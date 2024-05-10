Суд узяв під варту до 8 липня з можливістю застави чоловіка, який напав на поліцейських у Броварах

Суд обрав запобіжний захід фігуранту, який кидався і погрожував зброєю поліцейським у Броварах. Його арештували на два місяці з можливістю внесення 242 тисяч гривень застави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Поліція Київщини.

10 травня у Броварському міськрайонному суді затриманому обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці, з можливістю внесення застави на суму 242 тисячі гривень.

Як зазначається, нападнику за вчинене загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Слідчі оголосили фігуранту про підозру за фактами вчинення хуліганських дій, із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 ККУ), погрози або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 ККУ), та умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у звʼязку з виконанням цим працівником службових обовʼязків (ч. 2 ст. 345 ККУ).

Процесуальне керівництво здійснює Дарницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони центрального регіону.

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Нагадаємо, увечері 8 травня раніше судимий нетверезий 50-річний чоловік вчиняв правопорушення у закладі в Броварах. Після прибуття поліцейських на виклик він продовжив свої хуліганські дії, став кидатись на правоохоронців, врешті дістав зброю та погрожував поліцейським.