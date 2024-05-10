Суд узяв під варту до 8 липня з можливістю застави чоловіка, який напав на поліцейських у Броварах
Суд обрав запобіжний захід фігуранту, який кидався і погрожував зброєю поліцейським у Броварах. Його арештували на два місяці з можливістю внесення 242 тисяч гривень застави.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Поліція Київщини.
10 травня у Броварському міськрайонному суді затриманому обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці, з можливістю внесення застави на суму 242 тисячі гривень.
Як зазначається, нападнику за вчинене загрожує до пʼяти років позбавлення волі.
Слідчі оголосили фігуранту про підозру за фактами вчинення хуліганських дій, із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 ККУ), погрози або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 ККУ), та умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у звʼязку з виконанням цим працівником службових обовʼязків (ч. 2 ст. 345 ККУ).
Процесуальне керівництво здійснює Дарницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони центрального регіону.
Нагадаємо, увечері 8 травня раніше судимий нетверезий 50-річний чоловік вчиняв правопорушення у закладі в Броварах. Після прибуття поліцейських на виклик він продовжив свої хуліганські дії, став кидатись на правоохоронців, врешті дістав зброю та погрожував поліцейським.
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Воевать на фронт за него ты поедешь? Сомневаюсь. Как и за большинство комментаторов, судью и мусоров в кого он плюнул. Он кстати сразу после начала войны пошел на фронт
сказка для лохов
Членов организованной преступной группы "Журавли" и самого Виктора Журавля тогда задержали. "Вихо" получил подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство. Но участие в этом деле и официальное подозрение не помешали криминальному авторитету остаться на свободе. Более того - после начала российского полномасштабного вторжения Журавель "влез" в броварское ТРО и развернул свою преступную деятельность уже там.
По данным местных СМИ, под прикрытием войны, обороны страны и добровольцев "Вихо" начал нагло продавать оружие уголовникам. В дальнейшем, также под прикрытием ТРО, он наладил целую схему нелегальной торговли вооружением. Распродать успел даже часть западного оружия, которое для бойцов Вооруженных сил Украины поступало из Европы.
як і багато з призначенців зе
їх не можна як Червінського........
без застави.
а они своих не бросают...
https://streamable.com/zdms0v
https://streamable.com/ienwgb
"Кримінальний авторитет" з Броварів на Київщині Віктор Журавель дорікав поліцейським в одному із місцевих закладів. Врешті чоловік перейшов до дій: плюнув в обличчя одного з правоохоронців, а коли той його відштовхнув, дістав пістолет і почав жваво ним розмахувати.
От сюда и залог, я даже не сомневаюсь, что эти тысячи, это этакий компромисс, позже его тихонько снизят
Мне пацанов жалко, им теперь наверное лучше сразу добровольцами...