На Львовщине 24-летний мужчина погиб в результате взрыва гранаты на улице. ФОТО
Вечером 8 мая на улице в Бориславе Львовской области взорвалась граната. Погиб мужчина - единственный, кто в этот момент был на месте.
Об этом сообщили в полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.
Взрыв произошел в 20:50 на улице Ивасюка.
"В результате взрыва погиб 24-летний местный житель. Других людей в это время рядом не было", - говорится в сообщении.
На место сразу отправились оперативники, следователи, криминалисты и взрывотехники.
Сейчас правоохранители выясняют, откуда взялся боеприпас и почему взорвался. Как квалифицировать происшествие, еще решают.
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