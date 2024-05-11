У центрі Броварів унаслідок вибуху гранати поранено поліцейського та правопорушника. ФОТО (оновлено)
У Броварах Київської області на бульварі Незалежності зловмисник підірвав гранату. Унаслідок вибуху постраждало двоє людей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм міського голови Ігоря Сапожка.
Як повідомляється, в центрі Броварів, на бульварі Незалежності, в районі магазину "Червоний маркет" приблизно о 20.40 пролунав вибух.
За попередньою інформацією, дві особи постраждало, серед них співробітник поліції.
Зазначається, що на місці працюють правоохоронці та медики. Подробиці інциденту зʼясовуються.
Як згодом повідомили в МВС, унаслідок вибуху гранати у Броварах поранено поліцейського та правопорушника.
"Поліцейські відділу реагування патрульної поліції Броварського районного управління поліції увечері отримали виклик щодо хуліганських дій. Коли вони прибули за вказаною адресою, чоловік кинувся тікати, поліцейський почав його переслідувати", - ідеться в повідомленні.
Однак злочинець кинув гранату в бік правоохоронця. Унаслідок вибуху поранення зазнав поліціянт і сам правопорушник.
Потерпілим надають необхідну медичну допомогу.
Зловмисника затримано і йому інкримінують ст. 348 ККУ (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 263 ККУ (Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).
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Голубі й тривожні, наче рань…
Крещуть в них червоні блискавиці
Бунтів, революцій і повстань…
(Василь Симоненко)
все тільки починається, хлопче…
як і ментів ніде не можна було побачити … ну так де інде якісь справжні правоохоронці з'являлись з АКСУ на цивільних блокпостах для допомоги…
але такої патрульної безпонтовщини, як зараз не було … ніхто не шукав чи ти по автобусній полосі їдеш чи не пристебнутий… всі притомні, справжні чоловіки були задіяні , кому не вистачало зброї ~ волонтерів…
але ж і підарів різних держслужбовців в Києві не було, всі сиділи або в Ужгородському котлі, або у Львівському…
То з чого б кримінал з'явився зараз ??
цікава твоя відповідь ***** …
Большинство людей начинают отвечать тупым ботам, что тем и на руку
Вот яркий пример - один написал, что в стране психоз из-за войны, второй ему ответил, что у него тоже нервы и пьет валерианку. Тут приперся бот и будькает, что тот одобряет ношение гранат потому что пьет валериану
Тупо? Тупо. Но на то это и тупые боты