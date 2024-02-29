П’яний чоловік у Житомирі ображав військових. Його затримали, тепер він вибачається. ВIДЕО
П’яний раніше судимий житомирянин намагався спровокувати бійку з військовими на автовокзалі Житомира. Завдяки публікації в соцмережах його розшукала поліція.
Про це повідомили в поліції Житомирської області, інформує Цензор.НЕТ.
Відео інциденту з’явилося в пабліку "Новини Житомира" у телеграмі ввечері 28 лютого.
"На автовокзалі один воєнний проводжав на автобус двох, і проводжаючого почав чіплятися пʼяний виродок. На жаль, не вдалося зняти, як він намагався спровокувати бійку, вихвалявся, мовляв, "Я спорстмен, давай вийдемо на рази, да ти ніхто". Добили слова: "І це ви мене захищаєте? Де вас таке гавно збирають. Вас по тюрмам набирають, ви - зеки!" - йшлося в підписі до відео.
Наступного дня поліцейські розшукали чоловіка.
"27-річний містянин був раніше засуджений за майнові злочини та незаконне поводження зі зброєю. Він визнав свою провину та виправдовував свої дії нетверезим станом. Чоловік розкаявся у негідній поведінці", - йдеться у повідомленні поліції.
Правоохоронці опублікували відео з вибаченнями чоловіка. Та склали на нього адмінпротокол за дрібне хулиганство.
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а мені 58, інвалід, допомагаю ЗСУ чим можу
мене *****, можна призивати....
заручниками, рабами, чи добровольцями???
бо вони ж не призовники
просто люди призовного віку
Що у п'яного на язиці,те в тверезого на умі.
а тепер він шукає на кому самоствердитись.
Vibachivsa i vse? Yake bude pokaranya?
Нехай би ВЛК пройшов і дані уточнив.
Чи він "багатодітний батько"?
Менти, що рамси поплутали?
у нас трусяться над ними, мобілізуючи дійсно цвіт нації - щоб що? щоб лишились зеки, мусора та блатне кодло?
іспанський сором
чого б це???
1. Образа честі і гідності, погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членам сім'ї -
карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Правоохоронці опублікували відео з вибаченнями чоловіка. Та склали на нього адмінпротокол за дрібне хулиганство Джерело:
І ВСЕ? Адмінпротокол при наявності складу кримінального правопорушення в діях цієї особи???? Ви серйозно????