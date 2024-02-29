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Пьяный мужчина в Житомире оскорблял военных. Его задержали, теперь он извиняется. ВИДЕО

Пьяный ранее судимый житомирянин пытался спровоцировать потасовку с военными на автовокзале Житомира. Благодаря публикации в соцсетях его разыскала полиция.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.

Видео инцидента появилось в паблике "Новости Житомира" в телеграме вечером 28 февраля.

"На автовокзале один военный провожал на автобус двоих, и к провожавшему начал приставать пьяный урод. К сожалению, не удалось снять, как он пытался спровоцировать драку, хвастался, мол, "Я спорстмен, давай выйдем на разы, да ты никто". Добили слова: "И это вы меня защищаете? Где вас такое гавно набирают. Вас по тюрьмам набирают, вы – зеки!" – говорилось в подписи к видео.

На следующий день полицейские разыскали мужчину.

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"27-летний горожанин был ранее судим за имущественные преступления и незаконное обращение с оружием. Он признал свою вину и оправдывал свои действия нетрезвым состоянием. Мужчина раскаялся в недостойном поведении", - говорится в сообщении полиции.

Правоохранители опубликовали видео с извинениями мужчины. Но составили на него админпротокол за мелкое хулиганство.

Автор: 

Житомир (683) Нацполиция (16484) хулиганство (352) военнослужащие (6147)


