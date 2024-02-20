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У Мукачеві побили співробітника ТЦК - поліція розпочала розслідування. ВIДЕО

У Мукачеві громадяни ромської національності побили військового із ТЦК та СП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола.

"У Мукачеві місцеві роми побили військового із ТЦК", - зазначив Глагола.

За його інформацією, у ситуації розбирається поліція.

"Заяв до поліції з даного приводу ні від кого не надходило. Подію ми самостійно зареєстрували, зараз встановлюємо всі обставини події та визначаємося з правовою кваліфікацією", - додав Глагола із посиланням на коментар речниці поліції Закарпаття Ганни Дан.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під час виборів ромського барона на Закарпатті вбили людину, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

побиття (937) Мукачево (175) мобілізація (3059) роми (25) ТЦК та СП (571)


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Топ коментарі
+29
а чему ты радуешься - за тебя цыгане не заступаться
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20.02.2024 23:17
+19
Реальними не рабами в Україні виявилися цигани хаххахахаххах
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21.02.2024 01:09
+18
А на якій підставі цигани, які проживають в Україні, не зобов'язані захищати Україну в складі ЗСУ від рашистських окупантів?
Це якась привілейована етнічна група з особливим статусом в Україні?
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20.02.2024 23:23
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А ГАННА ДАН ТЕЖ РОМКА !?)
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20.02.2024 23:41 Відповісти
Дан, - це питомо єврейське прізвище. Походить від імені одного з 12 синів ветхозавітного патріарха Якова. Дан у перекладі з древньоєврейської мови означає "суддя".

