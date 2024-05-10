Суд взял под стражу до 8 июля с возможностью залога мужчину, напавшего на полицейских в Броварах

Суд избрал меру пресечения фигуранту, который бросался и угрожал оружием полицейским в Броварах. Его арестовали на два месяца с возможностью внесения 242 тысяч гривен залога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Полиция Киевской области.

10 мая в Броварском горрайонном суде задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога на сумму 242 тысячи гривен.

Как отмечается, нападавшему за совершенное грозит до пяти лет лишения свободы.

Следователи объявили фигуранту о подозрении по фактам совершения хулиганских действий, с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УКУ), угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 345 УКУ) и умышленного причинения работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УКУ).

Процессуальное руководство осуществляет Дарницкая специализированная прокуратура в сфере обороны центрального региона.

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Напомним, вечером 8 мая ранее судимый нетрезвый 50-летний мужчина совершал правонарушения в заведении в Броварах. После прибытия полицейских на вызов он продолжил свои хулиганские действия, стал бросаться на правоохранителей, в конце концов достал оружие и угрожал полицейским.