Волынский ТЦК о стрельбе на посту в Луцке: В случае угрозы жизни военнослужащих следует открывать огонь на поражение

В Волынском ТЦК и СП заявили, что довели до личного состава военкомата, что в случае угрозы жизни военнослужащих следует открывать огонь на поражение. Это произошло после нападения на пост охраны в Луцке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении областного ТЦК и СП.

Как отмечается, в ночь на 27 августа неизвестный открыл огонь по посту охраны Луцкого ОМТЦК. В результате нападения был ранен старший солдат, который сейчас находится на лечении в госпитале.

Отмечается, что солдаты роты охраны, которые в это время несли службу "действовали решительно в соответствии с обстоятельствами и открыли огонь в ответ". Однако нападавшему удалось скрыться с места происшествия. Сейчас его разыскивают правоохранители.

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В военкомате отметили, что ТЦК - режимный объект. И в случае угрозы жизни военнослужащих, они будут открывать огонь на поражение.

Кроме того, военнослужащие, которые на момент нападения находились на посту охраны, - это военные с боевым опытом. Их после ранений перевели на службу в Луцкий ОМТЦК.

"Все они - местные, которые героически пошли защищать нашу землю с самого начала российского вторжения. Они получили ранения и были переведены на службу в тыл", - говорится в сообщении Волынского ТЦК.

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В ТЦК заявили, что "все любители стрелять в военных" будут наказаны в соответствии с действующим законодательством.

"Личному составу всех ТЦК уведомлено, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение. Шутки закончились. Хотели по закону? Будет все по закону", - добавили в военкомате.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 27 августа ночью в Луцке произошла перестрелка. Неизвестный мужчина открыл огонь по военнослужащим, которые несли службу на посту по охране объекта. После инцидента злоумышленник скрылся.

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