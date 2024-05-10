Суд взял под стражу до 8 июля с возможностью залога мужчину, напавшего на полицейских в Броварах
Суд избрал меру пресечения фигуранту, который бросался и угрожал оружием полицейским в Броварах. Его арестовали на два месяца с возможностью внесения 242 тысяч гривен залога.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Полиция Киевской области.
10 мая в Броварском горрайонном суде задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога на сумму 242 тысячи гривен.
Как отмечается, нападавшему за совершенное грозит до пяти лет лишения свободы.
Следователи объявили фигуранту о подозрении по фактам совершения хулиганских действий, с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УКУ), угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 345 УКУ) и умышленного причинения работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УКУ).
Процессуальное руководство осуществляет Дарницкая специализированная прокуратура в сфере обороны центрального региона.
Напомним, вечером 8 мая ранее судимый нетрезвый 50-летний мужчина совершал правонарушения в заведении в Броварах. После прибытия полицейских на вызов он продолжил свои хулиганские действия, стал бросаться на правоохранителей, в конце концов достал оружие и угрожал полицейским.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Воевать на фронт за него ты поедешь? Сомневаюсь. Как и за большинство комментаторов, судью и мусоров в кого он плюнул. Он кстати сразу после начала войны пошел на фронт
сказка для лохов
Членов организованной преступной группы "Журавли" и самого Виктора Журавля тогда задержали. "Вихо" получил подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство. Но участие в этом деле и официальное подозрение не помешали криминальному авторитету остаться на свободе. Более того - после начала российского полномасштабного вторжения Журавель "влез" в броварское ТРО и развернул свою преступную деятельность уже там.
По данным местных СМИ, под прикрытием войны, обороны страны и добровольцев "Вихо" начал нагло продавать оружие уголовникам. В дальнейшем, также под прикрытием ТРО, он наладил целую схему нелегальной торговли вооружением. Распродать успел даже часть западного оружия, которое для бойцов Вооруженных сил Украины поступало из Европы.
як і багато з призначенців зе
їх не можна як Червінського........
без застави.
а они своих не бросают...
https://streamable.com/zdms0v
https://streamable.com/ienwgb
"Кримінальний авторитет" з Броварів на Київщині Віктор Журавель дорікав поліцейським в одному із місцевих закладів. Врешті чоловік перейшов до дій: плюнув в обличчя одного з правоохоронців, а коли той його відштовхнув, дістав пістолет і почав жваво ним розмахувати.
От сюда и залог, я даже не сомневаюсь, что эти тысячи, это этакий компромисс, позже его тихонько снизят
Мне пацанов жалко, им теперь наверное лучше сразу добровольцами...