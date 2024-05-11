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У центрі Броварів унаслідок вибуху гранати поранено поліцейського та правопорушника. ФОТО (оновлено)

У Броварах Київської області на бульварі Незалежності зловмисник підірвав гранату. Унаслідок вибуху постраждало двоє людей.

Про це інформує  Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм міського голови Ігоря Сапожка.

Як повідомляється, в центрі Броварів, на бульварі Незалежності, в районі магазину "Червоний маркет" приблизно о 20.40 пролунав вибух.

Вибух у центрі Броварів

За попередньою інформацією,  дві особи постраждало, серед них співробітник поліції.

Зазначається, що на місці працюють правоохоронці та медики. Подробиці інциденту зʼясовуються.

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Як згодом повідомили в МВС, унаслідок вибуху гранати у Броварах поранено поліцейського та правопорушника.

"Поліцейські відділу реагування патрульної поліції Броварського районного управління поліції увечері отримали виклик щодо хуліганських дій. Коли вони прибули за вказаною адресою, чоловік кинувся тікати, поліцейський почав його переслідувати", - ідеться в повідомленні.

Однак злочинець кинув гранату в бік правоохоронця. Унаслідок вибуху поранення зазнав  поліціянт і сам правопорушник.

Потерпілим надають необхідну медичну допомогу.

Зловмисника затримано і йому інкримінують ст. 348 ККУ (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 263 ККУ (Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).

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Автор: 

Бровари (280) вибух (4451) жертви (1793)


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Топ коментарі
+10
А с тобой что будет, если кацапы прорвутся, подумал?
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11.05.2024 21:52
+10
Втекти на Марс чи на інший світ? Бо людство глупішає скрізь.
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11.05.2024 22:39
+9
У зельки спитай
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11.05.2024 21:57
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Що це було ?
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11.05.2024 21:45 Відповісти
Задивляюсь у твої зіниці ~
Голубі й тривожні, наче рань…

Крещуть в них червоні блискавиці
Бунтів, революцій і повстань…

(Василь Симоненко)

все тільки починається, хлопче…
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11.05.2024 23:53 Відповісти
Сам в шоці
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11.05.2024 21:47 Відповісти
Кинув гранату в поліцеиського
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11.05.2024 22:18 Відповісти
А с тобой что будет, если кацапы прорвутся, подумал?
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11.05.2024 21:52 Відповісти
У зельки спитай
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11.05.2024 21:57 Відповісти
що буде?
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11.05.2024 23:26 Відповісти
І ви у зельки спитали у 19?
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11.05.2024 21:58 Відповісти
Вопрос не ко мне...Я голосовал за "гетьмана" и видел на что второе было похоже...Жаль не хватило разумения сбежать отсюда нах... навсегда
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11.05.2024 22:01 Відповісти
Втекти на Марс чи на інший світ? Бо людство глупішає скрізь.
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11.05.2024 22:39 Відповісти
Через скільки ти думаєш війна докотиться до Західної Європи ?..
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12.05.2024 15:29 Відповісти
В центрі Броварів пролунав вибух. Очевидці заявляють, що чоловік тікав від поліцейського і потім підірвав гранату. Двоє людей було поранено, один з них поліцейський, - мер міста Ігор Сапожко
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11.05.2024 22:02 Відповісти
Перший дзвіночок
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11.05.2024 22:08 Відповісти
Тепер будь-який злочинець, якого розшукує поліція за кримінал, може взяти в руки гранату, а такі як ти будуть казати що чувак... не хоче іти в армію.
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12.05.2024 06:23 Відповісти
Чуєш, коли *** орки були під Києвом криміналу ніякого не було, хоча зброї було на руках на декілька порядків більше…

як і ментів ніде не можна було побачити … ну так де інде якісь справжні правоохоронці з'являлись з АКСУ на цивільних блокпостах для допомоги…

але такої патрульної безпонтовщини, як зараз не було … ніхто не шукав чи ти по автобусній полосі їдеш чи не пристебнутий… всі притомні, справжні чоловіки були задіяні , кому не вистачало зброї ~ волонтерів…

але ж і підарів різних держслужбовців в Києві не було, всі сиділи або в Ужгородському котлі, або у Львівському…

То з чого б кримінал з'явився зараз ??

цікава твоя відповідь ***** …
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12.05.2024 15:36 Відповісти
Цікаво... служити не хоче але гранату має. Що, готується в бандити чи мародери "...якщо щось..."
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11.05.2024 22:21 Відповісти
І тобі те саме запитання вище дивись …
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12.05.2024 15:37 Відповісти
Почалося?
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11.05.2024 22:05 Відповісти
Народ зараз поліцаїв ненавидить за їх наглість,корупцію та тупість...
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11.05.2024 22:51 Відповісти
Мабуть, щоб захиститися від поліції, треба мати гранату?
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11.05.2024 22:57 Відповісти
Видно що без досвіду бойових дій якщо так гранату застосував що й себе поранив. Мабуть кинув під ноги коли тікав, а воно посікло і втікача і переслідуючого. Цікаво тільки чому гранату носив з собою? Дурний чи хотів десь її використати у злочинних цілях?
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11.05.2024 23:04 Відповісти
Раз носил с собой,то по любому имел умысел и что то себе думал...И там явно что то с башкой,чтоб в полицейских гранаты кидать...Как бы там ни было в текущей повседневности,но когда Украинцы гасят Украинцев,а не кацапов-это вообще клинический случай и не совсем здоровая ситуация..Я ж говорю,у многих людей явный психоз
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11.05.2024 23:18 Відповісти
А почему ему не взяться, я сам лично каждый день пью валерьянку, началась бессоница из-за ситуации в стране, особенно из-за обстрелов. Сам ловлю себя на мысли, что чердак едет. Пока на алкашку не скатился, но всё может быть...
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11.05.2024 23:36 Відповісти
Тобто замість валірянки треба брати у руки гранату?
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12.05.2024 06:25 Відповісти
Основная тактика ботов очень простая. Они по диагонали прочитывают твой комментарий или цепочку комментов, выдирают фразу из контекста и привязывают к своему. И обязательно с вопросом. Получается очень тупо, но на то они и тупыми ботами называются.

Большинство людей начинают отвечать тупым ботам, что тем и на руку

Вот яркий пример - один написал, что в стране психоз из-за войны, второй ему ответил, что у него тоже нервы и пьет валерианку. Тут приперся бот и будькает, что тот одобряет ношение гранат потому что пьет валериану

Тупо? Тупо. Но на то это и тупые боты
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12.05.2024 08:15 Відповісти
100%
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12.05.2024 10:56 Відповісти
Да, просто тупорылая софистика. Не больше. Число 5 - парное и непарное. Потому что состоит из числа 3 и 2.
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12.05.2024 10:57 Відповісти
Присвячується можновладцям що вірують у жи.ття вічне.
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11.05.2024 23:05 Відповісти
Тут скоріше прості громадяни постраждають чим багатії. У останніх охорона і броньовані машини.
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11.05.2024 23:14 Відповісти
Ще один "розвідник" із підрозділу місцевого авторитета Віктора Журавля...
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11.05.2024 23:21 Відповісти
один з двох?
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11.05.2024 23:30 Відповісти
Він таки шось порушив, чи його стандартно -зупили-розшук-поїздка до ТЦК ?
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12.05.2024 12:02 Відповісти
 
 