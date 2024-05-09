На Львовщине 24-летний мужчина погиб в результате взрыва гранаты на улице. ФОТО

Вечером 8 мая на улице в Бориславе Львовской области взорвалась граната. Погиб мужчина - единственный, кто в этот момент был на месте.

Об этом сообщили в полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

Взрыв произошел в 20:50 на улице Ивасюка.

"В результате взрыва погиб 24-летний местный житель. Других людей в это время рядом не было", - говорится в сообщении.

На место сразу отправились оперативники, следователи, криминалисты и взрывотехники.

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Сейчас правоохранители выясняют, откуда взялся боеприпас и почему взорвался. Как квалифицировать происшествие, еще решают.