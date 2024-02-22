Избиение военного в Мукачево: полиция нашла напавших. ФОТО
Полицейские разыскали мужчин, на днях избивших в Мукачево военнослужащего. Им инкриминируют хулиганство и могут посадить на 4 года.
Об этом сообщили в полиции Закарпатской области, информирует Цензор.НЕТ.
Там рассказали, что нападающие – двое местных жителей 39 и 51 лет. Их разыскали в тот же день, когда произошла драка.
"Известно, что конфликт между мужчинами возник на бытовом уровне и не связан со служебной деятельностью потерпевшего", - говорится в сообщении.
Нападающим сообщили о подозрении в хулиганстве (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса). Им грозит до 5 лет ограничение свободы или лишение свободы сроком до 4 лет.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Мукачево избили сотрудника ТЦК и СП.
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+25 Виталий Танчик #518988
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Різня, бійки, вбивства...
Хто вижив в результаті різні та бійки, той і барон.
Там демократичних процедур не має.
Хто сильніший та нагліший, той має більші шанси бути бароном.
Це місцеві циганські барони.
За своїм статусом, їм все можна, вони поза законом.
їхній барон міхай, все розрулить.
поносять, контрабасні цигарки, через кордон, місяць, безкоштовно.
в майбутні президенти збирається?
А якби вбили, то було б "необережне поводження зі зброєю", так?
Країна мрій, блд...
Бо цигани це і є кочуючі індуси (раджапути)
А цигани належать до найнижчої касти, - шудрів.
Раджпути (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%96 гінді राजपूत, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. rajputs) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0 каста землевласників та військовиків на північному заході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Індії , переважно у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%85%D0%B0%D0%BD Раджпутані («землі раджпутів»), загальною чисельністю близько 17 млн.
Раджпути зарекомендували себе добрими вояками, що багато з них і зараз служать у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97 Збройних силах Індії , а історично - у збройних силах багатьох держав, що існували на території Індії. Раджпути досягли найбільшого значення між 9 та 11 століттями, коли раджпутські клани керували більшістю держав регіону. На момент отримання Індією незалежності, під їх владою було приблизно 400 князівств, а близько 600 були залежними від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Британської Індії .
Термін «раджпут» походить від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82 санскритських слів раджа - «монарх» і путра (पुत्र) - «син», пізніше сполучення цих слів було скорочене до «раджпут». Раджпути називають себе потомками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%97 кшатріїв -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%96%D1%97 аріїв , хоча впродовж століть до касти примішалися багато вихідців з нижчих каст та завойовників з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F Центральної Азії .
Не кажучи вже про те, щоб родичатися з ним. Таке навіть уявити неможливо для індійської кастової системи. І ми кажемо про **********. А в минулому тим більше.
Якби раджпути дізналися про ваші нездорові фантазії, вони б вас кинули до крокодилів у Ганг. У кращому разі.