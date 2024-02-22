Избиение военного в Мукачево: полиция нашла напавших. ФОТО

Полицейские разыскали мужчин, на днях избивших в Мукачево военнослужащего. Им инкриминируют хулиганство и могут посадить на 4 года.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области, информирует Цензор.НЕТ.

Там рассказали, что нападающие – двое местных жителей 39 и 51 лет. Их разыскали в тот же день, когда произошла драка.

"Известно, что конфликт между мужчинами возник на бытовом уровне и не связан со служебной деятельностью потерпевшего", - говорится в сообщении.

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Мужчинам, избившим военного в Мукачево, грозит до 5 лет лишения свободы

Нападающим сообщили о подозрении в хулиганстве (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса). Им грозит до 5 лет ограничение свободы или лишение свободы сроком до 4 лет.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Мукачево избили сотрудника ТЦК и СП.