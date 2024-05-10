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Суд взял под стражу до 8 июля с возможностью залога мужчину, напавшего на полицейских в Броварах

Заарештовано чоловіка, який у Броварах напав на поліцейських

Суд избрал меру пресечения фигуранту, который бросался и угрожал оружием полицейским в Броварах. Его арестовали на два месяца с возможностью внесения 242 тысяч гривен залога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Полиция Киевской области.

10 мая в Броварском горрайонном суде задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога на сумму 242 тысячи гривен.

Как отмечается, нападавшему за совершенное грозит до пяти лет лишения свободы.

Следователи объявили фигуранту о подозрении по фактам совершения хулиганских действий, с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УКУ), угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 345 УКУ) и умышленного причинения работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УКУ).

Процессуальное руководство осуществляет Дарницкая специализированная прокуратура в сфере обороны центрального региона.

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Напомним, вечером 8 мая ранее судимый нетрезвый 50-летний мужчина совершал правонарушения в заведении в Броварах. После прибытия полицейских на вызов он продолжил свои хулиганские действия, стал бросаться на правоохранителей, в конце концов достал оружие и угрожал полицейским.

Автор: 

Бровары (337) Нацполиция (16433) суд (25081) хулиганство (352) мера пресечения (452)


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Топ комментарии
+8
какое млядство,в кацапии только за то ,что кто-то дотронулся до полицейского дают до 15 ! годков срока, а тут УБЛЮДОК и угрожал пистолетом,и плевал и бил полицейского и срок до ПЯТИ лет ???? ИДИТЕ в дупу с таким законом ! ЭЙ где бездельник,трутень министр юстиции малюска ? ГДЕ строгие статьи при военном положении ?
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10.05.2024 23:13
+6
таку тварину треба довiчно тримати в стойлi.
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10.05.2024 22:32
+5
Яка може бути застава у цьому випадку!?
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10.05.2024 22:59
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Правила форума Совет форумчан
таку тварину треба довiчно тримати в стойлi.
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10.05.2024 22:32 Ответить


Воевать на фронт за него ты поедешь? Сомневаюсь. Как и за большинство комментаторов, судью и мусоров в кого он плюнул. Он кстати сразу после начала войны пошел на фронт
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10.05.2024 22:47 Ответить
блатной пошёл на войню воевать за родину
сказка для лохов
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10.05.2024 23:01 Ответить
какое млядство,в кацапии только за то ,что кто-то дотронулся до полицейского дают до 15 ! годков срока, а тут УБЛЮДОК и угрожал пистолетом,и плевал и бил полицейского и срок до ПЯТИ лет ???? ИДИТЕ в дупу с таким законом ! ЭЙ где бездельник,трутень министр юстиции малюска ? ГДЕ строгие статьи при военном положении ?
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10.05.2024 23:13 Ответить
Не возмущайтесь, если вы плюнете в полицейского, то ответите по всей строгости закона, возможно даже и ногами
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10.05.2024 23:18 Ответить
До этого Журавель уже "прославился" после стрельбы в Броварах в мае 2020 года. Тогда он со своей бандой устроил настоящую бойню прямо посреди жилого квартала. В результате три человека получили ранения, а жители окрестных домов в шоковом состоянии обрывали линию 102. В столкновении были задействованы около сотни человек - официально это назвали "конфликтом между перевозчиками". На самом деле это был наглый бандитский наезд - уголовники "крышевали" нелегальные перевозки и просто решили вытеснить конкурентов.

Членов организованной преступной группы "Журавли" и самого Виктора Журавля тогда задержали. "Вихо" получил подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство. Но участие в этом деле и официальное подозрение не помешали криминальному авторитету остаться на свободе. Более того - после начала российского полномасштабного вторжения Журавель "влез" в броварское ТРО и развернул свою преступную деятельность уже там.

По данным местных СМИ, под прикрытием войны, обороны страны и добровольцев "Вихо" начал нагло продавать оружие уголовникам. В дальнейшем, также под прикрытием ТРО, он наладил целую схему нелегальной торговли вооружением. Распродать успел даже часть западного оружия, которое для бойцов Вооруженных сил Украины поступало из Европы.
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11.05.2024 09:43 Ответить
На яких фронтах він був?
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10.05.2024 22:48 Ответить
Звісно на колчаківських!! Всі швондери такої породи воюють тільки на колчаківських і монакських фронтах! )))
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10.05.2024 23:03 Ответить
а шо він неправду сказав , -правду прямо в очі..
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10.05.2024 22:53 Ответить
Яка може бути застава у цьому випадку!?
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10.05.2024 22:59 Ответить
Усього-то й діла, побиковав по п'янці в генделику, плюнув у поліцейського, чинив опір під час арешту та погрожував їх пристрелити з пістолета. Не тримати ж у СІЗО за таку дрібну херню настільки шановану людину
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10.05.2024 23:21 Ответить
він має орський паспорт!!!
як і багато з призначенців зе
їх не можна як Червінського........
без застави.
а они своих не бросают...
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10.05.2024 23:55 Ответить
Ну от навіщо тримати злочинця в СІЗО два місяці? Протягом 72 годин поставити перед судом, винести вирок і відправити відбувати покарання. Всі апеляції від його імені можуть здійснювати адвокати. В цьому випадку взагалі нічого розслідувати.
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11.05.2024 00:17 Ответить
надали нагоду принести до суду валiзу з грошми.
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11.05.2024 01:11 Ответить
А чому відео немає??? Ось все:

https://streamable.com/zdms0v
https://streamable.com/ienwgb

"Кримінальний авторитет" з Броварів на Київщині Віктор Журавель дорікав поліцейським в одному із місцевих закладів. Врешті чоловік перейшов до дій: плюнув в обличчя одного з правоохоронців, а коли той його відштовхнув, дістав пістолет і почав жваво ним розмахувати.
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11.05.2024 08:33 Ответить
Опа. А у нас виявляється при нападі на поліцейського можна вийти під заставу? Вот ето поворот!
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11.05.2024 08:44 Ответить
Якщо він погрожував і була загроза життю, то чому поліція не захищала своє життя і не вбила порушника?
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11.05.2024 09:47 Ответить
Даремно його поліцейський не пристрелив.
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11.05.2024 10:31 Ответить
Полиция знала кто это... Там в Броварах почти все знают журавля, вот и не стреляли. У полицейских же семьи есть... Да и руководство тоже ест
От сюда и залог, я даже не сомневаюсь, что эти тысячи, это этакий компромисс, позже его тихонько снизят
Мне пацанов жалко, им теперь наверное лучше сразу добровольцами...
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11.05.2024 12:33 Ответить
 
 