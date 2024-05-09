На Львівщині 24-річний чоловік загинув через вибух гранати на вулиці. ФОТО
Ввечері 8 травня на вулиці у Бориславі Львівської області вибухнула граната. Загинув чоловік - єдиний, хто в цей момент був на місці.
Про це повідомили в поліції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.
Вибух стався о 20:50 на вулиці Івасюка.
"Внаслідок вибуху загинув 24-річний місцевий мешканець. Інших людей у цей час поруч не було", - йдеться у повідомленні.
На місце одразу вирушили оперативники, слідчі, криміналісти та вибухотехніки.
Зараз правоохоронці з’ясовують, звідки взявся боєприпас та чому вибухнув. Як кваліфікувати подію, ще вирішують.
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