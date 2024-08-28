Волынский ТЦК о стрельбе на посту в Луцке: В случае угрозы жизни военнослужащих следует открывать огонь на поражение
В Волынском ТЦК и СП заявили, что довели до личного состава военкомата, что в случае угрозы жизни военнослужащих следует открывать огонь на поражение. Это произошло после нападения на пост охраны в Луцке.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении областного ТЦК и СП.
Как отмечается, в ночь на 27 августа неизвестный открыл огонь по посту охраны Луцкого ОМТЦК. В результате нападения был ранен старший солдат, который сейчас находится на лечении в госпитале.
Отмечается, что солдаты роты охраны, которые в это время несли службу "действовали решительно в соответствии с обстоятельствами и открыли огонь в ответ". Однако нападавшему удалось скрыться с места происшествия. Сейчас его разыскивают правоохранители.
В военкомате отметили, что ТЦК - режимный объект. И в случае угрозы жизни военнослужащих, они будут открывать огонь на поражение.
Кроме того, военнослужащие, которые на момент нападения находились на посту охраны, - это военные с боевым опытом. Их после ранений перевели на службу в Луцкий ОМТЦК.
"Все они - местные, которые героически пошли защищать нашу землю с самого начала российского вторжения. Они получили ранения и были переведены на службу в тыл", - говорится в сообщении Волынского ТЦК.
В ТЦК заявили, что "все любители стрелять в военных" будут наказаны в соответствии с действующим законодательством.
"Личному составу всех ТЦК уведомлено, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение. Шутки закончились. Хотели по закону? Будет все по закону", - добавили в военкомате.
Напомним, ранее сообщалось о том, что 27 августа ночью в Луцке произошла перестрелка. Неизвестный мужчина открыл огонь по военнослужащим, которые несли службу на посту по охране объекта. После инцидента злоумышленник скрылся.
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ГАРНІЗОННОЇ ТА ВАРТОВОЇ СЛУЖБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ" всього лиш...
Добре шо самі визнаєте що законом у вас і не пахне.
Нападників затримати і покарати. Одна справа відбиватися від бусифікації чи там тікати, будучи незаконно затриманим. Інша - приїхати і розстріляти ТЦК.
"Хотіли по закону? Все буде по закону" - це сміття згадує про закон? Ще й паскудь погрожує. Що думали будете поводитись з людьми як з худобою і вам за це нічого не буде? От в людей і вривається терпець.
То яке відношення вони мають до Статуту Караульної Служби???
Я правильно понимаю, что в Тернопольском ТЦК при проникновении на территорию вооруженных СБУшиков ТЦК тоже должны стрелять на поражение!?
Согласно СТАТУТу ГАРНІЗОННОЇ ТА ВАРТОВОЇ СЛУЖБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ" ... ?
Или все же если представитель ОПГ оказывает вооруженное сопротивление - он подлежит ликвидации ?!
Так раніше було не по закону?
Чому не покарані вбивці "епілєптиків?
Запровадили закон ВУЛИЦі, ну то тепер почалася гра по закону ВУЛИЦі.
Можна стріляти з обох боків. Хто сильніший той і прав. То у що іншій стороні не зовсім до вподоби вийти калікою , та й у сімей затриманих не завжди є гроші щоб задоволити апетити ТЦКунів.
Пишу не добре?
Посадіть тих хто винен і закон повернеться.
А так маємо що маємо і далі буде'.
Я правильно понимаю, что в Тернопольском ТЦК при проникновении на территорию вооруженных СБУшиков ТЦК тоже должны стрелять на поражение!?
Согласно СТАТУТу ГАРНІЗОННОЇ ТА ВАРТОВОЇ СЛУЖБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ" ... ?
Или все же если представитель ОПГ оказывает вооруженное сопротивление - он подлежит ликвидации ?!