В центре Броваров вследствие взрыва гранаты ранен полицейский и правонарушитель. ФОТО (обновлено)

В Броварах Киевской области на бульваре Независимости злоумышленник взорвал гранату. В результате взрыва пострадали два человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал городского головы Игоря Сапожко.

Как сообщается, в центре Броваров, на бульваре Независимости, в районе магазина "Красный маркет" примерно в 20:40 прогремел взрыв.

По предварительной информации, два человека пострадало, среди них сотрудник полиции.

Отмечается, что на месте работают правоохранители и медики. Подробности инцидента выясняются.

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Как впоследствии сообщили в МВД, в результате взрыва гранаты в Броварах ранены полицейский и правонарушитель.

"Полицейские отдела реагирования патрульной полиции Броварского районного управления полиции вечером получили вызов относительно хулиганских действий. Когда они прибыли по указанному адресу, мужчина бросился бежать, полицейский начал его преследовать", - говорится в сообщении.

Однако преступник бросил гранату в сторону милиционера. В результате взрыва ранение получил полицейский и сам правонарушитель.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Злоумышленник задержан и ему инкриминируют ст. 348 УК (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 263 УК (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

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