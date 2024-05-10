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В Броварах задержан мужчина, бросавшийся на полицейских с оружием

В Броварах затримали чоловіка який погрожував поліцейським зброєю

В городе Бровары Киевской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершал хулиганство в заведении и угрожал полицейским, приехавшим на вызов.

Об этом проинформировали в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что вечером 8 мая нетрезвый 50-летний мужчина совершал хулиганство в заведении. Когда полицейские прибыли на вызов, он продолжил совершать хулиганские действия, стал бросаться на полицейских, в конце концов, достал оружие и угрожал правоохранителям.

"Фигурант - ранее судимый местный житель. Ему объявлены подозрения за хулиганство, угрозы убийством полицейскому и нанесение телесных повреждений полицейскому. По этим статьям Уголовного кодекса ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания", - отмечают правоохранители.

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Автор: 

Нацполиция (16433) хулиганство (352)


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Топ комментарии
+14
Тому що бикуючий не простий громадянин, якого стусанами в бусік тцкашний можна заганяти, а шановний і відомий уркаган, цвіт і генофонд нації. Тому якщо не дуже делікатно затримувати, то можуть бути наслідки від простих вибачень до звільнення зі служби з покаранням. Причому покарання можуть бути не тільки офіційні
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10.05.2024 04:25
+12
В штатах смеёцца тот, кто стреляет первым.
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10.05.2024 03:12
+11
Без проблем, але потрібно законодавчо прописати, що служба в армії автоматом дозволяє бикувати в кафешках, плювати на поліцейських, ходити з пістолетом і погрожувати їм органи правопорядку...
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10.05.2024 04:21
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ТАКІ КАСКИ ГАРНІ !!! А НА ПЕРЕДКУ ТАКИХ ВИСТАЧАЄ !?)
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10.05.2024 00:59 Ответить
Ну який був би той репортаж, якби у поліції були негарні каски?
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10.05.2024 08:13 Ответить
Плюнул и угрожал оружием: в сети появилось видео, где известный авторитет "наезжал" на полицейских в Броварах

https://t.me/insiderUKR/74457
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10.05.2024 01:21 Ответить
Это тот самый лысый который плюнул в лицо полицейскому? Еще американский флаг напялил на свою тушу.
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10.05.2024 01:21 Ответить
В чому питання. Поліціянти не проходять бойовий вишкіл на передовій.

Здається - чому? Биковати перед ветеранами ця людина не стала б. Бо вони більше єдиного попередження не зроблять.

У мене з'явилася гіпотеза. Еліта (ті, хто розпоряжається активами держави), вважають, що поліціянти, які не пройшли війну, будуть протиставлені ветеранам. І вони їх захистять від перерозподілу активів, від тих, хто ці активи захищав.

Тобто такий підхід не тільки знищує державу на фронті, він закладає велику проблему подальшого устрою Держави.

Президент міг би покласти край. Але... На якому фронті Баканов, друзі по кварталу, тощо? Еліта відстежує його вчинки і невчинки. І починає державний саботаж.
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10.05.2024 01:29 Ответить
нi уя сiбi. кинувся на ментiв з волиною i залишився живим.
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10.05.2024 01:34 Ответить
Пишут шо криминальный авторитет. Полицейские первыми достали "волыну", урка не мог такого стерпеть.
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10.05.2024 01:42 Ответить
до речi, а де электрошокери? чи у наших iх нема?
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10.05.2024 01:40 Ответить
в штатах уже б и музыку надо было заказывать родственникам и братве
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10.05.2024 02:13 Ответить
не порівнюйте сміття набране по оголошенню на ОЛХ і поліцейського із тих же Штатів!!!
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10.05.2024 02:41 Ответить
В штатах смеёцца тот, кто стреляет первым.
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10.05.2024 03:12 Ответить
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10.05.2024 03:15 Ответить
Не дуже все однозначно зараз у тих Штатах. Поліцейського, який затримав негра рецидивіста, того що потім подох від наркоти, ліваки засудили до тривалого ув'язнення.
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10.05.2024 07:54 Ответить
Это скорее исключение. Из-за шумихи. Власть всегда на стороне полицейских. Сильные органы правопорядка = сильное государство.
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10.05.2024 08:26 Ответить
А что скажите насчет того, что в отличии от вас, ******** в комментариях, он один из первых записался в ВСУ и долгое время воевал на фронте
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10.05.2024 02:48 Ответить
Без проблем, але потрібно законодавчо прописати, що служба в армії автоматом дозволяє бикувати в кафешках, плювати на поліцейських, ходити з пістолетом і погрожувати їм органи правопорядку...
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10.05.2024 04:21 Ответить
Органи правопорядку не дуже схожі на органи правопорядку.
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10.05.2024 06:28 Ответить
На просто "органи" може?
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10.05.2024 09:04 Ответить
Вы забыли классику, заплывать за буйки, засовывать пальцы в розетку и упереться нп красный
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10.05.2024 08:53 Ответить
и пожизненное право поворачивать налево из крайнего правого ряда
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10.05.2024 09:13 Ответить
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10.05.2024 10:18 Ответить
блатному запрещено воевать и брать оружие за интересы госсударства

