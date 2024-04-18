Офіцер, який подарував гранати помічникові Залужного Частякову, постане перед судом, - ДБР

До суду скеровано провадження щодо офіцера з Апарату помічників Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати помічнику Залужного Частякову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Так, Бюро передало до суду провадження щодо офіцера з Апарату помічників Головнокомандувача ЗС України, який подарував гранати загиблому колезі Геннадію Частякову.

"Слідчі Бюро завершили досудове розслідування 29 березня 2024 року, після чого сторони захисту та потерпілих мали можливість ознайомитись з матеріалами справи. Військовий, якому на першочерговій стадії досудового розслідування повідомлялося про підозру у незаконному збуті бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України), у той трагічний день передав загиблому вибуховий "подарунок" з гранатами на честь дня народження. При цьому він не попередив колегу про справжність гранат та не пересвідчився, що він та інші присутні у робочому кабінеті зрозуміли, що він дарує саме вибухові пристрої.

Як наслідок, під час розпакування "подарунка" вдома одна із гранат вибухнула в руках Частякова, який був впевнений що це сувенірні чарки. Від отриманих поранень він загинув на місці, а його неповнолітній син отримав тяжкі тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

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Його обвинувачують у привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження через необережність (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 119, ст. 128 КК України).

Санкція статей передбачає покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

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Загибель помічника Залужного Частякова

Нагадаємо, 6 листопада 2023 року стало відомо, що під Києвом у себе вдома загинув помічник Залужного майор Геннадій Частяков.

Глава МВС Клименко повідомив, що Частяков загинув внаслідок вибуху гранати. Слідство встановило, що він загинув під час святкування свого дня народження, коли висмикнув кільце подарованої гранати.

Згодом офіцеру з Апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати Частякову, було повідомлено про підозру.

За даними ЗМІ, гранати Частякову подарував полковник Олег Тімченко.

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