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Топ комментарии
+24
Яке пробачення,в оркостані сидів би.
Що у п'яного на язиці,те в тверезого на умі.
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29.02.2024 15:25
+19
Раз він такий "велетень", хай йому дадуть булаву та звозять на екскурсію в район Куп'янська. Хай покаже майстер-клас по захисту.
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29.02.2024 15:28
+17
не здивуюся, якщо якийсь "пєрєсєлєнєц" зі своїм менталітетом, бо по поведінці та позі дуже вже нагадує даунецького павіана..
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29.02.2024 15:56
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Йому можна, його не призовуть.
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29.02.2024 15:20 Ответить
то то и оно
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29.02.2024 16:02 Ответить
З новим законом сподіваюсь призовуть. А то так в Украіні одні зекі залишаться.
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29.02.2024 19:15 Ответить
Для чого заблюрили мику цього виродка ?
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29.02.2024 19:23 Ответить
йому нема 27...****, ображає воєнних, його призивати нізя!!!
а мені 58, інвалід, допомагаю ЗСУ чим можу
мене *****, можна призивати....
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29.02.2024 17:30 Ответить
Краще раніше було відбути на зоні, чим відслужити строкову.
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29.02.2024 17:35 Ответить
Він непризивний бо в нього судимість...
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29.02.2024 20:28 Ответить
Була новина, 20-річний одружитись захотів. Прийшов в ТЦК за справкою, а йому повістку. Він забив на неї, посадили на 3,5 років.
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01.03.2024 07:30 Ответить
призов та неявка по повістці, різні речі
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01.03.2024 09:01 Ответить
Ті, хто не служив, молодший 27, вважається призовник.
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01.03.2024 20:58 Ответить
тоді як називати тих кого призвали після 27ми????
заручниками, рабами, чи добровольцями???
бо вони ж не призовники
просто люди призовного віку
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01.03.2024 21:09 Ответить
Зелених питайтесь. Це вони понаприймали правил, які самі ігнорують. Якщо хтось перейде дорогу впливовій людині, то тцк будуть за ним по п'ятам ходити.
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02.03.2024 07:50 Ответить
Яке пробачення,в оркостані сидів би.
Що у п'яного на язиці,те в тверезого на умі.
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29.02.2024 15:25 Ответить
Не так то просто вибачатись, збираючи вибиті зуби поламаними руками😉
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29.02.2024 16:16 Ответить
Раз він такий "велетень", хай йому дадуть булаву та звозять на екскурсію в район Куп'янська. Хай покаже майстер-клас по захисту.
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29.02.2024 15:28 Ответить
Він не велетень, а глибоко закомплексована людина, яку ображали на зоні,
а тепер він шукає на кому самоствердитись.
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29.02.2024 15:43 Ответить
І це лише початок. Як би ці військові не стали у народу на кшталт того, що зараз менти. Навіть цю рехформовану поліцію ніхто вже не шанує.
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29.02.2024 15:28 Ответить
Гена, не видавай свої хотілки за дійсність.
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29.02.2024 15:45 Ответить
Б.И.Д.Л.О
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29.02.2024 15:29 Ответить
A cogo yogo publicno ni pokazivaut?
Vibachivsa i vse? Yake bude pokaranya?
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29.02.2024 15:29 Ответить
що у тверезого на умі, те у п"яного на язиці. Прикро дивитись((( Ці вибачення до пи*ди дверцята. Мурло паскудне. І от куди отаку срань мобілізувати?? Що воно гарного зробить на фронті ? - або всереться, або здасть наші позиції. Тьху, убоге ніщо.. Пітушара!
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29.02.2024 15:30 Ответить
Ще й по рузькі у Житомірі вибачається пед війскослужбовцями.
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29.02.2024 15:50 Ответить
не здивуюся, якщо якийсь "пєрєсєлєнєц" зі своїм менталітетом, бо по поведінці та позі дуже вже нагадує даунецького павіана..
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29.02.2024 15:56 Ответить
За капелюха збитого сидів, падлой буду.
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29.02.2024 15:58 Ответить
по стопах віті шапкокрада пішов )))
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01.03.2024 11:53 Ответить
розміновувати і копати окопи
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29.02.2024 16:29 Ответить
А повістку спортсмену 27 років не вручили?
Нехай би ВЛК пройшов і дані уточнив.
Чи він "багатодітний батько"?
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29.02.2024 15:31 Ответить
Мабуть багатораз в очковий скоріше.
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29.02.2024 15:42 Ответить
Це рузькешелепне бидло повістку отримало?
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29.02.2024 15:34 Ответить
..треба б було приглЕдітися нашим заспаним, тиловим СБУ до цього коржа.. може воно, коли тверезе, "за копійки", зкидує інформацію своїм на Мокшу, а потім вже бухає-бикує
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29.02.2024 15:35 Ответить
Який призов, його треба відправити рити окопи на півроку-рік. Потім буде видно. Здоровʼя є? Нехай махає лопатою спокутує провину
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29.02.2024 20:00 Ответить
А я перепрошую, де тцк? Чи повістки у нас тільки адекватним людям вручають, до бидла підійти страшно, візьме "на рази"? Країна мрій, блд. На який буй ці вибачення, щоби що?
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29.02.2024 15:37 Ответить
"27-річний містянин був раніше засуджений за майнові злочини та незаконне поводження зі зброєю. Він визнав свою провину та виправдовував свої дії нетверезим станом. Чоловік розкаявся у негідній поведінці", навіщо нам такий мусор щоб за ради таких мразів гинули достойні сини України?
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29.02.2024 15:45 Ответить
Вибачення, і всьо? А рило підрихтувати і на пів-року-рік у військовий госпіталь як прибиральника, на громадській основі.
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29.02.2024 15:48 Ответить
До речі , слушна думка , на громадські роботи .
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29.02.2024 18:44 Ответить
Будь який напад на УБД в тилу потрібно кваліфікувати як диверсію проти ЗСУ. І судити відповідно! Пики нападників потрібно відкрито демонструвати на всю країну і особливо по місцю їх проживання - на кожному паркані має висіти фотка придурка. Тоді на таких тилових сцикливих ********* буде соціальний тиск. Також необхідно ставити таких на спеціальний облік і створити реєстр придурків, а роботодавці мають звірятися з цим реєстром.
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29.02.2024 15:54 Ответить
Тут все відносно. Багато посвідчень учасників бойових дій нажаль куплені. І саме такі "фронтовики" часто бикують до всіх. Пропонуєте терпіти таких? Взагалі тут справа поваги один до одного. Ніхто не має безпідставно і тому що прото бухий вмикати "каратіста". Якби цей аватарчик на автовакзалі ні докого не ліз, а просто пішов би додому і конфлікту б не було. А так, по суті кожне гівно думає, що воно не гівно.
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29.02.2024 16:08 Ответить
Посвідчення можна перевірити показами свідків. За демонстрацію фейкового посвідчення, тобто дискредитацію ЗСУ, давати 5 років років колонії автоматично.
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29.02.2024 16:45 Ответить
Петушара
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29.02.2024 16:06 Ответить
Як-же ці шансоньєри ******* !
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29.02.2024 16:09 Ответить
звичайний латентний колаборант. Таких скрізь *****.
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29.02.2024 16:12 Ответить
Саме погане , те ,що під час війни немає жорстких покарань для такої погані. Тому таке твориться кожен день по всій Україні.
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29.02.2024 16:20 Ответить
А чого йому повістку не вручили?

