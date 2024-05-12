Взрыв гранаты в Броварах: фигуранту сообщено о подозрении

Правонарушителю, который взорвал гранату в центре Броваров, убегая от полицейских, сообщено о подозрении. Ему грозит до 15 лет или пожизненное заключение

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Нацполиция.

Что известно о состоянии полицейского и правонарушителя

По состоянию на сегодня, 12 мая, полицейский и правонарушитель находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь.

Отмечается, что в результате взрыва 37-летний правоохранитель получил ранения ног и левой руки. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Также ранения получил и 37-летний правонарушитель, у него травма левой ноги и обеих рук.

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Уведомление о подозрении

По данным полиции, правонарушитель уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и хранение наркотических средств, а на момент совершения преступления находился в розыске.

Отмечается, что следователи уже сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

"За совершенное покушение на жизнь полицейского предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы", - добавили в Нацполиции.

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Напомним, 11 мая в Броварах Киевской области на бульваре Независимости злоумышленник, убегая от правоохранителей, взорвал гранату. В результате взрыва полицейский и правонарушитель получили ранения, они госпитализированы.