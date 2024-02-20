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У Мукачеві побили співробітника ТЦК - поліція розпочала розслідування. ВIДЕО
У Мукачеві громадяни ромської національності побили військового із ТЦК та СП.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола.
"У Мукачеві місцеві роми побили військового із ТЦК", - зазначив Глагола.
За його інформацією, у ситуації розбирається поліція.
"Заяв до поліції з даного приводу ні від кого не надходило. Подію ми самостійно зареєстрували, зараз встановлюємо всі обставини події та визначаємося з правовою кваліфікацією", - додав Глагола із посиланням на коментар речниці поліції Закарпаття Ганни Дан.
Топ коментарі
+29 Сергей Тарасов #110107
показати весь коментар20.02.2024 23:17
+19 Пофистал Дидославний
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+18 Володимир Мик
показати весь коментар20.02.2024 23:23
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Той же корінь слова "дан" у єврейському імені Даниїл, яке означає "мій суддя - Бог".
Українцям би у них повчитись - мають структуру, ієрархію, дисципліну, слухаються головного.
А українці проковтнули, як Залужного звільнили - ні мур-мур...
чи селищі, чи на заводі, чи в інституті організується КОЛЕКТИВ - з ієрархією, з дисципліною,
з миттєвим обміном важливою інформацією, особливо перед зборами чи нарадою.
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- Так вот. Балаганов, вы пижон. Не обижайтесь. Этим я хочу точно указать то место, которое вы занимаете под солнцем.
- Идите к черту! - грубо сказал Балаганов.
- Вы все-таки обиделись? Значит, по-вашему, должность сотрудника ТЦК это не пижонство?
- Но ведь вы же сами заместитель начальника ТЦК! - вскричал Балаганов.
- Вы пижон, - повторил Остап. - То, что произошло сегодня утром, - это даже не эпизод, а так, чистая случайность, джентльмен в поисках десятки. И что это за профессия такая, прости господи! Сотрудник ТЦК! Ну, год еще, ну, два. А дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить.
- Так что же делать? - забеспокоился Балаганов. - Как снискать хлеб насущный?
- Надо мыслить, - сурово сказал Остап.