Вибух гранати у Броварах: фігуранту повідомлено про підозру

Правопорушнику, який підірвав гранату в центрі Броварів, тікаючи від поліцейських, повідомлено про підозру. Йому загрожує до 15 років або довічне ув’язнення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нацполіція.

Що відомо про стан поліціянта і правопорушника

Станом на сьогодні, 12 травня, поліцейський та правопорушник перебувають у лікарні, де їм надається медична допомога.

Зазначається, що внаслідок вибуху 37-річний правоохоронець дістав поранення ніг та лівої руки. Його життю і здоровʼю нічого не загрожує.

Також поранення зазнав і 37-річний правопорушник, у нього травма лівої ноги та обох рук.

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Повідомлення про підозру

За даними поліції, правопорушник вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та зберігання наркотичних засобів, а на момент вчинення злочину перебував у розшуку.

Наголошується, що слідчі вже повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочинів передбачених ч. 1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

"За вчинений замах на життя поліцейського передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі", - додали в Нацполіції.

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Нагадаємо, 11 травня у Броварах Київської області на бульварі Незалежності зловмисник, тікаючи від правоохоронців, підірвав гранату. Унаслідок вибуху поліціянт і правопорушник зазнали поранень, їх госпіталізовано.