так что или его используют спецслкжбы в своих целях или он испльзует возможности которые ему даёт госсударство в своих целх

никакой он не защитник Украины и точно не герой
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10.05.2024 19:16 Ответить
Сам служил в полиции. Было у нас задержание одного борзого целым взводом, 8 человек ППС. Кто-то из наших применил ружие. Своего-же и подстрелили, правда не насмерть.
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10.05.2024 03:25 Ответить
https://t.me/c/1409807527/9800 Ось відео бикування, погроз та атак на поліцейских.
Щось вони довго зволікали на таку наглість.
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10.05.2024 04:07 Ответить
Тому що бикуючий не простий громадянин, якого стусанами в бусік тцкашний можна заганяти, а шановний і відомий уркаган, цвіт і генофонд нації. Тому якщо не дуже делікатно затримувати, то можуть бути наслідки від простих вибачень до звільнення зі служби з покаранням. Причому покарання можуть бути не тільки офіційні
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10.05.2024 04:25 Ответить
Сциконули замочить отмороженого пiндоса. Вiдiмо такая лiния партii. Столоваться десь треба.
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10.05.2024 05:30 Ответить
Партия столуется у урок? Вы это серьёзно?
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10.05.2024 08:56 Ответить
Але уркаган правду сказав, що на окупованих територіях менти цілими райвідділками переходили на сторону ворога.
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10.05.2024 05:31 Ответить
У нас неоднозначная личность СЭмЭн Семенченко их на путь истинный наставлял.
Оказывается, кто бы мог подумать, граната в руках и раритетный Маузер на плече, открывают все запоры в РОВД.
На ютубе ролик долго был
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10.05.2024 09:01 Ответить
Професіоналізм поліцейських зашкалює! Зато бабусь з петрушкою вони борзо розганяють.
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10.05.2024 05:47 Ответить
А володіння ненормативною лексикою теж входить в прямі обов'язки поліції?
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10.05.2024 06:27 Ответить
це відомий київський бандит Журавель ..Їх банду вже затримували років 10 назад , Банда промишляла викраденням елітних автомобілів ,які на СТО переробляли серійні номера і продавали вже "двійника чи як чистий автомобіль ..Міжбандні розбірки посіяли розбрад між Журавлем та Сиротою (Андрій Щадило).На ютубі Щадило розказує як живе Київ
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10.05.2024 06:50 Ответить
Коля Тищенко, поганяло Котлета, теж колишній відомий київський бандит.
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10.05.2024 07:22 Ответить
Цей принаймі воював. А Коля у Верховній Раді па панятіям бакланить.
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10.05.2024 07:35 Ответить
Поліція це є злочинне угруповання, відгодовані паскуди які ховаються від мобілізації в мусарні, немає довіри до поліції.
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10.05.2024 08:08 Ответить
Не можна людині пить.

Пс. Багатьом після війни буде потрібна серйозна реабілітація, щоб поставити мізки на місце і воїни могли жити в цивільному суспільстві
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10.05.2024 08:31 Ответить
На нулі з цих селфі-поліцейських швидко б зробили справжніх захисників.
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10.05.2024 09:09 Ответить
Понабирали в поліцію і службу охорони ухилянтів.... Якби в мене була служба охорони без БД не брав би. Всі злочинні угрупування цінували людей з БД, в поліції ж маменькі квіточки, по кущах ховаються, постанови виносять, кабінетні в неті виловлюють режисерів домашнього відео і продавців ржавих патронів часів неоліту.....
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10.05.2024 09:16 Ответить
 
 