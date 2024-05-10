В Броварах задержан мужчина, бросавшийся на полицейских с оружием

В городе Бровары Киевской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершал хулиганство в заведении и угрожал полицейским, приехавшим на вызов.

Об этом проинформировали в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что вечером 8 мая нетрезвый 50-летний мужчина совершал хулиганство в заведении. Когда полицейские прибыли на вызов, он продолжил совершать хулиганские действия, стал бросаться на полицейских, в конце концов, достал оружие и угрожал правоохранителям.

"Фигурант - ранее судимый местный житель. Ему объявлены подозрения за хулиганство, угрозы убийством полицейскому и нанесение телесных повреждений полицейскому. По этим статьям Уголовного кодекса ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания", - отмечают правоохранители.

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