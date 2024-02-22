Побиття військового в Мукачеві: поліція знайшла нападників. ФОТО
Поліцейські розшукали чоловіків, які днями побили в Мукачеві військовослужбовця. Їм інкримінують хуліганство та можуть посадити на 4 роки.
Про це повідомили в поліції Закарпатської області, інформує Цензор.НЕТ.
Там розповіли, що нападники - двоє місцевих мешканців 39 та 51 років. Їх розшукали того ж дня, коли сталася бійка.
"Відомо, що конфлікт між чоловіками виник на побутовому рівні та не пов’язаний зі службовою діяльністю потерпілого", - йдеться у повідомленні.
Нападникам повідомили про підозру в хуліганстві (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу). Їм загрожує до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на строк до 4 років.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Мукачеві побили співробітника ТЦК та Суспільне.
Топ коментарі
+25 Виталий Танчик #518988
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Різня, бійки, вбивства...
Хто вижив в результаті різні та бійки, той і барон.
Там демократичних процедур не має.
Хто сильніший та нагліший, той має більші шанси бути бароном.
Це місцеві циганські барони.
За своїм статусом, їм все можна, вони поза законом.
їхній барон міхай, все розрулить.
поносять, контрабасні цигарки, через кордон, місяць, безкоштовно.
в майбутні президенти збирається?
А якби вбили, то було б "необережне поводження зі зброєю", так?
Країна мрій, блд...
Бо цигани це і є кочуючі індуси (раджапути)
А цигани належать до найнижчої касти, - шудрів.
Раджпути (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%96 гінді राजपूत, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. rajputs) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0 каста землевласників та військовиків на північному заході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Індії , переважно у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%85%D0%B0%D0%BD Раджпутані («землі раджпутів»), загальною чисельністю близько 17 млн.
Раджпути зарекомендували себе добрими вояками, що багато з них і зараз служать у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97 Збройних силах Індії , а історично - у збройних силах багатьох держав, що існували на території Індії. Раджпути досягли найбільшого значення між 9 та 11 століттями, коли раджпутські клани керували більшістю держав регіону. На момент отримання Індією незалежності, під їх владою було приблизно 400 князівств, а близько 600 були залежними від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Британської Індії .
Термін «раджпут» походить від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82 санскритських слів раджа - «монарх» і путра (पुत्र) - «син», пізніше сполучення цих слів було скорочене до «раджпут». Раджпути називають себе потомками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%97 кшатріїв -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%96%D1%97 аріїв , хоча впродовж століть до касти примішалися багато вихідців з нижчих каст та завойовників з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F Центральної Азії .
Не кажучи вже про те, щоб родичатися з ним. Таке навіть уявити неможливо для індійської кастової системи. І ми кажемо про **********. А в минулому тим більше.
Якби раджпути дізналися про ваші нездорові фантазії, вони б вас кинули до крокодилів у Ганг. У кращому разі.