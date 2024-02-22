Побиття військового в Мукачеві: поліція знайшла нападників. ФОТО

Поліцейські розшукали чоловіків, які днями побили в Мукачеві військовослужбовця. Їм інкримінують хуліганство та можуть посадити на 4 роки.

Про це повідомили в поліції Закарпатської області, інформує Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що нападники - двоє місцевих мешканців 39 та 51 років. Їх розшукали того ж дня, коли сталася бійка.

"Відомо, що конфлікт між чоловіками виник на побутовому рівні та не пов’язаний зі службовою діяльністю потерпілого", - йдеться у повідомленні.

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Чоловікам, які побили військового в Мукачеві, загрожує до 5 років позбавлення волі

Нападникам повідомили про підозру в хуліганстві (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу). Їм загрожує до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на строк до 4 років.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Мукачеві побили співробітника ТЦК та Суспільне.