Той же корінь слова "дан" у єврейському імені Даниїл, яке означає "мій суддя - Бог".
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21.02.2024 02:47 Відповісти
А МЕНІ В УКРАЇНІ БІЛЬШЕ УКРАЇНКИ ПОДОБАЮТЬСЯ НА ДЕРЖСЛУЖБІ !)
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21.02.2024 20:14 Відповісти
На тому Закарпатті дивно, що взагалі до вбивства ще не дійшло, там "Бус Незламності" курсує як якась маршрутка.
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20.02.2024 23:43 Відповісти
Дальше будет хуже.
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20.02.2024 23:55 Відповісти
А чому люди не в формі? Де там ТЦК... Таке враження, що цигани між собою побилися...
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20.02.2024 23:56 Відповісти
Всіх нах в учебку, задовбали ухилянти срані
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21.02.2024 00:01 Відповісти
Нарешті. Аби була зброя у населення на руках, їх би почали відстрілювати.
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21.02.2024 00:04 Відповісти
Ухилянтів в першу чергу треба гумовими кулями до долу пкласти а потім у кайданки і до ТЦК
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21.02.2024 00:11 Відповісти
Ти забув добавити: прострілити коліно, як рекомендував командувач Черкаського тро
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21.02.2024 00:52 Відповісти
може і коментар цього затрете? пташка гадить скрізь де є питання про тцк
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21.02.2024 01:11 Відповісти
владiмiр ...ти мусор?
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21.02.2024 10:29 Відповісти
Цікаво, чому їм ніхто не співчуває
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21.02.2024 00:51 Відповісти
Реальними не рабами в Україні виявилися цигани хаххахахаххах
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21.02.2024 01:09 Відповісти
Десять грязних бомжів нападає на 1 людину, не раби? насмішили, то й біосміття що утонуло в Тисі, і замерзло в Карпатах теж не раби? Чи ті опущені що прикидуються жінками чи інвалідами теж не раби! Одне щастя що таких не більше 1 відсотку!
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21.02.2024 06:26 Відповісти
Це чітко показує наскільки об'єднані цигани і наскільки українці проти владного беззаконня
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21.02.2024 13:06 Відповісти
Просто поруч не було гідної людини, бо усі Гідні люди в Україні вже у ЗСУ чи інших військових формуваннях,
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21.02.2024 19:05 Відповісти
А шо там у них, тоже один паспорт на весь табор?
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21.02.2024 01:26 Відповісти
Смиявсь)), студентом работал проводником в поезде, однажды табор начал грузиться в вагон, спрашиваю, - кто главный, билеты есть? Тот кричит, есть, есть, не волнуйся, парень! Ну они разместились поезд пошел, слышу крик в вагоне, подхожу, там старый цыган у пацаненка из рта какие-то бумажки тянет. Дает мне два пожеваных билета, говорит, - извини командир, этот гаденыш сЪел остальные 30! Ну понятно ничего он не съел, но что делать было, пришлось везти так))
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21.02.2024 01:54 Відповісти
Так эта фраза из жизни. Цыгане на дороге ударили своей машиной автомобиль знакомого. Вызвали ментов. Но пока менты ехали, приехала толпа цыган, прицепили их автомобиль тросом и уехали. Когда менты приехали, пострадавший им говорит, давайте план перехват, розыск, собаки. А менты ему так спокойно- "А что ты им сделаешь, у них один паспорт на весь табор"... Короче по по итогу чувак за свои деньги свою тачку делал.
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21.02.2024 10:40 Відповісти
Зразу видно, що цигани воюють не числом, а згуртованістю.
Українцям би у них повчитись - мають структуру, ієрархію, дисципліну, слухаються головного.
А українці проковтнули, як Залужного звільнили - ні мур-мур...
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21.02.2024 01:38 Відповісти
Не треба бути таким наївним, в житті це шкодить.
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21.02.2024 04:52 Відповісти
А євреям чомусь не дуже шкодить: у них скрізь, у кожному багатоквартирному будинку,
чи селищі, чи на заводі, чи в інституті організується КОЛЕКТИВ - з ієрархією, з дисципліною,
з миттєвим обміном важливою інформацією, особливо перед зборами чи нарадою.
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21.02.2024 09:22 Відповісти
Саме розумне, це розігнати ТЦК та повернути військкомати. Тупіших працівників як у ТЦК, не так просто знайти. Чи може вони менше хабарів беруть?Не свою працю не знають, не закони України не знають.Не знають навіть, хто потрібний у ЗСУ. Хапають інвалідів, які на другий день вмирають у частині. Своїми діями, ТЦК може привести до бунту народу в Україні, та нашкодити хлопцям на передовій. Невже влада цього бажає?
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21.02.2024 01:53 Відповісти
Самое лучшее електронный кабинет, и пофиг на дебилов что там не зарегались и не проверяют пришла ли повеска.
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21.02.2024 09:56 Відповісти
Перефразуючи Бендера
===================
- Так вот. Балаганов, вы пижон. Не обижайтесь. Этим я хочу точно указать то место, которое вы занимаете под солнцем.
- Идите к черту! - грубо сказал Балаганов.
- Вы все-таки обиделись? Значит, по-вашему, должность сотрудника ТЦК это не пижонство?
- Но ведь вы же сами заместитель начальника ТЦК! - вскричал Балаганов.
- Вы пижон, - повторил Остап. - То, что произошло сегодня утром, - это даже не эпизод, а так, чистая случайность, джентльмен в поисках десятки. И что это за профессия такая, прости господи! Сотрудник ТЦК! Ну, год еще, ну, два. А дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить.
- Так что же делать? - забеспокоился Балаганов. - Как снискать хлеб насущный?
- Надо мыслить, - сурово сказал Остап.
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21.02.2024 02:03 Відповісти
Угу)
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21.02.2024 10:38 Відповісти
Ужгородського безпредєльщіка відмотузили?
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21.02.2024 02:11 Відповісти
А де місцеві скіни? Пора вже пройтися по чорножопим.
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21.02.2024 06:25 Відповісти
це у тебе в кацапії скіни-фашисти
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22.02.2024 09:58 Відповісти
Ну звісно, тиж толераст сраний, тобі вже на голову серуть, а ти все згрібаєш і їси. Ще й пишаєшся що презік еврей, міністр оборони татарин. Миж не хвашисти.
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22.02.2024 12:24 Відповісти
То що тцк у військовій формі, не робить його військовим. Гімно отримало що заробило.
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21.02.2024 06:49 Відповісти
Тут радоваться нечему ,а если это просто военный ?тцкаст накатал бы заявление ,а его нету, так что, прежде чем злорадствовать сначала подумайте.
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21.02.2024 06:51 Відповісти
Ухилянти-аматори побили ухилянта- професіонала.
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21.02.2024 09:06 Відповісти
Щось не схожі вони на ромів.
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21.02.2024 09:07 Відповісти
Всіх циган потрібно відправити на війну
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21.02.2024 09:49 Відповісти
Роми от*здили якогось ряженого ахфериста.
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21.02.2024 10:13 Відповісти
Цигани вже зовсім ухуїїли
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21.02.2024 10:13 Відповісти
Кажуть в Одесі, два тижні тому, декілька десятків людей з обох сторін добре один одному пики набили. Одеське ТЦК вже давно тітушок використовує. Совпадєніє?
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21.02.2024 11:13 Відповісти
Стесняюсь спросить, мол, в каком районе вам такое пригрезилось?
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21.02.2024 12:54 Відповісти
Та воно пяне само падає поки мужики штовхають ся
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22.02.2024 09:56 Відповісти
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