Менти, що рамси поплутали?
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29.02.2024 16:28 Ответить
А чого не запросили представників ТЦК? Чи таких не мобілізують?
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29.02.2024 16:32 Ответить
это дерьмо будет жить, лучшие украинцы погибают... все по зеленовски
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29.02.2024 17:07 Ответить
Мдеее.. бухий урка бикує на військових і після цього відосік з фальшивими вибаченнями з заблюреною рожею і він іде додому на своїх ногах? Наступного разу він військових обосцить або заріже.
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29.02.2024 17:38 Ответить
рашисти з зеків формували загони, які взяли "фортецю Бахмут"

у нас трусяться над ними, мобілізуючи дійсно цвіт нації - щоб що? щоб лишились зеки, мусора та блатне кодло?

іспанський сором
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29.02.2024 17:49 Ответить
таких дофіга. ловіть їх вже зараз, бо літом вони тісячами будуть проривати кордон. не північний і не східний
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29.02.2024 17:52 Ответить
Мерзота. Такого на фронт відправляти не можна. При першій нагоді здасться таким же рашистським браткам. А ось у буцигарню таких повертати треба аж бігом.
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29.02.2024 18:05 Ответить
А программіст чи інженер не здасться ?
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29.02.2024 22:38 Ответить
Что у пьяного на языке,то у трезвого на уме!
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29.02.2024 18:23 Ответить
На всяке "а..." підора на військового військовий повинен відповідати кулаком: -"Здоров кнюхалевич" - поліцаї на жаль не вміють, тому й плодяться підори. АРХ М
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29.02.2024 18:56 Ответить
Потрібно падлюку відправити на розмінування наших територій 😡
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29.02.2024 19:20 Ответить
ну які вибачення..завалить..в кущі щоб потерявся тай все...
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29.02.2024 22:07 Ответить
а в моєму рідному місті сьогодні військові прямо у військоматі ВБИЛИ ЛЮДИНУ, але про це ніхто нічого тут не пише?....

чого б це???
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29.02.2024 22:15 Ответить
Пишуть. Не в Бучачі, часом?
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01.03.2024 07:36 Ответить
Мразота!Що у п'яного на мові, то у тверезого на думці!
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29.02.2024 23:03 Ответить
Ну і що з таким виродками робити? Мобілізуєш.так він або до орків перебіжить,або в самий відповідальний момент втіче з позиції.Не мобілізуєш,буде й дальше бикувати .Вихід напрошується само собою,приземлити на глухо...
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01.03.2024 09:26 Ответить
Стаття 435-1 КК України: Образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю

1. Образа честі і гідності, погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членам сім'ї -

карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Правоохоронці опублікували відео з вибаченнями чоловіка. Та склали на нього адмінпротокол за дрібне хулиганство Джерело:

І ВСЕ? Адмінпротокол при наявності складу кримінального правопорушення в діях цієї особи???? Ви серйозно????
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01.03.2024 17:55 Ответить
нельзя таких мобилизировать вы что не видите это будущее Украины. Зе таких бережет
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03.03.2024 14:43 Ответить
 
 