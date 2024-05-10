У Броварах затримали чоловіка, який кидався на поліцейських зі зброєю
У місті Бровари Київської області чоловік в стані алкогольного сп’яніння вчиняв хуліганство в закладі та погрожував поліцейським, які приїхали на виклик.
Про це поінформували в Національній поліції, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що увечері 8 травня нетверезий 50-річний чоловік вчиняв хуліганство у закладі. Коли поліцейські прибули на виклик, він продовжив вчиняти хуліганські дії, став кидатись на поліцейських, врешті дістав зброю та погрожував правоохоронцям.
"Фігурант - раніше судимий місцевий мешканець. Йому оголошені підозри за хуліганство, погрози вбивством поліцейському та нанесення тілесних ушкоджень поліцейському. За цими статтями Кримінального кодексу йому загрожує до пʼяти років позбавлення волі. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання", - зазначають правоохоронці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://t.me/insiderUKR/74457
Здається - чому? Биковати перед ветеранами ця людина не стала б. Бо вони більше єдиного попередження не зроблять.
У мене з'явилася гіпотеза. Еліта (ті, хто розпоряжається активами держави), вважають, що поліціянти, які не пройшли війну, будуть протиставлені ветеранам. І вони їх захистять від перерозподілу активів, від тих, хто ці активи захищав.
Тобто такий підхід не тільки знищує державу на фронті, він закладає велику проблему подальшого устрою Держави.
Президент міг би покласти край. Але... На якому фронті Баканов, друзі по кварталу, тощо? Еліта відстежує його вчинки і невчинки. І починає державний саботаж.
так что или его используют спецслкжбы в своих целях или он испльзует возможности которые ему даёт госсударство в своих целх
никакой он не защитник Украины и точно не герой
Щось вони довго зволікали на таку наглість.
Оказывается, кто бы мог подумать, граната в руках и раритетный Маузер на плече, открывают все запоры в РОВД.
На ютубе ролик долго был
Пс. Багатьом після війни буде потрібна серйозна реабілітація, щоб поставити мізки на місце і воїни могли жити в цивільному суспільстві