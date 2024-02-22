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Побиття військового в Мукачеві: поліція знайшла нападників. ФОТО

Поліцейські розшукали чоловіків, які днями побили в Мукачеві військовослужбовця. Їм інкримінують хуліганство та можуть посадити на 4 роки.

Про це повідомили в поліції Закарпатської області, інформує Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що нападники - двоє місцевих мешканців 39 та 51 років. Їх розшукали того ж дня, коли сталася бійка.

"Відомо, що конфлікт між чоловіками виник на побутовому рівні та не пов’язаний зі службовою діяльністю потерпілого", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: У Мукачеві побили співробітника ТЦК - поліція розпочала розслідування. ВIДЕО

Побиття військового в Мукачеві
Чоловікам, які побили військового в Мукачеві, загрожує до 5 років позбавлення волі

Нападникам повідомили про підозру в хуліганстві (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу). Їм загрожує до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на строк до 4 років.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Мукачеві побили співробітника ТЦК та Суспільне.

Побиття військового в Мукачеві

Автор: 

побиття (937) військовослужбовці (4756) ТЦК та СП (571) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+25
Хоч і розмили морди, але те що це роми можливо зрозуміти!
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22.02.2024 14:04
+15
Якщо мобілізувати хоч одного циганського барона, то за ним піде весь табір на фронт.)
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22.02.2024 14:11
+11
"***********", крутий у нас кримінальний кодекс імені татарога-партнога.
А якби вбили, то було б "необережне поводження зі зброєю", так?
Країна мрій, блд...
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22.02.2024 14:12
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Хоч і розмили морди, але те що це роми можливо зрозуміти!
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22.02.2024 14:04 Відповісти
затуманили харі, оскільки один із них батько Валодзи Зеленскаго, названого в честь хрінпіду його співмешканкою у минулому.
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22.02.2024 14:24 Відповісти
На всех кацапских тг видос с надписью "цыгане бьют тцкашников". А вы только начали догадываться?)
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22.02.2024 14:46 Відповісти
не переглядай кацапів, кізликом станеш.
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23.02.2024 09:03 Відповісти
До Малюськи іх - він рішив людьми фронтовикам помогти
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22.02.2024 14:07 Відповісти
Якщо мобілізувати хоч одного циганського барона, то за ним піде весь табір на фронт.)
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22.02.2024 14:11 Відповісти
скоріше оберуть нового!
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22.02.2024 14:28 Відповісти
Ну як вони вибирають собі баронів, ми всі нещодавно бачили у Закарпатті.
Різня, бійки, вбивства...
Хто вижив в результаті різні та бійки, той і барон.
Там демократичних процедур не має.
Хто сильніший та нагліший, той має більші шанси бути бароном.
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22.02.2024 14:34 Відповісти
Будуть ЗСУ "айнане" робити? І ніхто не буде знати - то Умєров скиздив чи цигани? Хм.. звучить як план
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22.02.2024 14:42 Відповісти
шер ше ля фам
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22.02.2024 14:11 Відповісти
Це не злочинці. 😀
Це місцеві циганські барони.
За своїм статусом, їм все можна, вони поза законом.
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22.02.2024 14:09 Відповісти
Не виглядають вони на баронів))
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22.02.2024 14:12 Відповісти
Один колишній зек (сидів у амурський області за часів совка) 8 років за розбій, розповідав мені як на зоні вори опустили циганського барона який не зміг відкупитися від тюрми (дуже принциповий прокурор попався) та сидів за згвалтування неповнолітньої. Так він потім у петушиному куточку і жив, доки його за карточний борг не зарізали. Так шо не все котам сметана….
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22.02.2024 14:18 Відповісти
Щось в розповіді не так. З півнем ніхто в карти грати не сяде, бо, за зеківськими законами, гравець відразу стане "законтаченим".
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22.02.2024 14:33 Відповісти
ну між собою їм же можна
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22.02.2024 15:21 Відповісти
Ви не зрозуміли, вони не з півнем грали, а На півня)
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22.02.2024 15:27 Відповісти
Так, його в карти програли вори. Спочатку його золоті факси, а потім його життя. Але це лише розповідь колишнього пяненького зека, подробиці мені не відомі
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22.02.2024 19:17 Відповісти
Не плутайте військового з тцк-ашніком
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22.02.2024 14:10 Відповісти
я вас прошу...
їхній барон міхай, все розрулить.
поносять, контрабасні цигарки, через кордон, місяць, безкоштовно.
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22.02.2024 14:10 Відповісти
А барона Зелю знаєте?
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22.02.2024 14:12 Відповісти
Барон всіх баронів
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22.02.2024 14:24 Відповісти
довикидались, що воно вже 2 роки своїх "скотів" на расії крутить!
в майбутні президенти збирається?
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22.02.2024 14:28 Відповісти
А хіба не повісилися вони у камері від сорому??
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22.02.2024 14:11 Відповісти
"***********", крутий у нас кримінальний кодекс імені татарога-партнога.
А якби вбили, то було б "необережне поводження зі зброєю", так?
Країна мрій, блд...
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22.02.2024 14:12 Відповісти
Якщо кожне мурло, яке в житті не сплачувало податки, буде пресувати військових, то наступна наша зупинка в розвитку - це циганський табір
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22.02.2024 14:20 Відповісти
Може кацапськи солдати - теж ********? В городі бузина...
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22.02.2024 14:24 Відповісти
Це власники другого, мудьярського паспорта?
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22.02.2024 14:27 Відповісти
цигани- паразити суспільства! Любого!
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22.02.2024 14:32 Відповісти
В Індії немає циган.
Бо цигани це і є кочуючі індуси (раджапути)
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22.02.2024 14:43 Відповісти
Раджпути, - це воїни, які належать до другої за значенням касти, - кшатріїв.
А цигани належать до найнижчої касти, - шудрів.

