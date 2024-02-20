У Мукачеві побили співробітника ТЦК - поліція розпочала розслідування. ВIДЕО

У Мукачеві громадяни ромської національності побили військового із ТЦК та СП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола.

"У Мукачеві місцеві роми побили військового із ТЦК", - зазначив Глагола.

За його інформацією, у ситуації розбирається поліція.

"Заяв до поліції з даного приводу ні від кого не надходило. Подію ми самостійно зареєстрували, зараз встановлюємо всі обставини події та визначаємося з правовою кваліфікацією", - додав Глагола із посиланням на коментар речниці поліції Закарпаття Ганни Дан.

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