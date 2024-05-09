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На Львовщине 24-летний мужчина погиб в результате взрыва гранаты на улице. ФОТО

Вечером 8 мая на улице в Бориславе Львовской области взорвалась граната. Погиб мужчина - единственный, кто в этот момент был на месте.

Об этом сообщили в полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

Взрыв произошел в 20:50 на улице Ивасюка.

"В результате взрыва погиб 24-летний местный житель. Других людей в это время рядом не было", - говорится в сообщении.

На место сразу отправились оперативники, следователи, криминалисты и взрывотехники.

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Сейчас правоохранители выясняют, откуда взялся боеприпас и почему взорвался. Как квалифицировать происшествие, еще решают.

Вибух гранати в Бориславі на Львіщині: загинув чоловік

Автор: 

граната (998) Нацполиция (16459) смерть (9222) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+8
А от якби з 21 року призов був би в армію, то знав би як із гранатою поводитися, по кабаках би не шлявся і такої муйні б не сталося...
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09.05.2024 09:40
+2
це ж не у Львові
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09.05.2024 10:21
+2
Довбнів в Україні предостатньо(
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09.05.2024 10:54
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Дарвін схоже здогадується що трапилось...
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09.05.2024 09:29 Ответить
Мавпа з гранатою, а кажуть Львів то культурна столиця України?!
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09.05.2024 09:33 Ответить
це ж не у Львові
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09.05.2024 10:21 Ответить
Ви їсте бринзу? А молоко п'єте? І не вдавилися? Може стати поперек горла. Скільки ненависті. Люди, що гімно від корови викидають, часто мають більше розуму і совісті, ніж той хто аж! по клавішах тицяє, від того другого більше гімна, фе. Але від дурної людини ненависть не сприймається.
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09.05.2024 10:58 Ответить
А чим смердить від того, що ти назвався Pavlik Morozov ?
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11.06.2024 07:27 Ответить
Сходи до отоларинголога, в тебе щось з носом, усе тобі сморід ввижається, купи собі господарче мило, а ще краще Тайд та випери дідівський кептарик, - стара брудна вовна має властивість трішки підсмерджувати, заодно підмийся, може в тебе шмонька засме"рділася, валентинко
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15.06.2024 08:00 Ответить
А от якби з 21 року призов був би в армію, то знав би як із гранатою поводитися, по кабаках би не шлявся і такої муйні б не сталося...
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09.05.2024 09:40 Ответить
Дайош призов з восьми років, як в Ірані у 80-ті
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09.05.2024 10:32 Ответить
Як,ти ще тут Ти явно засидівся під маминою спідницею, у воєнкома вже терплячка от-от закінчиться,- упероттт, боєц, в сапогі, тебе ждуть вєлікіє дєла Не забудь дістати з походного мєшка маршальський жезл та дбряче начисть його пастою гойя, нема пасти, то можеш піском пошкрябати і тщатєльнєє, тщатєльнєє, герой в маминій кофті
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09.05.2024 10:48 Ответить
Довбнів в Україні предостатньо(
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09.05.2024 10:54 Ответить
 
 