Раджпути (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%96 гінді राजपूत, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. rajputs) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0 каста землевласників та військовиків на північному заході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Індії , переважно у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%85%D0%B0%D0%BD Раджпутані («землі раджпутів»), загальною чисельністю близько 17 млн.

Раджпути зарекомендували себе добрими вояками, що багато з них і зараз служать у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97 Збройних силах Індії , а історично - у збройних силах багатьох держав, що існували на території Індії. Раджпути досягли найбільшого значення між 9 та 11 століттями, коли раджпутські клани керували більшістю держав регіону. На момент отримання Індією незалежності, під їх владою було приблизно 400 князівств, а близько 600 були залежними від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Британської Індії .

Термін «раджпут» походить від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82 санскритських слів раджа - «монарх» і путра (पुत्र) - «син», пізніше сполучення цих слів було скорочене до «раджпут». Раджпути називають себе потомками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%97 кшатріїв -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%96%D1%97 аріїв , хоча впродовж століть до касти примішалися багато вихідців з нижчих каст та завойовників з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F Центральної Азії .
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22.02.2024 14:59 Відповісти
Из Индии в разные периоды мигрировали представители касты дом, зотты и рhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8B аджапуты затем уже в Европе смешались в цыганский народ.
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22.02.2024 15:42 Відповісти
Воїн-кшатрій (раджпут) не сів би навіть срать на одному гектарі з шудрою.
Не кажучи вже про те, щоб родичатися з ним. Таке навіть уявити неможливо для індійської кастової системи. І ми кажемо про **********. А в минулому тим більше.
Якби раджпути дізналися про ваші нездорові фантазії, вони б вас кинули до крокодилів у Ганг. У кращому разі.
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22.02.2024 16:06 Відповісти
з вилупленням Бажаю ознайомитись із тлумачним словником для особливо обдарованих та пізнати значення використаного слова: Це слово-покруч прийшло у рекламу та в ЗМІ із суржику. Під впливом російського любой багато хто каже і пише: любий з нас, любі організації, на любий смак тощо.https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE ЛЮБОГО - СЛОВОВЖИВАННЯ
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22.02.2024 14:54 Відповісти
нічого їм не буде. Усі вони принесуть куплені довідки про інвалідність, про багатодітність від усього табору, дадуть 1 рік умовно в кращому випадку
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22.02.2024 14:41 Відповісти
Цигани
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22.02.2024 14:48 Відповісти
..Передать их "на поруки" в ВСУ, а если выживут - направить на разминирование минных полей..
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22.02.2024 16:04 Відповісти
Хорошо же их отхреначили - морд не видно!!
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22.02.2024 16:54 Відповісти
 
 