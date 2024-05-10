УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8034 відвідувача онлайн
Новини
4 549 20

Суд узяв під варту до 8 липня з можливістю застави чоловіка, який напав на поліцейських у Броварах

Заарештовано чоловіка, який у Броварах напав на поліцейських

Суд обрав запобіжний захід фігуранту, який кидався і погрожував зброєю поліцейським у Броварах. Його арештували на два місяці з можливістю внесення 242 тисяч гривень застави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Поліція Київщини.

10 травня у Броварському міськрайонному суді затриманому обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці, з можливістю внесення застави на суму 242 тисячі гривень.

Як зазначається, нападнику за вчинене загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Слідчі оголосили фігуранту про підозру за фактами вчинення хуліганських дій, із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 ККУ), погрози або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 ККУ), та умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у звʼязку з виконанням цим працівником службових обовʼязків (ч. 2 ст. 345 ККУ).

Процесуальне керівництво здійснює Дарницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони центрального регіону.

Також читайте: Запобіжний захід для ексміністра Сольського залишено без змін, - САП

Нагадаємо, увечері 8 травня раніше судимий нетверезий 50-річний чоловік вчиняв правопорушення у закладі в Броварах. Після прибуття поліцейських на виклик він продовжив свої хуліганські дії, став кидатись на правоохоронців, врешті дістав зброю та погрожував поліцейським.

Автор: 

Бровари (279) Нацполіція (15138) суд (11660) хуліганство (233) запобіжний захід (483)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
какое млядство,в кацапии только за то ,что кто-то дотронулся до полицейского дают до 15 ! годков срока, а тут УБЛЮДОК и угрожал пистолетом,и плевал и бил полицейского и срок до ПЯТИ лет ???? ИДИТЕ в дупу с таким законом ! ЭЙ где бездельник,трутень министр юстиции малюска ? ГДЕ строгие статьи при военном положении ?
показати весь коментар
10.05.2024 23:13
+6
таку тварину треба довiчно тримати в стойлi.
показати весь коментар
10.05.2024 22:32
+5
Яка може бути застава у цьому випадку!?
показати весь коментар
10.05.2024 22:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
таку тварину треба довiчно тримати в стойлi.
показати весь коментар
10.05.2024 22:32 Відповісти


Воевать на фронт за него ты поедешь? Сомневаюсь. Как и за большинство комментаторов, судью и мусоров в кого он плюнул. Он кстати сразу после начала войны пошел на фронт
показати весь коментар
10.05.2024 22:47 Відповісти
блатной пошёл на войню воевать за родину
сказка для лохов
показати весь коментар
10.05.2024 23:01 Відповісти
какое млядство,в кацапии только за то ,что кто-то дотронулся до полицейского дают до 15 ! годков срока, а тут УБЛЮДОК и угрожал пистолетом,и плевал и бил полицейского и срок до ПЯТИ лет ???? ИДИТЕ в дупу с таким законом ! ЭЙ где бездельник,трутень министр юстиции малюска ? ГДЕ строгие статьи при военном положении ?
показати весь коментар
10.05.2024 23:13 Відповісти
Не возмущайтесь, если вы плюнете в полицейского, то ответите по всей строгости закона, возможно даже и ногами
показати весь коментар
10.05.2024 23:18 Відповісти
До этого Журавель уже "прославился" после стрельбы в Броварах в мае 2020 года. Тогда он со своей бандой устроил настоящую бойню прямо посреди жилого квартала. В результате три человека получили ранения, а жители окрестных домов в шоковом состоянии обрывали линию 102. В столкновении были задействованы около сотни человек - официально это назвали "конфликтом между перевозчиками". На самом деле это был наглый бандитский наезд - уголовники "крышевали" нелегальные перевозки и просто решили вытеснить конкурентов.

Членов организованной преступной группы "Журавли" и самого Виктора Журавля тогда задержали. "Вихо" получил подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство. Но участие в этом деле и официальное подозрение не помешали криминальному авторитету остаться на свободе. Более того - после начала российского полномасштабного вторжения Журавель "влез" в броварское ТРО и развернул свою преступную деятельность уже там.

По данным местных СМИ, под прикрытием войны, обороны страны и добровольцев "Вихо" начал нагло продавать оружие уголовникам. В дальнейшем, также под прикрытием ТРО, он наладил целую схему нелегальной торговли вооружением. Распродать успел даже часть западного оружия, которое для бойцов Вооруженных сил Украины поступало из Европы.
показати весь коментар
11.05.2024 09:43 Відповісти
На яких фронтах він був?
показати весь коментар
10.05.2024 22:48 Відповісти
Звісно на колчаківських!! Всі швондери такої породи воюють тільки на колчаківських і монакських фронтах! )))
показати весь коментар
10.05.2024 23:03 Відповісти
а шо він неправду сказав , -правду прямо в очі..
показати весь коментар
10.05.2024 22:53 Відповісти
Яка може бути застава у цьому випадку!?
показати весь коментар
10.05.2024 22:59 Відповісти
Усього-то й діла, побиковав по п'янці в генделику, плюнув у поліцейського, чинив опір під час арешту та погрожував їх пристрелити з пістолета. Не тримати ж у СІЗО за таку дрібну херню настільки шановану людину
показати весь коментар
10.05.2024 23:21 Відповісти
він має орський паспорт!!!
як і багато з призначенців зе
їх не можна як Червінського........
без застави.
а они своих не бросают...
показати весь коментар
10.05.2024 23:55 Відповісти
Ну от навіщо тримати злочинця в СІЗО два місяці? Протягом 72 годин поставити перед судом, винести вирок і відправити відбувати покарання. Всі апеляції від його імені можуть здійснювати адвокати. В цьому випадку взагалі нічого розслідувати.
показати весь коментар
11.05.2024 00:17 Відповісти
надали нагоду принести до суду валiзу з грошми.
показати весь коментар
11.05.2024 01:11 Відповісти
А чому відео немає??? Ось все:

https://streamable.com/zdms0v
https://streamable.com/ienwgb

"Кримінальний авторитет" з Броварів на Київщині Віктор Журавель дорікав поліцейським в одному із місцевих закладів. Врешті чоловік перейшов до дій: плюнув в обличчя одного з правоохоронців, а коли той його відштовхнув, дістав пістолет і почав жваво ним розмахувати.
показати весь коментар
11.05.2024 08:33 Відповісти
Опа. А у нас виявляється при нападі на поліцейського можна вийти під заставу? Вот ето поворот!
показати весь коментар
11.05.2024 08:44 Відповісти
Якщо він погрожував і була загроза життю, то чому поліція не захищала своє життя і не вбила порушника?
показати весь коментар
11.05.2024 09:47 Відповісти
Даремно його поліцейський не пристрелив.
показати весь коментар
11.05.2024 10:31 Відповісти
Полиция знала кто это... Там в Броварах почти все знают журавля, вот и не стреляли. У полицейских же семьи есть... Да и руководство тоже ест
От сюда и залог, я даже не сомневаюсь, что эти тысячи, это этакий компромисс, позже его тихонько снизят
Мне пацанов жалко, им теперь наверное лучше сразу добровольцами...
показати весь коментар
11.05.2024 12:33 Відповісти
 
 