (279) граната (788) Нацполіція (15132) вирок (1062)


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А той хто ******** мільйони у людей, вийде під заставу в 100к)
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09.08.2024 20:02 Відповісти
Ти дурне як всі діти твого батька щоб тобі прилетіло
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09.08.2024 20:04 Відповісти
і тепер буде сидіти ні за що мус*р навіть не забаранився живий здоровий, перед тим як кидати треба хоть потренуватись щоб результат був
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09.08.2024 20:59 Відповісти
Бажано на таких як тренуватися.
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09.09.2024 15:05 Відповісти
Ти диви як швидко наша феміда спрацювала! А що так можна?
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09.08.2024 21:16 Відповісти
Ушёл бы добровольцем на фронт и не был бы ранен.
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09.08.2024 22:55 Відповісти
 
 