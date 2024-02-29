Пьяный мужчина в Житомире оскорблял военных. Его задержали, теперь он извиняется. ВИДЕО

Пьяный ранее судимый житомирянин пытался спровоцировать потасовку с военными на автовокзале Житомира. Благодаря публикации в соцсетях его разыскала полиция.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.

Видео инцидента появилось в паблике "Новости Житомира" в телеграме вечером 28 февраля.

"На автовокзале один военный провожал на автобус двоих, и к провожавшему начал приставать пьяный урод. К сожалению, не удалось снять, как он пытался спровоцировать драку, хвастался, мол, "Я спорстмен, давай выйдем на разы, да ты никто". Добили слова: "И это вы меня защищаете? Где вас такое гавно набирают. Вас по тюрьмам набирают, вы – зеки!" – говорилось в подписи к видео.

На следующий день полицейские разыскали мужчину.

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"27-летний горожанин был ранее судим за имущественные преступления и незаконное обращение с оружием. Он признал свою вину и оправдывал свои действия нетрезвым состоянием. Мужчина раскаялся в недостойном поведении", - говорится в сообщении полиции.

Правоохранители опубликовали видео с извинениями мужчины. Но составили на него админпротокол за мелкое хулиганство.