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Волынский ТЦК о стрельбе на посту в Луцке: В случае угрозы жизни военнослужащих следует открывать огонь на поражение

Волинський ТЦК прокоментував стрілянину на пості охорони Луцького ОМТЦК

В Волынском ТЦК и СП заявили, что довели до личного состава военкомата, что в случае угрозы жизни военнослужащих следует открывать огонь на поражение. Это произошло после нападения на пост охраны в Луцке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении областного ТЦК и СП.

Как отмечается, в ночь на 27 августа неизвестный открыл огонь по посту охраны Луцкого ОМТЦК. В результате нападения был ранен старший солдат, который сейчас находится на лечении в госпитале.

Отмечается, что солдаты роты охраны, которые в это время несли службу "действовали решительно в соответствии с обстоятельствами и открыли огонь в ответ". Однако нападавшему удалось скрыться с места происшествия. Сейчас его разыскивают правоохранители.

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В военкомате отметили, что ТЦК - режимный объект. И в случае угрозы жизни военнослужащих, они будут открывать огонь на поражение.

Кроме того, военнослужащие, которые на момент нападения находились на посту охраны, - это военные с боевым опытом. Их после ранений перевели на службу в Луцкий ОМТЦК.

"Все они - местные, которые героически пошли защищать нашу землю с самого начала российского вторжения. Они получили ранения и были переведены на службу в тыл", - говорится в сообщении Волынского ТЦК.

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В ТЦК заявили, что "все любители стрелять в военных" будут наказаны в соответствии с действующим законодательством.

"Личному составу всех ТЦК уведомлено, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение. Шутки закончились. Хотели по закону? Будет все по закону", - добавили в военкомате.

Волинський ТЦК відреагував на напад на пост охорони Луцького ТЦК

Напомним, ранее сообщалось о том, что 27 августа ночью в Луцке произошла перестрелка. Неизвестный мужчина открыл огонь по военнослужащим, которые несли службу на посту по охране объекта. После инцидента злоумышленник скрылся.

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Автор: 

Луцк (582) стрельба (3251) ТЦК (522)


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Топ комментарии
+15
Думаю Волинське обласне ТЦК собі на статтю ККУ після війни заробили
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28.08.2024 14:55
+10
А бодікамера в цей момент була виключена чисто випадково.
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28.08.2024 15:03
+10
так, ми хочемо щоб все було по закону. Прес служба ЦК робить вигляд, що навколо телепні і не розуміють, що ця стрілянина і є наслідком незаконним дій ЦК
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28.08.2024 15:25
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Довго думали?
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28.08.2024 14:52 Ответить
Мать набоїв шукали)
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28.08.2024 17:13 Ответить
"СТАТУТ ГАРНІЗОННОЇ ТА ВАРТОВОЇ СЛУЖБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ" всього лиш...
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28.08.2024 15:23 Ответить
Думаю Волинське обласне ТЦК собі на статтю ККУ після війни заробили
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28.08.2024 14:55 Ответить
"СТАТУТ
ГАРНІЗОННОЇ ТА ВАРТОВОЇ СЛУЖБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ" всього лиш...
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28.08.2024 15:24 Ответить
у Криму та Донбасі у 2014 му по сепарах ніхо його не виконував а по українцях можна?
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28.08.2024 15:27 Ответить
Так, не виконували - ваша правда. Але для чого пишуться Статути?
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28.08.2024 15:31 Ответить
щоб мати можливість керувати великою кількістьтю людей. ТЦК присягу народу України давав ,чи кому?
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28.08.2024 15:35 Ответить
Ще одне запитання - тцк - це військовий об'єкт - і яким законом він створений, що відносять його до ЗСУ????
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28.08.2024 15:39 Ответить
Якщо хочете користуватися Статутом, сидіть собі в свому ТЦК і носи на вулицю не висовуйте.
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28.08.2024 15:34 Ответить
А шо там з любителями епілепсії?
Добре шо самі визнаєте що законом у вас і не пахне.
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28.08.2024 14:56 Ответить
По поводу эпилепсии.Это хроническая болень к тому-же легко выявляется энцефалограмой-дешевым обслкдованием. Если Человек хронически болен-он должен принимать лекарства иметь ДОКУМЕНТЫ подтверждающие этои предоставить их ВЛК. Если ВЛК не принимает эти документы-тогда он или родственники должны подать в СУД включая и ЕСПЧ. Не думаю что военным нужны эпилептики которые могут вырубится в любой критический момент. Другое дело когда человек скрыто неизвестно для себя самого болеет ДРУГОЙ болезнью которая может вызвать эпилепсию-например опухоль мозга . и НЕ ЗНАЕТ ОБЭТОМ и первый приступ эпилепсии у него происходит тогда, когда он начинает серьещные физические и психологические нагрузки во время учения. Я вижу что на СОТИ ТЫСЯЧЬ под миллион мобилизованных человек есть буквально всего ДЕСЯТОК случаев когда умирают от эпилепсии. Хотя ей боле.т намного больший% населения. Есть много других опсных болезней которые нельзя диагностировать анализами или приборами-и тут людям действительно не везет. Хоья обычно люди знают о своих хронических болезнях и у них есть данные от этом в медкартах еще ДО ВОЙНЫ
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28.08.2024 17:14 Ответить
"Стой! Стрелять буду! Стою. Стреляю!" (с)
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28.08.2024 14:58 Ответить
А бодікамера в цей момент була виключена чисто випадково.
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28.08.2024 15:03 Ответить
"Хотіли по закону - буде все по закону" - а, тобто до цього таки не по закону діяли?
Нападників затримати і покарати. Одна справа відбиватися від бусифікації чи там тікати, будучи незаконно затриманим. Інша - приїхати і розстріляти ТЦК.
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28.08.2024 15:12 Ответить
А цікаво це стосується права на самооборону від напіду з боку ТЦКунів?...
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28.08.2024 15:22 Ответить
так, ми хочемо щоб все було по закону. Прес служба ЦК робить вигляд, що навколо телепні і не розуміють, що ця стрілянина і є наслідком незаконним дій ЦК
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28.08.2024 15:25 Ответить
Нормально. Русский мир зашёл с тыла. Сдача врагу информации о контрнаступлении по видом духоподьемных речей официальных лиц это было еще не дно.
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28.08.2024 15:29 Ответить
Із такими заявами слід бути обережними, бо загрозу своєму життю хтось може сприйняти буквально чи гіперболізувати.
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28.08.2024 15:30 Ответить
У тому Луцьку все не по людськи! Як і кругом....
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28.08.2024 15:30 Ответить
"А в тому Луцьку усе не по людську - кругом вода, а посередині біда". Це середньовічна приказка про Луцький княжий замок, котрий з усіх сторін був оточений водою і був "бідою" для довколишніх кріпацьких сіл...
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28.08.2024 15:34 Ответить
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28.08.2024 15:38 Ответить
таки є різниця якою мовою написано!
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28.08.2024 16:24 Ответить
"У військоматі наголосили, що тцк - це режимний об'єкт" - по-перше: ніяких військоматів вже не існує, а по-друге: тцк не режимний об'єкт, це взагалі незрозуміло що яке не створено жодним законом, отже являється незаконним збройним формуванням.
"Хотіли по закону? Все буде по закону" - це сміття згадує про закон? Ще й паскудь погрожує. Що думали будете поводитись з людьми як з худобою і вам за це нічого не буде? От в людей і вривається терпець.
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28.08.2024 15:40 Ответить
Відверто обісрались від того, що люди почали огризатись, бо ця наволоч звикла, що може поводитись з людьми як з якимсь сміттям і за це їм нічого не буде, тепер намагаєються залякати погрозами.
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28.08.2024 15:50 Ответить
Як цікаво,виходить, що беркутня теж робила все по закону ?
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28.08.2024 16:02 Ответить
ТЦК в реєстрі проходить як підприємство.
То яке відношення вони мають до Статуту Караульної Служби???
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28.08.2024 16:05 Ответить
Интересно...
Я правильно понимаю, что в Тернопольском ТЦК при проникновении на территорию вооруженных СБУшиков ТЦК тоже должны стрелять на поражение!?

