П’яний чоловік у Житомирі ображав військових. Його затримали, тепер він вибачається. ВIДЕО

П’яний раніше судимий житомирянин намагався спровокувати бійку з військовими на автовокзалі Житомира. Завдяки публікації в соцмережах його розшукала поліція.

Про це повідомили в поліції Житомирської області, інформує Цензор.НЕТ.

Відео інциденту з’явилося в пабліку "Новини Житомира" у телеграмі ввечері 28 лютого.

"На автовокзалі один воєнний проводжав на автобус двох, і проводжаючого почав чіплятися пʼяний виродок. На жаль, не вдалося зняти, як він намагався спровокувати бійку, вихвалявся, мовляв, "Я спорстмен, давай вийдемо на рази, да ти ніхто". Добили слова: "І це ви мене захищаєте? Де вас таке гавно збирають. Вас по тюрмам набирають, ви - зеки!" - йшлося в підписі до відео.

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Наступного дня поліцейські розшукали чоловіка.

"27-річний містянин був раніше засуджений за майнові злочини та незаконне поводження зі зброєю. Він визнав свою провину та виправдовував свої дії нетверезим станом. Чоловік розкаявся у негідній поведінці", - йдеться у повідомленні поліції.

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Правоохоронці опублікували відео з вибаченнями чоловіка. Та склали на нього адмінпротокол за дрібне хулиганство.