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В Мукачево избили сотрудника ТЦК – полиция начала расследование. ВИДЕО
В Мукачево граждане ромской национальности избили военного из ТЦК и СП.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил местный журналист Виталий Глагола.
"В Мукачево местные ромы избили военного из ТЦК", - отметил Глагола.
По его информации, в ситуации разбирается полиция.
"Заявлений в полицию по данному поводу ни от кого не поступало. Событие мы самостоятельно зарегистрировали, сейчас устанавливаем все обстоятельства происшествия и определяемся с правовой квалификацией", - добавил Глагола со ссылкой на комментарий пресс-секретаря полиции Закарпатья Анны Дан.
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Той же корінь слова "дан" у єврейському імені Даниїл, яке означає "мій суддя - Бог".
Українцям би у них повчитись - мають структуру, ієрархію, дисципліну, слухаються головного.
А українці проковтнули, як Залужного звільнили - ні мур-мур...
чи селищі, чи на заводі, чи в інституті організується КОЛЕКТИВ - з ієрархією, з дисципліною,
з миттєвим обміном важливою інформацією, особливо перед зборами чи нарадою.
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- Так вот. Балаганов, вы пижон. Не обижайтесь. Этим я хочу точно указать то место, которое вы занимаете под солнцем.
- Идите к черту! - грубо сказал Балаганов.
- Вы все-таки обиделись? Значит, по-вашему, должность сотрудника ТЦК это не пижонство?
- Но ведь вы же сами заместитель начальника ТЦК! - вскричал Балаганов.
- Вы пижон, - повторил Остап. - То, что произошло сегодня утром, - это даже не эпизод, а так, чистая случайность, джентльмен в поисках десятки. И что это за профессия такая, прости господи! Сотрудник ТЦК! Ну, год еще, ну, два. А дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить.
- Так что же делать? - забеспокоился Балаганов. - Как снискать хлеб насущный?
- Надо мыслить, - сурово сказал Остап.