Согласно СТАТУТу ГАРНІЗОННОЇ ТА ВАРТОВОЇ СЛУЖБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ" ... ?

Или все же если представитель ОПГ оказывает вооруженное сопротивление - он подлежит ликвидации ?!
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28.08.2024 23:19 Ответить
"Буде все по закону "
Так раніше було не по закону?
Чому не покарані вбивці "епілєптиків?
Запровадили закон ВУЛИЦі, ну то тепер почалася гра по закону ВУЛИЦі.
Можна стріляти з обох боків. Хто сильніший той і прав. То у що іншій стороні не зовсім до вподоби вийти калікою , та й у сімей затриманих не завжди є гроші щоб задоволити апетити ТЦКунів.
Пишу не добре?
Посадіть тих хто винен і закон повернеться.
А так маємо що маємо і далі буде'.
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28.08.2024 16:16 Ответить
оці громкіє слова до першої кримінальної справи
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28.08.2024 16:37 Ответить
Волинське ТЦК вже переплюнуло пуйла...в рашці до такого ще не додумалися...наші ж вирішили вбивати вже не тільки на кордоні а й на місцях...боюсь люди пустять в хід вила і коктейлі молотова ..влада сама себе загнала у глухий кут...замість стимулювати громадян до війська вони тупо калічитимуть...😡
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28.08.2024 16:57 Ответить
Чекаю реакцію омбудсман. Вона як ніколи має бути вчасною і чіткою.
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28.08.2024 17:00 Ответить
по хатах потрібно йти,нагуй те тцк.всю сімю на коліна ставити,за бєспрєдєл.
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28.08.2024 17:00 Ответить
А що до цього часу заважало ТЦК діяти по Закону, а не штовхати людей добиватись справедливості по сицілійськи? Невже всім складом ТЦК відправляться на фронт, бо ж по Закону військові повинні захищати країну?
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28.08.2024 18:46 Ответить
Интересно...
Я правильно понимаю, что в Тернопольском ТЦК при проникновении на территорию вооруженных СБУшиков ТЦК тоже должны стрелять на поражение!?

Согласно СТАТУТу ГАРНІЗОННОЇ ТА ВАРТОВОЇ СЛУЖБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ" ... ?

Или все же если представитель ОПГ оказывает вооруженное сопротивление - он подлежит ликвидации ?!
показать весь комментарий
28.08.2024 23:18 Ответить
 
 