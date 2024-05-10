В Броварах задержан мужчина, бросавшийся на полицейских с оружием
В городе Бровары Киевской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершал хулиганство в заведении и угрожал полицейским, приехавшим на вызов.
Об этом проинформировали в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что вечером 8 мая нетрезвый 50-летний мужчина совершал хулиганство в заведении. Когда полицейские прибыли на вызов, он продолжил совершать хулиганские действия, стал бросаться на полицейских, в конце концов, достал оружие и угрожал правоохранителям.
"Фигурант - ранее судимый местный житель. Ему объявлены подозрения за хулиганство, угрозы убийством полицейскому и нанесение телесных повреждений полицейскому. По этим статьям Уголовного кодекса ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания", - отмечают правоохранители.
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Здається - чому? Биковати перед ветеранами ця людина не стала б. Бо вони більше єдиного попередження не зроблять.
У мене з'явилася гіпотеза. Еліта (ті, хто розпоряжається активами держави), вважають, що поліціянти, які не пройшли війну, будуть протиставлені ветеранам. І вони їх захистять від перерозподілу активів, від тих, хто ці активи захищав.
Тобто такий підхід не тільки знищує державу на фронті, він закладає велику проблему подальшого устрою Держави.
Президент міг би покласти край. Але... На якому фронті Баканов, друзі по кварталу, тощо? Еліта відстежує його вчинки і невчинки. І починає державний саботаж.
так что или его используют спецслкжбы в своих целях или он испльзует возможности которые ему даёт госсударство в своих целх
никакой он не защитник Украины и точно не герой
Щось вони довго зволікали на таку наглість.
Оказывается, кто бы мог подумать, граната в руках и раритетный Маузер на плече, открывают все запоры в РОВД.
На ютубе ролик долго был
Пс. Багатьом після війни буде потрібна серйозна реабілітація, щоб поставити мізки на місце і воїни могли жити в цивільному суспільстві