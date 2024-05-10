У Броварах затримали чоловіка, який кидався на поліцейських зі зброєю

У місті Бровари Київської області чоловік в стані алкогольного сп’яніння вчиняв хуліганство в закладі та погрожував поліцейським, які приїхали на виклик.

Про це поінформували в Національній поліції, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що увечері 8 травня нетверезий 50-річний чоловік вчиняв хуліганство у закладі. Коли поліцейські прибули на виклик, він продовжив вчиняти хуліганські дії, став кидатись на поліцейських, врешті дістав зброю та погрожував правоохоронцям.

"Фігурант - раніше судимий місцевий мешканець. Йому оголошені підозри за хуліганство, погрози вбивством поліцейському та нанесення тілесних ушкоджень поліцейському. За цими статтями Кримінального кодексу йому загрожує до пʼяти років позбавлення волі. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання", - зазначають правоохоронці.

Також читайте: На Львівщині 24-річний чоловік загинув через вибух гранати на вулиці. ФОТО