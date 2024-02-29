Пьяный мужчина в Житомире оскорблял военных. Его задержали, теперь он извиняется. ВИДЕО
Пьяный ранее судимый житомирянин пытался спровоцировать потасовку с военными на автовокзале Житомира. Благодаря публикации в соцсетях его разыскала полиция.
Об этом сообщили в полиции Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.
Видео инцидента появилось в паблике "Новости Житомира" в телеграме вечером 28 февраля.
"На автовокзале один военный провожал на автобус двоих, и к провожавшему начал приставать пьяный урод. К сожалению, не удалось снять, как он пытался спровоцировать драку, хвастался, мол, "Я спорстмен, давай выйдем на разы, да ты никто". Добили слова: "И это вы меня защищаете? Где вас такое гавно набирают. Вас по тюрьмам набирают, вы – зеки!" – говорилось в подписи к видео.
На следующий день полицейские разыскали мужчину.
"27-летний горожанин был ранее судим за имущественные преступления и незаконное обращение с оружием. Он признал свою вину и оправдывал свои действия нетрезвым состоянием. Мужчина раскаялся в недостойном поведении", - говорится в сообщении полиции.
Правоохранители опубликовали видео с извинениями мужчины. Но составили на него админпротокол за мелкое хулиганство.
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а мені 58, інвалід, допомагаю ЗСУ чим можу
мене *****, можна призивати....
заручниками, рабами, чи добровольцями???
бо вони ж не призовники
просто люди призовного віку
Що у п'яного на язиці,те в тверезого на умі.
а тепер він шукає на кому самоствердитись.
Vibachivsa i vse? Yake bude pokaranya?
Нехай би ВЛК пройшов і дані уточнив.
Чи він "багатодітний батько"?
Менти, що рамси поплутали?
у нас трусяться над ними, мобілізуючи дійсно цвіт нації - щоб що? щоб лишились зеки, мусора та блатне кодло?
іспанський сором
чого б це???
1. Образа честі і гідності, погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членам сім'ї -
карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Правоохоронці опублікували відео з вибаченнями чоловіка. Та склали на нього адмінпротокол за дрібне хулиганство Джерело:
І ВСЕ? Адмінпротокол при наявності складу кримінального правопорушення в діях цієї особи???? Ви серйозно????