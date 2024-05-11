В центре Броваров вследствие взрыва гранаты ранен полицейский и правонарушитель. ФОТО (обновлено)
В Броварах Киевской области на бульваре Независимости злоумышленник взорвал гранату. В результате взрыва пострадали два человека.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал городского головы Игоря Сапожко.
Как сообщается, в центре Броваров, на бульваре Независимости, в районе магазина "Красный маркет" примерно в 20:40 прогремел взрыв.
По предварительной информации, два человека пострадало, среди них сотрудник полиции.
Отмечается, что на месте работают правоохранители и медики. Подробности инцидента выясняются.
Как впоследствии сообщили в МВД, в результате взрыва гранаты в Броварах ранены полицейский и правонарушитель.
"Полицейские отдела реагирования патрульной полиции Броварского районного управления полиции вечером получили вызов относительно хулиганских действий. Когда они прибыли по указанному адресу, мужчина бросился бежать, полицейский начал его преследовать", - говорится в сообщении.
Однако преступник бросил гранату в сторону милиционера. В результате взрыва ранение получил полицейский и сам правонарушитель.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Злоумышленник задержан и ему инкриминируют ст. 348 УК (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 263 УК (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).
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Голубі й тривожні, наче рань…
Крещуть в них червоні блискавиці
Бунтів, революцій і повстань…
(Василь Симоненко)
все тільки починається, хлопче…
як і ментів ніде не можна було побачити … ну так де інде якісь справжні правоохоронці з'являлись з АКСУ на цивільних блокпостах для допомоги…
але такої патрульної безпонтовщини, як зараз не було … ніхто не шукав чи ти по автобусній полосі їдеш чи не пристебнутий… всі притомні, справжні чоловіки були задіяні , кому не вистачало зброї ~ волонтерів…
але ж і підарів різних держслужбовців в Києві не було, всі сиділи або в Ужгородському котлі, або у Львівському…
То з чого б кримінал з'явився зараз ??
цікава твоя відповідь ***** …
Большинство людей начинают отвечать тупым ботам, что тем и на руку
Вот яркий пример - один написал, что в стране психоз из-за войны, второй ему ответил, что у него тоже нервы и пьет валерианку. Тут приперся бот и будькает, что тот одобряет ношение гранат потому что пьет валериану
Тупо? Тупо. Но на то это и тупые боты