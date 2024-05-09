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На Львівщині 24-річний чоловік загинув через вибух гранати на вулиці. ФОТО

Ввечері 8 травня на вулиці у Бориславі Львівської області вибухнула граната. Загинув чоловік - єдиний, хто в цей момент був на місці.

Про це повідомили в поліції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Вибух стався о 20:50 на вулиці Івасюка.

"Внаслідок вибуху загинув 24-річний місцевий мешканець. Інших людей у цей час поруч не було", - йдеться у повідомленні.

На місце одразу вирушили оперативники, слідчі, криміналісти та вибухотехніки.

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Зараз правоохоронці з’ясовують, звідки взявся боєприпас та чому вибухнув. Як кваліфікувати подію, ще вирішують.

Вибух гранати в Бориславі на Львіщині: загинув чоловік

Автор: 

граната (789) Нацполіція (15164) смерть (6750) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+8
А от якби з 21 року призов був би в армію, то знав би як із гранатою поводитися, по кабаках би не шлявся і такої муйні б не сталося...
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09.05.2024 09:40
+2
це ж не у Львові
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09.05.2024 10:21
+2
Довбнів в Україні предостатньо(
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09.05.2024 10:54
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Дарвін схоже здогадується що трапилось...
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09.05.2024 09:29 Відповісти
Мавпа з гранатою, а кажуть Львів то культурна столиця України?!
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09.05.2024 09:33 Відповісти
це ж не у Львові
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09.05.2024 10:21 Відповісти
Ви їсте бринзу? А молоко п'єте? І не вдавилися? Може стати поперек горла. Скільки ненависті. Люди, що гімно від корови викидають, часто мають більше розуму і совісті, ніж той хто аж! по клавішах тицяє, від того другого більше гімна, фе. Але від дурної людини ненависть не сприймається.
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09.05.2024 10:58 Відповісти
А чим смердить від того, що ти назвався Pavlik Morozov ?
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11.06.2024 07:27 Відповісти
Сходи до отоларинголога, в тебе щось з носом, усе тобі сморід ввижається, купи собі господарче мило, а ще краще Тайд та випери дідівський кептарик, - стара брудна вовна має властивість трішки підсмерджувати, заодно підмийся, може в тебе шмонька засме"рділася, валентинко
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15.06.2024 08:00 Відповісти
А от якби з 21 року призов був би в армію, то знав би як із гранатою поводитися, по кабаках би не шлявся і такої муйні б не сталося...
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09.05.2024 09:40 Відповісти
Дайош призов з восьми років, як в Ірані у 80-ті
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09.05.2024 10:32 Відповісти
Як,ти ще тут Ти явно засидівся під маминою спідницею, у воєнкома вже терплячка от-от закінчиться,- упероттт, боєц, в сапогі, тебе ждуть вєлікіє дєла Не забудь дістати з походного мєшка маршальський жезл та дбряче начисть його пастою гойя, нема пасти, то можеш піском пошкрябати і тщатєльнєє, тщатєльнєє, герой в маминій кофті
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09.05.2024 10:48 Відповісти
Довбнів в Україні предостатньо(
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09.05.2024 10:54 Відповісти
 
 