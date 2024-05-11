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В центре Броваров вследствие взрыва гранаты ранен полицейский и правонарушитель. ФОТО (обновлено)

В Броварах Киевской области на бульваре Независимости злоумышленник взорвал гранату. В результате взрыва пострадали два человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал городского головы Игоря Сапожко.

Как сообщается, в центре Броваров, на бульваре Независимости, в районе магазина "Красный маркет" примерно в 20:40 прогремел взрыв.

Вибух у центрі Броварів

По предварительной информации, два человека пострадало, среди них сотрудник полиции.

Отмечается, что на месте работают правоохранители и медики. Подробности инцидента выясняются.

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Как впоследствии сообщили в МВД, в результате взрыва гранаты в Броварах ранены полицейский и правонарушитель.

"Полицейские отдела реагирования патрульной полиции Броварского районного управления полиции вечером получили вызов относительно хулиганских действий. Когда они прибыли по указанному адресу, мужчина бросился бежать, полицейский начал его преследовать", - говорится в сообщении.

Однако преступник бросил гранату в сторону милиционера. В результате взрыва ранение получил полицейский и сам правонарушитель.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Злоумышленник задержан и ему инкриминируют ст. 348 УК (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 263 УК (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

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Автор: 

Бровары (338) взрыв (6739) жертвы (2072)


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Топ комментарии
+10
А с тобой что будет, если кацапы прорвутся, подумал?
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11.05.2024 21:52
+10
Втекти на Марс чи на інший світ? Бо людство глупішає скрізь.
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11.05.2024 22:39
+9
У зельки спитай
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11.05.2024 21:57
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Що це було ?
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11.05.2024 21:45 Ответить
Задивляюсь у твої зіниці ~
Голубі й тривожні, наче рань…

Крещуть в них червоні блискавиці
Бунтів, революцій і повстань…

(Василь Симоненко)

все тільки починається, хлопче…
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11.05.2024 23:53 Ответить
Сам в шоці
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11.05.2024 21:47 Ответить
Кинув гранату в поліцеиського
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11.05.2024 22:18 Ответить
А с тобой что будет, если кацапы прорвутся, подумал?
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11.05.2024 21:52 Ответить
У зельки спитай
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11.05.2024 21:57 Ответить
що буде?
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11.05.2024 23:26 Ответить
І ви у зельки спитали у 19?
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11.05.2024 21:58 Ответить
Вопрос не ко мне...Я голосовал за "гетьмана" и видел на что второе было похоже...Жаль не хватило разумения сбежать отсюда нах... навсегда
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11.05.2024 22:01 Ответить
Втекти на Марс чи на інший світ? Бо людство глупішає скрізь.
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11.05.2024 22:39 Ответить
Через скільки ти думаєш війна докотиться до Західної Європи ?..
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12.05.2024 15:29 Ответить
В центрі Броварів пролунав вибух. Очевидці заявляють, що чоловік тікав від поліцейського і потім підірвав гранату. Двоє людей було поранено, один з них поліцейський, - мер міста Ігор Сапожко
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11.05.2024 22:02 Ответить
Перший дзвіночок
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11.05.2024 22:08 Ответить
Тепер будь-який злочинець, якого розшукує поліція за кримінал, може взяти в руки гранату, а такі як ти будуть казати що чувак... не хоче іти в армію.
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12.05.2024 06:23 Ответить
Чуєш, коли *** орки були під Києвом криміналу ніякого не було, хоча зброї було на руках на декілька порядків більше…

як і ментів ніде не можна було побачити … ну так де інде якісь справжні правоохоронці з'являлись з АКСУ на цивільних блокпостах для допомоги…

але такої патрульної безпонтовщини, як зараз не було … ніхто не шукав чи ти по автобусній полосі їдеш чи не пристебнутий… всі притомні, справжні чоловіки були задіяні , кому не вистачало зброї ~ волонтерів…

але ж і підарів різних держслужбовців в Києві не було, всі сиділи або в Ужгородському котлі, або у Львівському…

То з чого б кримінал з'явився зараз ??

цікава твоя відповідь ***** …
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12.05.2024 15:36 Ответить
Цікаво... служити не хоче але гранату має. Що, готується в бандити чи мародери "...якщо щось..."
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11.05.2024 22:21 Ответить
І тобі те саме запитання вище дивись …
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12.05.2024 15:37 Ответить
Почалося?
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11.05.2024 22:05 Ответить
Народ зараз поліцаїв ненавидить за їх наглість,корупцію та тупість...
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11.05.2024 22:51 Ответить
Мабуть, щоб захиститися від поліції, треба мати гранату?
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11.05.2024 22:57 Ответить
Видно що без досвіду бойових дій якщо так гранату застосував що й себе поранив. Мабуть кинув під ноги коли тікав, а воно посікло і втікача і переслідуючого. Цікаво тільки чому гранату носив з собою? Дурний чи хотів десь її використати у злочинних цілях?
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11.05.2024 23:04 Ответить
Раз носил с собой,то по любому имел умысел и что то себе думал...И там явно что то с башкой,чтоб в полицейских гранаты кидать...Как бы там ни было в текущей повседневности,но когда Украинцы гасят Украинцев,а не кацапов-это вообще клинический случай и не совсем здоровая ситуация..Я ж говорю,у многих людей явный психоз
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11.05.2024 23:18 Ответить
А почему ему не взяться, я сам лично каждый день пью валерьянку, началась бессоница из-за ситуации в стране, особенно из-за обстрелов. Сам ловлю себя на мысли, что чердак едет. Пока на алкашку не скатился, но всё может быть...
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11.05.2024 23:36 Ответить
Тобто замість валірянки треба брати у руки гранату?
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12.05.2024 06:25 Ответить
Основная тактика ботов очень простая. Они по диагонали прочитывают твой комментарий или цепочку комментов, выдирают фразу из контекста и привязывают к своему. И обязательно с вопросом. Получается очень тупо, но на то они и тупыми ботами называются.

Большинство людей начинают отвечать тупым ботам, что тем и на руку

Вот яркий пример - один написал, что в стране психоз из-за войны, второй ему ответил, что у него тоже нервы и пьет валерианку. Тут приперся бот и будькает, что тот одобряет ношение гранат потому что пьет валериану

Тупо? Тупо. Но на то это и тупые боты
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12.05.2024 08:15 Ответить
100%
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12.05.2024 10:56 Ответить
Да, просто тупорылая софистика. Не больше. Число 5 - парное и непарное. Потому что состоит из числа 3 и 2.
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12.05.2024 10:57 Ответить
Присвячується можновладцям що вірують у жи.ття вічне.
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11.05.2024 23:05 Ответить
Тут скоріше прості громадяни постраждають чим багатії. У останніх охорона і броньовані машини.
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11.05.2024 23:14 Ответить
Ще один "розвідник" із підрозділу місцевого авторитета Віктора Журавля...
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11.05.2024 23:21 Ответить
один з двох?
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11.05.2024 23:30 Ответить
Він таки шось порушив, чи його стандартно -зупили-розшук-поїздка до ТЦК ?
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12.05.2024 12:02 Ответить
 
 