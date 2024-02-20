В Мукачево избили сотрудника ТЦК – полиция начала расследование. ВИДЕО

В Мукачево граждане ромской национальности избили военного из ТЦК и СП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил местный журналист Виталий Глагола.

"В Мукачево местные ромы избили военного из ТЦК", - отметил Глагола.

По его информации, в ситуации разбирается полиция.

"Заявлений в полицию по данному поводу ни от кого не поступало. Событие мы самостоятельно зарегистрировали, сейчас устанавливаем все обстоятельства происшествия и определяемся с правовой квалификацией", - добавил Глагола со ссылкой на комментарий пресс-секретаря полиции Закарпатья Анны Дан.

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